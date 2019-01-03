Живут же люди! Исландия – лед и пламя, женщины и комары, гейзеры и мэры

Думал ли Ингольф Арнарсон, норвежец знатного рода, который первый со своим троюродным братом основал поселение в «дымящейся бухте» (Рейкьявик) о том, что комфортней всего впоследствии жить на острове, получившим название «страна льдов» (Исландия), будет женщинам?

Живут же люди! Бангладеш – пионеры микрокредитов, тигры и второй Тадж-Махал

Причем покинуть материк Ингольфу, вроде как пришлось из-за ссоры с верховным правителем Атли Тощим, причиной которой была сестры Ингольфа – Хельга. Шерше ля фам (ищите женщину)? Тем не менее, основав небольшое поселение, Ингольф позвал других норвежцев, а те привезли с собой рабов – кельтов из Ирландии и Шотландии. Они то и стали основой населения нового государства, численность которого достигла в 2018 году целых 353 070 человек! Но главное ведь не количество.









Итак, о женщинах. Начнем с комаров. Почему именно с комаров, да потому что, как известно, кусаются только женские особи данного вида насекомых, так вот в Исландии комаров нет. То есть совсем. То ли климат неподходящий, то ли селиться негде – короче, это отличная новость для всех тех, кто терпеть не может звонкий комариный писк у себя над ухом.









А представители рода человеческого достигли абсолютного равенства полов. Те, кто ратует за феминизм останутся довольны. Ну, посудите сами, Вигдис Финнбогадоуттир, ставшая президентом Исландии в 1980 году, считается первой женщиной в мире, избранной на этот высокий пост в стране, где правит конституция и демократия (исторические преемницы, наследницы и партийные деятельницы не в счет). Она переизбиралась на пост президента четыре! раза подряд.









Или вот Йоханна Сигурдардоттир, первая в мире женщина, которая была избрана на пост премьер-министра, открыто заявлявшая о своей бисексуальности.









Кстати, она же первый премьер-министр в истории, вступивший в однополый брак, которые были легализованы в Исландии в 2010 году. Исландки так увлеклись борьбой за права женщин, что даже законодательно запретили у себя на родине стриптиз. Так что любителям «погорячее» придется или найти какую-то другую страну, или использовать значение этого слова в прямом смысле. А погорячее в Исландии хватает.









Название и расположение страны наводит на мысль об арктическом холоде и морозах, а вот климат в Исландии на удивление влажный и мягкий. И хотя летом не очень тепло, средняя температура около +11 градусов, но и зимой особо не замерзнете, т.к. средний показатель -2 С. Все благодаря теплому течению Гольфстрим и, конечно же, горячим источникам - гейзерам.









Русское слово «гейзер», оказывается, произошло от названия исландского горячего источника Гейсир (Geysir), который и дал название явлению выброса пара и горячей воды под давлением. Все это последствия деятельности вулканов, так как фактически почти вся территория страны представляет собой вулканическое плато. Долина гейзеров Хёйкадалюр, является одной из важных точек ... внимание! «Золотого кольца»! – популярного туристического маршрута Исландии. Так что когда вам кто-то предлагает проехаться по «Золотому кольцу» вы можете невинно поинтересоваться: «А по какому именно?».









Кстати, активная вулканическая деятельность грамотно используется островитянами. Так, горячая вода из источников и гейзеров частично напрямую подается в системы отопления и горячего водоснабжения, а частично используется для выработки электроэнергии. Исландия могла бы снабжать ею и Европу, вот только провода тащить далековато.









Вообще исландцы любят неординарные решения, очевидно, поэтому в 2010 году они выбрали мэром столицы Йона Гнарра, одного из основателей «Лучшей партии». Предвыборная программа партии включала такие абсурдные вещи как строительство Диснейлэнда в аэропорту Рейкьявика, списание всех долгов и полное невыполнение предвыборных обещаний.









Сам Гнарр, отец пятерых детей, уже будучи мэром, несколько раз принимал участие в гей-парадах, переодевшись в женское платье и парик, выражая солидарность с людьми нетрадиционной ориентации. Смех-смехом, а в период правления «Лучшей партии» были реструктурированы финансы, проведена реорганизация учебных заведений, количество туристов в столице выросло на двадцать процентов, и были проложены километры велосипедных дорожек. Неплохой результат для комедийного актера и писателя?

Читайте также:

Живут же люди! Нестерпимый блеск Арабских Эмиратов

Живут же люди! Бразилия – привезенные ценности

Живут же люди! Южная Корея – особенности

Живут же люди! Текила, шоколад и Цезаря салат - «подарки» от ацтеков из Мексики

Живут же люди! "Джамбо" Кения! Бегуны, "пуле-пуле" и колыбель человечества

Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»

Живут же люди! Австралия:«ядовитый» континент, преступники, "Летающий доктор"

Живут же люди! Румыния – вампиры, «Залесье», парламент и «живые» камни

Живут же люди! Люксембург – «налоговый рай», вооруженные силы, Шенген, праздники

Живут же люди! Ваше Светлейшество: Республика Сан-Марино, вершины, марки, дороги

Живут же люди! Королевство Марокко - король, джины – наше всё, козы на деревьях

Живут же люди! Аргентина – потомки «серебряных гор», дактилоскопия, танго

Живут же люди! Боливия – страна, победившая фастфуд и «купи меня» визуализация

Живут же люди! Финляндия – необычный северный сосед России