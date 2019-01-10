Живут же люди! Албания – бункеромания, мерседесы и мать Тереза

Страна, где на песчаных и мелко галечных пляжах сходятся волны двух прекрасных морей Адриатического и Ионического, где солнце светит почти триста дней в году, и где в двух с половиной километрах по водной поверхности находится греческий остров Корфу, имеет все шансы стать отличным курортом.

Живут же люди! Мадагаскар – царство ускользающей природы

Только процесс этот идет очень медленно, возможно из-за «тяжелого» наследия прошлого, а какого, сейчас расскажем.

Свою независимость Республика Албания получила в ноябре 1912 года, а до этого кто только не «покушался» на ее территорию. Пеласги - древнейшее население Албании сменили иллирийцы, затем римляне, варвары, болгары, сербы, как в калейдоскопе сменяли друг друга, но дольше всех, почти 500 лет Албания была оккупирована Османской империей.









Именно в этот период произошла смена христианской религии, которая появилась в I веке н.э. на мусульманство. Сейчас в Албании очень мирно и бесконфликтно уживаются мусульмане (около 63%), католики, православные, протестанты и прочие конфессии.









После второй мировой войны, к власти пришел Демократический фронт возглавляемый коммунистами во главе с Энвером Ходжа. И вот тут-то и началось «веселье». Ходжа был ярым поклонником марксизма-ленинизма и попытался построить коммунизм в отдельно взятой стране.









Но для начала он решил защитить свой народ от возможных внешних врагов и начал строить бункеры по всей стране. Для проверки сооружения, в только что построенный бункер посадили инженера-проектировщика и приказали обстрелять из пушек. Бункер выдержал, и началось строительство. В это трудно поверить, но за сорок лет правления Энвера Ходжа, было построено около семисот тысяч!









бункеров самого разного размера. От маленьких на 1-2 человек, до гигантских, для ремонта и размещения …подводных лодок! У самого Энвера был бункер, длиной несколько сот метров, включавший в себя гостиные, столовые и комнаты, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания.









Надо заметить, что после второй мировой войны Албания не вступала в вооруженные конфликты и поэтому бункеры, с военной точки зрения, так и не пригодились. Зато они стали неким символом Албании и теперь самый популярный сувенир из страны – это пепельница или держатель для карандашей в виде бункера.









Многие жители и предприниматели приспособили их для своих нужд и используют кто как может – устраивают в них курятник или кафе, как элемент игровой площадки для детей или даже жилище. В 2012 году правительством было принято решение по демонтажу бункеров - этого пережитка прошлого.









Следующее наследие Энвера Ходжа – автомобиль. Но не просто автомобиль, а марки Мерседес. Дело скорее всего в том, что с 1968 года простым жителям Албании запрещено было иметь собственный автомобиль, как впрочем и дачу. Сам же Ходжа ездил на Мерседесе, что в сознании народа ассоциировалось с властью, достатком и богатством.









Ходжа давно умер, а ассоциация осталась, и теперь один из самых популярных автомобилей, по крайней мере у мужского населения Албании – конечно Мерседес.









Но Албания очень бедная страна, так откуда там берутся такие дорогие машины? Ответ прост – или покупаются очень старые и ремонтируются, или просто крадутся. Поэтому купить престижный автомобиль можно за сущие копейки – цены стартуют от 700 евро.









А еще в 1967 году Албания была объявлена Энвером Ходжа первым в мире атеистическим государством. Верующие всех религий подвергались гонениям, храмы, церкви, мечети либо уничтожались, либо превращались в склады, конюшни и мастерские. Именно поэтому, наверное, как в противовес совершённому, человек известный впоследствии всему миру был албанцем.









Агне́с Го́ндже Бояджи́у – вам это имя что-нибудь говорит? А мать Тереза – это уже лучше, правда? Так вот Святая Тереза Калькуттская родилась в обеспеченной семье косовских албанцев. В 1948 году в Калькутте она основала монашеский союз сестер-миссионерок любви, помогавших людям независимо от их национальности и веры, а в 1979 году получила Нобелевскую премию «За деятельность в помощь страждущему человеку». Справедливость все-таки есть на свете?









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