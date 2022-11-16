Чем нас кормят. Часть 1

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16 ноября 2022, 11:02 Константин Куликов,

Известный журналист Андрей Караулов отвез российскую колбасу на экспертизу в Сингапур. Журналист рассказал, что, когда он пришел за ответом, его ждал неприятный разговор с полицейским. «Оказывается, я ввез на территорию Сингапура особо опасный продукт. И мне было задано два вопроса: «Где вы это взяли? А это что – для людей, они это едят?» Так же Караулов и доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказали, как опасны - шоколад «Аленка», тульский пряник и белорусское молоко. Чем сегодня травят россиян?

«Шоколад «Аленка» – только на 15% соответствует ГОСТу, все остальное это пальмовый жир причем самого низкого качества... Из пальмового масла на 20% состоит "Тульский пряник". Его никто не ест - он не черствеет, не портится, его даже моль не станет есть… Никто, кроме наших детей. Его можно подарить и сказать: "Приходи в мое онкоотделение, я тебя жду!" Но чиновники непробиваемы, они принимают законы, которые убивают население. Если это не геноцид, то, наверное, оптимизация!» - доктор медицинских наук, профессор. Действительный член «Российской академии естественных наук». Почётный работник высшего образования РФ. Бывший ректор Московского государственного университета пищевых производств.



Тема питания одна из самых обширных, и пожалуй одна из самых важных в нашей жизни. От питания зависит не только продолжительность, но и качество жизни. Банальное пищевое отравление, или потребление вредных продуктов, серьёзно могут подорвать здоровье, вызвать болезнь или нанести урон иммунитету. Изучая тему питания с разных сторон, можно прейти к одному простому выводу: «спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Этот, казалось бы простой и очевидный вывод, оказывается не так очевиден для большинства населения. Большинство отчего-то уверенно, что если это продается в магазине, значит это не опасно для потребления. Продают - значит можно. Что бы понять, что оно так не работает и всё то, что опасно для здоровья человека, якобы не будут продавать, следует просто обратить внимание на свободную и легальную продажу алкоголя и сигарет. «По данным экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России, погибает более 1 млн человек», — сказано в докладе (цитата по «РИА Новости»).





Так что, думать что если продаётся значит не опасно, это самообман. Алкоголь и сигареты. Явный тому пример. Законодательство ограничивает только возраст покупателей, время продажи и срок годности.

Пестициды и ГМО

Не менее очевиден вред для человека от ГМО и пестицидов. Исследователи из Калифорнийского Университета в Лос-Анджелес показали, что 10 популярных пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве, могут вызывать рак щитовидной железы. Статья опубликована в июле 2022 года, в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Авторы проверили 29 пестицидов, используемых в сельском хозяйстве или в жилых помещениях, на потенциальную связь со случаями рака в регионе. 10 из 29 исследованных пестицидов оказались связаны с раком щитовидной железы, в том числе и крайне популярный дихлорид параквата и оксифлуорфен. Риск рака щитовидной железы увеличивался пропорционально общему количеству пестицидов, с которыми контактировали пациенты.

Тема ГМО довольна обширна. О том, что такое ГМО, его вред и как себя уберечь, можно узнать из серии публикаций (прочитав которую можно довольно глубоко разобраться в этой теме): Что не так с ГМО, ГМО в России вне Закона, В чём опасность ГМО, Как себя уберечь от ГМО, Возможен ли контроль человечества через ГМО (начало), Возможен ли контроль человечества через ГМО (продолжение), «Monsanto» и ГМО.

