Будет ли расти благосостояние россиян

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 июля 2021, 10:23 Константин Куликов,

Фото из открытых источников

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация - это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Социальное государство - это модель государства, политика которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся.

Материальные блага — категория экономической теории, представляющая собой блага имущественного характера, которые создаются с использованием таких форм организации хозяйства, как натуральное и товарное. Материальные блага включают: продукты сельского хозяйства, добывающей промышленности; здания, машины, инструменты; паи государственных и частных компаний; денежные средства

Как известно Россия – страна уникальная. По природным ресурсам Россия – самая богатая страна мира. В первую очередь это относится к недрам нашей страны. Что важно, в России проживает всего 2% населения планеты, на которые приходится 40% мировых природных богатств.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, из России за 2020 год, было экспортировано только товаров из группы «Минеральные продукты» (98% из которых составляет нефть и нефтепродукты) общей стоимостью 146,9 млрд. долларов. На 1 января 2021 года по оценке Росстата в России было 146 238 185 постоянных жителей. Нетрудно подсчитать, что это около 1000 $ для каждого жителя в год. И это только с продажи нефти, а ведь ещё экспортируется газ, древесина, металлы (в том числе и драгоценные, такие как золото и серебро), драгоценные камни и многое другое из недр земли России. Кстати, по данным Российской Академии наук (ЦЭМИ РАН), природные ресурсы России, были оценены в 350 триллионов $ или 2,5 миллиона $, для каждого гражданина Российской Федерации.

В правительстве РФ довольно часто упоминают зарубежный опыт. Что там за рубежом? К примеру на Аляске, еще в 1976 году был создан фонд с которого каждому жителю Аляске выплачивались дивиденды от продажи нефти. В разные года выплаты разные, самая маленькая выплата была в 1984 году и составляла 331 $, а самая большая в 2015 – 2072 $. Подобная практика предусмотрена и в Норвегии. На личный счет каждого норвежца поступают отчисления от полученной государством и компаниями прибыли нефтяных доходов. По некоторым данным, в настоящий момент такой счет у каждого норвежца превышает 100 000 $. Значительная социальная поддержка для граждан, в таких нефтяных странах как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар. Ну а что в Российской Федерации с этим на практике? В государственной думе РФ, в 2018 году, был законопроект № 269339-7 "О дополнении Закона Российской Федерации "О недрах" статьей 1.3" (о распределении между гражданами Российской Федерации части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых), но в первом же чтении он был отклонен. В общем, что получается? Получается, что доходы направляются в бюджет социального государства и распределяются в виде благ между всеми жителями России. К этому мы еще вернемся. А пока рассмотрим вопрос, чем же Россия отличается от других стран, куда уходят расходы? Пожалуй основное отличие это территория. Большая территория, большие расходы на автодороги. Да, об этом многие подумали, тем более, это довольна часто обсуждаемый вопрос правительством, и о том что туда выделяются огромные деньги слышали многие. Однако это не совсем так. По протяженности автодорог, Россия не входит даже в тройку, и находится на 5 месте.

Согласно справке о сравнительной стоимости строительства автомобильных дорог в Российской Федерации и зарубежных странах, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», стоимость за 1 км автодороги в разы меньше, в сравнении с несколькими странами.

Так же следует отметить, что затраты, для содержания населенных пунктов, если и связаны с большой протяженностью, то и они значительно сокращаются. По данным Министерства регионального развития РФ, с 1990 года в стране исчезло 23 тысячи населенных пункта, 20 тысяч из этого числа — деревни и посёлки. Вместе с населенными пунктами исчезает, а вернее убывает и население. Сокращение населения в России фиксируется с 1992 года.

По последним данным, убыль населения (превышение умерших над родившимися) в 2020 году составила 702 тысячи человек в сравнении с трёх сот семнадцатью тысячами, годом ранее. Вот и получается, что при убыли населения (конечно при учёте, что мы действительно живем в социальном государстве и материальные блага распределяют между населением), и с такой тенденцией, увеличение доходов россиян должно неизбежно расти. Людей-то становится всё меньше, а значит что при распределении материальных благ, оставшимся, должно доставаться всё больше и больше этих самых материальных благ. Но так ли это будет, большой вопрос. В общем, располагая этой информацией, невольно задаешься вопросом: «а где деньги Зин?»

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