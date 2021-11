Возможен ли контроль человечества через ГМО (начало)

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 ноября 2021, Константин Куликов,

Вред от ГМО настолько многогранен и обширен, что сразу даже трудно поверить, что так всё может далеко зайти. Вред ГМО для здоровья человека, это, как говорится - «верхушка айсберга».

Директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ), председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина: «Наша ассоциация рассматривает постановление №520 с крайней настороженностью, осознавая все сопряжённые с этим риски: такой подход действительно может создать условия для бесконтрольного импорта ГМ-сои в Россию, и в том числе ГМ-посевного материала. Это противоречит Доктрине продовольственной безопасности, подписанной Указом Президента РФ 21 января 2020 года, в пункте з) раздела II, где как раз и говорится о контроле за ввозом и оборотом продовольственной продукции, полученной с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а данное постановление, по сути, этот контроль упраздняет».

О том как обстоит дело в России, и как в России обходят закон запрещающий выращивать ГМО, можно ознакомиться тут. А о том как замалчивается и скрывается вред от ГМО, можно ознакомится тут.

К этому будет уместно добавить, что 25 октября 2021 года, Российская академия наук (РАН) и Россельхознадзор подписали соглашение о сотрудничестве в научной, инновационной, экспертной, информационно-аналитической областях. «С 1996 года существует законодательство, которое не ограничивает исследования в этом направлении, но в определенной степени сдерживает производство. Прошло уже фактически 25 лет, и мы видим, Россия начинает по ряду очень важных направлений проигрывать мировой экономике», - сказал президент РАН Александр Сергеев. Подписи под документом поставили президент РАН Александр Сергеев и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Глава академии отметил, что одной из центральных тем сотрудничества станет вопрос использования ГМО-продуктов. К чему это всё может привести, вы даже не прелдставляете как далеко это зашло, и в какой опасности находится человечество…

Генетическая афёра - инструмент контроля над миром.

Генетически модифицированные организмы — это организмы, чью ДНК изменили методами генной инженерии. Задолго до людей редактировать чужие геномы научились микроорганизмы, которые могут переносить часть своих генов в растения. Например, в любом батате есть гены когда-то перебравшихся внутрь него бактерий, но от этого он не становится менее натуральным.

В пищевой промышленности геномы растений редактируют для решения конкретных задач: повысить устойчивость к насекомым, грибкам и микробам, снизить аллергенность, или добавление полезных свойств. К примеру, с такой благородной целью создавались богатые антиоксидантами чёрные помидоры и золотой рис с бета-каротином, который якобы должен был помочь побороть дефицит витамина А в регионах Азии и Африки. Изменение свойств растений с помощью генной инженерии называют направленным мутагенезом — в этом случае известно, в каком месте ДНК вносится конкретное изменение.

До появления этой технологии люди тысячелетиями меняли геномы растений ненаправленно: то, что сегодня называют традиционной селекцией, в сельском хозяйстве появилось довольно давно. Земледельцы отбирали лучшие плоды из урожая, и сажали новый, а после, начали скрещивать культуры и сорта, и в XX веке научились использовать радиацию и химикаты, для изменения ДНК растений. Так получались продукты с новыми, «улучшенными» свойствами. Но ни один выведенный подобным агрессивным и плохо контролируемым методом сорт не считался и не считается ГМО. Это тоже довольно обширная тема, и тут этот факт приведен только для ясности и полноты сложившейся ситуации с продуктами питания.

