В чём опасность ГМО

26 октября 2021, 18:05

Ранее сообщалось, что не так с ГМО, и как его «узаконили» в России, а из этой публикации вы узнаете о противостояниях людей против ГМО, и о травле ученых, которые рассказывают о вреде ГМО. Всё это поможет собрать общую картину о ГМО воедино, и понять происходящее.

Протесты против ГМО.

С каждым днём всё больше людей задумывается о своём здоровье, и что ему вредит. Так или иначе, многие приходят к тому, что очень важно то, чем он питается. А так как довольно просто изучить вопрос о вреде ГМО, и прийти к выводу, что ГМО это опасно для человека, многие проявляют активность и привлекают внимание к сложившейся ситуации. Они понимают, что это угрожает их продовольственной безопасности и может уничтожить окончательно уничтожить экологию нашей планеты. АнтиГМО-движения весьма распространены в большинстве стран мира. В России, например, действует Общенациональная ассоциация генетической безопасности вреда ГМО. В июне 2020 года директор ОАГБ Елена Шаройкина вошла в Седьмой состав Общественной палаты Российской Федерации в числе 43 представителей российский общественных объединений и некоммерческих организаций, а в ходе первого пленарного заседания была единогласно избрана председателем Комиссии по экологии и охране окружающей среды. Александр Баранов (Александр Сергеевич Баранов — российский учёный, кандидат биологических наук, сооснователь и президент Общенациональной Ассоциации генетической безопасности (ОАГБ), лидер российского конвивиума «Ковчег» Международного агроэкологического и гастрономического движения «Слоу Фуд», соучредитель АНО «Хранители», старший научный сотрудник Института биологии развития им. Н.К. Кольцова, специалист в области экогенетики, сохранения национальных генетических ресурсов, экологического сельского хозяйства), как со-основатель и почетный президент ОАГБ заявлял «Россия – один из мировых лидеров по природному и культурному биоразнообразию. Это невероятное и многими соотечественниками недооцененное богатство. Биоразнообразие, в том числе сельскохозяйственных пород и сортов, обеспечивает устойчивость и надежность экологической системы. Всё в природе взаимосвязано и рационально. Мы выступаем против поспешной коммерциализации научных достижений без достаточно глубокой проработки всех вопросов биобезопасности и возможных отрицательных эффектов для человека и окружающей природной среды».

Противники ГМО есть и в Европе и США. Пожалуй, в мировом масштабе главным противником новых технологий стал Гринпис — организация публикует статьи и проводит лекции о вреде ГМО, собирает митинги и акции протеста. Более того, «зелёные» активисты неоднократно атаковали поля золотого риса в Азии. По мнению гринписовцев, ГМО не настолько эффективны и слишком мало изучены, чтобы запускать их массовое производство — они могут наносить непоправимый урон здоровью человека и экологии планеты. Но главное, корпорации, производящие генно-модифицированные семена (самая крупная — «Monsanto», которую в прошлом году купил фармацевтический гигант Bayer), захватывают и практически монополизируют сельское хозяйство, разоряя традиционных фермеров.

Протесты против ГМО проходят давно, часто и во многих городах мира. Вот к примеру, тут, можно ознакомиться с перечнем стран и городов (и это только за 2012 год), в которых прошли выступления против ГМО под лозунгами «Occupy Monsanto»

В 2018 году, в Берлине, состоялась девятая встреча активистов, представителей региональных властей, ритейла и фермерских хозяйств, борющихся за производство продуктов питания без ГМО. Участники крупнейшей в мире конференции регионов, свободных от ГМО, обсуждали возможности исключение из европейского сельского хозяйства генетически модифицированных организмов. 240 делегатов из 20 стран призвали власти ЕС и европейских государств к расширению движения регионов, свободных от ГМО. «За 13 лет, прошедших с момента первой встречи, которая также проходила в Берлине, движение доказало свою жизнеспособность. Количество регионов Европы, объявляющих свои территории свободными от ГМО, постоянно увеличивается, бизнес также активно реагирует на требования потребителей, не желающих употреблять ГМО. И мы не намерены останавливаться», — сказал Бенедикт Хаерлин, один из организаторов конференции, представляющий немецкий Фонд фермерства будущего, на открытии мероприятия. Самая строгая форма зоны, свободной от ГМО, — это мораторий на выращивание ГМ-культур на уровне государства. С 2016 года такой запрет действует в России, об этом также было заявлено в Берлине как о серьезном достижении общественности и политиков. Такие моратории также приняты в Венгрии и Швейцарии. Запрет на выращивание ГМ-кукурузы (единственной трансгенной культуры, одобренной в Европейском союзе) существует во Франции, Греции и в Австрии. Экологи настаивают на том, что изменение генома не должно происходить в коммерческих целях, и все процессы, связанные с созданием принципиально новых трансгенных живых организмов, должны быть полностью понятны и открыты для общества, а любые продукты с ГМО должны иметь маркировку во всех странах»

