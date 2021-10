Как себя уберечь от ГМО.

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 октября 2021, 09:40 Константин Куликов,

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2000 г. № 13 «О нанесении информации на потребительскую упаковку пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников» была заменена на необязательную маркировку.

Согласно письма Роспотребнадзора от 24.01.2006 № 0100/446-06-32, содержание в пищевых продуктах 0,9% и менее компонентов, полученных с применением ГМО, является случайной или технически неустранимой примесью. Такие пищевые продукты не подлежат этикетированию.

В конце 2018-го вступили в силу изменения технического регламента «Пищевая продукция в части её маркировки» — теперь на любых продуктах, содержащих больше 0,9 % генетически модифицированных компонентов, нужно большими буквами писать «ГМО». Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей" Статья 10, часть 2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти десятых процента).

Директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ), председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина: «Наша ассоциация рассматривает постановление №520 с крайней настороженностью, осознавая все сопряжённые с этим риски: такой подход действительно может создать условия для бесконтрольного импорта ГМ-сои в Россию, и в том числе ГМ-посевного материала. Это противоречит Доктрине продовольственной безопасности, подписанной Указом Президента РФ 21 января 2020 года, в пункте з) раздела II, где как раз и говорится о контроле за ввозом и оборотом продовольственной продукции, полученной с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а данное постановление, по сути, этот контроль упраздняет».

О том как обстоит дело в России, и как в России обходят закон запрещающий выращивать ГМ, можно ознакомиться тут. Но уже появляются и другие способы обойти законодательство в России. Генетически отредактированные растения. В России сейчас действует закон, который запрещает ввозить в страну семена растений, "генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генноинженерный материал, внесение которого не может являться результатом природных процессов". Ну а так как (генетически отредактированные растения) теоретически такое могло произойти в природе, то вроде как это и не попадает под запрет. С 2019 года в России действуют три исследовательских центра, которые уже закончили расшифровку нескольких геномов. Курчатовский геномный центр разработал пшеницу с укороченным сроком колошения и картофель, который не накапливает сахара на холоде. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эти технологии уже внедряются агрохолдингами и фермерскими хозяйствами.

Касаемо ГМО непосредственно, в феврале 2020 года, Валентина Матвиенко призвала ускорить принятие методики по выявлению ГМО. Действующие методики определения ГМО-МУК 4.2.3390—16 (Детекция и идентификация ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в матричном формате), которые были размещены на сайте Роспотребнадзора еще в 2017 году. Получается, что после призыва Матвиенко, который был в 2020 году, так ничего и не изменилось. Те самые методики так и не приняты.

После проведенных исследований модифицированного рапса в ВГНКИ. «Мы пришли к однозначному выводу, что в ГМ-культурах фиксируется максимальное превышение допустимых норм глифосата и глюфосината [гербициды, используемые для борьбы с сорняками], потому что ГМ-культуры без этого расти успешно, к сожалению, не могут», – отметил директор ВГНКИ Леонид Киш.

Так же, тут уместно будет напомнить что «в продуктах с ГМО, по различным данным, встречаются до 450 пестицидов, из которых в наших лабораториях можно определить только четыре» - об этом заявляет профессор, доктор биологических наук, Х.А.Джувеликян (профессор кафедры почвоведения и агрохимии, выпускник кафедры почвоведения и агрохимии ВГУ (1969), лауреат премии им. А.А.Петунина по итогам работы в области экологии Воронежской области (1988), лауреат премии администрации г. Воронежа за личный вклад в дело охраны окружающей среды).

Так же тут будет уместным упомянуть о том, что Институт Питания, который должен проводить эти исследования, и подтвердить что ГМО не опасны, фактически этого не делает. Когда требуешь Протокол с исследованиями, то там только одни слова, что всё хорошо, и больше ничего. В открытом доступе нет документов, подтверждающих, что разрешённые на территории нашей страны ГМ-линии были полномасштабно исследованы в России на безопасность для живых организмов по требованиям методических указаний (МУК) 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-модифицированных организмов растительного происхождения».

