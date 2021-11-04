Возможен ли контроль человечества через ГМО (продолжение)

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 ноября 2021, 14:48 Константин Куликов,

Слабонервным не читать! Как вредит ГМО и до чего люди довели планету своим молчанием, безразличием и безучастием…

Это продолжение, начало тут.

1) Тысячи загубленных судеб и человеческих жизней (нищета и как следствия самоубийства). Использование ГМО сочетает в себе не только множество факторов вреда, но и несёт в себе риски довольно широкого спектра. На политическом уровне - это возможность корпоративного и государственного эко- и биотерроризма на уровне целых экосистем. На технологическом: влияние химических веществ и соединений, нетипичных для немодифицированных растений, на организмы человека и животных в длительной перспективе (это мало или совсем не изучено); вероятность вытеснения модифицированными растениями естественных или дикорастущих видов и уничтожение биологического разнообразия, что, в свою очередь, ведёт к деградации биосферы; вероятность перекрёстного опыления модифицированных растений с естественными (в результате чего могут возникать устойчивые к химикатам и вредителям сорняки); Существует также возможность переноса на естественные виды допущенных при разработке ГМО ошибок и даже уничтожения их репродуктивной способности; транснациональные корпорации изначально аморальны - это их свойство. Главное - прибыль. Они стремятся поставить сельскохозяйственных производителей в зависимость от себя, стремятся без должной экспертизы внедрить новые, модифицированные сорта растений, стремятся скрыть информацию о своих ошибках; вмешательство подобным образом в эволюцию жизни на Земле, мы совершенно не представляем, к каким последствиям это может привести десятки и сотни лет спустя.

Перекрестное опыление культур способствует их генетическому загрязнению. Вначале «Monsanto» и другие компании утверждали, что перекрестное опыление не было бы проблемой, если бы фермы обладали достаточным опытом и были подготовлены в этом вопросе, но как оказалось, этого было мало, когда они обнаружили, что пыльца может разноситься гораздо дальше, чем ожидалось (несколько километров и больше). Поскольку популярность ГМ-культур растет, может получиться так, что мы не будем в состоянии выбирать между их употреблением или не употреблением, так как все растения будут «заражены». С момента введения ГМ-культур в Индии произошло более 125 000 самоубийств. Высокие цены на семена и пестициды заставляют фермеров тратить больше денег, и этот процесс неизбежен и постоянен. Кроме того, вредители и сорняки становятся все более невосприимчивыми к инсектицидам, фермеры вынуждены тратить все больше и больше денег на химикаты. И давайте не будем забывать, они также юридически обязаны покупать новые семена каждый сезон, если они не хотят, чтобы им был предъявлен иск или сожжены все культуры. Высокие показатели самоубийств в сельском хозяйстве это результат не только погодных условий, но и человеческой глупости. Иногда, урожай в сельском хозяйстве это как лотерея, особенно в таких странах, как Индия, где фермеры сильно рассчитывают на сезон муссонов, чтобы обеспечить свои культуры достаточным количеством воды. Если муссонов не бывает, фермер может разориться. По этой причине и из-за множества других социально-экономических проблем, количество самоубийств среди индийских фермеров просто зашкалило (около 1000 в месяц). ГМ-культуры усугубляют положение, поскольку отчаянные фермеры занимают деньги при грабительских сборах, чтобы заплатить за «магические» ГМ-семяна, которые, к сожалению, требуют в два раза больше воды и не соответствуют заявленным требованиям при борьбе с насекомыми-вредителями. Когда коробочные черви продолжают уничтожать растения или муссоны не приносят достаточное количество воды, безнадежные фермеры, раздавленные огромным долгом, не видят другого выхода, как выпить стакан яда. Индию, после перехода на ГМ-семена, захлестнула волна фермерских самоубийств. Они не могли ни отложить семена на посев на следующий год, ни расплатиться с долгами. Согласно данным отчета, подготовленного индийским Национальным бюро учета преступлений, количество самоубийств, совершенных местными фермерами, достигло в 2009 году 17 000 человек. С конца 90-х и до 2008 года покончили жизнь самоубийством более 150 000 индийских аграриев. За последние 20 лет в Индии покончили с собой свыше 290 000 фермеров . Автор документального фильма о волне суицида- Алакананда Наг, опросивший десятки родственников фермеров-самоубийц, связывает смерти с безуспешным использованием генетически модифицированных семян, покупка которых легла на крестьян непосильным бременем долгов и не оправдала возложенных на неё ожиданий. «Крупные фермы оказались в состоянии поддерживать себя на плаву, но мелкие пострадали больше всего, – сказал Наг в интервью RT. – Несколько лет назад число самоубийств резко выросло. И это может быть связано с тем, что в стране разрешили ГМО». Только в 2009 году покончили с собой 17 638 фермеров. Это значит, что человек сводил счёты с жизнью каждые 30 минут. Такое желание покончить с жизнью объяснялось тем, что по индийским законам долги не переходили на членов семьи фермера. Но сейчас и это изменилось. Теперь семья отвечает за долги фермера, покончившего жизнь самоубийством.