Только в одной Америке более 70% всей переработанной пищи содержит в себе ГМО. Среди ключевых сельскохозяйственных культур этот процент еще выше — говорят, что он может составлять от 85 до 95%.

Канада является одной из трёх крупнейших производителей ГМ-культур в мире. С 1996 года в Канаде выращиваются трансгенные соя, кукуруза, хлопчатник и рапс, по большей части это культуры, имеющие внедрённый ген, обеспечивающий устойчивость к химикатам. В настоящее время правительство Канады, видя к чему привело использование ГМ-культур, отказали биотехнологическим компаниям в регистрации новых линий и сортов.

Некоторые страны пошли по пути полного отказа от ГМ-культур и ГМ-продуктов, организовав зоны, свободные от ГМО (ЗСГМО). В настоящее время известно более 1300 зон в 35 странах мира, которые организовали ЗСГМО. Это практически все европейские страны и несколько стран, которые полностью свободны от ГМО. К ним относятся Австрия, Греция, Швейцария, Польша, Франция, Венесуэла — это уже из неевропейских стран. Однако ни одна из форм зон, свободных от ГМО, пока не включает запрет импорта продуктов с ГМО и ГМ-сырья для производства продуктов.

90% всех посевов генно-модифицированных (ГМ-) культур приходится на четыре страны — США, Канаду, Бразилию, Аргентину. 19 государств воспользовались правом, введённым в апреле 2015 года. Оно позволяет отдельным государствам и регионам запретить выращивание ГМ-культур, даже если они были признаны контролирующими органами Европы как безопасные для человека или окружающей среды. В их числе оказались Германия, Франция, Италия, Австрия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва и Польша. К ним присоединились и другие регионы: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия из Великобритании, и Валлония из Бельгии. В десятках стран запрещено возделывание ГМО-растений, но допускается их ввоз. К этим странам относятся Австрия, Болгария, Кипр, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Соединённые Штаты, Канада, Китай, Великобритания, Австралия, Мексика и большинство стран Южной Америки, Азии и Африки всё ещё не имеют никаких формальных ограничений на использование ГМО, которые распространены там очень широко.

Почему люди сопротивляются? Ответ дальше…

Травля ученых.

Новость из 2018 года, но тем не менее, об этом мало кто знает. Такую информацию от вас всячески скрывают и замалчивают, хотя об этом должны вещать на каждом углу и из каждого утюга! Это касается всех. Исследование ученых показали, что ГМО-продукты приводят к генной модификации организма человека. Согласно исследованию, опубликованному в Публичной библиотеке наук (PLOS), гены из генетически модифицированных продуктов были обнаружены в фрагментах ДНК, взятых из 1000 образцов человека.

Ну а теперь «классика в ГМО», об этом знают многие. Еще в сентябре 2012 года, Международное агентство новостей «Reuters», сообщало, что группа исследователей из французского университета Кан обнародовала результаты двухлетних исследований над крысами, которых кормили американской генетически модифицированной кукурузой компании «Monsanto». У животных обнаружили раковые опухоли молочных желез размером с шары для пинг-понга и серьезные поражения почек и печени. Предыдущие исследования основывались на наблюдениями за животными в течение 90 дней, и никаких изменений вследствие кукурузной диеты ученые тогда не выявили.Статью с подробным описанием эксперимента опубликовал авторитетный журнал «Food and Chemical Toxicology» с незамысловатым названием «Долговременный токсический эффект гербицида Roundup и Roundup-толерантной генетически модифицированной кукурузы». Ученые разделили 180 крыс на три группы. Первую кормили только генетически модифицированной кукурузой, вторую — модифицированной кукурузой, которую обрабатывали самым распространенным в мире гербицидом Roundup, а третьей группе повезло больше всего — их кормили обыкновенной кукурузой. По прошествии двух лет (средняя продолжительность жизни крысы) до 80% женских особей из первых двух групп получили как минимум одну большую опухоль. У самцов появились серьезные проблемы с печенью и почками. В третьей группе заболела лишь треть животных. «Впервые в мире генетически измененный продукт и применяемый с ним пестицид были оценены с точки зрения их влияния на здоровье более продолжительный период и более полно, чем это делалось представителями правительств и промышленности. И вот тревожные результаты», — отметил профессор университета, руководитель проекта Жиль-Эрик Сералини. «Преступление в том, что это не тестировалось раньше, что санитарные власти не требовали более продолжительных исследований, и вот уже 15 лет во всем мире продают генетически измененные продукты», — объяснил Сералини.





