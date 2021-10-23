ГМО в России вне Закона

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23 октября 2021, 22:37 Константин Куликов,

Что не так с ГМО, сообщалось ранее, можно прочитать тут. Казалось бы, опасность от ГМО очевидна, но что и кто, позволяет подвергать население России риску?

ГМО «в Законе». Россия. Наши дни.

Помимо совершенствования контрольных механизмов необходима актуализация положений Федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», который был принят еще в 1996 году, отмечают эксперты. «Не вызывает сомнений, что актуализация этого закона должна быть начата с его понятийного аппарата, который нужно привести в соответствие с международным законодательством», – отметил зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, на выездном совещании секции «Нормативно-правовое регулирование в сфере обращения ГМО» экспертного совета при комитете. Встреча прошла на базе Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора) в начале 2021 года. «Нам необходимо четкое понятийное разделение генно-инженерной деятельности в открытых и закрытых биологических системах», – отметил директор ВГНКИ Леонид Киш.«Например, выращивание ГМ-культур без применения пестицидов сегодня затруднительно», – подчеркнул Леонид Киш. Он рассказал об исследовании модифицированного рапса в ВГНКИ. «Мы пришли к однозначному выводу, что в ГМ-культурах фиксируется максимальное превышение допустимых норм глифосата и глюфосината [гербициды, используемые для борьбы с сорняками], потому что ГМ-культуры без этого расти успешно, к сожалению, не могут», – добавил эксперт.

Генетически модифицированные растения, в зависимости от произведенной модификации, устойчивы к гербицидам, насекомым и заболеваниям. Например, ГМ-кукуруза и соя могут быть устойчивы к глюфосинату аммония и глифосату, а ГМ-картофель не берет колорадский жук. Казалось бы, для сельского хозяйства сплошные плюсы. Однако применение ГМО дает быстрый экономический эффект только в краткосрочной перспективе, пояснила Мария Гергель, замдиректора ФГБУ «ВГНКИ», руководитель Испытательного центра. «Но в средней и длительной перспективе эффект может пропасть или стать отрицательным, так как широкое распространение мифов о полной безопасности технологий культивирования ГМО и связанных с ними ядохимикатов приводит к массовым нарушениям технологии выращивания. Например, может быть превышено в 10 раз количество применяемых гербицидов. Нарушаются правила севооборота, внесения удобрений и так далее, – пояснила Мария Гергель. – В результате нарушений сорняки вырабатывают устойчивость к гербицидам, вредители преодолевают защитные барьеры растений, почва может потерять плодородные свойства, начинают накапливаться избыточные количества пестицидов». «Это еще риск и для окружающей среды – может произойти переопыление (перенос пыльцы от цветка одного растения на цветок другого. – Прим. ред.). И еще. Выходит во внешнюю среду генно-модифицированное растение. Как оно себя поведет, мы не знаем: может быть, оно будет доминировать, а окружающие виды не будут развиваться так, как положено в природе. Вот это всех беспокоит», – добавила Ирина Донник. В 2023 году Россия распоряжением правительства № 1906-р планирует присоединиться к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. Документ регламентирует трансграничное перемещение, транзит, обработку и использование всех живых измененных организмов. Чтобы гармонизировать российское законодательство с международным, целесообразно включить ГМО, полученные редактированием генома, в № 86-ФЗ и уточнить ряд определений, пояснила Мария Гергель.

В 2000 году, тогда ещё как руководитель Роспотребнадзора, Геннадий Онищенко, подписал документ, как нужно проверять трансгенный организм — на пяти поколениях крыс. Таких протоколов вы не найдёте, потому что третьего поколения уже нет. Тем не менее, Институт Питания, который по идее должен проводить эти исследования, и подтвердить что ГМО не опасны, но когда требуешь Протокол, то там только одни слова, что всё хорошо, больше ничего. В открытом доступе нет документов, подтверждающих, что разрешённые на территории нашей страны ГМ-линии были полномасштабно исследованы в России на безопасность для живых организмов по требованиям методических указаний (МУК) 2.3.2.2306-07 «Медико-биологическая оценка безопасности генно-модифицированных организмов растительного происхождения».

В России с 2016 года Федеральным законом № 358 запрещен ввоз и использование для посева семян ГМ-растений, а также, за исключением научно-исследовательских целей, запрещено выращивать ГМ-растения и разводить ГМ-животных. Так же в РФ есть еще один федеральный закон (О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности от 5 июня 1996 года ГМО), там нет противоречий этим запретам. Но думаю для многих здравомыслящих, противоречия всё же есть. «Законопроект запрещает выращивать, но разрешает ввозить ГМО — вы не видите тут противоречие?» — спросил замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд у Геннадия Онищенко во время его доклада. На что Онищенко завил, что он не сочинял этот документ и не может его комментировать.