В то время как Monsanto придерживается своей истории роста урожайности среди сельскохозяйственных культур, есть многие, кто с этим не согласен, в том числе в Министерстве сельского хозяйства Индии. Министерство сообщает, что Bt-хлопок «Monsanto» был успешен в течение первых пяти лет, а теперь не лучше, чем любая другая культура. Оно обвиняет ГМО в причастности к самоубийствам среди фермеров, выращивающих хлопок.

В 2012 году группа ученых на основании решения Верховного суда Индии рекомендовала ввести 10-летний мораторий на проведение полевых испытаниях всех ГМ-культур пока не будут проведены тщательные исследования и не будут введены более строгие правила. Пока неясно, согласится ли на это правительство или нет.

Но череда самоубийств в сельском хозяйстве коснулись далеко не только Индию. «Мы вас кормим, а сами подыхаем! Смерть в поле!» - с такими лозунгами сотни французских фермеров вышли на акцию протеста в городке Ажен на юго-западе страны, чтобы предупредить власти о своем бедственном положении. Настолько бедственном, что многие даже накладывают на себя руки. Если за 2010 и 2011 годы было 300 суицидов, то в 2016 году, по приведенным данным AFP (Agence France-Presse), уже 732 французских сельхозпроизводителя покончили жизнь самоубийством.» Фермеры по всему Евросоюзу борются за выживание на фоне падения цен на молоко и свинину. Вкупе с российским эмбарго это привело к ужасному результату для фермеров, многие из которых кончают жизнь самоубийством» - отмечал телеканал Euronews еще в 2015 году. Активист Жак Жефреддо говорит о 600 суицидах в год: «Этот феномен присутствует и в других европейских странах. Мы можем говорить о Германии, где число самоубийств составляет минимум 500, о Бельгии (400) и Италии, где также много суицидов».

