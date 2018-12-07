Будучи одной из старейших стран Европы, основанная в 896 году, Венгрия удивляет не только своими уникальными природными данными, но и удивительными, изобретательными, а зачастую и хитрыми, талантливыми людьми, которые стали, каждый по своему, известны во всем мире. Но будем двигаться последовательно, и начать стоит, конечно же, с термальных источников.

Живут же люди! Аргентина – потомки «серебряных гор», дактилоскопия, танго

Будапешт, являясь одним из самых красивых городов не только Европы, но и мира, также является единственной столицей, получившей статус курорта. Ведь термальные источники здесь бьют прямо в черте города, выполняя оздоровительную и расслабляющую функцию.









Уникальное озеро Хевиз, глубиной до 40 метров, образованное в кратере потухшего вулкана, является самым крупным термальным озером в Европе, лечит кучу заболеваний от опорно-двигательного аппарата до импотенции и полностью обновляет свою воду в течение сорока восьми часов.









«Венгерское море» - озеро Балатон, напротив, очень мелкое, с заросшими камышами берегами и мутноватой, из-за обилия планктона, водой. Древние славяне, не мудрствуя лукаво, называли озеро – блато (болото), а нынешние «юмористы» окрестили «большой лужей Европы». Но у озера, с преимущественной глубиной около 3 метров, есть несомненное достоинство – оно прекрасно прогревается летом. Прибавьте песчаное дно в районе пляжей и получите идеальное место для отдыха с детьми.











Национальная кухня венгров основана на мясных блюдах, в основном из мяса свиньи, а по потреблению сала, венгры, разрушая стереотипы, вроде как даже обгоняют Украину.









Так вот, в 30-х годах 19 века в Венгрии вывели породу длинношерстной свиньи – мангалица, которая прекрасно набирала вес, не боялась холода и жары, имела 70% жира с низким содержанием холестерина в организме и потрясающе вкусное мясо. Ах, да, со стороны она выглядела просто как «растолстевшая» овечка.Такое вот чудо селекции.









Что касается появления талантливых людей и изобретателей, так и здесь Венгрия далеко не на последнем месте. Эрик Вайс, более известный миру как великий Гарри Гудини, родился в Будапеште и только в 4-х летнем возрасте эмигрировал с семьей в Америку.









Художник Альбрехт Дюрер хоть и родился в Нюрнберге, но был сыном венгерского ювелира Айтоши, который прибыл с супругой в Германию и взял фамилию Turer (перевод венгерского Айтоши – «дверь», на немецкий). Всемирно известные композиторы Ференц Лист, Имре Кальман – тоже были венграми.









Предмет, которым сегодня миллионы людей пользуются каждый день, был изобретен журналистом и изобретателем Ласло Йожефом Биро в 1931 году. Это обыкновенная шариковая ручка.









Ласло, совместно с братом Дьердю, изобрел пишущее устройство в виде тонкого сосуда, где краска была густая, а переносилась на бумагу при повороте, впрессованного в конце сосуда, шарика.









Патент на изобретение был зарегистрирован в Венгрии и Аргентине, где ручку называли «бироме», а день рождения Ласло Биро в сентябре, аргентинцы до сих пор празднуют как «День изобретателя».

А вот этот венгр заставил весь мир играть. Венгерский скульптор, преподаватель архитектуры Эрне Рубик стал изобретателем самой продаваемой игрушки в мире – «Кубика Рубика» (первоначально – «Магический куб»).









Задумываемый, сперва, как обучающий предмет для студентов, позволяющий понять трехмерность объектов и перемещения их частей, а также модель алгебраических структур, называемых «группами» – «кубик» превратился в игрушку-головоломку для миллионов. Сам Рубик около месяца пытался собрать из 27 деревянных кубиков, раскрашенных в разные цвета, единый куб с гранями, покрашенными в один цвет. Потом долго придумывал механизм и, в январе 1975 г, наконец получил патент на свое изобретение. А в 1977 кубик впервые попал на полки магазина игрушек в Будапеште.









Теперь мировой рекорд по скоростной сборке человеком кубика 3х3х3 (спидкубинг) составляет 3.48 секунды. Робот собирает кубик за 0.38 секунды. Мир все ускоряется и несется вперед с умопомрачительной скоростью. А что Рубик? В 2009 году он запатентовал …шар Рубика. Ай, да молодец! Бокал токайского в его честь!









Читайте также:

Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов

Живут же люди! Бразилия – привезенные ценности

Живут же люди! Южная Корея – особенности

Живут же люди! Текила, шоколад и Цезаря салат - «подарки» от ацтеков из Мексики

Живут же люди! "Джамбо" Кения! Бегуны, "пуле-пуле" и колыбель человечества

Живут же люди! Австралия:«ядовитый» континент, преступники, "Летающий доктор"

Живут же люди! Румыния – вампиры, «Залесье», парламент и «живые» камни

Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники

Живут же люди! Королевство Марокко - король, джины – наше всё, козы на деревьях

Живут же люди! Аргентина – потомки «серебряных гор», дактилоскопия, танго