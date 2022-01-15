Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает ввести генетические ДНК-паспорта для собак

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15 января 2022, 10:01 Источник: osnmedia.ru

Российские города продолжают свое естественное развитие и поэтапно превращаются в крупнейшие мировые мегаполисы. Там, где еще вчера царили рабочие поселки, появляются современные многоэтажки, торговые центры, и автомобильные парковки, а в обиходе наших граждан появилось незнакомое ранее словосочетание – «точеная застройка». Под влиянием внешних факторов жители модернизированных городов вынуждены менять свои привычки и интересы и приспосабливаться к новым условиям. Содержание домашних животных, в частности, собак, безусловно, является одним из главных увлечений современных россиян. Несмотря на «цементно-кирпичную» атаку на наше жизненное пространство, количество четвероногих питомцев не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Согласно статистике, которая приводится в соответствующем разделе стратегического проекта «20 идей по развитию России», автором которого является Дмитрий Давыдов, в течение прошедших трех лет количество домашних собак выросло на 21% и к настоящему моменту превышает 22,6 млн.



В тоже время, указанная «любовь» россиян к собакам имеет свои издержки. И если в былые времена, характеризующиеся избытком жизненного пространства, подобные издержки зачастую просто не замечались, то сегодня они трансформировались в серьезную проблему, требующую незамедлительного решения. В частности, в своей программе «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что рост четвероногих питомцев приводит к тому, что окружающая среда в российских городах все сильнее и сильнее загрязняются собачьими экскрементами. С каждым месяцев экологической системе городов наносится мощнейший экологический ущерб.



Отметим, что, на самом деле, собачьи экскременты, находящиеся на открытом пространстве, являются не такими уж и безобидными, как это может показаться на первый, в прямом смысле этого слова, взгляд. Ведь помимо эстетического дискомфорта, «мины» четвероногих питомцев могут содержать большое количество вирусов, болезнетворных бактерий и паразитов, в том числе, кишечные палочки и лямблии. По утверждениям специалистов, подобные экскременты не разлагаются сами по себе, а поэтому обладают долговременными патогенными свойствами. К сожалению, особых механизмов оперативной искусственной утилизации собачьих отходов человечество еще не разработало.



Конечно, присутствие на наших улицах подобных «загрязнителей» во многом является виной безответственных хозяев, которые, в свою очередь, готовы представить с десяток доводов, часть из которых будет вполне оправданной. Владельцы питомцев укажут на неправильную, по их мнению, плотную застройку, наличие хаотичных парковок, отсутствие специальных собачьих площадок. Справедливости ради надо признать: то «золотое» время, когда за каждым домом находился лес прошло, и уже никогда не вернется.



Запретить горожанам заводить собак будет также неправильным. Четвероногие питомцы, в свою очередь, выполняют важную социальную функцию, направленную на развитие гуманистических качеств, в том числе, у детей и подростков.



Итак, несмотря на возможные несолидные шутки, назревает серьезный социальный конфликт, по одну сторону которого расположились российские граждане, увлеченные автомобилизмом, рыбалкой, чтением книг и т.д., а по другую сторону расположились… ну, в общем, вы поняли.



Как отмечает в своей программе «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, в качестве регулятора указанного конфликта в настоящее время используется, по сути, только один способ – штраф. Конечно финансовые санкции, в Москве составляют от 1000 до 2000 рублей, несколько дисциплинируют владельцев домашних животных, однако свою главную функцию – добиться чистоты и высокого показателя экологичности, они не выполняют.



Судите сами. Для того, чтобы заставить владельца оплатить «проделки» своего четвероного питомца необходимы доказательства, которые могут быть представлены либо в визуальном формате – видеозапись, либо с помощью показаний трех свидетелей. А теперь представим, что граждане, увидевшие, собачье «правонарушение» в спешном порядке бегут что есть силы в полицейский участок и подают соответствующую жалобу. Причем в своих заявлениях они подробно описывают, что собственно и как происходило. Смешно? Возможно и смешно, но между тем проблема-то серьезная. В общем, с помощью такого метода уровень культуры и ответственности российских владельцев собак поднять не получится. Холодная и дождливая погода, которая кстати очень распространена на просторах нашей страны, лень, спешка, человеческая невнимательность рано или поздно сделают свое дело – хозяин «сорвется» и решит, что если «по-быстрому», то все равно никто и не заметит.



В данном контексте вопроса Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что развивать чувство ответственности у владельцев собак можно только с помощью современных технологий.



В этой связи автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает использовать наиболее эффективные разработки зарубежных государств.



По словам, Дмитрия Давыдова муниципальные власти таких стран как США, Канада, Испания, Великобритания уже давно не полагаются на показания свидетелей, заметивших непристойное поведение домашнего животного, а используют ДНК-тесты.



Жители указанных государств, имеющие собак, обязаны зарегистрировать домашнее животное и получить соответствующий ДНК-паспорт. Далее, коммунальные службы, обнаружившие «правонарушение», направляют естественные «доказательства» в специальную лабораторию, которая помогает установить владельца, который будет обязан оплатить последующий штраф.



Таким образом, для решения вышеуказанной проблемы автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает ввести систему обязательных генетических паспортов для всех собак, имеющих владельцев, с целью их возможной идентификации по ДНК-показателям. По мнению автора проекта, если соответствующий федеральный закон будет принят, то потребуется около двух лет на то, чтобы государственные службы совместно с частными лабораториями сформировали соответствующий собачий «реестр».



По прошествии двух лет будет введен существенный штраф, сформированный на основании результатов теста ДНК, за собачьи отходы и выгул домашнего животного без наличия регистрации. В соответствии с предложениями Дмитрия Давыдова, полученные штрафы могут быть направлены на модернизацию диагностирующих лабораторий и создание новых площадок для выгула животных.



Итак, если предложения Дмитрия Давыдова, изложенные в проекте «20 идей по развитию России» получат государственную поддержку, то граждане нашей страны смогут получить ряд существенных результатов.



В частности, с одной стороны, улицы российских городов станут чище, а угроза распространения опасных бактерий снизится. С другой стороны, существенная поддержка направится в частные предприятия, занимающиеся генетическими исследованиями животных, а домашние питомцы смогут спокойно гулять на новых специально оборудованных площадках.



Важно, что в случае реализации идеи Дмитрия Давыдова, в российских городах сформируется культура выгула домашних животных, а увеличение количества собак не будет наносить экологии серьезный вред.

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