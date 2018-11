Страна, которая в одиночку занимает целый континент, и где находится самое гигантское пастбище в мире. Страна, где на зеленых полях пасется сто с лишним миллионов овец. Страна, где от диких собак динго и кроликов построен самый длинный забор в мире, а скорая помощь летает на самолетах – это удивительная Австралия. Так давайте удивляться вместе!

В 1606 году Виллем Ясзон, голландский адмирал и мореплаватель достиг берегов Австралии, объявил собственностью Нидерландов и назвал Новой Голландией, но голландцами континент никогда не осваивался. Сделать это суждено было англичанам. 26 января 1788 года - день прибытия «Первого Флота», а именно 11 кораблей под командованием английского адмирала Артура Филиппа, становится национальным праздником – Днем Австралии. Из полутора тысяч человек, находящихся на кораблях, половина была заключенными, которых выселили из Великобритании и они- то и стали первыми колонизаторами и жителями континента.









Таким образом, около 24% австралийцев являются потомками ссыльных, а иммигрантов с берегов Туманного Альбиона, теперь уже добровольно переезжающих в страну, сами австралийцы называют «помами» («pohm» - prisoner of Her Majesty, что в переводе на русский «узник Ее Величества»). Правда есть еще одна (а может и не одна) версия «pome» - prisoner of Mother England («узник матушки Англии»). Возможно поэтому, как наследие первых колонизаторов, осталась страсть австралийцев к азартным играм. Ведь согласно статистике, более 80% взрослых австралийцев тратят огромные деньги на азартные игры. В большом почете покер, и пятая часть всех покерных автоматов, выпускаемых в мире, приходится именно на Австралию.











Как вы думаете, может ли забор быть длиннее, чем Великая Китайская Стена? Да, запросто! Самый длинный забор в мире, а его протяженность ни много ни мало, а 5 614 километров, был построен за пять лет в период с 1880 по 1885 год, и служил защитой от нападения диких собак динго на отары овец, а также от кроликов, уничтожавших пастбища и посевы. На проволоке австралийцы не экономили.









А вот еще необычный факт: знакомьтесь - Королевская служба «Летающий доктор»! Созданная в 1928 году, «летающая скорая помощь» оказывает помощь больным в труднодоступных районах Австралии и не только эвакуирует пациентов, но и привозит докторов и лекарства. Служба оказывает помощь 24 часа в сутки, в любой день недели и уже давно стала национальным символом и гордостью страны, а основатель службы Джон Флин изображен на австралийской купюре достоинством двадцать долларов.









К слову, Австралия – это первая страна, где появились деньги из пластика.









Австралийский английский имеет свои особенности, так как австралийцы любят сокращать слова и поэтому в разговорной речи название страны Australia сократилось до Оз, а сами австралийцы стали Aussie (Оззи). А еще австралийцы любят придавать словам неформальный оттенок, добавляя суффикс «- ie». И именно таким образом, в 2002 году, появилось слово известное теперь во всем мире - «selfie»(«сэлфи»).









Что же касается животного мира, то, как сказал один мой знакомый: «Австралия – это страна, где все пытается тебя убить». Количество ядовитых и просто опасных представителей фауны бьет все рекорды. Шесть из десяти самых ядовитых змей в мире, обитают на территории континента, а прибрежный тайпан - самый ядовитый на планете.









Самое опасное животное – крокодил, и случаи с летальным исходом, особенно на севере страны, происходят чуть ли не еженедельно. Наверное, поэтому австралийцы употребляют в пищу мясо крокодила - съешь врага своего?









В океане водятся «малыши-убийцы» - синекольчатые осьминоги, размер которых всего лишь 15-20 см. Укус моллюска безболезненный, но вызывает паралич дыхания, а противоядия на данный момент не существует.









Арахнофобов (арахнофобия – боязнь паукообразных), конечно же, заинтересует наличие около 1500 видов австралийских пауков, часть из которых - несомненно ядовиты.









Но помимо естественной природной среды люди создали себе еще и искусственные проблемы. Так, изначально, кролики не проживали на территории страны, пока их в 18 веке не завезли англичане по банальной причине – просто съесть. Расплодившись, к середине 20 века, кролики увеличили популяцию до… внимание! 600 миллионов особей! Они наносили огромный вред сельскому хозяйству, и власти забили тревогу. Ученые напряглись, изобрели вирус, и популяция кроликов уменьшилась до 100 миллионов.









Однако, оставшиеся, приобрели иммунитет, и как теперь бороться с ними пока никто не знает.









Еще один привезенный, и не проживавший до этого на континенте «домашний враг» это кошки! Расплодившись, они стали уничтожать местных животных, поставив некоторые виды, такие как олуши и лирохвосты на грань исчезновения. Несколько раз выдвигались инициативы сократить количество этих домашних животных на несколько миллионов, и вроде принято положительное решение. Интересно, это будет тоже вирус или старый метод стерилизации?