Плыл как-то в 1498 году португалец Васко да Гама, (да кто не знает старину Васко?) в Индию, да высадился неожиданно, даже для себя, на берег нынешнего Мозамбика.









Увидев, сколько товаров из золота, железа, меди, фарфора, слоновой кости и тому подобное можно взять с этой земли, португальцы начали активное освоение новой территории. Продолжалась колонизация четыре с лишним века, пока в 1975 году Мозамбик, наконец, не обрел независимость.

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Долгожданную свободу он завоевал, естественно, в вооруженной борьбе за правое дело, а помогал ему в этом бывший СССР и отечественный автомат Калашникова, который и стал для страны символом независимости.









В 1983 году был утвержден ныне действующий, единственный в мире! флаг, с изображением автоматического оружия. Свобода, тем не менее, не пошла государству на пользу и сегодня Мозамбик одна из беднейших стран мира.









Восемьдесят процентов работающего населения заняты в аграрном секторе, но при этом восемьдесят восемь процентов! плодородных земель остаются невозделанными.

















Продолжительность жизни не превышает 55 лет, а по уровню зараженности вирусом иммунодефицита и смерти от заболевания, страна в десятке «лидеров».









Пятьдесят процентов населения не умеет читать и писать, но свято верят в сверхъестественное, поэтому колдунов и шаманов в Мозамбике свыше 70 000, то есть в 45 раз больше чем дипломированных врачей!









Поэтому, например, если вы обладатель красивой лысины, то будьте настороже! По мнению местных жителей, если у человека в раннем возрасте облысела голова, то он обладает чудесными, сверхъестественными способностями, а его внутренности «магической силой» и чтобы не попасть на ритуал к шаману в качестве экспоната, разобранного по частям, лучше набросить кепку или парик.









Помимо колдунов в стране, тем не менее, есть и уникальные личности. Так, мозамбийка Граса Машел, всего лишь два раза вышла замуж. Ну, и что такого – спросите вы – мы знаем женщин, которые делали это и большее количество раз? Оно конечно так, но Граса сначала была супругой Саморы Машела – президента Мозамбика.









А потом, через двенадцать лет после смерти мужа, вышла замуж за 80-ти летнего Нельсона Манделу – президента ЮАР. Это, пока, единственная в мире женщина, которая была первой леди двух государств – Мозамбика и ЮАР. В Мозамбике она занимала пост министра образования и культуры, а в ЮАР проводила работу по спасению детей-беженцев.









Но Мозамбик, помимо бедноты, нищеты, преступности и грязи может похвастаться уникальной природой и протяженной береговой линией, где ласковые волны Индийского океана, переливающиеся всеми цветами зеленого и голубого, омывают архипелаг «Базаруто» – морской национальный парк, один из лучших в Африке. Отсутствие многочисленных толп туристов, дайвинг и рыбалка подарят незабываемые впечатления.









А вы знаете, как местные жители ловят черепах? Проще простого! Увидев в воде черепаху, на нее сбрасывают… рыбу, но не простую, а «прилипалу». Рыба присасывается к панцирю и остается только вытянуть ее за привязанный хвост, вместе с черепахой. Больше 30 кг одна рыба не удержит, поэтому если черепаха большая, то кидают две и более. Такая вот незатейливая рыбалка!









Если вам очень хочется исследовать этот кусочек Африки, и вас не пугают многочисленные рептилии, криминальное население, прививки от желтухи, малярии и антисанитария, то при самостоятельном путешествии, напевая под нос песню «Hafanana», мозамбикского мульти-инструменталиста и певца Африка Симона, смотрите внимательно под ноги. Хоть большинство минных полей, оставшихся с гражданской войны, и разминировано, но шанс увидеть африканский континент с высоты птичьего полета все же существует.

















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