В настоящее время известно более 1500 научных публикаций об опасности ГМО для человека, животных и природной среды. Однако ученые, которые доказывают опасность ГМО, подвергаются давлению со стороны транснациональных компаний продвигающих ГМО. Эксперименты этих ученых стараются исказить и показать что они некорректные, результаты признают недействительными, возникают трудности с публикацией статей, не редко доходит и до увольнения с работы, не говоря уже о продвижении на ней.

При детальном рассмотрении ситуации, оказывается, что учёным трудно получить гранты (дополнительное финансирование) для изучения влияния ГМО на живые организмы. Это связано с тем, что в основном гранты на изучение ГМО дают именно те компании, которые их и производят, а они не заинтересованы в проведении экспериментов по изучению влияния ГМО на животных. К тому же компании-производители, как правило, отказываются от предоставления ГМ-культур на эксперименты. Если всё-таки такие исследования были проведены, то их трудно опубликовать. При публикации исследований о негативном воздействии ГМО на животных даже в самых престижных научных журналах, таких как Nature и других, учёные регулярно подвергаются критике и нападкам со стороны сторонников ГМО. Справедливости ради, стоит отметить, что обычно эти «критиканы» далеки от темы ГМО как профессионалы. Приведу комментарий одного профессора, генного инженера: «… Из этих 107 лауреатов половина ничего не понимает в воздействии ГМО на животных и человека, поскольку занимались совершенно другими, узкими проблемами, а половина находится на содержании у «Monsanto». К тому же подавляющее большинство этих лауреатов — американцы. Опять «Monsanto» мобилизовала свою тяжелую артиллерию, так что ничего не ясно ни у нас, ни в Европе. И какая оперативность!» Речь идет об открытом письме в Greenpeace. Более 100 лауреатов Нобелевской премии написали открытое письмо в Greenpeace, призывая организацию пересмотреть свою позицию касательно ГМО. В письме говорится, что в результате многочисленных исследований вреда от потребления ГМО обнаружить так и не удалось. Среди подписавших письмо больше всех нобелевских лауреатов в области медицины — 41, по химии — 34, по физике — 25. Письмо также подписали несколько тысяч профессиональных ученых. Также письмо подписали восемь лауреатов Нобелевской премии по экономике, один лауреат премии мира (не Б.Абама) и один — по литературе. В списке есть и российский ученый Жорес Алферов, который в 2000 году получил Нобелевскую премию в области физики. Вот так оно на деле, а как красиво звучит, тысячи ученых. Так и создается та иллюзия не опасности ГМО, которую хотят навязать обществу, такими вот громкими заявлениями. «Золотой рис», о котором писали нобелевские лауреаты, вызвал возмущение экологов, специалистов и общественных деятелей тем, что его проверяли на маленьких детях в возрасте от 6 до 10 лет без предварительной проверки на животных. К тому же этот рис вызвал ухудшение здоровья у детей. Скорее всего, цель этого письма была убедить российское правительство в том, что ГМО безопасны, и следует отказаться от законопроекта о запрете ГМО. Это при том, что почти все европейские страны отказались от ГМО, и в США активно пропагандируют «органик фуд», экологически чистые продукты без ГМО. Называют три причины подписания этого письма нобелевскими лауреатами, каждый из них при этом занимается очень узкой темой, не связанной с ГМО: 1. Их ввели в заблуждение. 2. На них оказали давление. 3. Они как-то связаны с компанией «Monsanto».

Под прессом давления и критики оказалось много известных и не очень, ученых. Приведу наиболее известные факты о давлении на нескольких ученых: английский учёный Пуштай, американские учёные Чапела и Квист, группа Сералини из Франции, группа итальянских исследователей под руководством Малатесты, российские учёные (Ермакова и др.).

В связи с тем, что ГМ-культуры широко используются в продуктах питания, важность и необходимость подобных исследований не поддаются сомнениям современного разумного человека. Продукты, содержащие ГМО, дают колоссальную прибыль тем кто их производит и распространяет. Поскольку проверка безопасности ГМО и ГМ-продуктов, в основном, проводится на средства их производителей, то часто исследования по безопасности ГМО являются некорректными и необъективными. А независимых ученых, которые хотят донести правду в интересах общественности, попросту «затыкают» и вставляют «палки в колёса».

Одними из первых были американские учёные Дэвид Квист и Игнасио Чапела, которые выявили генетическое загрязнение в диком виде кукурузы в Мексике. Учёные обнаружили в аборигенном диком виде кукурузы вирусный промотор 35S, используемый для создания ГМ-растений. Генетическое загрязнение произошло в результате ввоза в страну трансгенной кукурузы из США. Результаты исследований были опубликованы в 2001 году в одном из самых престижных биологических журналах Nature (Quist&Chapela, 2001). Однако их работа подверглась критике, а у самих учёных возникли серьёзные проблемы в Университете, в котором они работали. Подвёл их и журнал «Nature», который под влиянием мощного и продолжительного давления со стороны ГМ-индустрии, а также части научного сообщества, работающего в области исследования трансгенных растений, отрёкся от опубликованной статьи. Английский публицист John Brian написал, что отказ журнала от статьи был «беспрецендентным, отвратительным эпизодом, принёсшим колоссальный вред доброму имени журнала». Известно, что в дальнейшем Филипп Кэмпбелл, редактор Nature, пытался оправдать свои действия, представляя всю эту историю, как «технический недосмотр» журнала, который привёл к «ошибочной» публикации «некорректной» статьи. В настоящее время эта статья широко цитируется в научной литературе, а её влияние – и не только в отношении трансгенов на полях Мексики – является весьма значительным. Уже через несколько лет после этого были представлены данные об обнаружении 142-х очагов генетического загрязнения в 44 странах мира, даже в тех странах, в которых ГМ-культуры не выращивались.

Довольно нашумевшими исследования были у английского (венгерского происхождения) учёного, Арпада Пуштая. Он был первым, кто провёл гистологические исследования по изучению состояния разных органов у животных, в корм которых добавляли ГМО. Арпад Пуштай, учёный с мировой известностью, автор 36 книг, проводил свои исследования в Rowett Институте в г. Абердине (Великобритания). В интервью, которое он дал британской ТВ программе «World In Action», он сказал, что нужно меньше спешить и проводить больше испытаний ГМО, подчеркнув, что сам не стал бы есть ГМ-продукты. После этого интервью он был уволен из Института (подробнее об этом в книге У. Энгдаля «Семена разрушения…», 2009). После своего увольнения А. Пуштай нашёл частных инвесторов и провёл независимые исследования на крысах, которых в течение 10-ти дней кормили ГМ картофелем с геном лектина подснежника. Полученные результаты были шокирующими. У животных через 10 дней наблюдались угнетение иммунной системы и нарушение деятельности ряда органов: печени, кишечного тракта, селезёнки, мозга и др. (исследование Pusztai, 1998 год). Его данные в 1999 году были подтверждены международной группой 23 учёных из 13 стран мира, возглавляемой профессором Брюссельского Университета E. Van Driessche. В другой серии экспериментов при включении в рацион питания крыс ГМ-картофеля, были выявлены серьёзные изменения в желудочно-кишечном тракте крыс - образование опухоли в тонком кишечнике. (Ewen & Pusztai, 1999).

Потеряла гранты и группа итальянских ученых, под руководством Малатесты, которые выявивили структурные изменения в органах мышей, питавшихся кормом с ГМ-соей (Malatesta et al., 2002, 2003). Показательной является история канадского фермера Перси Шмайзера, который стал лауреатом Альтернативной Нобелевской премии за свою многолетнюю борьбу с американской компанией «Monsanto», являющейся основным производителем ГМ-культур. Перси Шмайзер единственный человек, который смог выиграть суд против биотехнологического гиганта компании «Monsanto». Эта компания в течение ряда лет штрафовала фермеров в Америке за то, что она на их полях обнаруживала трансгенные культуры. Такой же штраф должен был заплатить и Перси Шмайзер. Но вместо этого смелый фермер подал в суд на компанию «Monsanto» за загрязнение его поля трансгенными культурами. В отличие от химического и радиоактивного загрязнения, генетическое загрязнение наименее изучено, его невозможно остановить и при необходимости ликвидировать. После нескольких лет борьбы Шмайзеру всё-таки удалось получить денежную компенсацию за причиненный ему ущерб. В 2008 году Перси Шмайзер посетил Москву. Он сообщил, что использование ГМ-культур привело не только к ухудшению здоровья людей (онкологические и аллергические заболевания, повышение риска бесплодия), но и привело к увеличению применения вредных химических веществ, приведшее к появлению устойчивых к ним сорняков. С подобными "суперсорняками", поражающими не только поля, но появляющимися уже и в городах, и пока так и не найден способ борьбы с ними.

Джуди Кармэн, Австралийский эпидемиолог и биохимик, а так же директор «Института исследования здоровья и состояния Окружающей среды», обратила внимание на вспышки разных заболеваний после употребления в пищу продуктов с ГМО. Она была убеждена, что в ряде случаев при оценке безопасности ГМО использовались неадекватные и не полноценные методы. Они не позволяли обнаружить биохимические и иммунологические изменения, изменение функций желудочно-кишечного тракта, патологию ткани, почек, печени и других органов. Она считает, что применяемые способы проверки ГМО слишком короткие, чтобы выявить онкологическое заболевание или определить физиологическое состояние потомства. Джуди открыто критиковала процедуру одобрения ГМО Народной Ассоциацией здоровья Австралии (Public Health Association of Australia). В результате она подверглась мощной критике со стороны представителей транснациональных компаний.

Список, учёных подвергшихся нападкам, можно продолжить. Это и норвежские исследователи во главе с научным советником правительства Норвегии, профессором Терье Траавиком, который занимается генной инженерией более 20 лет, и группа французских исследователей под руководством Сералини, доказавших токсичность ГМ-кукурузы (Seralini et al., 2007 и российские учёные, обнаружившие негативный эффект ГМ-сои на крысах, мышах и хомячках, и многие другие.). Редакция научного журнала Food and Chemical Toxicology отозвала опубликованную изданием в 2012 году статью Сералини, доказывающую вред генно-модифицированной кукурузы. В редакцию журнала стали поступать множество писем с претензиями от ученых, которые критиковали качество публикации. "Главный редактор не обнаружил свидетельств подделки или сознательной неправильной интерпретации данных", — подчеркивается в заявлении. Необоснованной и жесткой критике подверглись исследования Ермаковой, Барскова, Малыгина, после того, как они выявили (ниже об этом подробнее) высокую смертность новорожденных крысят, патология внутренних органов и нарушение репродуктивных функций крыс при добавлении в их корм ГМ-сои, устойчивой к раундапу (линия 40.3.2). Данные этих исследований, представленные в самом престижном биологическом журнале Nature biotechnology, тут же подверглись масштабной критике, а потому не остается сомнений, что эта «акция» была хорошо организована и спланирована. В своём письме известный английский публицист Brian John написал, что «случай с доктором (биологических наук) Ермаковой является явным отголоском зловещих событий 2002 года, когда сестринское издание Nature опубликовало рецензированную статью под авторством Квист и Чапела (Quis & Chapela, 2001) по вопросу загрязнения ГМ-кукурузой». Попытки повторить эксперименты другими исследователями пресекались в самом начале.

Ермакова Ирина Владимировна. Советский и российский биолог. Кандидат психологических наук, доктор биологических наук, до сентября 2010 года - научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Известна как автор работ, встретивших серьёзную критику научного сообщества, в которых утверждается, что генетически-модифицированная соя негативно влияет на репродуктивные функции животных.

Ирина Ермакова и гибель потомства крыс.

В период времени с 2005 года по 2009 год, в научно-исследовательском Институте Российской Академии наук проводились исследования по изучению влияния ГМ-сои, устойчивой к гербициду раундапу (линия 40.3.2). Исследования проводились на физиологическое состояние крыс и их потомства, а также на поведение и состояние их внутренних органов. В дальнейшем эти исследования наделали много шума в научной среде, вызвали большой резонанс и стали широко известны во многих странах мира. Причиной повышенного интереса стало то, что подобные исследования, несмотря на их важность, никто до этого не проводил. После обнародования полученных результатов, несмотря на их простоту и дешевизну, их так никто и не повторил, хотя прошло уже более десяти лет.

Исследования решили проводить, в связи с отсутствием научных данных о влиянии генетически модифицированных организмов (ГМО) на поведение животных и их потомство. Полученные данные мягко говоря удивляли: после добавления в корм самок генетически модифицированной сои (соя, устойчивая к гербициду раундапу, линия 40.3.2) более половины крысят в первом поколении умерло, а второе поколение крысят на свет не появилось. Полученные результаты послужили поводом для обращения к научной общественности с просьбой повторить эти исследования c ГМО соей или другими ГМО культурами. Первый раз это обращение прозвучало в 2005 г. на XI гастроэнтерологической неделе в Российской Академии Государственной службы, где Ирина Ермакова выступала в качестве докладчика; во второй раз – в том же году, в Германии на конференции «Эпигенетика, трансгенные растения и оценка риска». Именно обращение с просьбой повторить эксперименты и заинтересовало журналистов. Это привело к тому, что информация об исследованиях появилась в СМИ. Журналисты верно и подробно описали проведённые исследования, пытаясь привлечь к этому внимание. И это было важно, поскольку, несмотря на поток продуктов с ГМО, влияние ГМО на человека и животных не изучено, а их безопасность никем не доказана.

Но сторонники ГМО получают с этого не маленькие прибыли, а потому так просто сдаваться не собирались. В 2005 г. Ирина Ермакова, получила письмо из Консультативного Комитета по новым продуктам и процессам в Агентстве Пищевых Стандартов Правительства Великобритании (the Advisory Committee on Novel Foods and Processes). Критикуя её предварительные данные, комитет противопоставил исследованиям только одну (и единственную) работу американских учёных Брейк и Эвансон (Brake & Evenson, 2002) по изучению влияния ГМ-сои на сперматогенез у потомства. Однако, изучив эту работу, ученые обнаружили, что американские коллеги начинали кормить самок на стадии беременности, а не до начала спаривания, как это делали в экспериментах Ермаковой. Но самое главное, они не проверили ГМ-сою на наличие трансгенов, а только указали место, откуда брали семена. Как потом выяснилось, на этом поле росла и традиционная культура сои. Отсутствие предварительной проверки ГМ-сои на наличие трансгенов было грубым нарушением при проведении изучения влияния этой культуры.

Летом 2007 г. Ирина Ермакова, была приглашена Эндрю Маршаллом (A. Marshall) - редактор известного журнала Nature Biotechnology, и ответила на ряд вопросов о своих исследованиях. Ирина предложила редактору опубликовать её статью полностью, с подробным описанием всех экспериментов. Однако, несмотря на то, что они должны были быть заинтересованы в получении полной информации о проведённых исследованиях, ей было отказано. В 2007 г. в спешном порядке журнал Nature Biotechnology публикует интервью с Ермаковой в сопровождении критики 4-х учёных, которые не являлись специалистами в области физиологии. Основная часть замечаний этих учёных (Bruce Chassy, Vivian Moses, Alan McHughen и Val Giddings) касалась тех пунктов, которых не было в моих ответах, и я не могла ответить на их критику, поскольку меня не ознакомили с текстом их замечаний до публикации статьи, что являлось нарушением правил публикации статей.

Благодаря активной позиции научного сообщества, считавшего, что журнал Nature Biotechnology неприемлемым образом дал слово только одной стороне конфликта, редакция журнала в декабрьском номере того же года опубликовала ответ Ирины Ермаковой с ответом к критике, а так же пять писем в её поддержку (Nature Biotechnology, №12, 2007). В своём письме, известный английский публицист Brian John написал, что «случай с доктором Ермаковой, является явным отголоском зловещих событий 2002 года, когда сестринское издание Nature опубликовало рецензированную статью под авторством Квист и Чапела (Quist and Chapela, 2001) по вопросу загрязнения ГМ-кукурузой. Далее, обращаясь к Редакции Nature Biotechnology, он написал: «И сегодня я хотел бы задать Вам несколько вопросов: было ли техническим недосмотром то, что Вы дали место на страницах Nature Biotechnology четырём прекрасно известным апологетам ГМ-индустрии для преднамеренной атаки на доктора Ермакову, полученные данные которой показались им неудобными?»

И, тем не менее, ученым, под руководством Ермаковой, удалось провести 8 серий экспериментов, совместно с ещё двумя институтами Российской Академии Наук. Проверили влияние ГМ-сои (устойчивой к раундапу, линия 40.3.2) в виде соевой муки, семян, соевого шрота. В одной из серий соя была включена в состав самого биокорма. Животных из этих групп сравнивали с животными, к корму которых добавляли традиционную сою или изолят белка ГМ-сои (т.е. соевый белок), или кормили биокормом без всяких добавок . В трёх институтах Российской Академии Наук (РАН) проверяли влияние ГМ-сои не только на лабораторных крыс, но и на мышей и хомячков Кемпбелл. Результаты были похожими: негативное влияние на половые органы и репродуктивные функции, нарушение гормонального баланса, бесплодие, образование опухолей, гибель потомства. Были выявлены и нарушения в поведении животных: высокий уровень тревожности и агрессии у некоторых животных, нарушение материнского инстинкта у 20% самок, ухудшение обучения у выживших крысят. Однако очень быстро по непонятным причинам исследования по изучению влияния ГМО на животных были запрещены не только в институте, где работала Ирина Ермакова, но и в других институтах РАН.

Для полноты картины, еще один интересный факт. По данным, опубликованным в приложении Higher Education к британской газете Times, из 500 учёных, работающих в биотехнологической отрасли в Великобритании, 30% сообщили, что были вынуждены изменить данные своих результатов по просьбе спонсоров. Из них 17% согласились исказить свои данные, чтобы показать результат, предпочтительный для заказчика, 10% заявили, что их «попросили» об этом, пригрозив лишением дальнейших контрактов, а 3% сообщили, что вынуждены были внести изменения, делающие невозможным открытую публикацию работ (кн. «Зоны, свободные от ГМО», ред. В. Копейкина, 2007).

Но ГМО используется не только в питании, но и в медицине. Это тоже довольно обширная тема, и «проколы» ГМО тут имеются. В медицине лекарства, полученные из ГМ-растений, только усугубляли болезнь. Так, например, по данным японских ученых, ГМ-инсулин провоцировал быстрое перерастание диабета второго типа в первый тип (когда собственный гормон практически не вырабатывается), в результате аутоиммунного разрушения клеток, продуцирующих инсулин. Или нашумевшая история: пищевая добавка аминокислоты L-триптофана, полученная из ГМ-бактерий, привела к гибели 37 человек, а 1,5 тыс. человек стали инвалидами. исследование, опубликованное в «Журнале клинической эндокринологии и метаболизма» (англ. the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism), под названием «Использование инсулина в Японии может спровоцировать перерастание диабета 2 типа в 1 тип у больных сахарным диабетом высокого риска HLA II класса и геномом инсулина генотипа VNTR».

По мнению ученых, давление со стороны транснациональных компаний влечет за собой тревожные выводы для будущего академической свободы и независимой науки, и имеет огромные негативные последствия для распространения ГМ-культур по всему миру. Идёт давление на свободу академической науки и её независимость. Это неизбежно приведёт к потере объективности и искажению картины происходящих процессов на планете…

И в завершение, статистика по онкологии 2020-2021 годах предоставляет новые данные по заболеваемости раком в 185 странах. Ее представили специалисты Международного агентства по изучению рака: число новых случаев достигло 19,3 млн человек и число смертельных исходов достигло 10 млн. Каждый пятый житель планеты в течение жизни раком заболеет; каждая 11 женщина и каждый восьмой мужчина от этого заболевания умрут. По прогнозам ученых, ожидается, что в 2040 году врачи будут диагностировать уже 28,4 миллиона новых случаев онкологии. Это на 47 процентов больше, чем в 2020 году.

Если вы до этого не обращали внимания на опасность ГМО, то теперь пришло время уделять пристальное внимание тому, что находится в вашей пище и как она сделана. По возможности, приложите усилия, чтобы есть продукты, не содержащие ГМО, для защиты вашего здоровья. Из следующих публикаций, вы узнаете как распознать ГМО и как себя уберечь от его потребления, узнаете об опасности личной продовольственной безопасности, и как можно этого избежать. Будет полезно и интересно, не пропустите.

