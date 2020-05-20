ГМО - аргументы «за» и «против»​

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20 мая 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели», Профессор, д.б.н. Х.А.Джувеликян ]

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ГМО – это растения, животные и микроорганизмы, чей генетический материал (ДНК) был целенаправленно изменен с целью повысить сопротивляемость культур различным болезням, губящим урожай, а также усилить из стойкость к гербицидам.

К концу XX века обозначились несколько глобальных проблем человечества- социально-экономическая, экологическая, демографическая, продовольственная и др. , требующих безотлагательного решения. Уже сейчас около 1 млрд.человек голодает и обеспечить население продуктами питания становится наиболее важной. Для решения этих задач наука рекомендует использовать в сельском хозяйстве трансгенные растения, которые устойчивы к внешним факторам и имеют высокий урожай. Первые сорта таких растений были созданы в 1983 г., полевые испытания – в 1986 г., коммерческие посевы в 1992 г, появление на рынке продуктов с ГМО – 1994 г., широкомасштабное возделывание (1,7 млрд.га в 6 странах – 1996 г. (Лебедев В.Г.- Аналитический ежегодник, 2005г.)

Постановка проблемы

Успехи генной инженерии по созданию новых сортов сельхозкультур, устойчивых к гербицидам, сорнякам и вредителям, считаются самыми крупными достижениями данной отрасли за последние годы. На огромных площадях во всем мире ежегодно высеваются десятки сортов различных модифицированных культур и за последние 20 лет их посевные площади выросли в 100 раз и составили 1,2% от Мировой пашни. Однако препятствием к повсеместному распространению служат опасения, что они могут причинить вред при применении их в качестве продуктов питания или кормов. О положительных или отрицательных последствиях их употребления в пищу можно будет судить только через большой промежуток времени.

Визуально или по вкусовым качествам продукты ГМО (генно-модифицированных организмов) отличить невозможно. Необходимые для этого показатели можно выявить в специальных лабораториях, но их единицы в мире.

По данным многих отечественных генетиков, за последние 20–30 лет селекционная работа в России угроблена на 95 %, а семеноводство почти разрушено, и на их восстановление потребуются долгие годы. В итоге наши аграрии вынуждены приобретать импортные семена, а они в основном —ГМО. Сельхозпроизводители утверждают, что без использования передовых технологий нельзя добиться рентабельности, и, по мнению многих ученых, в такой ситуации нельзя отказываться от генной инженерии.

С помощью генов из других организмов ученые получили новые сорта растений, которые лучше всходят, меньше болеют, не боятся вредителей и дольше хранятся. Установлено, что при применении ГМО урожай сель-хозкультур повышается на 21 %, расход пестицидов снижается на 37 %, затраты гербицидов на 40 %, а доходы сельхозпроизводителя возрастают до 70 %.

Доводы сторон

Сторонники ГМО. В 2016 г. ученые США заявили о безвредности ГМО и изложили свои доводы в подробном докладе национальной академии наук и медицины. Главной мыслью стало то, что продукты ГМ-культур не только не вредны, но и могут быть полезными для человека. В докладе приводятся более 900 научных работ и результаты опроса 80 экспертов с 700 комментариями, документ рецензирован 26 независимыми экспертами. В докладе утверждается, что за 20 лет наблюдений за ГМ-культурами не выявлено крупномасштабного эффекта влияния на здоровье людей и животных, а также онкозаболеваний. В 2016 г. 120 нобелевских лауреатов обратились с письмом в ООН с требованием прекратить борьбу с ГМО. Католическая церковь также не возражает против ГМО. В поддержку генной инженерии выступают многие российские ученые — генетик, академик К.Г. Скрябин и кардиолог, академик О.И. Бузиашвили. В январе 2015 г. Европарламент принял закон, запрещающий отдельным странам использовать ГМ-культуры, однако несколько месяцев спустя Еврокомиссия одобрила использование на рынке 28 стран ЕС 19 видов продуктов с ГМО. Трансгенные растения промышленно выращивают в США, Аргентине, Канаде, Китае, Австралии, Мексике, Испании, Франции, странах Африки, Португалии, Румынии.