Хорошо, когда создание растений с собственным геном инсектицида, это устраняет много нежелательных ошибок. Недостатком является то, что выживают только сильнейшие насекомые, в результате чего появляется новый класс супервредителей, устойчивых к двум токсинам: внедренным и распрыскиваемым. В 2011 году ученые исследовали 13 основных вредителей и обнаружили, что пять из них были невосприимчивы к ядам, генетически создаваемым в ГМ-растениях, таких как Bt-кукуруза и Bt-хлопок. Кроме того, фермеры борются с супервыносливыми сорняками, которые не реагируют на гербицид, продаваемый как Roundup, в основе которого заложен глифосат. В результате для борьбы с этими суперсорняками фермеры вынуждены использовать еще больше химикатов. Согласно рецензируемому научному журналу «Environmental Sciences Europe», ГМ-культуры способствуют увеличению использования гербицидов на 25 процентов ежегодно. Что иногда смущает людей так это то, что согласно данным в течение первых нескольких лет выращивания ГМ культур, фермеры на самом деле нуждались в малом количестве химикатов. Тем не менее, как только вредители и сорняки выработают иммунитет, фермерам ничего не остается как все больше распылять гербицидов и пестицидов, что «эффективно» повышает их материальные затраты и генетическое загрязнение.

Методы, используемые биотехнологическими компаниями по защите зерновых культур от вредителей, также подозревают в убийстве жизненно важных и полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки. Исчезновение насекомых-опылителей в конечном счете может привести к краху получения продуктов питания. Это потому, что насекомые опыляют одну треть продовольственных зерновых культур (за пчелами 80 процентов из этого числа). Таким образом, вместо того чтобы решать проблемы по нехватке продовольствия, генетически модифицированные продукты фактически могут только усугубить происходящее. А тем временем, популяции пчел продолжают уменьшаться со скоростью 30 процентов в год, а популяции бабочек достигли рекордно низкого уровня. Хотя неясно, вредны ли ГМ-культуры по своей природе для полезных насекомых, по-крайней мере они увековечили массовое использование химикатов, которые, несомненно, вредят насекомым и сорнякам, от которых они зависят (например, бабочки, которые откладывают яйца на молочае) Пчеломор: только у одного пчеловода в Канаде от ГМ-кукурузы одновременно погибло 37 миллионов пчёл. В канадском Онтарио у местного пчеловода погибло около 37 миллионов медоносных пчёл. Это примерно 600 ульев. Умирать пчёлы начали после того, как неподалеку взошло поле с ГМО-кукурузой. В погибших пчёлах, а также в их воске и пыльце нашли 121 вид пестицидов.

Кроме того, будет противозаконным если случайно вырастет неразрешенное ГМ-растение, а это серьезный недостаток — как контролировать ГМ-культуры. С одной стороны, они будут незаконными, если вы не купите их на каждый сезон непосредственно у официального дистрибьютора, но с другой стороны, семена и пыльца этих растений летают везде. Что произойдет с фермером, который из-за перекрестного опыления неумышленно вырастил культуру «Monsanto»? Сотрудники компании «Monsanto», много раз подали в суд на фермеров, которые утверждали, что случайно вырастили запатентованные ГМ-культуры. Например, Перси Шмейсеру, 74-летнему канадскому рапсовому фермеру, был предъявлен иск от Monsanto, когда было обнаружено, что его урожай содержал большое количество запатентованного гена Roundup Ready. Шмейсер сказал, что он не знал, как его поля стали загрязненными, но он подозревал, что это из-за соседней фермы, на которой росли ГМ-культуры. Так или иначе, суд встал на сторону Monsanto, сообщив Шмайсеру «знал или должен был знать», что его семена были устойчивы к гербициду Roundup. Отягощает следующее дело, фермеры часто покупают «товар» целыми мешками, в которых, как правило, присутствует смесь разных семян, в том числе и из ГМО-хозяйств. Так что, если фермер выращивает семена Monsanto, которые были случайно смешаны с остальной частью семян, а затем он получил урожай из этих семян, ему может быть предъявлен иск за не уплату лицензионного платежа ГМО-гиганту. Это именно то, что случилось между Верноном Боуменом и Monsanto.