2) Вред природе и биоразнообразию. Под биологическим разнообразием или биоразнообразием понимают разнообразие форм жизни в конкретном регионе или на Земле в целом. Сохранение биоразнообразия важно, так как каждое живое существо играет ключевую роль в круговороте жизни, в котором мы также участвуем и используем его. Трансгенизация оказывает серьёзное влияние на окружающую среду, приводя к уменьшению биоразнообразия, нарушению трофических (пищевых) цепочек. Попадание пыльцы ГМО в нормальные растения превращает семена последних в трансгенные. Трансгенные организмы, подобно пожару, захватывают всё большие площади Земли. Промышленное сельское хозяйство уменьшает биоразнообразие, так как агропромышленные фирмы расчищают землю для своих растений и сосредотачиваются на производстве только одного типа культуры. Это масштабное монокультурное растениеводство привело к 75-процентному сокращению разнообразия растений с 1900-х годов. ГМ-фермы еще хуже, потому что они не только выращивают один вид растений (например, кукурузу, сою, рис), но и все растения в пределах этого сорта из-за одного источника измененных растений генетически идентичны. Такое однообразие культур вызывает тревогу, поскольку это делает наши продукты питания особенно чувствительными к изменениям климата, к болезням и вредителям. И от этого страдает не только биологическое разнообразие растений. Как уже упоминалось, страдают насекомые, такие как пчелы и бабочки , но кроме того гербициды приводят к врожденным дефектам и к сокращению популяции земноводных, птиц, почвенных организмов, и морских экосистем. Негативное влияние пыльцы на личинок бабочек. В том числе на бабочек-монархов. Об этом много писали не только в научных изданиях. Например, тут. И тут. Отрицательное влияние на божьих коровок (в 2009 году в Германии из-за этого был введен запрет на посев кукурузы MON810, которая особенно стойка к европейскому кукурузному мотыльку). Так же было зафиксировано и негативное влияние на дождевых червей, которые перерабатывают загрязненную почву.

Вот вам несколько совершенно сумасшедших цифр. По данным Общенациональной ассоциации генетической безопасности, каждые шесть часов на Земле исчезает один из сортов растений; из 7000 сортов яблок к настоящему времени осталось только 900, а из 2600 сортов груш – только 300 разновидностей. Не лучше обстоят дела и с животным миром. Так, около 50% российских местных пород основных сельскохозяйственных видов либо уже исчезли, либо находятся на грани исчезновения. В ближайшее десятилетие под вопросом своего дальнейшего существования находится от 20% пород свиней, коз, крупного рогатого скота и до 30% пород овец. А всего в мире уже исчезло более 30% крупного рогатого скота.

А вот цифры в масштабе одной страны, которая активно выращивает ГМО. За последнее столетие в США было утрачено около 93% сортов овощей и фруктов. В 1903 году в США было 408 сортов помидоров, а в 1980-х уже меньше 80. Капусты было 544 сортов, спустя 80 лет – только 28; салат-латук – 497 и 37 соответственно и так далее. Это случилось по причине глобализации рынка семян и появления гибридов вместо сортов. С появлением ГМО все эти процессы ускоряются. На смену сотням приходят в лучшем случае десятки совершенно одинаковых овощей и злаков по всему миру.

Вот, заявление биолога и борца за биоразнообразие Кэри Фаулера: «Разнообразие сельскохозяйственных культур является биологической основой сельского хозяйства. А все попытки современной пищевой индустрии стандартизировать и универсализировать сорта ведут к вырождению культур и будущему голоду». С исчезновением многообразия сортов и видов увеличиваются риски эпидемиологических заболеваний среди растений. Эпидемия гораздо проще шагает по планете, если ей противостоит всего один сорт (два, три, пять) кукурузы, а не 120 – как это было совсем недавно. То есть ГМО – это путь к возрастающему риску голода. А совсем не наоборот – как пытаются сказать защитники ГМО («мы накормим Африку»).

Такие компании как «Monsanto», препятствует биоразнообразию, систематически скупают семена других фирм и заменяют обычные сорта, генетически модифицированные аналогами, продавая их по более высокой цене (и в итоге это приведет к полной зависимости от ГМ-семян и химикатов, для ГМО).

