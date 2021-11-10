«Monsanto» и ГМО

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10 ноября 2021, 20:01 Константин Куликов,

Книга американца Уильяма Энгдаля «Семена разрушения. Тайная подоплека генетических манипуляций», где он описывает деятельность четырех транснациональных компаний: Монсанто, Дюпона, Дэу и Сингенты. Вот эти четыре богатейшие компании поставили себе цель стать хозяевами пищи на земном шаре. Как говорил Генри Киссинджер (бывший советник Президента США по национальной безопасности): «Кто контролирует продовольствие, тот контролирует все народы земного шара. Попробуем разобраться, действительно ли так всё обстоит, или автор книги преувеличивает…

Лидерство Monsanto не только в биотехнологиях, но и "нелюбви", которую компания и ее деятельность вызывает у обычных людей, подтверждается опросами. Так, в 2011 г. портал «Naturalnews» провел опрос на данную тему. Трансгенный бренд победил с большим отрывом – 51% из 16 000 человек, проголосовавших на сайте, заявили, что Monsanto является "самой злой корпорацией". С большим отставанием за ней следуют ФРС США (21%), BP (9%), Halliburton (5%), McDonalds (3%) и ряд других компаний.

Monsanto Company (Монса́нто) — многоотраслевая транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений. Основная продукция — сельскохозяйственного назначения: генетически модифицированные семена кукурузы, сои, хлопка, инсектициды типа ДДТ, а также самый распространённый в мире гербицид «Раунда́п».

Компания основана Джоном Фрэнсисом Куини (John Francis Queeny) в 1901 году, и специализировалась на химикатах, а после разрослась до концерна, с высокими технологиями в области сельского хозяйства. Ключевым моментом, в этой трансформации, стал 1996 год, когда на рынок поступили первые генномодифицированные сельскохозяйственные культуры от «Монсанто»: трансгенная соя «Раундап Рэди» (Roundup Ready, RR) и хлопок «Боллгард» (Bollgard), устойчивый к насекомым.

Roundup - это название торговой марки, за которой стоит гербицид под названием глифосат, который был изобретён «Монсанто» и выпущен на рынок в начале 1970-х годов. Уместно упомянуть, что в июне 2020 года всем пострадавшим от «Roundup» выплачено 10 млрд $. Против компании было подано более 120 000 исков.

Но это не просто компания по производству ГМО и прочей химии, которая так явно вредит экологии человечеству, всё гораздо серьёзнее. Компания также занимается производством широкого спектра продукции военного назначения, начиная от высокопрочных композитных материалов, горюче-смазочных материалов для военной техники, ракетного топлива, химического оружия и боевых отравляющих веществ, и заканчивая химическими элементами боевых частей ядерных боеприпасов.

В 1901 году малоизвестная широкой публике компания "Monsanto", начала свою деятельность с производства заменителя сахара для "Кока-колы". После сахарина для «Кока-колы», было освоено производство и других компонентов входящих в её состав: кофеин и ванилин. За этим последовало расширение производства в область фармацевтики (аспирин и салициловая кислота) и производства резины.

В 1920 году «Monsanto» начинает производить серную кислоту и другие химикаты, в том числе и полихлорированные бифенилы – ПХБ, масштабы вреда от которого, для окружающей среды просто неизмеримы, как и количество человеческих смертей. Выяснилось, что они подрывают репродуктивное здоровье, вызывают нарушение развития у детей, а также наносит вред иммунитету. Завод компании расположенный в городе Анистон, в конце 1960-х являлся крупнейшим заводом США по производству полихлорированных бифенилов. На протяжении 40 лет сотрудники завода осознанно сбрасывали токсичные отходы в реку, текущую через город, что повлекло массовые смерти в городе. В 2002 году суд обязал Монсанто выплатить 700 миллионов долларов компенсации семьям погибших и на лечение умирающих жителей, под иском стояли подписи 20 000 жителей города.