Но фермер Перси Шмайзер, решил не сдаваться, и как следствие стал лауреатом Альтернативной Нобелевской премии за свою многолетнюю борьбу с транснациональной корпорацией «Monsanto». Компания в течение ряда лет штрафовала фермеров в Америке за то, что она на их полях обнаруживала трансгенные культуры. Смелый фермер подал в суд на компанию «Monsanto» за то, что она загрязняет его поля с чистым рапсом. В отличие от химического и радиоактивного загрязнения, генетическое загрязнение наименее изучено, его невозможно остановить и при необходимости ликвидировать. После нескольких лет борьбы, Шмайзеру всё-таки удалось получить денежную компенсацию за причинённый ему ущерб.

В 2008 году Перси Шмайзер посетил Москву. Он выступил на встрече Альянса СНГ «За биобезопасность», принял участие в круглом столе Комиссий по здравоохранению и по безопасности в Московской Городской Думе, прочитал лекцию в Сельскохозяйственной Академии им. К.А. Тимирязева.

На заседаниях Перси Шмайзер рассказал о том, что компания «Monsanto» и другие, подобные ей, продолжают активно «заражать» американские и канадские рапс, сою, кукурузу, хлопок генетически модифицированными организмами. Шмайзер сообщил также, что использование ГМ-культур привело не только к ухудшению здоровья людей (онкологические и аллергические заболевания, повышение риска бесплодия), но и привело к применению новых химических удобрений, приведшее к появлению устойчивых к ним сорняков. С подобными «суперсорняками», поражающими не только поля, но появляющимися уже и в городах, пока не найден способ борьбы.

«Пока вы не выращиваете растения с ГМО, у вас ещё есть выбор, – сказал в своём выступлении Перси Шмайзер. – Если ГМ-культуры начнут выращиваться в России, пути назад уже не будет».

Книга американца Уильяма Энгдаля «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций». Он описывает деятельность четырех транснациональных компаний: Монсанто, Дюпона, Дэу и Сингенты. Вот эти четыре богатейшие компании поставили себе цель стать хозяевами пищи на земном шаре. Как говорил Генри Киссинджер (бывший советник Президента США по национальной безопасности): «Кто контролирует продовольствие, тот контролирует все народы земного шара.

Да, именно так, фермеры становятся полностью зависимы от ГМ-компаний. А вместе с ними и население которое они кормят. Если фермер начал выращивать ГМО, то значит он обречен постоянно покупать одноразовые ГМ-семена и химикаты к ним. И химикаты ему будут обходиться всё дороже и дороже, так как со временем, из-за устойчивости сорняков, и вредителей объём химикатов обязательно растет. Кроме того ГМ-растения, переопыляют соседние растения, которые так же превращаются в ГМО. Плодородные земли загрязняются химикатами, после ГМО с химикатами, земля долго будет восстанавливаться.

К примеру Китай, ежегодно теряет 400 тысяч гектар плодородных земель. Такую неутешительную статистику озвучили в китайском институте почв. Главными причинами сокращения площади пахотных земель названы рост городов и загрязнение почв промышленными отходами, какую роль тут играет ГМО, не уточняется. Но, тем не менее, это вполне укладывается в общую концепцию контроля продовольствия. Ещё один пример США, по данным (пятилетней давности) американской компании по правам потребителей Food and Water Watch, использование гербицидов и пестицидов возросло на 26 процентов из-за того, что повысилась сопротивляемость сорняков. В США 61,2 миллиона акров пахотной земли заросли сорняками, устойчивыми к глифосатам.

