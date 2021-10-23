Аргументы Недели Мнение 13+

Что не так с ГМО

, 22:13 ,

Что не так с ГМО

Понятие из  микробиологии: «Если не доказана безопасность, значит, существует потенциальная опасность».

ГМО (Генетически Модифицированные Организмы)  — организмы (микроорганизмы, растения, животные), геном которых был искусственно и целенаправленно изменен (модифицирован) введением определенных генов другого живого организма, методами генной инженерии. Федеральный закон РФ N 86 "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" от 5 июля 1996 г., Статья 2, генно-инженерно-модифицированный организм - организм или несколько организмов, любое неклеточное, одноклеточное или многоклеточное образование, способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинации генов.

В 2000 году было опубликовано Мировое заявление ученых об опасности генной инженерии (World Scientists Statement, 2000), а затем и Открытое письмо ученых правительствам всех стран о введении моратория на распространение ГМО, которое подписали 828 ученых из 84 стран мира (Open letter, 2000). В 2010 г. в Европе было собрано около 2 млн. подписей против ГМО.

По данным ВЦИОМ, почти 80 % россиян считают ГМО опасными и вредными для здоровья. «Нам ГМО точно не нужно» — такова была официальная позиция Минсельхоза, и политика страны  в 2019 году. А как дело обстоит сейчас?

Тема ГМО довольно давно и обширно обсуждается в большинстве стран  мира и не затихает. Много тех, кто говорит о вреде ГМО, но и немало тех, кто утверждает, что ГМО неопасно для человека и окружающей среды. Попробуем разобраться в этом не простом и обширном вопросе.

Ознакомьтесь, очень наглядно показан вред ГМО по федеральным каналам, к примеру РОССИЯ 1,  а у Телеканала Звезда вышло несколько серий. С некоторыми из них можно ознакомиться тут, тут и тут. Есть и другие. Мутации после ГМО.  О ГМ комарах, как их выпускали и как провалили эксперимент, и к чему это привело.  А в 2011 году, даже  вышел фильм о ГМО - «Мир согласно Monsanto».  Всё это очень познавательно. Газеты так же, довольно давно «бьют тревогу» и  распространяют подобную информацию, где приведены реальные факты вреда ГМО, в том числе и «Аргументы недели», с несколькими публикациями можно ознакомиться тут и тут. Однако, существует и иное мнение. К примеру Роспотребнадзор Хабаровского края и Приморского края, считают, что ГМО не представляет никакой опасности. Роспотребнадзор, кто не знает, это Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.  

Согласно,  Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Статьи 1. санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. А теперь, статистика по раковым заболеваниям в России, для того что бы понять, справляется ли Роспотребнадзор со своими прямыми обязанностями.

По данным Росстата, в России числится более 1,74 миллиона больных с новообразованиями. Таковы данные за 2019 год (за 2020 год данных пока нет). Всего в 2019 году в Российской Федерации более 1,74 миллиона граждан (или 1188,2 на сто тысяч населения) имели диагноз «новообразования (в 2018 году — более 1,70 миллиона, или 1160,9 на 100 тысяч населения). Для сравнения — в начале 21 века, в 2001 году граждан с новообразованиями в РФ проживало около 1,24 миллиона. В том числе, в Москве в 2019 году проживало более 148,5 тысячи граждан с новообразованиями (или 1177,2 на сто тысяч населения), в Санкт-Петербурге — более 100,7 тысяч (или 1871,7 на сто тысяч населения), в Ленинградской области — более 19,8 тысячи человек с новообразованиями (или 1073,0 на сто тысяч населения). В 2018 году цифры таковы: в Москве — более 137,4 тысячи (1094,2 на сто тысяч населения), в Петербурге — более 92,7 тысячи (1728,3 на сто тысяч населения), В Ленобласти — более 24,4 тысячи (1334,5 на сто тысяч населения). Не все новообразования связаны с онкологическим заболеванием. Статистика Минздрава по онкологическим заболеваниям (злокачественным новообразованиям) на сайте министерства опубликована пока только по 2018 год. Согласно этим данным, в 2018 году 624 709 россиян имели онкологическое заболевание (или 425,3 на сто тысяч населения). Это означает, что злокачественное новообразование имел примерно 1 из 235 человек. В начале века, в 2001 году онкологическое заболевание имели 451 299 жителей России (313,9 на сто тысяч населения, или примерно 1 из 318 человек). Таким образом, за первые два десятилетия 21 века произошел рост как новообразований в целом, так и число случаев онкологии — почти в 1,4 раза.