Газировка

Сентябрь 2017 год. Ученые связали употребление газировки и атрофию мозга. Употребление больших количеств газировки, подсластителей и фруктовых соков может повлечь за собой ухудшение памяти и уменьшение объема мозга, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Alzheimer's & Dementia. "Мы обнаружили связь между употреблением больших объемов сладких напитков и атрофией мозга, в том числе уменьшением размеров нижних отделов мозга и ухудшением памяти. Вдобавок в три раза повышался риск закупорки сосудов мозга и инсульта, а также вероятность развития старческого слабоумия", — заявил Мэттью Пейз (Matthew Pase) из университета Бостона (США). В последние годы ученые и врачи-диетологи серьезно обсуждают влияние сладких напитков на здоровье. Недавно исследователи из университета Тафтса в Бостоне выяснили, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой убивают примерно 184 тысячи человек в год, большая часть которых приходится на США, Мексику и страны Латинской Америки. Как оказалось, употребление больше одной-двух порций газированных напитков, соков и подсластителей в день чревато целым букетом проблем в работе мозга – его более серьезным усыханием в старости, развитием слабоумия, а также большим риском инсульта и проблемами с эпизодической и долговременной памятью. (Источник: РИА Новости).

2019 год. Ученые из Франции. В результате исследования с выборкой в 100 тыс. человек они выяснили, что напитки с высоким содержанием сахара серьезно увеличивают шансы получить онкозаболевание. По данным исследователей, у тех людей, которые пьют газировку и соки, на 18% чаще диагностируют рак различных органов. А рак груди и вовсе выявляют на 22% чаще. (Источник: "Рамблер").

Сентябрь 2022 год. Крысы два месяца пили газировку на основе колы и поглупели. Употребление сладкой газировки может вредить когнитивным способностям. Статья об этом опубликована в научном журнале Experimental Gerontology. Ученые из Университета Южной Санта-Катарины (Бразилия) под руководством Жозиан Будник (Josiane Budnic) провели серию экспериментов с лабораторными крысами. Животных разделили на несколько возрастных групп: два месяца, восемь и четырнадцать. Когнитивные способности проверяли при помощи лабиринтов — чем быстрее и лучше крыса их проходит, тем она умнее. В течение 57 дней половина животных в каждой группе поили кока-колой не ограничивая количество потребления, а другую половину — обычной водой. Когнитивные тесты повторяли по истечению 57 дней, а также еще десять дней после возвращения подопытных крыс к нормальной диете. Выяснилось, что у крыс, пивших колу, память и способность проходить лабиринт ухудшались, особенно это было заметно в случае с двумя наиболее молодыми группами. Вскрытие также показало у них нарушения в фронтальной коре и гиппокампе. Как считают учёные, такое могло произойти из-за сбоев механизмов, защищающих клетки мозга от окислительного стресса.

Так же установлен очевидный вред от энергетиков. Ошибочно полагать, что бодрящий напиток добавляет энергии – на самом деле он приносит еще большее истощение. Максимум вреда от такого воздействия наносится нервной и сердечно-сосудистой системам. Заставляя надпочечники постоянно выделять адреналин, энергетик искусственно стимулирует работу всех органов и систем. После того как прилив бодрости отступает, человек чувствует себя еще более истощенным. Красители и кислый привкус энергетика медленно приводит к проблемам с пищеварительной системой. В один прекрасный день после очередной выпитой баночки есть риск обнаружить у себя гастрит или язву. Таурин и глюкуронолактон присутствуют в энергетике в количестве, превышающем дневную потребность человека в этих компонентах в 250 раз. Вредность переизбытка этих составляющих не доказана, однако вместе с кофеином они приводят организм в состояние истощения и плохо влияют на сердце (Источник: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»).

«Ешки»

Сейчас в России очень много иностранных продуктов питания. Причем везут к нам далеко не все самое лучшее. И нашему покупателю часто трудно разобраться в качестве продукта. Одним из показателей качества и безопасности для употребления является то, какие пищевые добавки содержаться в том или ином товаре. Ведь для придания продукту тех или иных качеств в него добавляются различные вещества, являющиеся иногда ядами для организма. Причем некоторые производители «честно» предупреждают об этом покупателя, помещая список пищевых добавок в ингредиентах с использованием специального кода (т. н. INS — Международная цифровая система) — код из трех или четырех цифр, которым в Европе предшествует буква E.

Буква «Е» — это Европа, а цифровой код — характеристика пищевой добавки к продукту. Код, начинающийся на 1, означает красители; на 2 — консерванты, на 3 — антиокислители (они предотвращают порчу продукта), на 4 — стабилизаторы (сохраняют его консистенцию), на 5 — эмульгаторы (поддерживают структуру), на 6 — усилители вкуса и аромата, на 9 — антифламинговые, то есть противопенные вещества. Индексы с четырехзначным номером говорят о наличии подсластителей — веществ, сохраняющих рассыпчатость сахара или соли, глазирующих агентов.

Классификация пищевых добавок: E100 - E182 красители; E200 — E280 консерванты; E300 — E391 антиокислители, регуляторы кислотности; E400 — E481 стабилизаторы, эмульгаторы, загустители; E500 — E585 разные; E600 — E637 усилители вкуса и аромата; E700 — E899 запасные номера; E900 — E967 противопенные, глазирователи, улучшители муки, подсластители; E1100 — E1105 ферментные препараты.

И тут важно понимать, что список этих добавок (а вернее их категории), довольно неоднозначен. Существуют запрещенные добавки (доказано, что применение таких добавок наносит вред организму), не разрешенные к применению (добавки, которые еще не тестировались или находятся в процессе тестирования, но окончательного результата пока нет. В настоящее время их еще не запретили, однако и в официальный перечень разрешенных добавок они не включены), опасные, вредные, подозрительные и так далее. И в разных источниках, этот список вполне может разниться.

По информации Минздрава России, вред организму могут нанести такие добавки, как: Е103 - алканит (краситель); Е121 - цитрусовый красный 2 (краситель); Е123 - красный амарант (краситель); Е128 - красный 2G (краситель); Е216 - парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант); Е217 - парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант); Е240 - формальдегид (консервант); Ввоз этих добавок на территорию России и реализация продуктов с ними запрещены. (Источник: «Российская газета»- официальный печатный орган Правительства Российской Федерации 19.05.2020).

А вот на сайте Роспотребнадзора Список запрещенных Е-добавок в России на 2020 год больше на 2 наименования: улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген. Оказывает токсическое действие на мочевыделительную систему; улучшитель хлебопекарный Е924b (бромат кальция). Токсичен для слизистых оболочек и кожного покрова человека, вызывает стремительный рост злокачественных опухолей.

Ещё на одном сайте Роспотребнадзора, ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, опубликована «ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» и тут список ещё более обширный. Пищевые добавки, запрещенные к применению в РФ: E121, E123, E240. Пищевые добавки, не разрешенные к применению в РФ: E103, E107, E125, E127, E128, E140, E153-155, E160d, E160f, E166, E173-175, E180, E182, E209, E213-219, E225-228, E230-233, E237, E238, E241, E252, E253, E264, E281-283, E302, E303, E305, E308-314, E317, E318, E323-325, E328, E329, E343-345, E349, E350-352, E355-357, E359, E365-368, E370, E375, E381, E384, E387-390, E399, E403, E408, E409, E418, E419, E429-436, E441- 444, E446, E462, E463, E465, E467, E474, E476-480, E482-489, E491-496, E505, E512, E519-523, E535, E537, E538, E541, E542, E550, E552, E554-557, E559, E560, E574, E576, E577, E579, E580, E622-625, E628, E629, E632-635, E640, E641, E906, E908-911, E913, E916-919, E922-926, E929, E942-946, E957, E959, E1000, E1001, E1105, E1503, E1521.