В 1940-е годы и до нынешнего времени, «Monsanto» становится лидирующим производителем пластика (включая полистирол) и синтетических волокон. С этого момента, компания занимает лидирующие позиции среди химических компаний в США. Среди других продуктов компании были подсластитель аспартам (под торговым названием «NutraSweet»), бычий соматотропин (rBST), и печально известный «Агент Оранж» (содержавший гербицид 2,4,5-T с примесью диоксинов), применённый для дефолиации растительности во время войны во Вьетнаме. «Monsanto» являлась главной компанией-поставщиком в армию США этого гербицида с 1962 по 1971 год. И за это компании пришлось выплатить компенсации ветеранам Вьетнамской войны в 1984 году. По сообщениям Вьетнамского общества пострадавших от диоксина, из трёх миллионов вьетнамцев, подвергшихся отравлению диоксинами, к 2008 году около миллиона человек в возрасте до 18 лет стали наследственными инвалидами.



Отметим, что в 1940-х и 1950-х годах «Monsanto» делала ложные заявления о безопасности собственного инсектицида ДДТ. К 1972 году независимые исследования показали, к каким последствиям приводит этот инсектицид, и он в конечном итоге был запрещен во всем мире. Однако, стоит отметить, что ДДТ продолжает вредить экологии и сейчас 25 000 бочек с ДДТ обнаружили на дне Западного побережья США. Ученые фиксируют повышенное содержание ДДТ и других опасных химикатов в тканях морских животных, обитающих в окрестных водах.

В 1976 году «Monsanto» успешно коммерциализирует гербицид собственного производства «RaundUp», который быстро становится самым продаваемым химикатом в мире. В этом же году компанией начато производство изделий «Cycle-Safe» – первых в мире пластиковых бутылок для безалкогольных напитков. Но «Управление питания и лекарственных препаратов США» запретило их производство, так как выяснилось, что использование этих бутылок может вызывать рак. И что удивительно, что отвечать за смертельно опасную продукцию «Monsanto» в этот раз совсем не пришлось, даже штрафов не было.

В 1985 году «Monsanto» начала продавать синтетический подсластитель под названием «NutraSweet». Двадцать лет спустя, американское Министерство здравоохранения и социального обеспечения сообщило о 94 проблемах, связанных с искусственным подсластителем. В Университете Сассекса (Великобритания) проведено сенсационное исследование, которое доказало, что считавшийся одним из самых безопасных заменителей сахара смертельно опасен. Этот заменитель сахара используется в многочисленной пищевой продукции от "диетических" газированных напитков до кондитерских изделий. Работа основывалась на анализе документов, предоставленных в 2013 году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA). В ходе исследования выяснилось, что EFSA полностью проигнорировала целых 73 научных работы, в которых доказывалось, что «NutraSweet» может причинять вред организму человека. Указаны и "очаги" поражения — это головной мозг, печень, легкие и кишечник. Плюс расстройства эндокринной системы.

В 1990 году Агентство по охране окружающей среды США выявило фальсификации в исследованиях «Monsanto» 1979 года о том, что загрязнение диоксинами не приводит к риску возникновения онкологических заболеваний. И снова «Monsanto» не несет за это ответственность.

В 1991 году компанию всё-таки оштрафовали за слив отходов в воды реки Мистик (Mystic River), штат Коннектикут, США. Наказание явно не соответствовало совершенному и нанесенному ущербу, штраф составил всего 1 200 000$.

В 1995 году «Monsanto» начинает поставлять на рынок ГМ-сою (RoundupReady). В ДНК растения был внедрен чужеродный ген для повышения способности культуры противостоять сорнякам. Впоследствии был выведен картофель, который содержит гены земляной бактерии, убивающей колорадского жука, стойкая к засухам пшеница, в которую вживили ген скорпиона, морозо- и болезнеустойчивые помидоры с генами морской камбалы и трески, соя и клубника с генами бактерий, повышающих их урожайность и «иммунитет». Этот год для компании был примечателен и другими событиями. Судебный процесс в качестве ответчика по иску за предоставление предположительно радиоактивного железа, для проведения исследования среди около 800 женщин, которые получали его во время беременности. Еще была выплата 41 000 000 $, компании по переработке отходов в Техасе, которые были наняты для уничтожения токсичной свалки.