20 апреля 2020 г., на официальном правовом сайте РФ, опубликовано Постановление правительства Российской Федерации №520 «О продукции и генно-инженерно-модифицированных организмах, не подлежащих государственной регистрации в соответствии с Правилами государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации №839 от 23 сентября 2013 года». Более того затем указанный срок был продлен до января 2022 года, а в настоящий момент существует проект постановления предусматривающий продление срока действия ‎до 1 января 2023 года. Это означает, что её ввоз упростили. Нужно только разрешение Россельхознадзора.

И как следствие. Уже в августе 2020 года, силами Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл была проведена проверка посевов рапса на территории Сеченовского района Нижегородской области. Лабораторный анализ показал, что в семенах, используемых одной из крупных агрокомпаний Поволжья — ООО «КиПиАй Агро Сеченово», присутствует ген cp4 ESPS. При этом действующим законом использование семян, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный материал, запрещено. При этом использование подобных семян является нарушением (ст. 21 ФЗ закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве»).Компания получила предписание — до 24 октября 2020 года устранить нарушения. Вместо этого агрофирма пошла в арбитраж оспаривать претензии Россельхознадзора. Суд отказал «КиПиАй Агро Сеченово»

В Волгоградской области так же обнаружили посевы сои с ГМО.

А это уже повлекло, то, что в 2020 году увеличилось количество поступивших в Россельхознадзор уведомлений о несоответствии российского зерна требованиям стран-импортеров. На сегодняшний день речь идет о 12 нотификациях от уполномоченных органов Китая, Литвы, Вьетнама, Финляндии, Венгрии, Молдовы и Бельгии. Самое нашумевшее, это когда главное таможенное управление Китайской Народной Республики в июле уведомило Россельхознадзор об обнаружении ГМО-компонентов в 23 партиях российского рапса, а также в 10 партиях соевого масла.

На этом последствия не закончились, как заявили в Россельхознадзоре, проверки показали, что европейские ветеринарные службы не отслеживают, откуда поступает сырье для изготовления кормов, и не контролируют температурные режимы их производства. Ненадлежащий надзор за животноводческим сырьем и производством готовых кормов угрожает эпизоотическому благополучию России, поскольку вместе с кормами в страну могут быть занесены опасные вирусы и заболевания, сохраняющиеся в продукции при недостаточной термической обработке.

Кроме того, проверки показали, что ветеринарные службы системно не контролируют в кормах и кормовых добавках содержание стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО, не обеспечивают прослеживаемость продукции животного и растительного происхождения, не проверяют предприятия на их соответствие требованиям РФ и ЕАЭС.

Все это и стало причиной ограничения поставок. В "зону запрета" попали 11 стран: Нидерланды (с 23 июля 2020 года), США (со 2 марта 2021 года), Испания (с 17 марта 2021 года), Литва (с 1 июня 2021 года), Эстония (с 9 июня 2021 года), Великобритания (с 17 июня 2021 года), Канада (с 17 июня 2021 года), Германия и Чехия (с 21 июня 2021 года), Латвия (с 24 июня 2021 года), Польша (с 25 июня 2021 года).

В настоящее время, Россельхознадзор разрешил ввоз кормов 62 компаниям. При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что экспорт кормов и кормовых добавок по-прежнему беспрепятственно идет из Франции, Италии, Китая, Бразилии, Австрии, Бельгии и многих других стран, которые входят в десятку крупнейших поставщиков кормовой продукции в РФ.

