Первые упоминания о пребывании человека на территории нынешней Мексики, относят к 20 веку до нашей эры. За этот гигантский период времени несколько могущественных цивилизаций, такие как ольмеки, майя и ацтеки, оставили свой след на этой благодатной земле, привнеся в наш мир столь популярные, на текущий момент, вещи.

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Завоевание Мексики началось в 1517 году, когда испанцы направили сюда первую исследовательско-завоевательную экспедицию, а во время третьей в 1519 году, конкистадор Эрнан Кортес впервые попробовал горький жидкий холодный напиток под названием «чоколатль».









Ацтеки подумали, что сам бог Кетцакоатль сошел на их землю и предложили ему этот «божественный» напиток, который еще майя делали из молотых обжаренных какао-бобов, смешивая их с водой и обильно сдабривая острым перцем. Так мир узнал о современном шоколаде.









Правда, чтобы стать сначала горячим и сладким в 17 веке, а потом, в 1828 году обрести твердую форму, шоколаду пришлось пересечь океан и оказаться в Европе, но родом он из Мексики.









Следующий «подарок» от племен ацтеков, которые даже не знали, что такое колесо и как его использовать, это напиток из ферментированного сока растения семейства спаржевых (а не кактуса!) – голубой агавы, известный теперь во всем мире под названием Текила. Согласно ацтекской легенде, бог послал молнию, которая расколола дерево, а вытекший и забродивший из него сок агавы так понравился аборигенам, что получил статус «напитка богов». Индейцы назвали его «октли» и начали изготавливать самостоятельно, без божественного участия.









В 1530 году испанский капитан Христофор де Окате приплывает в Мексику и основывает город Сантьяго де Текила. Конкистадоры были крепкие ребята и вовсю пили бренди, так что поначалу слабоалкогольный «октли» им вообще не понравился. Кто-то догадался прогнать напиток через медный перегонный куб, что существенно повысило крепость, а это уже было по вкусу европейцам. И напиток «мескаль», в переводе с ацтекского «приготовленная агава», начал победное шествие сначала по стране, а затем и по всему миру. Название Mezcal Vino de Tequila он получил лишь в 1795 году, когда семейство Куэрво начало промышленное производство алкоголя. Позже из названия осталась только сокращенное и ныне общепринятое - Текила. Производится, кстати, только на территории 5 штатов Мексики.









А вы знали, что всемирно известный и популярный салат «Цезарь» родом из Мексики? Великий римский полководец и политический деятель Гай Юлий Цезарь, никакого отношения к нему не имеет. Этот «подарок» из 20-го века нашей эры, наверное, чуть-ли не единственное мексиканское блюдо, где отсутствует острый перец. Цезарь Кардини, повар из Америки, в роду которого были выходцы из Италии, дабы обойти запрет на алкоголь, связанный с действующим в США «сухим законом», открыл в мексиканском городе Тихуана несколько ресторанов.









В день празднования Дня Независимости в США, 4 июля 1924 года, блюда по меню в ресторане закончились, а подвыпившие посетители желали продолжения банкета, и в ход у Кардини пошло все, что было под рукой. Пшеничные соленые гренки, листья салата ромэн и итальянский сыр пармезан были перемешаны и приправлены соусом, который и стал «изюминкой» салата. Яйца, оливковое масло, чеснок, лимонный сок и кисло-сладкий «вустерский» соус из уксуса, сахара и рыбы составили основу заправки. На сегодняшний день существует более десятка рецептов салата в облегченном виде и с «утяжелителями» - майонезом, жареной курицей и яйцами.









А напоследок, еще можно упомянуть о чихуахуа - собаке, которая считается самой маленькой в мире. Родом она из мексиканского штата Чиуауа, и в отличие от других миниатюрных собак, обладает выносливостью, отличным здоровьем, живым, общительным характером, храбростью и высоким уровнем интеллекта. Чихуахуа по-дружески относится к другим представителям животного мира и людям, а скверный, злобный или сварливый характер является признаком, абсолютно не свойственным этой породе.

















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