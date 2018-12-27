Живут же люди! Финляндия – необычный северный сосед России

История не знает сослагательного наклонения, но, наверное, все было как-то по-другому, останься Финляндия в 1917 году в составе России.

Как и когда празднуют Бенгальский Новый год

Скорее всего, мир был бы лишен тех необычных вещей, фестивалей, событий которые сейчас удивляют и забавляют нас. Начнем, в преддверии Новогодних праздников, с самого популярного – Деда Мороза, а точнее Санта Клауса, а еще точнее Йоулупукки. Если быть справедливым по отношению к истории, то это совсем разные персонажи.









Это сейчас современный финский Санта Клаус с белоснежной бородой одет в традиционную красную шубу и такую же шапочку, а раньше это был, извините, натуральный … козел, а ведь именно так дословно с финского переводится Йоулупукки – «Рождественский козел». Первая часть слова – «Йоль», отсылает нас к языческому древнегерманскому празднованию середины зимы, а «пукки» означает действительно козла и связанна с древней финской традицией переодеваться в шкуры животных, и в день именин мужского имени Нутти, одаривать послушных детей и наказывать непослушных.









Гора Корватунтури, а на деле сопка высотой 486 метров с тремя вершинами, расположенная в Лапландии на финско-российской границе (причем одна из вершин находится на российской территории), является официальным местом жительства Йоулупукки. Живет он там со своей женой – Муори, что в переводе «старая хозяйка», которая олицетворяет собой зиму, ну а в помощниках куча гномов, которые помогают по хозяйству, читают и сортируют письма, собирают подарки.









Не знаю, то ли жена попалась сварливая и сказала, что нечего устраивать из дома офис, то ли место было не совсем подходящее, только переименовавшись (или взяв псевдоним?) в Санта-Клауса, дед устроил себе деревню-мастерскую сразу за полярным кругом, недалеко от города Рованием. Первым туристом, посетившим в 1950 году деревню Санта-Клауса, считается вдова Франклина Рузвельта – Элеонора Рузвельт, и с тех пор это одно из самых посещаемых туристами мест в Финляндии.









Но, как говорится не Сантой единым… Мы говорим: финская – сразу отвечаем – сауна, конечно! Оно и понятно, когда на 5,5 миллиона человек приходит около 2 миллионов саун в стране, становится ясно, почему это национальный символ и часть финской культуры. Правда наше понимание «финской сауны» как очень горячего, жаркого и сухого помещения не имеет ничего общего с настоящей сауной в Финляндии. Для того, чтобы пропотеть, над очагом размещали камни, которые нагреваясь, долго отдавали тепло. По необходимости, плескали воду на камни, потели, а затем мылись.









Исторически баня, в силу высокой температуры, была самым чистым местом и предназначалась не только для мытья. В ней рожали детей, лечили больных, готовили солод и даже коптили мясо!









Но копчение мяса в сауне это еще что! Финны стали просто страстными выдумщиками и продолжателями всевозможных необычных фестивалей, конкурсов и чемпионатов. Чемпионат по метанию мобильных телефонов, который с 2000 года проводится в городе Савонлинна, позволяет участникам выразить эмоции по отношению к этому средству коммуникации.









Какие сильные чувства нужно испытывать к маленькой коробочке, забрасывая телефон почти на 100 метров?

Или вот из области «чувств» еще один чемпионат – Чемпионат мира по ношению жен. По правилам, жена должна быть весом не меньше 49 кг и старше 17 лет, правда, носят их не как это обычно принято - на руках, а на шее, да еще и ногами и руками жена должна крепко держать мужа иначе полосу препятствий с гравием и водой длиной 235,5 метров не преодолеть. Курьезны объявления, где люди, чтобы участвовать в соревнованиях пишут приблизительно следующее: «братья из США ищут финскую «жену на день» или «британский офицер срочно ищет пару для участия в ЧпНЖ». Чудны дела, твои, Господи.)









Ну, и конечно, чемпионат мира по игре на воздушной гитаре (Air guitar). Сам, внимание!, вид искусства, изобрели в начале 80-х в Швеции и США, но вот ежегодный, официальный, международный чемпионат проводится уже 24 года в Финляндии, в городе Оулу. Исполнитель, должен изобразить первоклассную игру на гитаре, ничего не имея в руках.









Баллами оцениваются движения, жесты и, конечно, эмоции – прямо фигурное катание какое-то! ) Но примечательно то, что в 2005 году этот чемпионат породил технологию Virtual Air Guitar,которую создали в Финляндии, в Хельсинки. При этом не исполнитель двигал руками под музыку (живую или фонограмму), а музыка звучала в зависимости от положения рук исполнителя. Начинание подхватили в Австралии и Голландии, выпустив игрушки, японцы в 2007 представили миру симулятор гитары, а в 2011 появилось приложение для Айфон и Айпад. Теперь каждый может достать телефон и сыграть для любимой серенаду или новогоднюю песенку. А если той не понравится, то взять да закинуть телефон куда подальше – чтобы затем принять участие в мировом чемпионате. Вот так невинные увлечения продвигают технологии!

С наступающим Новым Годом!









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