В 2005 году вспыхивают многочисленные протесты потребительских и экологических организаций в связи с опасностью ГМ-культур, устойчивых к «Раундап». В это же время Комиссия США по ценным бумагам и биржам, выявляет факты подкупа индонезийских официальных лиц и членов их семей, с целью получения разрешения на выращивание трансгенного хлопчатника без проведения экологической экспертизы. Подкуп сто сорока чиновников доказан, а сколько было тех случаев которые не выявили, остается только догадываться. Департамент юстиции США отреагировал явно очень мягко. Штраф для «Monsanto» составил 1 500 000 $. Такое наказание, для такой компании, это сущая мелочь, и не может служить существенным наказанием, а потому не пугает, а наверное даже больше раззадоривает, и дает ощущение безнаказанности. И коррупция зацвела «пышным цветом», подкупы продолжились. После этого, шестеро ученых, работающих в правительстве Канады, в том числе доктор Маргарет Хайдон, сообщили в Канадский Сенат, что «Monsanto» предлагала специалистам из Министерства здравоохранения взятки на сумму от одного до двух миллионов долларов. Взятки предлагались за выдачу разрешения на коммерческое использование трансгенного бычьего гормона роста rbGH (запрещенного во многих странах мира) без проведения дополнительных исследований. Также она сообщила о том, как документы, содержащие критические замечания на данные, предоставленные «Monsanto», были украдены из закрытого кабинета в ее ведомстве.

Позже выяснилось, что одна из ключевых специалистов Управления питания и лекарственных препаратов США (FDA), с чьей помощью допустимый уровень содержания антибиотиков в молоке был увеличен в 100 раз с целью облегчения процедуры одобрения этого гормона, и вряд ли это было случайно, оказалась бывшим работником «Monsanto».

В это же время Служба выдачи патентов и торговых знаков США (US Patent and Trademark Office) отзывает 4 ключевых патента «Монсанто» на ГМО. Причина — оспаривание этих патентов со стороны Общественного патентного фонда (Public Patent Foundation — PUB-PAT), который заявил, что «Монсанто» использует данные патенты как инструмент для преследований, запугиваний и судебных разбирательств и в ряде случаев доведения до банкротства американских фермеров. «Монсанто» ежегодно тратит более 10 000 000 $ для такой антифермерской деятельности, против только лишь предположительно неправомерного использования запатентованных семян.

Кроме того, в марте 2005 года, «Monsanto» приобрела крупнейшую семеноводческую компанию «Seminis», специализирующуюся на производстве семян овощей и фруктов, а в 2007–2008 годах открыто поглотила ещё 50 компаний-производителей семян по всему миру, в том числе лидера в сфере производства семян хлопчатника «Delta and Pine Land Со». Обществом и СМИ компании «Monsanto» предъявляются обвинения в биопиратстве, создании угрозы биоразнообразию планеты и в создании монополии в сфере семеноводства. Но это её не останавливает, и монополизация рынка продолжается.

В 2008 году «Monsanto» поглотило компании занимающиеся селекцией сахарного тростника, и компанию по созданию гибридных семян.

В 2009 году, Департамент юстиции США сделал громкое заявление о проверке факта монополизации в секторе семеноводства, но никаких решений до сих пор не принято. Зато объем продаж «Monsanto» составляет 11,5 миллиарда долларов, а чистый доход компании за год равен 2,1 миллиарда долларов.

В 2010 г. к корпорации «Monsanto» открыто присоединяется один из богатейших людей планеты, Билл Гейтс. Фонд Bill and Melinda Gates Foundation купил 500 000 акций корпорации.

В 2018 году «Bayer» (Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация, основанная в Бармене в 1863 году) купил и поглотил «Monsanto». До Второй Мировой войны и «Bayer», и ещё один химический гигант BASF (Крупнейший в мире химический концерн. Штаб-квартира - в городе Людвигсхафене в земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии), входили в состав одного и того же немецкого химического концерна «IG Farben», известного тем, что он при фашистах производил отравляющий газ «Zyklon B», которым травили заключенных в лагере смерти Освенцим. После войны «IG Farben» попал на Нюренбергский трибунал и многие руководители были отправлены за решетку. А решением суда концерн был разделен на BASF и «Bayer», которые сейчас довольно тесно сотрудничают. Создается впечатление, что ничего особо и не изменилось, кроме вывесок.

«Monsanto» (нынешний «Bayer») подкупая чиновников и нанимая адвокатов для борьбы с фермерами и противниками, в тесной связке сотрудничает с правительством США, а потому до сих пор остается на плаву.

«Monsanto» и правительство США.