Да и ранее сообщалось, что по последним данным, убыль населения (превышение умерших над родившимися) в 2020 году составила 702 тысячи человек в сравнении с 370 000, годом ранее.

Что мешает Роспотребнадзору, почти пару десятков лет, навести порядок?  Может это банальная некомпетентность? А может быть умышленная преступная халатность, в  связке с коррупционной составляющей, которая в Роспотребнадзоре всё чаще  и чаще «всплывает»? «Как с контролем  в России?», и как попадаются со взятками чиновники Роспотребнадзора, несколько примеров приводились тут. В капиталистическое время прежде всего надо думать где и кому выгодно. Тем, кто говорит что ГМО не опасно, почему он так говорит и какую цель преследует (получают финансирования для своих исследований и прочих нужд, от компаний которые распространяют ГМО). И какой интерес у того, кто предупреждает население о вреде и опасности, которая их подстерегает от употребления таких продуктов, и что он за это получает (обычно это критика, лишения финансирования, прочие препятствия в трудовой деятельности и карьере).

Россельхознадзор неоднократно отправлял в Евразийскую экономическую комиссию свои предложения о законодательном регулировании этой области. Однако этот вопрос так и не получил развития. Законодательством Российской Федерации с 4 июля 2016 года запрещено выращивание ГМО растений и ввоз в страну семян, генетическая программа которых изменена.

Однако, несмотря на указанный запрет, в 2020 году ведомство обнаружило ГМО в российском рапсе и сое. Также в прошлом году поступили уведомления от Главного таможенного управления Китайской Народной Республики об обнаружении ГМО в рапсе и соевом масле российского происхождения и в рапсовом шроте и масле, произведенном в Казахстане. Об этом сообщала «Российская Газета» (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации). «Одна из причин заключается в том, что декларации соответствия продукции сейчас выдаются формально, при этом качество товара не подтверждается исследованиями»- Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Структурируя предложения по изменению законодательства в отношении ГМО при выращивании растений, эксперты Россельхознадзора выделяют три направления. Во-первых, необходимо закрепить полномочия по контролю генных модификаций в растениях в период их вегетации. Во-вторых, разработать порядок уничтожения ГМ-посевов. В-третьих, запрет производства на территории всех государств-членов ЕАЭС зерна, содержащего ГМО. Также необходимо совершенствовать контроль генных модификаций в готовой растительной продукции.

Схожие мнения можно было услышать и на проведенной встрече прошедшей на базе Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора) в начале 2021 года. По мнению директора ВГНКИ Леонида Киша, нужен активный мониторинг в сфере аграрного производства и незаконного использования ГМ-семенного и посадочного материала. Несмотря на законодательный запрет, введенный в 2016 году, ГМ-растения в России выращиваются не только в научных целях. В 2020 году инспекторы Россельхознадзора пресекли выращивание ГМ-рапса в Нижегородской области и ГМ-сои в Волгоградской области. В 2020 году с января по ноябрь эксперты ВГНКИ провели 6,7 тысячи исследований зерна, кормов и кормовых добавок. В 5,1% пробы обнаружены ГМО, рассказала Мария Гергель (замдиректора ФГБУ «ВГНКИ», руководитель Испытательного центра). Из 1,2 тысячи образцов продукции, произведенной в России, ГМО были выявлены в 49 пробах. Громкий — скандал с быстрорастворимой кашей «Быстров», в которой, в мае этого года нашли незарегистрированную ГМ-папайю. Производящая кашу компания Nestlé сразу выступила с заявлением, что ГМО они в своих продуктах не используют, ГМ-папайя попала туда случайно и больше такого не повторится.

Профессор, доктор биологических наук, Х.А.Джувеликян (профессор кафедры почвоведения и агрохимии, выпускник кафедры почвоведения и агрохимии ВГУ (1969), лауреат премии им. А.А.Петунина по итогам работы в области экологии Воронежской области (1988), лауреат премии администрации г. Воронежа за личный вклад в дело охраны окружающей среды),  сообщает: «После вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), мы обязаны пропускать ГМО- продукцию на нашу территорию. Более того, при введении эмбарго или санкций на ввоз семян с ГМО, у нас нечего будет сеять. Приобретать ГМ- семена придется с гербицидами и инсектицидами, а в продуктах с ГМО, по различным данным, встречаются до 450 пестицидов, из которых в наших лабораториях можно определить только четыре. В результате все запреты на применение ГМО в России, на наш взгляд, одна видимость, т.к. уже после введения запрета Правительства РФ (3.09.2015) в 2016 г. 90 % посевных семян сахарной свеклы в Воронежской области были семенами ГМО. Аналогичные семена были использованы и в Краснодарском крае.   