Кроме того, как заявили в Россельхознадзоре, проверки показали, что европейские ветеринарные службы не отслеживают, откуда поступает сырье для изготовления кормов, и не контролируют температурные режимы их производства. Ненадлежащий надзор за животноводческим сырьем и производством готовых кормов угрожает эпизоотическому благополучию России, поскольку вместе с кормами в страну могут быть занесены опасные вирусы и заболевания, сохраняющиеся в продукции при недостаточной термической обработке. Так же проверки показали, что ветеринарные службы системно не контролируют в кормах и кормовых добавках содержание стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО, не обеспечивают прослеживаемость продукции животного и растительного происхождения, не проверяют предприятия на их соответствие требованиям РФ и ЕАЭС.

Так же, если присмотреться к продуктам на полках в магазинах, то окажется, что только 2% у нас не содержит ГМО, а 98% содержит, и там никакой маркировки вообще нет. И нет маркировок, если бы они, действительно, их содержали. Когда были контрольные закупки, то было обнаружено до 50% трансгенов в продуктах питания.

Что в итоге получается, Закон вроде как бы есть, но, отправляя товар в Россию, отправитель его не контролирует, а принимающая сторона проверить его просто не в состоянии, так как нет действенных методик по определению ГМО, а те которые используются, позволяют из 450 пестицидов в продуктах с ГМО, определить только четыре. Исходя из этого, становится очевидно, что как такового контроля за тем, что поступает в питание к среднестатистическому россиянину - просто нет. Определять придется самому.

Как определить ГМО?

В России есть реестр ГМО продукции. Однако он сделан таким образом, что весь список ГМО не виден, список можно получить только по отдельному виду, при его выборе. Умышленно это сделано, или создатели сайта не думали об удобстве получения информации, решайте сами.

Краткий перечень продуктов, в которых могут содержаться ГМО. В первую очередь, это злаковые: рис, кукуруза, соя, пшеница, рапс, хлопчатник. Далее корнеплоды: картофель, сахарная свекла и другие. А также семечки подсолнечника, арахис, клубника, томаты, табак, дыни и еще несколько видов растений. Могут содержать генно-модифицированные организмы: крахмал, мука, сидр, пиво, вино, разрыхлитель для теста, масло, зерновые культуры, пищевые добавки, мороженое, макароны, бобовые культуры, фрукты и другие овощи, дрожжи и сахар. Большое количество генно-модифицированных организмов содержится в детском питании. Хлебобулочные и кондитерские изделия, конфеты и шоколад. Чай и кофе также не избежали вмешательства генных инженеров. По некоторым данным, около тридцати процентов всей этой продукции — ГМО. Кетчупы, соусы, магазинные консервированные овощи, сгущёнка – всё это также уже далеко не натуральное. Лидером по содержанию ГМО является колбаса. Лабораторные анализы показывают, что в ней содержится около восьмидесяти пяти и более процентов ГМО. Туда же, сосиски и сардельки. То же самое относится и к магазинным пельменям, чебурекам, полуфабрикатам. В отношении чего можно быть уверенным, это гречневая крупа (вроде как, генетики, пока ещё не смогли её модифицировать).

Генетически модифицированных организмов не может быть в продуктах, которые не содержат белки, в первую очередь растительные. Это такие продукты: вода, подсолнечное масло, мясо и рыба (если не использовали корма с ГМО), молочные продукты, сахар и соль, спиртные напитки, яйца и другие.

Маркировка является единственным источником информации о содержании ГМО в продуктах питания. Российским законодательством предусмотрена обязанность товаропроизводителей маркировать продукты питания, полученные с применением генетически модифицированных организмов. Ищите на упаковке микроскопические надписи «генетически модифицированная продукция», «продукция, полученная из генно-модифицированных организмов» или «продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов». Большинство продуктов, в основе которых находится соя, произведенная не в США, но за пределами России, также может быть трансгенной. Если на этикетке стоит гордая надпись «растительный белок», это, скорее всего, соя и очень вероятно - трансгенная. Читаем на этикетке состав: модифицированная соя, модифицированный крахмал и так далее.