В 2013 году американский журнал Modern Farmer опубликовал исследования по ГМ-кукурузе и сое. Суть которого заключается в том, что за несколько лет использования ГМ-кукуруза и соя теряют свои преимущества в урожайности. Паразиты приспосабливаются к токсинам, сорняки к пестицидам и культивирование такой кукурузы становится дорогим и бессмысленным удовольствием: «Уже через пять лет использования ГМО-семена кукурузы оказывается для фермера дороже, чем традиционные семена. Себестоимость продукта вырастает из расчета почти 160 долларов на каждый гектар». Журнал рассказывает, в том числе, историю фермера Криса Хьюджрича из штата Айова. Сам Крис рассказывает, что ГМ-растения какое-то время работали. Один ген делал соевые бобы устойчивыми к гербециду глифосату. Другой защищал кукурузу от корневого червя и кукурузных мотыльков. Что же случилось? «Пять лет это работало. А теперь и червь приспособился, и сорняки устойчивы! Матушка-природа адаптируется. И дело не только в том, что семена дорогие (мешок семян генно-модифицированной кукурузы стоит на 150 долларов дороже обычной), но и в том, что ГМО вынуждает фермеров использовать больше химикатов. Несмотря на теоретическую устойчивость генномодифицированных семян к корневому червю, во время посевного периода я дважды опрыскиваю и обычную кукурузу, и содержащую ГМО, гербицидами и пестицидами».

Единственный плюс ГМО оказался иллюзией.

Экономика, эффективность, урожайность – это тот козырь ГМО, которым до недавнего прошлого бились все противники. «Вы против ГМО? Вы против прогресса! Вы против того, что цивилизация должна стремиться к эффективности!» Но теперь стало очевидным, что это благое дело оказалось не только вредным, но и ширмой, за которой скрывается суровая действительность.

ГМ-хлопок начали сажать еще в начале 2000-х. В 2006 году была обнаружена адаптация паразитов к ГМ-хлопку, продуцирующему Bt-токсин. Начались болезни и неурожаи. К 2012 году сложилась ситуация, при которой предложений на рынке по не ГМ-семенам просто нет. При этом цена ГМ-семян хлопка выросла за 10 лет в несколько раз и превышает стоимость обычных семян (которых еще и не достать), от 3 до 7 раз.

Программа по выращиванию ГМО-растений предполагает использование гербицидов и пестицидов. А это означает отравление почвы и грунтовых вод. Если фермер вдруг решит использовать ГМ-семена без этих самых гербицидов и пестицидов у него ничего не получится. Это не имеет никакого экономического смысла. ГМ-растения устойчивы к гербицидам. Их создают специально именно такими. Например, к гербициду Roundup. Он создан для того, чтобы убивать все сорняки. Устойчивое ГМ-растение при этом выживает. Roundup – самый продаваемый гербицид за последние 30 лет. Совсем недавно текст рекламы этого гербицида гласил: «Быстро разлагается в почве и не вредит окружающей среде». По некоторым данным, по случаю этого слогана во Франции было судебное разбирательство, а потом и вовсе суд решил, что вся продукция с глифосатом потенциально канцерогенна. Французский суд признал этот слоган «обманом». Специально проведенное исследование показало, что только 2 процента гербицида разлагалось в почве. А потому удивительно, как так получается что «Roundup» все так же распространен по всему миру , в том числе и в России. А надпись «легко разлагается в почве» просто убрали с этикетки и из рекламы.

С выращиванием ГМО связаны и другие риски. «Попытка выращивать генетически модифицированную сою в Парагвае потерпела неудачу», – говорится в коммюнике Ассоциации фермеров Парагвая. Заявление фермеров подтвердил и представитель министерства охраны окружающей среды Парагвая Альфредо Молинас, который посетил провинции Альто Парана и Каниндею, где выращивается трансгенная соя. «Потеряно 70 процентов урожая», – заявил Молинас парагвайскому изданию La Nacion. По словам представителей фермерской ассоциации, трансгенные сорта сои не выдерживают даже кратких периодов засухи, которые случаются в этом регионе Парагвая. В некоторых случаях это приводит к гибели всего урожая».