Противники ГМО. В 2000 г. 828 ученых из 84 стран мира подписали об-ращение ко всем правительствам с требованием о моратории на исполь-зование ГМО, где утверждается, что съеденный генномодифицированный продукт хоть и не вызывает мгновенного недомогания, но может блуждать по организму и провоцировать нарушения структуры слизистой оболочки желудка, обмена веществ, появление аллергических реакций и т.д. В США, где ГМ-продукты свободно употребляются в пищу, а посевные площади с ГМО занимают около 75 млн га, от аллергии и ожирения страдают примерно70 % населения. В Швеции, где такие продукты под запретом, аллергией страдают лишь 7 % населения. Противники ГМО утверждают, что при употреблении ГМ-продуктов возникает определенный риск развития многих заболеваний, и чтобы доказать негативные последствия ГМО, требуются многолетние исследования. В последние годы во всем мире участились массовые суды с Монсанто из-за заражения людей раком через гербициды, выпускаемые этой компанией. Существуют данные, что трансгенные растения сделали насекомых устойчивыми к химикатам. Противники ГМО утверждают, что сам механизм создания таких растений пока не поддается полному контролю, а их продукты — бомба с замедленным действием. По мнению некоторых ученых, существуют серьезные риски отрицательного влияния ГМО на экологию, возникновения новых сорняков и супервредителей, однако эти мнения и заключения пока носят дискуссионный характер. Дискуссия о продуктах ГМО в мировом сообществе не затихает. Сама по себе задача генной инженерии, на первый взгляд, может показаться гуманной, так как она дает возможность с помощью науки значительно снизить остроту проблемы голода на планете (в мире голодает более 1 млрд человек). Однако опыты с использованием ГМО- содержащих растений, проводимые в разных странах, иногда противоречат друг другу и вызывают большую озабоченность и опасения возможных негативных последствий. В микробиологии есть понятие «Если не доказана безопасность, значит, существует потенциальная опасность». КОМУ ВЫГОДНО?

Кто же является «хозяевами» ГМО?

1. Швейцарская компания Сингента, производящая ГМ- семена и химикаты.

2. Фонд Рокфеллера — производитель семян-гибридов, защищенных от

Размножения (США) – семена -терминаторы.

3. Фонд Монсанто — держатель патента на растения, которые «совершают самоубийство» сразу после одного урожая. В 2016 году немецкая компания Bayerвыкупила Монсанто за 66 млрд. долларов и теперь передает России технологию селекции семян кукурузу, рапса, сои, томатов, огурцов, капусты и т.д.

А что в России?

После вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), мы обязаны пропускать ГМО- продукцию на нашу территорию. Более того, при введении эмбарго или санкций на ввоз семян с ГМО, у нас нечего будет сеять. Приобретать ГМ- семена придется с гербицидами и инсекцидами, а в продуктах с ГМО, по различным данным, встречаются до 450 пестицидов, из которых в наших лабораториях можно определить только четыре. В январе 2014 г. Китай вернул США 120 тыс. т кукурузы, обнаружив в ней нератифицированный элемент ГМО. В России использование семян ГМО запрещено законом, но проконтролировать его исполнение сложно. В результате все запреты на применение ГМО в России, на наш взгляд, одна видимость, т.к. уже после введения запрета Правительства РФ (3.09.2015) в 2016 г. 90 % посевных семян сахарной свеклы в Воронежской области были семенами ГМО. Аналогичные семена были использованы и в Краснодарском крае. Продукция ГМО должна соответствовать требованиям госстандартов РФ, санитарным нормам и требованиям экологической безопасности, но пока это все на бумаге. С другой стороны, сахарная свекла — это единственная культура продукт которой (сахар) не содержит ГМ- белка, а значит, она не должна быть отнесена к запрещенным ГМ- организмам. В 2002 г. впервые в России сотрудником Всероссийского НИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова кандидатом биологических наук Н.М. Богомоловой под руководством профессора А.В. Корниенко были получены трансгенные растения сахарной свеклы, обладающие генами, устойчивыми к гербицидам глифосату и фосфинитрицину. По экологической чистоте все виды сельхозпродукции Черноземного региона России вне конкуренции, и здесь не должно быть ГМО-продуктов по определению. 4 октября 2018 года в технопарке России «Сколково» швейцарская компания «Сингента», производящая ГМ- семена и химикаты официально открыла лабораторию для научных исследований и диагностики патогенов растений. Лаборатория стала одним из результатов подписанного соглашения в 2017 году о сотрудничестве между фондом «Сколково» и компании «Сингента». Она предназначена для проведения исследований и контроля качества растительного материала.