«А вот в мясных полуфабрикатах часто используют крахмал, сахар и растительный белок. Их могут получать из ГМ-кукурузы, свеклы и сои. То же касается кондитерских и хлебобулочных изделий», — объясняет Михаил Минаев, заведующий лабораторией «Молекулярной биологии и биоинформатики» Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова.

Так же ГМО может попасть в продукты и иным способом, через добавление продуктов животного происхождения. ГМО активно используют в кормах для животных на молочных и мясокомбинатах, да и на полках прилавков можно встретить продукты со следами генетически модифицированных растений — в основном это мясные полуфабрикаты, печенье, кексы и другие кондитерские изделия, а ещё всевозможный «junk food» (джанкфуд-пустые калории, выражение, характеризующее калорийную пищу с низкой биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара): крекеры, чипсы, замороженная пицца и чебуреки, готовые пирожные и торты.

Например, вы можете не есть и не покупать кукурузу, но кукурузный сироп, кукурузный крахмал и кукурузная мука содержится в огромном количестве продуктов – от йогурта до печенья. То же самое можно сказать и о продуктах из сои. Так что пальмовое масло, которым так часто пугают из телевизора, это конечно вредно, но не так распространено как ГМО. Уже сейчас 70% популярных марок детского питания содержат ГМО, около 30% кофе на рынке – генетически модифицировано.

Часто ГМО могут скрываться за индексами E. Однако это не значит, что все добавки Е содержат ГМО или являются трансгенными. Просто необходимо знать, в каких именно E могут в принципе содержаться ГМО или их производные. Это, прежде всего, соевый лецитин или лецитин E 322: связывает воду и жиры вместе и используется, как жировой элемент в молочных смесях, печеньях, шоколаде, рибофлавин (B2) иначе известный как E 101 и E 101A, может быть произведен из ГМ-микроорганизмов. Он добавляется в каши, безалкогольные напитки, детское питание и продукты для похудания. Карамель (E 150) и ксантан (E 415) также могут быть произведены из ГМ-зерна. Другие добавки, в которых могут содержаться ГМ-компоненты: E 153, E 160d, E 161c, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476b, E 477, E479a, E 570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625, E951.

Выдержки из книги Михаила Ефремова: «Осторожно! Вредные продукты!». Добавки с высокой степенью вероятности содержания ГИ-компонентов: Е-153 – Vegetable Carbon (уголь растительный); Е-160d – Annatto, Bixin, Norbixin (аннато, биксин, норбиксин); Е-161c – Paprika extract, Capsanthin, Capsorubin (экстракт паприки, капсантин, капсорубин); Е-308 – Synthetic Gamma-tocopherol (y-токоферол синтетический); Е-309 - Synthetic Delta-tocopherol (d-токоферол синтетический);Е-471 – Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (моно- и диглицериды жирных кислот); E-472a – Acetic Acid Esters of Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (эфиры моно- и диглицеридов уксусной жирных кислот); Е-473 – Sucrose Esters of Fatty Acids (эфиры сахарозы и жирных кислот); Е-475 – Polyglycerol Esters of Fatty Acids (эфиры полиглицеридов и жирных кислот); Е-476 – Polyglycerol Polyricinoleate (полиглицерин полигрицеринолеаты); Е-477 – Propane-1, 2-diol Esters of Fatty Acids (пропан-1, 2-диоловые эфиры жирных кислот); Е-479b – Thermally Oxideized Soya Bean Oll Interacted with Mono- and Diglycerides of Fatty Acids (термически окисленное соевое и бобовое масло с моно- и диглицеридами жирных кислот); Е-570 - Fatty Acids (жирные кислоты); Е-951 – Aspartame (аспартам, или нутросвит). Добавки на основе ГМ-компонентов: Рибофлавин (B2) иначе известный как E 101 и E 101A, сделанный из ГМ-микроорганизмов, одобрен для продажи в ряде стран. Он добавляется в каши, безалкогольные напитки, детское питание и продукты для похудания. Карамель (E 150) и ксантан (E 415) могут быть произведены из зерна.