Ещё в январе 2007 года, был опубликован доклад, в котором доказывается, что трансгенные культуры за десять лет так и не увеличили прибыли фермеров в большинстве стран мира, не улучшили потребительские качества продуктов и не спасли никого от голода. Доклад «Кому выгодны ГМ-культуры? Анализ глобальных показателей эффективности ГМ-культур за 1996-2006 гг.» ('Who Benefits from GM crops? An analysis of the global performance of genetically modified (GM) crops 1996-2006'). Доклад опубликован в Брюсселе (Бельгия). был подготовлен международной экологической организацией «Друзья Земли» на основе данных правительственных агентств США, ЕС и других стран, Организации по сельскому хозяйству и продовольствию ООН, фермерских и экологических организаций всего мира. Доклад приурочен к выходу очередного ежегодного отчета по выращиванию ГМ-культур в мире, который публикует Международная служба наблюдения за применением агробиотехнологий (ISAAA), организация, пропагандирующая ГМО в качестве основного пути решения проблемы бедности и голода.

Еще одно интересное мнение - доклад об опасности ГМО эксперта по биобезопасности Александра Баранова Александр Сергеевич Баранов, в момент доклада- кандидат биологических наук, сооснователь и президент Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ), лидер российского конвивиума «Ковчег-Москва» Международного агроэкологического и гастрономического движения «Слоу Фуд», соучредитель АНО «Хранители», старший научный сотрудник Института биологии развития им. Н.К. Кольцова, специалист в области экогенетики, сохранения национальных генетических ресурсов, экологического сельского хозяйства.

Отлично это всё дополняет мнение одного из крупнейших российских генетиков, бывшего директора Института растениеводства им. Н.И. Вавилова, доктора биологических наук, заслуженного деятеля науки, академик РАН и РАЕН Виктор Драгавцев - «Применение биотехнологий и генной инженерии в настоящее время не повышает урожай». Дело в том, что генная инженерия, которая может пересаживать только одиночные большие менделевские гены—это генетически грязная технология потому что с пересадкой одного гена в чужую клетку влезают множество других неконтролируемых, в том числе гены агробактерий и вирусов. Кроме того, при пересадке большой менделевский ген может сесть на любую хромосому, этот процесс не контролируемый. Само словосочетание «генная инженерия», которое придумали эти ребята, никакого отношения к инженерии не имеет. Инженеры, проектируя, скажем, велосипед, для каждой детали предусматривают свой болтик или заклепку. А здесь технология идентична истории барона Мюнхгаузена, который выстрелил в оленя вишневой косточкой за неимением пули, и через год встретил этого оленя с вишневым деревом на лбу. Никаких перспектив повышать урожай этим методом нет. Можно только поднять экономику фермеров—но только на первые 3—4 года. Фирма Монсанто, зная это, заключает с индийскими фермерами, выращивающими хлопок, сою, кукурузу и др., договоры на 10-15 лет. В первые два года фермеры видят блестящие результаты. Они заливают землю «Roundup» (это тот самый ядохимикат которым американцы поливали леса во время Американо-Въетнамской войны). На участке погибает все живое, растения, черви вся почвенная флора и фауна, его засевают семенами гербицидоустойчивой сои, и она растет. Если обычную сою сажают квадратно-гнездовым способом, с интервалами, чтобы можно было резать сорняки культиватором, то здесь этого не нужно—можно сажать сою как пшеницу, сплошняком.

Получается экономия: не нужно тратить дизельное топливо, да и растений можно высадить на одном участке значительно больше. Но проходит два года, и фермер начинает замечать что некоторые сорняки начинают прорастать. Дело в том что сорняки имеют большое генетическое разнообразие, и среди них обязательно найдется семечко, устойчивое к «Roundup». Фермеры обращаются в «Monsanto», компания предлагает увеличить дозу гербицидов. Но гербициды очень дорогие. На 4-й год сорняков вылезает еще больше, а на 5—6-й год расходы фермеров на гербициды вырастают на тысячи процентов. Фермеры разоряются и кончают жизнь самоубийством (за последние годы в Индии из-за «Monsanto» свели счеты с жизнью десятки тысяч фермеров). Поднять урожай с помощью генной инженерии невозможно: специальных генов урожая не существует, это показали многочисленные исследования, как российских так и западных эпигенетиков.