3) ГМО отвлекают от здоровых, экологически чистых технологий. Одним из главных принципов ГМ-компаний по продвижению их на передовые места в современном сельском хозяйстве — это обещания не допустить мировой продовольственный кризис и накормить голодающих в Африке и в других странах. Однако эти обещания так и не были реализованы так, как ГМ-культуры крайне непостоянны и многие страны просто не хотят, чтобы их пища была получена в лаборатории. И действительно еще в 1998 году, 24 делегата из 18 африканских стран сообщили Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН: «Мы решительно возражаем против того, чтобы образ бедных и голодных наших стран в настоящее время использовался гигантскими транснациональными корпорациями, чтобы это подталкивало технологию, которая не является ни безопасной, ни экологически чистой, ни экономически выгодной для нас. Мы считаем, что такие компании или генные технологии не помогут нашим фермерам производить продукты питания, которые необходимы нам в 21 веке. Напротив, мы считаем, что это разрушит разнообразие, местные знания и устойчивые сельскохозяйственные системы, которые наши фермеры разработали на протяжении тысячелетий, и что это также подорвет нашу способность прокормить себя». К счастью, есть много жизнеспособных решений пропагандируемых фермерами и учеными. Например, как сообщал ещё в 1996 году Национальный совет по исследованиям в США, в настоящее время существует много культур, таких как просо, фонио и африканский рис, которые являются питательными, вкусными и также хорошо вырастают в суровых климатических условиях. Кроме того, безвредный для окружающей среды, с малым использованием воды метод ведения сельского хозяйства такой, как система рисовой интенсификации (улучшает производство риса от 50 до 100 процентов), которая уже используется в качестве модели при выращивании других культур на устойчивой основе. Другие идеи предусматривают децентрализацию сельского хозяйства, городского сельского хозяйства, постройку теплиц поверх продуктовых магазинов, применение аквапоники и многое другое. Отвлечение средств и ресурсов от ГМО поможет процветать одному или нескольким из этих естественных и полезных методов.

Для размышления…

Тут важно вспомнить «Картофельный голод» в Ирландии 1845 — 1849 гг., который унес, по разным оценкам, от 800 тыс. до 1 млн. жизней (до голода население составляло 8,2 млн человек). Может ли повториться такое, когда треть Ирландии вымерло, а другая треть мигрировала? «Ревизионисты настаивают на том, что англичане и хотели бы помочь, но не смогли по разным причинам (выдумываются неубедительные аргументы об административных и иных трудностях). А главное, они утверждают, что голод не стоит называть геноцидом потому, что британцы не виноваты в эпидемии фитофтороза. Однако, действительно, они создали систему, при которой картофель был основой рациона ирландцев, и во время голода вывозили из Ирландии продовольствие. Как пишет историк П. Невилл, «ирландская катастрофа не была следствием целенаправленного английского коварства». Иными словами, англичане не хотели специально убивать ирландцев, а просто «плевали» на них. Но это едва ли хорошее оправдание. Выкачивать еду из голодающей страны — такое и впрямь можно назвать «геноцидом».

Бесплодными становятся не только те, кто ест ГМ-культуры, но и сами ГМ-растения. Бесплодие ГМ-семян ведет к отсутствию урожаев и к зависимости от транснациональных компаний. Известно также, что ГМ-культуры являются причиной деградации почвы. В животноводстве ГМ-корм стал причиной болезней и гибели животных, замерших беременностей и бесплодия у коров и свиней. Показательна история немецкого фермера Готфрида Глокнера, который потерял все стадо коров после того, как стал их кормить ГМ-кукурузой. Аналогичная история произошла и с другими немецкими фермерами, что привело к закрытию их ферм.

Угрозы в ГМО для человечества существуют, и они более чем реальны. По мнению многих учёных, при создании генетически модифицированных организмов была допущена серьёзная научная ошибка, которая превратила ГМО не просто в оружие, а в оружие массового поражения, независимо от того с какими целями, благими или нет, они создавались. Отсутствие адекватного контроля за безопасностью генетически изменённых организмов позволило распространить ГМ-культуры и ГМ-продукты по многим странам, что привело к массовым заболеваниям, бесплодию и смерти людей, исчезновению огромного количества разных видов животных и растений. И если говорить простым языком, то распространение ГМО может стать причиной гибели нашей цивилизации.