Для полноты картины, следует учитывать кто проводит исследования связанные с ГМО в России. 4 октября 2018 года в технопарке России «Сколково» швейцарская компания «Сингента», производящая ГМ- семена и химикаты официально открыла лабораторию для научных исследований и диагностики патогенов растений. Лаборатория стала одним из результатов подписанного соглашения в 2017 году о сотрудничестве между фондом «Сколково» и компании «Сингента». Она предназначена для проведения исследований и контроля качества растительного материала. Сегодня у нас в стране уже работают три научно-исследовательские станции (в Краснодарском крае, Липецкой и Воронежской областях), а также ведется строительство Института защиты семян (г. Рамонь Воронежской области). Так же важно отметить, что  по словам академика В.А. Драговцева  80% семян России – импортные».

На официальном сайте Россельхознадзора сообщается: «В 2013-2014 годах Американские академии наук, техники и медицины (Genetically Engineered Crops) организовали самое масштабное на сегодняшний день исследование почти 900 научных статей, опубликованных за последние 30 лет, на тему влияния ГМ-культур на организм человека и окружающую среду. Анализ статей продолжался два года комитетом из 50 учёных, исследователей и специалистов от сельского хозяйства и биотехнологий. Документ рецензировали 26 независимых экспертов. И 17 мая 2016 года 400-страничный отчёт (Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects, 2016) был опубликован в открытом доступе, а все сопроводительные документы — на специально созданном сайте. В этом отчете показано, где существуют неопределенности в отношении экономического, агрономического, санитарного состояния, безопасности или других воздействий сельскохозяйственных культур и пищевых продуктов, содержащих ГМО или ГМИ, и даются рекомендации по заполнению пробелов в оценках безопасности, повышению ясности регулирования и улучшению инноваций и доступа к технологиям ГМО. Также в этом отчете приведены данные о прямом негативном влиянии ГМ-кормов на организм животных, в том числе сельскохозяйственных. Они продолжают череду научных публикаций, предоставляющих фактический материал для достоверной оценки ГМО ставящих под сомнение результаты оценки безопасности. Большинство токсикологических исследований ГМО с негативным результатом указывает на наличие хронических видов токсичности: генотоксичности, канцерогенности, репродуктивной токсичности. В случае репродуктивной токсичности путем анализа опубликованных научных данных3 установлено не только прямое действие ГМО, но и ряд косвенных причин и механизмов: нарушение эндокринной функции, О нарушении эндокринной функции говорит факт повышения концентрации в некоторых линиях ГМО изофлавоноидов, модулирующих активность женских половых гормонов как у самок, так и у самцов. На синтез половых гормонов млекопитающих влияет также сам глифосат, в обязательном порядке используемый для культивирования растительных ГМО».

Как видим, само ГМО опасно, безопасность получаемых  семян весьма мнимая, а исследования в России безопасности семян проводят те, кто их поставляет. Кроме того, немало фактов, которые подтверждают, что ученых, которые ставят опыты, подтверждающие вред ГМО, всячески преследуются, и на них оказывается давление (более подробно об этом в следующей публикации).  Очень актуально тут упомянуть о понятии в микробиологии, которое от чего-то полностью игнорируется:  «Если не доказана безопасность, значит, существует потенциальная опасность» Всё это в целом дает весьма не радужную картину. Невольно задаешься вопросами - кому это выгодно и  для чего? Это способствует  пониманию, где  та самая правда, и  почему, она искажается и замалчивается. Так ли сильно для России необходимо ВТО? Способствует ли оно развитию внутреннего рынка создавая конкуренцию импортом, не угрожает ли это  продуктовой безопасности россиян? (РБК сообщал как губернаторы Белгородской, Курской и Липецкой областей,  предупреждали, что такая мера откроет доступ крупнейшим американским корпорациям, которые контролируют производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК продукции. Это ставит под угрозу реализацию отечественных проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей).    

Казалось бы, опасность  от ГМО очевидна, но что и кто, позволяет подвергать население России риску? Об этом в следующей публикации. Так же из следующих публикаций, вы узнаете о самой настоящей травле ученых, которые рассказывают правду о ГМО (проводят опыты и обнародуют их результаты), узнаете о том, как распознать ГМО и как себя уберечь от его потребления, узнаете об опасности личной продовольственной безопасности, и как можно этого избежать. Будет полезно и интересно, не пропустите.

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