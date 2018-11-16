Живут же люди! Бразилия – привезенные ценности

Удивительная страна Терра-де-Вера-Крус (Земля Истинного Креста) позже Терра-де-Санта-Крус (Земля Святого Креста), расположенная от нас с вами по другую сторону земного шара, да еще и в другом, Южном полушарии, широко известна в мире вещами, ей изначально не принадлежавшими, а завезенными извне. Но обо всем по порядку.

Начать стоит, пожалуй, с одного из самых популярных напитков – кофе. Бразильский кофе, а 80% это сорт арабика, не всегда произрастал на континенте. Завезен он был в начале 18 века, в 1727 году из французской колонии Гвианы, но с тех пор считается одним из лучших в мире, и уровень экспорта из страны достиг величины почти в 3,0 млн.тонн в год.









История его появления романтична: согласно нескольким источникам, цветущие кусты кофе подарила полковнику Франциску-ди-Мелу-Пальета влюбленная в него губернаторша Гвианы. Может быть поэтому он и такой вкусный? Сами бразильцы очень любят кофе, пьют его часто и помногу, но на вопрос о самом любимом напитке, как это странно не звучит, называют какао. А вот популярный национальный напиток представляет собой смесь ликера из сахарного тростника (кашаса), лайма, сахара и льда и носит наименование кайпиринья.









Футбол - можно сказать национальный вид спорта, страсть и жизнь любого бразильца независимо от возраста и пола. Абсолютно любой город в Бразилии имеет футбольный стадион. Сборная Бразилии участвует во всех чемпионатах мира, и больше любой другой страны, а именно 5 раз становилась чемпионом мира. Однако, футбол появился в стране только в 1894 году, когда юный бразилец английского происхождения из Сан-Паулу, Чарльз Миллер, привез на родину правила игры, которым научился в Англии. Сейчас об этом вряд ли в Бразилии многие знают и помнят, да и не мудрено, если внутренний чемпионат страны по футболу идет почти шесть месяцев, самый известный во всем мире бразильский футболист – Пеле, а футбольный матч на телевиденье никогда не поставят в сетке вещания с другой развлекательной передачей или сериалом.









Ну, и конечно традиционный бразильский карнавал, самый крупный из которых проходит в феврале каждого года в «Январской Реке», а именно так переводится название города Рио-де-Жанейро, и длится четыре дня и четыре ночи. Завезенный в 17 веке в Бразилию португальский карнавал – аналог нашей Масленицы, в 19-м обогатился влиянием карнавалов Франции и Италии, а уже в 1920-х годах наполнился танцами в ритме самбы. Феерия карнавальных костюмов, шествий и зажигательных танцев собирает до 4 миллионов участников и туристов со всех концов света.









Бразильские девушки, наряду с русскими красавицами, считаются одними из самых красивых в мире, и вот тут стоит рассказать о необычном, чисто бразильском конкурсе «Мисс Бум-Бум», который проводится в Бразилии с 2011 года. Это своеобразный конкурс красоты, на котором выбирают обладательницу лучших… ягодиц в стране! Участвуют 27 девушек из разных областей страны, а победительница получает контракт с модельными агентствами и приз в размере 15 000 долларов. Ну, и признание всей страны конечно, в том, что у нее лучшая попа! На улице, завидев красотку с пышными, выразительными формами не возбраняется восхититься прелестями, что не является неприличным, а расценивается как комплимент, а вот просто познакомиться на улице с девушкой - нельзя. Странные они все-таки – эти бразильцы.

















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