С 1 марта 2021 года вступили в силу два приказа Минсельхоза России (№ 650, 655), которые определяют методику исследования генно-инженерно-модифицированных животных и генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов, произведенных на территории страны. А с 1 сентября 2021 года предполагается, что начнет действовать еще один приказ Минсельхоза – № 716, который касается исследований генно-инженерно-модифицированных растений, выращиваемых в России, в том числе на предмет биобезопасности. Приказы утверждают новые методики исследования, которые необходимы для регистрации модифицированных растений, животных и микроорганизмов. Эти методики разработаны к постановлению Правительства РФ № 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации». По приказу Минсельхоза аккредитованная испытательная лаборатория по результатам исследования модифицированного растения должна предоставить выводы о наличии или отсутствии негативного воздействия ГМ-культуры на окружающую среду. Если ГМ-растение соответствует показателям безопасности, заявителю выдадут соответствующее заключение. В документах содержатся требования к проведению самих исследований и показатели безопасности. Например, токсикологические исследования генно-инженерно-модифицированных растений должны проводиться на двух поколениях крыс линии Wistar (одна из линий лабораторных крыс) в течение 180 календарных дней. В этот период следует брать анализы крови и мочи животных, оценивать их общее состояние. На 90-й и 180-й дни эксперимента (плановый забой 15 крыс на группу) должны выполняться макроскопические и микроскопические исследования, обзорные гистологические исследования, морфометрический анализ, определения массы внутренних органов, указано в документе. Необходимо также провести испытание инвазивности модифицированного растения (его способности преодолевать защитные барьеры) на восьми опытных полях в течение трех вегетативных периодов.

А теперь внимание! Никто ничего подозрительного в этом всём не заметил? Федеральным законом № 358 запрещен ввоз и использование для посева семян ГМ-растений, запрещено выращивать ГМ-растения, разводить ГМ-животных, а Постановление правительства Российской Федерации № 520 и приказы Минсельхоза России № 650 и № 655, ему противоречат, а значит нарушают Закон РФ? Давайте попробуем разобраться. В Законе №358, в запрете, присутствует такая строчка «за исключением научно-исследовательских целей». А в Постановлении № 520, сообщается о ГМО «предназначенных для выпуска в окружающую среду». Тут можно допустить, что противоречий нет, если речь идет только о научных целях, а не для общего применения в сельском хозяйстве. Логично? Допустим логично. И в приказах № 650 и № 655, тоже вроде бы только «Методики производства молекулярно-генетического исследования генно-инженерно-модифицированных животных», а № 716 их утверждает. Но меня смущает фраза «используемых для разведения и (или) выращивания на территории Российской Федерации», обратите внимание, не которые БУДУТ использоваться, а уже «используемых». Просто грамматическая ошибка? Или игра слов, что бы запутать и обойти закон? Но обратите внимание на пункт 5 (приказ № 655). В случае если заявителем не представлены документы и данные, предусмотренные пунктом 6 настоящей Методики, и (или) необходимые образцы, пригодные для проведения исследований, исследование не проводится. Заявителю должен быть выдан мотивированный отказ в проведении исследования, подписанный руководителем организации (испытательной лаборатории), аккредитованной в национальной системе аккредитации в области аккредитации, соответствующей исследованиям, указанным в настоящей Методике, в которую обратился заявитель для проведения исследования. И ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ? А получается, что эти исследования проводит Заявитель, который уже использует ГМО, и если исследование покажет что всё нормально и это ГМО не опасно, то вроде как его и использовать можно, выращивать в РФ. А потому, прежде чем проводить исследования, должен быть Закон, разрешающий использовать ГМО, что бы эти самые Заявители появились. В общем, получается какой-то замкнутый круг, нужен разрешающий Закон, или новые приказы с другими формулировками и правилами проведения исследований. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России). Однако, это не самое интересное.

Согласно Конституции РФ, Статьи 15 части 3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

Согласно Федерального закона № 5 "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14.06.1994, Статьи 9.1 "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) является сетевым изданием и входит в государственную систему правовой информации, функционирование которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти в области государственной охраны. На "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) могут быть размещены (опубликованы) иные акты палат Федерального Собрания, правовые акты Правительства Российской Федерации, других органов государственной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. Размещение (ОПУБЛИКОВАНИЕ) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) актов, указанных в части третьей настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации.

Указ Президента РФ от 02.04.2014 N 198 "О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"

Пункт 1, подпункт б) опубликование законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) осуществляется в течение 10 дней со дня их ПОДПИСАНИЯ и является их официальным опубликованием.

Теперь смотрим. ПРИКАЗ Минсельхоза РФ от 30.10.2020 N 655, его нет на сайте www.pravo.gov.ru. Но это не самое важное. ОН НЕ ПОДПИСАН! Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.10.2020 № 650. Да, он как бы размещен на сайте официального печатного органа Правительства Российской Федерации, но НЕ ОПУБЛИКОВАН. И как можете сами удостовериться, так же, НЕ ПОДПИСАН! Приказ № 716 вроде как и опубликован на www.pravo.gov.ru, и вроде как подпись чья-то присутствует. Но нет реквизитов! Чья это подпись? (это нарушение действующих ГОСТ). Да и не документ это, а копия. А копия, так же не имеет никакой юридической силы, если не заверена. Да и оригиналу должна соответствовать, с наличием реквизитов, подписью и печатью.

Бумажный носитель в котором отсутствуют такие реквизиты как подпись и печать, не является документом, и не имеет юридической силы, согласно действующих ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и подпункт 25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. Так же следует учитывать ГОСТ Р 51511-2001 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования, которые указаны в пункте 3.1 и 3.2. Так же, в соответствии Конституции РФ Статьи 15части 3 Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально (ТОЛЬКО НА ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО САЙТАХ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОСТО САЙТ ВЕДОМСТВА ТАКОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ), для всеобщего сведения. ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункт 72. официальное опубликование документа (наличие подписи и печати): Первая публикация полного текста законодательного и иного нормативного правового акта в официальном издании или его первое размещение на официальном Интернет-портале.

Вот и получается, что все эти приказы не имеют никакой юридической силы, и ответственность за них НИКТО не несет. Почему так? Почему документы не подписывают? Вариантов тут несколько, выбирайте сами. 1. Не хотят брать ответственность, что бы в случае чего не отвечать за это. Нет подписи и печати, нет ответственности. 2. Нет полномочий. 3. Этот вариант для тех, кто думает, что где-то там, подписанные документы всё-таки существуют. Но вы сами можете подтвердить это или опровергнуть, и запросить их. Вас обязаны ознакомить с Документом, согласно Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица (это касается всех должностных лиц - каждый у которого вы запросили, он обязан найти и предоставить, а не отправлять вас на сайт, или в госархив и т.п.) ОБЯЗАНЫ обеспечить каждому возможность ознакомления с ДОКУМЕНТАМИ (документ это только тогда, когда в наличии подпись и печать установленного образца) и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (именно Законом, а не инструкцией, приказом, указом или постановлением), а так же ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы. Кроме того, следует помнить о Статье 55 ч.3 Конституции РФ, где указано, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены ТОЛЬКО федеральным законом. Если отказывают в предоставлении Документа, то должны сослаться на федеральный закон, где эти ограничения прописаны (такого закона нет).

В общем, в России в правовом поле с ГМО, пока так. А что происходит в других странах?



14—16 октября 2016 года в Гаагском суде прошел трибунал и народная ассамблея против компании «Monsanto». Международный трибунал над «Monsanto» осудил биотехнологический гигант «Monsanto» за экоцид, который оказывает негативное долгосрочное влияние на экологическую систему и жизнь населения многих стран, в том числе и Вьетнама. Это решение гражданского суда служит основой для того, чтобы заставить компанию «Monsanto» соблюдать законодательство и нести ответственность за ликвидацию последствий поставок ею дефолианта «эйджент-оранж»/диоксина американской армии для ведения химической войны во Вьетнаме. 18 апреля пять международных судей Трибунала над «Monsanto» представили свое юридическое заключение, в котором отображены ключевые выводы, касающиеся поведения компания «Monsanto» и необходимости внесения важных изменений в международные законы, регулирующие деятельность мультинациональных корпораций. К группам стоящим за Трибуналом над Монсанто относятся: Ассоциация органических потребителей (Organic Consumers Association), движение Навданья (Navdanya), IFOAM Organics International, Biovision Foundation и Regeneration International. Консультативное заключение Трибунала призывает авторитетные органы защитить эффективность международных норм в области прав человека и окружающей среды от действий многонациональных корпораций. Компании, наносящие ущерб здоровью, продовольствию и окружающей среде должны и будут нести ответственность за свои действия. Органам Организации Объединенных Наций необходимо срочно принять меры, в противном случае ключевые вопросы нарушений прав человека и окружающей среды будут решаться частными трибуналами, действующими полностью вне рамок Организации Объединенных Наций.

В конце марта присяжные федерального суда в Сан-Франциско единодушно признали, что гербицид «Раундап» стал «существенным фактором», спровоцировавшим онкологию у семидесятилетнего фермера Эдвина Гардемана. Он применял химикат более тридцати лет, теперь болен неходжкинской лимфомой. Суд обязал компанию-производителя выплатить компенсацию на сумму порядка 80 млн долларов», — сообщало в апреле 2019 года РИА Новости, в публикации с говорящим названием «Миф о безопасности гербицидов разрушен. Ученые призывают ужесточить нормы». Так сказано и о других исках: «В США подано более одиннадцати тысяч исков против компании, производящей гербицид "Раундап" — самое распространенное в мире средство от сорняков» (в России можно найти их под другими названиями и их аналоги). По некоторым данным, «теперь владельцу «Monsanto» – немецкому «Bayer» – придется выплатить истцам 2 млрд. долларов, либо доказать в апелляции отсутствие причинно-следственной связи между использованием гербицида и заболеванием истцов». А есть уже и выигранное дело с такой суммой. Суд в США обязал выплатить супружеской паре $2 млрд. из-за гербицида.

Судьи приходят к выводу о том, что компания «Monsanto» занимается практикой, которая затрагивает основное право человека на здоровую окружающую среду, право на здоровье и право на питание. Кроме того, поведение сотрудников «Monsanto» отрицательно влияет на право ученых свободно проводить необходимые исследования.

Английская газета «The Guardian» назвала заголовок «Revealed: Monsanto predicted crop system would damage US farms» – «Раскрыто: «Monsanto» и BASF знали, что их продукция нанесет ущерб американским фермам».

Сказано: «Сельскохозяйственный гигант США «Monsanto» и немецкий химический гигант BASF годами знали, что их план по внедрению новой сельскохозяйственной семенной и химической системы, вероятно, приведет к ущербу на многих фермах США – об этом свидетельствуют документы суда, с которым ознакомился «The Guardian». Всё это вскрылось в ходе недавнего успешного судебного для истца – фермера из Миссури – процесса на 265 миллионов долларов США против обеих фирм. В некоторых внутренних электронных письмах BASF сотрудники шутят о том, что «надеются не оказаться в тюрьме».

«Фермер из Миссури Билл Бадер выиграл 265 миллионов долларов у «Monsanto» и BASF, заявив, что его персиковые деревья были повреждены применением гербицида дикамба… На закрытых заседаниях суда стало известно, что сельскохозяйственные эксперты предупреждали: план по применению конкретно дикамбы, являющейся гербицидом почвенного и листвового действия, для данного региона может иметь катастрофические последствия...

Документы показывают, что обе компании были в восторге от потенциальной прибыли. По их прогнозам, новый гербицид на основе дикамбы станет «брендом на 400 млн долларов через два года», а продажи к маю 2017 года превысят 131 млн долларов, и валовая прибыль составит 45%...

Риски от использования новых химикатов сознательно преуменьшались, поскольку производители планировали получать прибыль от фермеров, которые будут покупать новые семена. Но, согласно отчету, подготовленному для «Monsanto» в 2009 году, ожидались «потеря урожая», «судебные иски» и «негативное давление вокруг пестицидов»…

В настоящее время дикамба повредила несколько миллионов акров сельскохозяйственных культур. И более 100 американских фермеров участвуют в судебных разбирательствах в федеральном суде, утверждая, что сотрудничество «Monsanto» и BASF создало «дефектную» систему сельскохозяйственных культур, которая повредила сады, сады и поля органических и неорганических ферм во многих штатах».

Так что, уже в суде неоднократно доказано, что продукция «Monsanto» – BASF – «Bayer» является опасной для здоровья людей.

Для справки: в некоторых материалах партнером «Monsanto» называется не «Bayer», а другой немецкий химический гигант BASF. Эта путаница вызвана тем, что два германских концерна участвовали в разделе бизнеса «Monsanto», обмениваясь активами. Поэтому, журналисты из «The Guardian», назвали ответчиком в американском суде фирму BASF.

Надо бы напомнить, что до Второй Мировой войны и «Bayer», и BASF входили в состав одного и того же немецкого химического концерна «IG Farben», известного тем, что он при фашистах производил отравляющий газ «Zyklon B», которым травили заключенных в лагере смерти Освенцим. После войны «IG Farben» попал на Нюренбергский трибунал – столько он «наследил». Многие руководители были отправлены за решетку. А решением суда концерн был разделен на BASF и «Bayer». В целом, вкупе с «Monsanto» сегодня получается та ещё кампания.

Если вы до этого не обращали внимания на опасность ГМО, то теперь пришло время уделять пристальное внимание тому, что находится в вашей пище и как она сделана. По возможности, приложите усилия, чтобы есть продукты, не содержащие ГМО, для защиты вашего здоровья. Из следующих публикаций, вы узнаете о самой настоящей травле ученых, которые рассказывают правду о ГМО (проводят опыты и обнародуют их результаты), узнаете о том, как распознать ГМО и как себя уберечь от его потребления, узнаете об опасности личной продовольственной безопасности, и как можно этого избежать. Будет полезно и интересно, не пропустите.

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