Лецитин (E 322) производится из сои, которая может быть генетически модифицирована. Такую сою использует, в частности, компания Neslte в своем шоколаде, детском питании и других продуктах. Другие добавки, в которых могут содержаться ГМ-компоненты: E 153, E 160 d, E 161 c, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476 b, E 477, E479 a, E 570, E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625.

Иногда на этикетках названия добавок указывается только словами, в них также можно научиться ориентироваться.

Соевое масло: используется в соусах, пастах, пирожных и хорошо прожаренной еде в форме жира, чтобы придать экстра вкус и качество. Растительное масло или растительные жиры: чаще всего содержится в печенье, зажаренной «намертво» еде типа чипсов. Мальтодекстрин: вид крахмала, который действует как «основной агент», используется в детском питании, порошковых супах и порошковых десертах.

Глюкоза или глюкозный сироп: сахар, который может быть произведен из кукурузного крахмала, используется как подсластитель. Содержится в напитках, десертах и еде быстрого приготовления.

Декстроза: подобно глюкозе, она может быть произведена из кукурузного крахмала. Используется в пирожных, чипсах и печенье для достижения коричневого цвета. Также используется как подсластитель в высокоэнергетических спортивных напитках.

Аспартам, аспасвит, аспамикс: подсластитель, который может быть произведен при помощи ГМ-бактерии, ограничен к применению в ряде стран, сообщается, что он имеет массу нареканий, связанных, главным образом, с синдромом потери сознания, со стороны потребителей в США. Аспартам содержится в газированной воде, диетических газированных напитках, жвачке, кетчупах и пр.

Как себя уберечь от ГМО.

Прежде всего, смотрим упаковку, маркировка «не содержит ГМО», это хороший знак, но не гарантия, что там действительно нет ГМО. Хорошим знаком будет маркировка «био», «органик» и т.п. Не употребляйте фаст-фуд. Почти всегда там содержатся продукты с ГМО, и другими вредными веществами. И вообще, чем меньше стадий промышленной обработки прошел продукт, который вы потребляете, тем больше шансов, что он не содержит ГМО. Отдавайте предпочтение цельным, непереработанным продуктам. Если вы все еще употребляете торты, пирожные, печенье, то не стоит покупать их промышленного производства, часто они содержат ГМО и почти всегда другие вредные вещества. Старайтесь готовить выпечку и другие продукты сами. Хлеб можно приготовить в хлебопечке, йогурт – в йогуртнице, сок – в соковыжималке. Так же в домашних условиях можно приготовить майонез, соусы и многое другое. Хлеб желательно печь дома самим без дрожжей, на закваске в духовке или хлебопечке. Питаться рекомендуется сезонными растительными продуктами, и лучше отечественными: щавель весной, огурцы и помидоры в июле, яблоки и арбузы – в августе-сентябре, далее до весны – домашние заготовки (домашняя консервация). Покупать сезонные продукты лучше не в супермаркетах (где они могут быть импортного производства), а на рынках, в продуктовых палатках и у сельчан. Пора начинать искать надежных поставщиков, чьи овощи, фрукты и злаки соответствовали бы всем критериям настоящего питания: органическая, местная, сезонная, этическая. Картофель (а лучше заменить репой), чеснок, лук, морковь, свеклу лучше всего закупать осенью у сельчан. Помимо рынков, ищите магазины и палатки с названиями вроде «Экологически чистые продукты», «Органические продукты», «Здоровое питание», «Продукты без ГМО», «Био маркет» и т.д. Таких магазинов пока очень мало, но их постепенно становится все больше.

