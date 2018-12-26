Живут же люди! Бангладеш – пионеры микрокредитов, тигры и второй Тадж-Махал

Если сама Народная Республика Бангладеш совсем молодая (свою независимость она получила только в 1971 году), то первые люди появились на ее территории еще за две тысячи лет до нашей эры. Бангладеш (кстати, название в русском языке женского рода) однонациональное государство, в котором проживают практически одни бенгальцы (98%), потомки племен дравидов, из-за своей непохожести на другие народы Индии даже выделенных учеными в отдельную-дравидийскую расу.

Живут же люди! Неограненный алмаз республики Сьерра-Леоне

Население Бангладеш составляет около 170 миллионов человек и все это на территории в сто с лишним раз меньше чем Россия.

















Но бангладешцы не унывают, и пусть у них и небольшая территория, но зато самый длинный пляж в мире!









Почти сто двадцать пять километров, расположенных недалеко от города Кокс-Базар, являются излюбленным местом отдыха местных жителей.









Но туристов здесь увидишь не часто – нет соответствующей инфраструктуры, да и религиозные ограничения мешают – ведь Бангладеш на 89% мусульманская страна, со строгими законами, да такими, что женщина должна купаться ну, минимум, в шароварах.









Бенгальский тигр также имеет прямое отношение к Бангладеш, так как является национальным животным страны, расположенной на территории исторического района Бенгалия, региона, который сейчас занимает современный Бангладеш.







На территории страны осталось всего около 200 особей этого суперхищника - грациозного красивого животного, грозный рев которого можно услышать на расстоянии до девяти километров!









С экономической же точки зрения, Бангладеш очень бедная страна, и именно она является родиной известной теперь во всем мире услуги – микрокредитования, из которого возникла вся отрасль микрофинансирования.

























В 1976 году бангладешский профессор Мухаммед Юнус, начал выдавать небольшие кредиты бедным крестьянам - бангладешцам, небольшими суммами, под маленький процент, без требования залога и поручителей.









Для этой цели он создал Grameen Bank. Многие не верили в этот проект и считали, что это чистой воды благотворительность, пока статистика не показала, что невозврат микрокредитов составил не более трех процентов. Таким образом, 1976 год теперь считается годом рождения микрофинансирования, а Мухаммед Юнус за свой успешный со всех сторон проект, получил в 2006 году Нобелевскую премию.









Как вы думаете, сколько мечетей Тадж-Махал в мире? Как оказывается, как минимум две. Оригинал находится в Индии, а вот точная копия …в шестнадцати километрах от Дакка - столицы Бангладеш!









Построил ее в период с 2008 по 2013 год кинорежиссер из Бангладеш – Асанулла Мони (Ahsanullah Moni), и проект обошелся ему почти в пятьдесят шесть миллионов долларов. У богатых – ну, сами знаете …









Зажигая на Новый год бенгальские огни, мы вряд ли задумываемся, что названием эти свечи также обязаны Бенгалии (нынешний Бангладеш). Впервые похожий горючий пиротехнический состав использовался именно там, правда, назначение у него было не празднично-развлекательное, а сигнализационное.









Ну, а раз зашла речь про Новый Год, то и празднуют его в Бангладеш не первого января, а …14 апреля и название у него под стать огням – Бенгальский Новый Год (Пойла Бокшах). Традиция тянется с 1560-х годов, когда праздник имел практическое значение и обозначал начало нового сельскохозяйственного года.









Крестьянам надо было в последний день уходящего года заплатить все налоги и отдать все долги. Как знакомо! Готовясь к празднику, необходимо было провести генеральную уборку, совершить водные процедуры («Ирония судьбы»?), и надеть свою лучшую и дорогую одежду. В первый день нового года заводили новые бухгалтерские книги, подписывали контракты, играли свадьбы, основывали фирмы.









Этот день, как и весь первый месяц года, считался благоприятным для всяких начинаний, от богатых бенгальцев народ получал сладости и угощения. Вот бы нас первого января кто-нибудь сладеньким угостил? Хорошее начинание…









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