Следует помнить, что у каждого жителя России в наличии право на благоприятную окружающую среду. Меры которые очевидны и логично ввести государству, которое заботится о своих гражданах: ввести мораторий на использование ГМО в России до тех пор, пока не будут созданы безопасные для человека и природы генетически изменённые организмы; объявить Россию полностью свободной от ГМО; развивать органическое земледелие и своё сельское хозяйство, применять альтернативные методы для получения больших урожаев. Но в настоящий момент в России всё далеко не так радужно, законодательство игнорируется, схемы и лазейки найдены, и ГМО в России полно. А сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и даже личные подсобные хозяйства уже начинают прижимать через сельскохозяйственные микропереписи, и вроде как бы под благовидным предлогом. Но объявленные штрафы дают понять, что намерения чиновников далеки от заботы о населении.

В 2008 году построено всемирное семенохранилище на Шпицбергене (неофициально называемое хранилищем «Судного дня») — туннель-хранилище на острове Шпицберген, в который помещаются для безопасного хранения образцы семян основных сельскохозяйственных культур. Собственный отсек в этом банке растений получила каждая страна. Задача такого хранилища семян — не допустить их уничтожения в результате возможных глобальных катастроф, таких как падение астероида, ядерная война или глобальное потепление. Хранилище позволяет хранить до 2,25 млрд семян. По состоянию на 2020 год из трех залов используется только один. Всего по состоянию на 2020 год в хранилище находится более 900 тысяч семян. По некоторым данным этот банк семян финансируется Фондом Билла Гейтса, Фондом Джона Рокфеллера, корпорациями «Монсанто», «Сингента» и другими спонсорами генной инженерии и производителями ГМО. Взять дубликаты семян из Всемирного семенохранилища можно только, если хранящиеся в оригинальных фондах семена будут потеряны.

В России тоже существует коллекция генетических ресурсов растений - Генетический банк семян имени Н. И. Вавилова, ВИР (VIR plant genetic resources gene bank). В 2020 году был большой скандал, ВИР был уличен в нерациональном обмене семян. А вот простому россиянину, таких семечек так просто не получить, но вы можете попробовать. Правовой статус, состав и порядок работы с коллекцией ГРР ВИР определен Положением о коллекции генетических ресурсов растений и их диких родичей, от 26.10.2016. С 2017 года Коллекция ГРР ВИР оформлена в качестве Объекта научной инфраструктуры – «Уникальной научной установки». Порядок доступа сторонних пользователей к Коллекции ГРР ВИР описан в соответствующем разделе сайта ВИР. Для тех кто хочет создать свой «семейный банк семян», и как проверить являются ли семена ГМО или обычными гибридами, а так же как себя уберечь от ГМО, сообщалось тут.

Национальный банк семян Филиппин погиб при пожаре. Банки Афганистана, Сирии и Ирака были утеряны из-за боевых действий в регионах. Человечество ежегодно теряет множество видов семян: например, с полей Китая за последние сто лет пропало практически 90 % сортов пшеницы.

Т.е., вполне возможный сценарий - у нас семян не будет, будут только у «них», и мы будем покупать. А дальше, они будут решать, стоит ли вам давать семена, чтобы вы смогли выжить, или нет. Наверное, вы думаете, что этого просто не может быть? Как известно, «Monsanto» было поглощению компанией «Bayer». И ранее уже упоминалось о том, что до Второй Мировой войны «Bayer», и еще одни близкие партнеры «Monsanto»-BASF входили в состав одного и того же немецкого химического концерна «IG Farben», известного тем, что он при фашистах производил отравляющий газ «Zyklon B», которым травили заключенных в лагере смерти Освенцим. После войны «IG Farben» попал на Нюренбергский трибунал – столько он «наследил». Многие руководители были отправлены за решетку. А решением суда концерн был разделен на BASF и «Bayer». Выводы делайте сами. И это только малая часть их «грязных делишек». Более подробно о том, что из себя представляет эта «компашка» в следующей публикации. Будет полезно и интересно, не пропустите.

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