ГМО чаще содержатся в импортных продуктах, чем в отечественных. С особой опаской надо относиться к продуктам из США, Канады, Аргентины, Бразилии, Парагвая, Китая, Индии, Испании и Португалии, так как там распространено выращивание ГМО. ГМО с наибольшей вероятностью содержится в продуктах с большим сроком годности, чем в продуктах с малым сроком годности. ГМО чаще содержатся в дешевых продуктах, чем в дорогих. Читайте состав, написанный на этикетке. По нему можно косвенно определить вероятность содержания ГМО в продукте. Часто гм-соя прячется за такими названиями ингредиентов, как «растительный белок», «растительный жир», «растительная сыворотка», «Е322», «лецитин», «соевая мука», а гм-кукуруза за названиями «кукурузная мука», «кукурузное масло», «полента». Под видом крахмала может содержаться в продукте гм-картофель или гм-кукуруза. В хлебобулочных изделиях гм-ингредиенты могут именоваться как «добавка для улучшения муки», «вещества для пропитки теста», «аскорбиновая кислота». Если купленный в магазине хлеб не черствеет на протяжении недели – его производители позаботились о том, чтобы добавить в него ГМО. Рекомендуется читать состав на этикетках не только в той части, где написано русским языком, но и те части, где написано на других европейских языках, так как там производитель часто показывает состав более подробно. Если увидели наличие в общей массе «проеденные» насекомыми и гнилые экземпляры, это хороший знак, ГМО насекомые не едят. Натуральные овощи и фрукты, как это ни банально звучит, имеют изъяны и имеют свойство начинать портиться на вмятинках, начиная делать это прямо на прилавке. Обычно ГМО имеют правильную, как будто «под копирку» форму и размеры, и характерный глянцевый блеск. Даже если вы разрежете такой ГМО содержащий овощ или фрукт – он не потеряет свою форму и не пустит сок. Если разрезать натуральный помидор или клубнику – они сразу дадут сок, ненатуральные сохраняют форму. Помидоры содержащие ГМО, если их разрезать не "текут", они плотные с большой зелёной серединкой от ножки.



Натуральные фрукты и овощи имеют код из пяти символов, где обязательно первым знаком, ставится цифра 9. На помидорах и других овощах содержащих ГМО, обозначение содержит четыре символа, первой стоит цифра 8.

Бывают и такие способы. Часто производители сметаны заменяют в ней животный белок на соевый, а за счет вкусовых добавок почувствовать это почти не возможно. Чтобы определить подделку, можно растворить чайную ложку сметаны в стакане кипятка: подделка выпадет в осадок, а настоящая полностью растворится.

Еще один из способов, воспользоваться справочником «Greenpeace» "Как избежать использования продуктов с генетически модифицированными ингредиентами (ГМ-продуктов)?" Его можно распечатать и пользоваться при выборе продуктов питания. Справочник содержит списки продуктовых предприятий, разделённые на три категории (зелёный, оранжевый и красный) по критерию наличия ГМ-компонентов в продукции. Кроме того, есть сайты с «чёрным списком продуктов ГМО», с указанием производителей и торговых марок, как пример тут.

Пожалуй самым действенным способом оградить себя от ГМО продуктов, это выращивание своего. Но и тут могут возникнуть нюансы. Если выращивать растительное питание (что я как веган рекомендую лично), то в идеале, если у вас уже есть свои хорошие семена, или они есть у родственников, соседей и просто знакомых. Но если покупать…

Как проверить - являются ли семена ГМО или обычными гибридами?

Тут два пути:

1. Найти в своем городе лаборатории, которые занимаются таким анализом и заказать им анализ за свои деньги. Возможно, такие лаборатории есть при Санэпидемстанции, возможно, где-то еще.

2. Посадить семена, взятые с урожая F1 и проверить на практике - если растение даст хоть какие-то плоды - то это обычный гибрид, если плодов не будет вообще - это стопроцентный ГМО-гибрид. Так как одной из характеристик ГМО-семян является полная стерилизация растений - т.е. второе поколение просто будет цвести исключительно мужскими цветками и не дает плодов вообще.

Кроме того следует учитывать, что при выращивании растения склонны переопыляться между собой, и тут существует опасность, что растения не ГМО, превратятся в ГМО. Если обычный сорт переопылиться с ГМО-гибридом, вы можете полностью потерять свой сорт.

Если вы до этого не обращали внимания на опасность ГМО, то теперь пришло время уделять пристальное внимание тому, что вы потребляете. По возможности, приложите усилия, чтобы есть продукты, не содержащие ГМО, для защиты вашего здоровья. Из следующих публикаций, вы узнаете о реальной опасности личной продовольственной безопасности, и кто за этим стоит. Будет полезно и интересно, не пропустите.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости