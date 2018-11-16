//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети раскритиковали наряд Стефании Маликовой: одежда... подергушки с нитками"
- На актёра из "Физрука" напала жена и ранила ножом
- Певица Елена Ваенга попала в больницу и опубликовала фото из клиники
- Фигура Анастасии Волочковой вызвала восторг у поклонников
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Живут же люди! Бразилия – привезенные ценности
16 ноября 2018, 20:14 [«Аргументы Недели», Георгий НАЙТ ]
Удивительная страна Терра-де-Вера-Крус (Земля Истинного Креста) позже Терра-де-Санта-Крус (Земля Святого Креста), расположенная от нас с вами по другую сторону земного шара, да еще и в другом, Южном полушарии, широко известна в мире вещами, ей изначально не принадлежавшими, а завезенными извне. Но обо всем по порядку.
Начать стоит, пожалуй, с одного из самых популярных напитков – кофе. Бразильский кофе, а 80% это сорт арабика, не всегда произрастал на континенте. Завезен он был в начале 18 века, в 1727 году из французской колонии Гвианы, но с тех пор считается одним из лучших в мире, и уровень экспорта из страны достиг величины почти в 3,0 млн.тонн в год.
История его появления романтична: согласно нескольким источникам, цветущие кусты кофе подарила полковнику Франциску-ди-Мелу-Пальета влюбленная в него губернаторша Гвианы. Может быть поэтому он и такой вкусный? Сами бразильцы очень любят кофе, пьют его часто и помногу, но на вопрос о самом любимом напитке, как это странно не звучит, называют какао. А вот популярный национальный напиток представляет собой смесь ликера из сахарного тростника (кашаса), лайма, сахара и льда и носит наименование кайпиринья.
Футбол - можно сказать национальный вид спорта, страсть и жизнь любого бразильца независимо от возраста и пола. Абсолютно любой город в Бразилии имеет футбольный стадион. Сборная Бразилии участвует во всех чемпионатах мира, и больше любой другой страны, а именно 5 раз становилась чемпионом мира. Однако, футбол появился в стране только в 1894 году, когда юный бразилец английского происхождения из Сан-Паулу, Чарльз Миллер, привез на родину правила игры, которым научился в Англии. Сейчас об этом вряд ли в Бразилии многие знают и помнят, да и не мудрено, если внутренний чемпионат страны по футболу идет почти шесть месяцев, самый известный во всем мире бразильский футболист – Пеле, а футбольный матч на телевиденье никогда не поставят в сетке вещания с другой развлекательной передачей или сериалом.
Ну, и конечно традиционный бразильский карнавал, самый крупный из которых проходит в феврале каждого года в «Январской Реке», а именно так переводится название города Рио-де-Жанейро, и длится четыре дня и четыре ночи. Завезенный в 17 веке в Бразилию португальский карнавал – аналог нашей Масленицы, в 19-м обогатился влиянием карнавалов Франции и Италии, а уже в 1920-х годах наполнился танцами в ритме самбы. Феерия карнавальных костюмов, шествий и зажигательных танцев собирает до 4 миллионов участников и туристов со всех концов света.
Бразильские девушки, наряду с русскими красавицами, считаются одними из самых красивых в мире, и вот тут стоит рассказать о необычном, чисто бразильском конкурсе «Мисс Бум-Бум», который проводится в Бразилии с 2011 года. Это своеобразный конкурс красоты, на котором выбирают обладательницу лучших… ягодиц в стране! Участвуют 27 девушек из разных областей страны, а победительница получает контракт с модельными агентствами и приз в размере 15 000 долларов. Ну, и признание всей страны конечно, в том, что у нее лучшая попа! На улице, завидев красотку с пышными, выразительными формами не возбраняется восхититься прелестями, что не является неприличным, а расценивается как комплимент, а вот просто познакомиться на улице с девушкой - нельзя. Странные они все-таки – эти бразильцы.
Читайте также Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Видео водителя Maybach, попавшего утром в ДТП на Кутузовском проспекте
//Общество
Путин высказался об обеспечении льготников лекарствами - проблема есть
//Новости СМИ2
//В мире
Эксперт оценил заявление экс-главы СБУ о последствиях войны Украины с РФ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Стало известно, когда Россия и Япония могут заключить мирный договор
//Криминал
В Калининграде гендиректор выстрелил в сотрудника, спросившего о зарплате
//В мире
//В мире
//Новости партнеров
//live
«Максимум, что получит Япония вместо Курил - это дырку от бублика!»
//В мире
Бойко и Рабинович договорились о едином кандидате в президенты Украины
//В мире
Эксперт: Новое лазерное оружие США не будет представлять угрозы для РФ
//Армия
Российский генерал сообщил, что в ВДВ появятся три новых подразделения
В сети раскритиковали наряд Стефании Маликовой: одежда... подергушки с нитками"
//Новости СМИ2
//Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в России
//В мире
//Общество
Раймонд Паулс удивился сообщениям о переезде из Латвии: "Это все ерунда"
Промпроизводство в России за 10 месяцев 2018 года выросло на 3%
//Новости Redtram
Певица Елена Ваенга попала в больницу и опубликовала фото из клиники
//В мире
//Общество
Татуировка, как родинка или отпечаток пальца. Потом пожалеете
//Общество
Губернатора Севастополя просят открыть представительство «Сбербанка» в городе
//Общество
Путин отметил необходимость обеспечения граждан лекарствами в полном объеме
//Общество
Резолюция Генассамблеи ООН призвана возобновить давление на Крым и Россию
Появились подробности дела о смерти ребенка в калининградском роддоме
//В мире
Источник: Лондон ждет от Москвы сигнала для улучшения отношений
//В мире
Армия ДНР сообщила о «голодном бунте» украинских десантников вблизи Мариуполя
//В мире
Киев признал, что строительство военно-морской базы на Азове невозможно
//Общество
На субботу в Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
//В мире
В Британии могут инициировать процедуру отстранения Терезы Мэй от власти
//В мире