Некоторые характеристики других пищевых добавок: опасны - E110, E123, E127, E129, E150, E151, E173-175, E210, E212, E216-219, E227, E228, E235, E242, E339-341, E400-403, E450-452, E521-523, E541-556, E559, E574- 579, E620-625, E900, E912, E951, E954, E965, E967, E999, E1200-1202; сомнительны - E102, E104, E120, E122, E124, E141, E150, E161, E173, E180, E241; канцерогены - E131, E142, E210-217, E239, E330; разрушают витамин B12 - E220; нарушают деятельность желудочно-кишечного тракта - E221-226; нарушают функцию кожи - E230, E231, E233; вызывают сыпь - E311, E312; содержат много холестерина - E320, E321; нарушают пищеварение - E338, E340, E341, E407, E450, E461-463, E466, E468.

Для примера. На сайте торговой сети «Магнит» в свободной продаже Шоколад Alpen Gold Молочный, в составе которого E476, и если верить сайту Роспотребнадзора, то это пищевая добавка не разрешена к применению в РФ. И на том же сайте Сухарики Три Корочки Семга и сыр 60г с соусом тартар, в составе которых E621, Сосиски Велком Докторские содержат E450, и если верить сайту Роспотребнадзора, то эти пищевые добавки опасны.

На сайте торговой сети «Ашан» в свободной продаже Напиток газированный MIRINDA MIX-IT со вкусом клубники и личи, в составе которой Е330, и если верить сайту Роспотребнадзора, то это пищевая добавка канцерогенна. Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

И таких товаров на полках магазинов полно!!!

На сайте Роспотребнадзора, ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае список ещё дополнен особо опасными: Е510, Е513, Е527.

А на сайте ФБУ «Ростест-Москва» можно ещё найти добавки, разрешенные в России, но запрещенные в Евросоюзе и/или других странах, или запрещенные для определенной категории продуктов: Е102 – тартразин, Е104 - желтый хинолиновый, Е110 - желтый "солнечный закат" FCF, оранжево-желтый S, Е122 - азорубин, кармуазин, Е124 - понсо 4R (пунцовый 4R), кошенилевый красный А, Е127 – эритрозин, Е128 - красный 2G, Е129 - красный очаровательный АС, Е131 - синий патентованный V, Е133 - синий блестящий FCF, Е142 - синтетический пищевой краситель Зеленый S, Е151 - черный блестящий BN, черный PN, Е153 - уголь растительный, Е154 - коричневый FK, Е155 - коричневый НТ, Е173 – алюминий, Е174 – серебро, Е175 – золото, Е180 - рубиновый литол ВК, Е214 - парагидроксибензойной кислоты этиловый эфир, Е215 - парагидроксибензойной кислоты этилового эфира натриевая соль, Е217 - парагидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль, Е219 - парагидроксибензойной кислоты метилового эфира натриевая соль, Е226 - сульфит кальция, Е227 - гидросульфит кальция, Е230 - бифенил, дифенил, Е231 – ортофенилфенол, Е233 – тиабендазол, Е23б - муравьиная кислота, Е237 - формиат натрия, Е238 - формиат кальция, Е239 – гексаметилентетрамин, Е249 - нитрит калия (запрещен в детском питании), Е296 - яблочная (малоновая) кислота (не рекомендуется использовать в питании для детей), Еб20 - глутаминовая кислота (не рекомен¬дуется использовать в питании для детей), Еб21 - глутамат натрия однозамещенный (запрещен в детском питании), Еб27 - гуанилат натрия двузамещенный (запрещен в детском питании), Еб31 - инозинат натрия двузамещенный (запрещен в детском питании), Е425 - конжак, конжаковая мука, конжаковая камедь, Е924 a, b - бромат кальция, натрия, Е952 - цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли.