Ниже приведена таблица, которая показывает, как сотрудники компании «Monsanto», или её официальные лоббисты (в том числе и адвокаты) , переходили на службу в правительство США. Особенно показательно наличие в таблице Хиллари Клинтон. И обратите внимание на аббревиатуру FDА (Food and Drug Administration) - это “Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов” в США. Эта те самые, уто непосредственно контролирует безопасность пищевых продуктов и лекарств, допуская или блокируя поступление новинок на потребительский рынок. Думаю что многие сочтут это явной и открытой коррупцией.





Не менее интересно взаимодействие «Monsanto» и «Blackwater».



«Monsanto» и «Blackwater».

Помните частную военную фирму «Blackwater», с которой был связан крупный скандал в 2007 году, когда в Ираке во время демонстрации были расстреляны мирные граждане?

Согласно информации, опубликованной Рэнди Ананда (Randy Ananda), оскандалившаяся военная фирма взаимодействует с мировым лидером биотехнологии растений компанией «Monsanto». Руководство «Monsanto» посчитало нужным нанять этих вояк, с мягко говоря подмоченной репутацией, для того, чтобы собирать информацию о своих противниках. Кроме того «Blackwater» создала сеть из более 30 дочерних компаний, чтобы иметь возможность заключать многомиллионные контракты даже после того, как её деятельность в Ираке подверглась жёсткой критике. Одной из таких дочерних компаний стала Total Intelligence, с которой заключила контракт фирма «Monsanto», чтобы собирать сведения об активистах, выступающих против выращивания зерновых, содержащих ГМО и другой деятельности «Monsanto». Журналист Джереми Скахил (Jeremy Scahill) пишет в своей публикации в издании The Nation: «… организации, тесным образом связанные с частной охранной фирмой Blackwater занимаются сбором информации, обучением и предоставлением охранных услуг американским и иностранным правительствам, равно как и международным корпорациям, включая Monsanto, Chevron, Walt Disney Company, Royal Caribbean Cruise Lines и банковских гигантов Deutsche Bank и Barclays. Сотрудничество «Blackwater» с корпорациями и правительственными агентствами обусловлено контрактами, заключёнными при помощи двух компаний Total Intelligence Solutions и Terrorism Research Center, хозяином и основателем которых является владелец самой «Blackwater» Эрик Принс. По документам обеих компаний Принс числится председателем совета директоров. Представитель «Monsanto» признаёт, что компания заключила контракт с Total Intelligence, с целью расследовать деятельность групп и отдельных лиц, которые могут представлять опасность для сотрудников компании или поставить под угрозу деятельность самой компании путём мониторинга общественно доступной информации. В обязанности охранной фирмы входит, например, расследование инцидентов, связанных с деятельностью террористов в Азии и похищениями людей в Центральной Америке или просмотр вебсайтов и блогов активистов. Кроме того, согласно документам, «Monsanto» соглашается заплатить агентам «Blackwater» около 500 000 $ за то, чтобы они внедрились в организации, выступающие против «Monsanto», и оказали нужное им влияние. Исходя из той тактики, которую компания «Monsanto» выбрала для достижения доминирующего положения, Ананда заканчивает свою публикацию следующими выводами:

«Нанимая частную военную компанию и бывших агентов ЦРУ, «Monsanto» демонстрирует всю серьёзность, с которой собирается защищать свою смертельную продукцию. Однако, этот контракт только ещё больше дискредитирует компанию».

И это не единственный «монстр», это только один из крупнейших. Кроме «Монсанто»: «Дюпон», «Сингента», «Байер», «Доу», «БАСФ», «Авентис», «КВС», «Лэнд О Лэйкс», «Лимагрейн». И истинные хозяева этих химических гигантов, официально никому не известны. Путаница из офшоров, дочерних компаний, акционерных пакетов, нанятых управляющих и подставных лиц надежно скрывает истинных владельцев.

Вот такая обстановочка в сфере питания с ГМО в настоящее время. И только вам решать, доверять ли таким производителям продукции, как и самой продукции, стоит ли и дальше игнорировать сложившуюся ситуацию, и как видим усугубляющуюся на рынке питания для человека. Это была заключительная публикация серии о ГМО. Для более глубокого понимания происходящего в этой сфере, и реальной опасности ГМО для человека, рекомендуется ознакомиться со всей серией: «Что не так с ГМО», «ГМО в России вне Закона», «В чём опасность ГМО», «Как себя уберечь от ГМО», «Возможен ли контроль человечества через ГМО (начало)», «Возможен ли контроль человечества через ГМО (продолжение)».

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