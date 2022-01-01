Российских пешеходов предлагают штрафовать за использование электронных гаджетов

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1 января 2022, 11:52 Источник: osnmedia.ru

Фото: depositphotos.com

Мобильные телефоны, смартфоны, электронные гаджеты стремительно ворвались в повседневную жизнь и с каждым днем забирают у нас все больше и больше личного времени и внимания.



Когда-то мы читали в метро и трамваях художественные книги и научно-популярные журналы, гуляли по парку, наслаждались запахом весны и пением лесных птиц, увлекались ремесленным творчеством и собирали почтовые марки. Однако времена изменились. Сегодня все наше внимание нацелено на портативное электронное устройство, которое в постоянном режиме выдает нам нужную, а иногда и совсем не нужную информацию. Гаджеты приковывают к себе наши мысли, внимание, эмоции. Как говорится, не мы такие, а жизнь такая.



Вместе с тем, если мы находимся где-то в вагоне метро или совершаем на комфортабельном лайнере морской круиз, то наш гаджет действительно является исключительно нашим личном делом. Однако, если человек выходит на пешеходный переход, крутит педали велосипеда или парит на новомодном гироскутере, то его гаджет перестает быть делом личным, так как приобретает общественное значение.



Приходится констатировать, что количество трагических дорожно-транспортных происшествий, которые произошли по причине временной потери внимания, растет с каждым годом. В настоящее время штрафные санкции за пользование телефоном применяются только к водителям, однако ситуация уже давно вышла из-под контроля: пешеходы и любители самокатов, засмотревшиеся во время перехода на вирусный видеоролик, могут провоцировать страшнейшие ДТП.



Всемирная Организация Здравоохранения проводила специальные исследования, по итогам которых, отмечала, что для пешехода, внимание которого отвлекается на электронное устройство, возрастает риск попадания в дорожную аварию. В этой связи ВОЗ призывала мировое сообщество проводить интенсивные кампании с целью информирования пешеходов об опасностях использования отвлекающих устройств на проезжей части.



К сожалению, в нашей стране этой проблеме уделяется не достаточно внимания. Кампания как таковая отсутствует, пешеходы и велосипеды предоставлены сами себе и, соответственно, ведут себя, так как считают нужным.



Вместе с тем, российский предприниматель, автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает указанную проблему чрезвычайно важной и посвящает ей отдельный параграф своего исследования.



В данном контексте, предприниматель приводит очень серьезные цифры, согласно которым, за неполный 2021 год на дорогах нашей страны было совершено 27 995 ДТП из-за наезда на пешеходов. В результате аварий 26 169 человек получили травмы и 2 886 скончались, что составило 19% от всех травмированных и 24% от всех погибших в ДТП. Получается, что каждая четвертая смерть на дорогах – это сбитый пешеход. Отметим, что число сбитых велосипедистов и водителей самокатов также растет. В соответствии с социальной тенденцией, количество безмоторных транспортных средств увеличивается, а вот внимание их владельцев снижается. Если в срочном порядке не принять какие-то качественные меры, то ситуация продолжит ухудшаться. Однако люди пока еще не воспринимают угрозы общественников всерьез и продолжают демонстрировать собственную самоуверенность.



Становится очевидным, что проблема решаться не будет, если граждане не столкнуться с серьезными тормозящими причинами, которые позволят переключить их внимание.



По мнению предпринимателя Дмитрия Давыдова, таким тормозящим механизмом является денежный штраф. Ведь именно потеря финансовых средств может привести велосипедиста в чувство, а засмотревшегося в телефон пешехода, почти в буквальном смысле слова возвратить с небес на землю.



Автор проекта «20 идей по развитию России» справедливо отмечает, что введение штрафов неминуемо предупредит население об опасностях использования гаджетов на дорогах, а жесткое требование закона будет противодействовать формированию опасной привычки заглядывать в экран во время перехода проезжей части. Важно не допустить появление таких опасных привычек среди молодых людей, которые являются наиболее активными пользователями электронных средств.



Также можно согласиться и поддержать Дмитрия Давыдова в его убеждении, что в случае введения денежных штрафов, граждане, находящиеся на участках повышенной опасности перестанут отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения и социальные сети. Пешеходы станут быстрее переходить дорогу, что, в свою очередь, позволит автомобилистам начать движение. По мнению предпринимателя, штрафы, которые будут взиматься с нарушителей можно направлять на обустройство современных пешеходных переходов и улучшение соответствующей инфраструктуры.



Действительно, в результате указанных мер, предлагаемых Дмитрием Давыдовым, число аварий с участием пешеходов и велосипедистов заметно сократится, что, в свою очередь, неминуемо снизит общее количество аварий на дорогах.



Отметим, что технические инструменты, которыми в настоящее время обладает общество, в состоянии довести систему «воспитания» пешеходов до автоматического режима. Так, улицы крупных городов уже давно оборудованы современными видеокамерами, которые используют систему распознавания лиц. Остается свести все видеорегистраторы в единую систему и объединить с соответствующей структурой, наделенной полномочиями по взиманию штрафов.



Безусловно, на первоначальном этапе подобные нововведения вызовут в обществе серьезное сопротивление. Конечно, большинство граждан не готово к тому, что им на электронную почту будут приходить извещения о новых штрафах. Будут потери, будет досада.



Вместе с тем, на обратной стороне проблемы находятся человеческие жизни, а также здоровье наших соотечественников. И если собственная ответственность не в состоянии заставить гражданина соблюдать новые правила ПДД, значит, за дело возьмется государство. Видимо, по-другому никак…



Таким образом, проектные идеи Дмитрия Давыдова являются актуальными и справедливыми. Однако для их реализации потребуется соответствующая государственная поддержка, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения.

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