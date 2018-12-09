Живут же люди! Ваше Светлейшество: Республика Сан-Марино, вершины, марки, дороги

Когда-то на Земле, вместе с богами на Олимпе, жили-были титаны. Жили, никого себе не трогали, только раздражали Зевса и как-то раз, взял он «булыжник» и запустил им в одного из титанов. Непонятно попал или нет, но вот гора Монте-Титано, с тремя вершинами осталась торчать посреди горного массива.

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Чуть позже, согласно легендам, а именно в 301 году, каменщик Марино с острова Раб (на русском звучит как-то обреченно), пересекает Адриатику и поселяется неподалеку. Марино бежал от гонений за христианскую веру и на новом месте становится диаконом. Но и тут ему не было покоя – какая-то сумасшедшая, обвиняет его в том, что он ее муж и тогда он удаляется в горы. Там, стоя на вершине Монте-Титано, третьего сентября 301 года, он и решает основать каменоломни, поселение, ну и государство заодно. Тут подтянулись богомольцы, построили монастырь и так, со всех сторон окруженная Италией, и образовалась Светлейшая Республика Сан-Марино.









«Разгуляться», правда, новому государству сильно не позволили, и площадь республики составляет всего шестьдесят с половиной квадратных километров (пятое по малости территории государство в мире), на 80% представляющих собой скальную породу. Но сан-маринцы не унывали, и умудрились на площади в 10 квадратных километров, где хоть что-то может расти, сделать сельское хозяйство одной из отраслей экономики. Благоприятные климатические условия позволяют снимать два, а то и три урожая в год, а зеленый лук даже идет на экспорт в Италию.









Из-за ограниченности территории, дороги здесь только автомобильные, да и те общей длинной чуть больше двух МКАД – 220 км. Была в 30-х годах 20-го века одна ветка железной дороги, но во время второй мировой войны ее уничтожили, хотя некоторые мосты и туннели сохранились.









Зато в стране есть вертодром, который может принимать и обслуживать вертолеты, а также собственный таксопарк в котором аж семь! такси.









Наладить экономику в столь маленьком государстве было непросто, и помимо создания благоприятных условий для банковских и страховых организаций важнейшую роль в бюджете страны играет туризм. Страну, с населением около 33 тысяч человек посещает до 3 миллионов туристов в год. По 100 на каждого жителя – такая вот экономика.









Остается только «жаловаться» на судьбу и писать письма, а для этого нужны марки, и надо заметить, что выпуск и продажа почтовых марок занимает почти 25% годового бюджета.









Выпускаемые на различные темы, нередко с портретами выдающихся личностей, и интересные по структуре рисунка, марки государства приобрели большую известность у филателистов мира.









Сан-Марино это хоть и маленькое, но гордое и независимое государство. Одна из старейших в мире конституций, была принята здесь в 1600 году, а на арке шоссе, ведущего из итальянского Римини, сделана надпись «Добро пожаловать на древнюю землю свободы».









Ну, и конечно, три пика вершины Монте-Титано, на которых расположены крепостные башни Гуаита, Ла-Честа и Монтале увековечены не только на гербе и государственном флаге Сан-Марино.

















Они также включены в мировое наследие Юнеско и нашли отражение в уникальном местном десерте – Torte Tre Mount. «Торт из трех гор» состоит из нескольких слоев вафель, фундука, шоколада и кофейного крема. «Шоколадница» - по-нашему.









А проглотить все это поможет глоток старого доброго ликера «Амаретто ди Сан-Марино», который вроде как обладает более ярким и насыщенным вкусом, по сравнению с оригинальным. Со слов сан-маринцев, конечно, вот только не приторно ли?









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