Сегодня у нас в стране уже работают три научно-исследовательские станции (в Краснодарском крае, Липецкой и Воронежской областях), а также ведется строительство Института защиты семян (г. Рамонь Воронежской области).

По словам ген.дир. ООО «Сенгента» Джонатана Брауна, компания «намерена внести вклад в интенсификацию и повышения эффективности Российского хозяйства». Время покажет, насколько это повлияет на Российскую генетику и агронауку. По словам академика В.А. Драговцева 80% семян России – импортные. А можно ли у нас выращивать с/х культуры без вмешательства иностранцев? Да – можно. Вот пример: в двадцати км под Воронежем в Хохольском районе в 1960 году на выщелоченном среднегумусном черноземе был заложен стационарный полевой опыт по выращиваю кукурузы на зерно при НИИ кукурузы РАСХН. На этом участке вот уже шестьдесят лет ведутся научно-исследовательские работы по выращиванию кукурузы на зерно без севооборота, органо-минеральных удобрений, ядохимикатов, ГМО и т.д. Ежегодный посев кукурузы производится из собственного урожая, с применением обычной агротехники. Урожай стабильный и экологически чистый. Аналогов таких экспериментов нет.

Пока в России ГМО культуры в массовом порядке не выращиваются, однако они широко импортируются. Очередной запрет на выращивание и разведение ГМО, растений и животных, в России приняла Госдума 24 июня 2016 г. Закон вступил в силу с 1 июля 2017 г., и за его нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей. В список ГМО, не запрещенных для использования, в том числе в качестве пищи, вошли: соя — 5 сортов, картофель — 3 сорта, кукуруза — 10 сортов, рис — 1 сорт, сахарная свекла — 1 сорт.

С введением маратория на ГМО в России мало что изменилось. Кроме озимой пашеницы мы закупаем от 40 до 80% импортных ГМО- семян на сумму до 16 млрд. руб в год., и, если мы будем выращивать ГМ культуры, то на свой семенной фонд можно поставить крест.

Обобщая вышеизложенное, с определенной уверенностью можно констатировать, что, в целом, специалисты, занимающиеся генной инженерией, делают большое дело, как в теоретическом, так и практическом аспектах. Однако человечество пока не располагает достаточными доказательствами безвредности или опасности ГМО, и научная дискуссия за прошедшие годы не выработала единого мнения. Чем больше узнаешь о ГМО, тем сложнее кажется общая картина. Одни утверждают, что ГМО не зло, другие — наоборот. За последние 10 лет из обзора 1800 научных работ в журнале «Critical Reviews in Biotechnology» посвященных изучению безопасности ГМО, только в трех исследованиях возникли подозрения на опасность и те затем подтверждены не были. Суммируя вышеизложенное, можно с определенной уверенностью утверждать, до настоящего времени нет достоверных научных исследований, которые бы доказывали вред ГМО для организма человека.