Так же следует понимать, что далеко не все пищевые добавки вошли в эти списки. К примеру, врачи из Сиднейского университета в ходе исследований на мышах, выяснили, что популярная пищевая добавка на основе наночастиц Е171 - диоксид титана, приводит к изменениям в микрофлоре кишечника. Этот дисбаланс ведёт к воспалительному процессу и может провоцировать рак толстой кишки. Результаты исследования опубликованы в издании New Atlas. Диоксид титана, накапливается в организме в виде наночастиц и приносит существенный вред. Его можно встретить: в конфетах (особенно драже), жевательной резинке, молочных продуктах, газировках, в том числе в сухих смесях для их приготовления, в майонезе, переработанном мясе, быстрых завтраках, в крабовых палочках, и, по сути, во многих продуктах белого цвета.

Ещё более неоднозначны постановления о запрете некоторых пищевых добавок…

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 сентября 2007 г. N 68 О запрещении использования пищевой добавки Е128 Зарегистрировано Минюстом России 1 октября 2007 г. Регистрационный N 10212. Из постановления: «Постановлением Европейской комиссии по срочным мерам по запрещению использования в пищевой промышленности пищевой добавки - красителя Красный 2G (Red 2G) (решение от 26.07.2007 N 884/2007) официально запрещено использование пищевой добавки, имеющей индекс Е128. Указанный краситель входит в список пищевых добавок для производства пищевых продуктов (приложение 1 к СанПиН 2.3.2.1293-03<1> и приложение 7 к СанПиН 2.3.2.1078-01<2>) и разрешен для использования в пищевой промышленности при производстве сосисок с содержанием зерновых и бобовых более 6% и изделий из измельченного мяса ("городское мясо") с содержанием зерновых, бобовых и овощей более 4% с максимально допустимым уровнем в продуктах 20 мг/кг, при этом область применения пищевой добавки Красный 2G (Red 2G) Е128 строго нормирована (пункты 3.10.14 и 3.11.4 СанПиН 2.3.2.1293-03<1>). Принятые в Российской Федерации нормы применения пищевой добавки Е128 Red 2G соответствуют нормам, принятым в Европейском союзе (директива 94/36/ЕС). Основанием для рассмотрения в Европейской комиссии вопроса о запрещении использования пищевого красителя Е128 Красный 2G стали результаты исследований, проведенных Европейским агентством по пищевым стандартам (EFSA), приведенные в отчете Научного совета по пищевым добавкам, ароматизаторам, технологическим вспомогательным средствам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами (отчет от 05.07.2007). В отчете EFSA показано, что моноазо краситель Красный 2G метаболизируется в анилин, который является генотоксичным соединением.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 января 2005 г. N 1 О запрещении использования пищевых добавок Зарегистрировано Минюстом России 22 февраля 2005 г. Регистрационный N 6352 О запрете ввоза на территорию Российской Федерации пищевых продуктов, изготовленных с использованием добавок Е-216 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир) и Е-217 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир, натриевая соль), а также с 01.03.2005 использование указанных добавок при производстве пищевых продуктов. В то же время, в Российской Федерации добавки Е-216 и Е-217 включены в приложение 7 "Пищевые добавки, не оказывающие вредного воздействия на здоровье человека при использовании для изготовления пищевых продуктов" СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (зарегистрированы Минюстом России 22.03.2002, регистрационный N 3326). В приложение 1 "Пищевые добавки для производства пищевых продуктов" СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых добавок" (зарегистрированы Минюстом России 02.06.2003, регистрационный N 4613) и разрешены для использования в пищевой промышленности в качестве консервантов при производстве кондитерских и мясных изделий. Область и условия применения добавок соответствовали Директиве ЕС HP 95/2/EC "Пищевые добавки, используемые в производстве пищевых продуктов (кроме красителей)". В указанную Директиву Европейской комиссией 11.11.2004 внесены поправки, в которых предложено ввести запрет на использование с 01.01.2005 пищевых добавок (далее - добавок) Е-216 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир) и Е-217 (пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир, натриевая соль) при производстве кондитерских и мясных изделий.

Вот такие дела, как «хош», так и понимай, постановление запрещает, а СанПиН разрешает. Но к законодательству мы ещё вернемся…





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