В чём опасность мобильного телефона

27 сентября 2021, 11:40 Константин Куликов,

В нынешних реалиях, современные люди, проводят огромное количество времени с мобильным телефоном, для многих будет довольно трудно провести хотя бы день с его отсутствием. Но при этом, очень немногие понимают, как именно он работает, и какое воздействие оказывает для организма человека. Довольно опрометчивое отношение к аксессуару, который постоянно с вами.

Глава «Microsoft», и самый обеспеченный в мире человек - Билл Гейтс, запрещал своим детям пользоваться смартфонами до 14 лет. Его примеру следуют многие руководители IT-компаний, опасающиеся негативного влияния электронных гаджетов на здоровье детей. Известно, что основатель «Apple» Стив Джобс ограждал своих детей от чрезмерного увлечения технологическими устройствами, в том числе iPad. Еще пример, исполнительный директор «3D Robotics», Крис Андерсон, ввёл родительский контроль и лимитировал время на все электронные устройства в доме. С чего бы тем, кто разбирается в технологиях, и более того, причастен к их производству, так волноваться?

Мобильная связь работает с помощью электромагнитных волн, которые относятся к неионизирующему излучению. Эти волны гораздо слабее ионизирующих и не оказывают такого заметного влияния на пользователей. Их воздействие на организм до сих пор не изучено полностью. Человечество взаимодействует с ними не так много времени, чтобы делать выводы о последствиях излучения через 30-40 лет и более. А наблюдения проводят и того меньше.

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Говорить по мобильному телефону нужно не более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. Таким образом, можно понизить мощность излучения воздействующего на мозг, в четыре раза. С этими и другими рекомендациями Роспотребнадзора можно ознакомится тут.

Специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета назвали максимальное время, которое молодым людям можно проводить с компьютером, и другими электронными устройствами, не причиняя вреда здоровью. Эксперты рекомендуют школьникам и студентам проводить за электронными девайсами (компьютер, ноутбук, планшет и прочее) не более трёх часов в день. У тех, кто уделяет гаджетам больше времени, повышается риск развития физических отклонений, утверждают специалисты. Среди возможных проблем со здоровьем, к которым приводит такой образ жизни, исследователи называют близорукость, психические и неврологические отклонения, а также нарушения работы опорно-двигательного аппарата.

Согласно физико-гигиенической оценки влияния мобильных телефонов различной интенсивности излучения на функциональное состояние головного мозга детей и подростков методом электроэнцефалографии, данной ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ в 2016 году, показывает изменение абсолютной мощности альфа ритма у детей, кроме того, установлена чувствительность мозга к излучению мобильного телефона.

В отчете ВОЗ за октябрь 2014 года (после этого какая-то «тишина» - отчетов больше не было), в одном из ключевых фактов указано, что электромагнитные поля, создаваемые мобильными телефонами, классифицируются Международным агентством по изучению рака как возможный канцероген (от лат. cancer — рак греч. γεννάω — рождаю) для людей.

Согласно информации, размещенной на сайте Американского онкологического общества (ACS), существуют вполне реалистичные опасения относительно того, что сотовые телефоны могут увеличивать риск возникновения опухолей мозга и других видов опухолей в области головы и шеи. Так же, там сообщается и о риске раковых заболеваний от вышек сотовой связи, интеллектуальных счетчиков и от других излучателей.



Микроволны могут усилить рост клеток, изменять активность ферментов, проницаемость клеточной мембраны, способ сворачивания белков. Исследования опубликованные в научном журнале Nature (Британский журнал, в котором публикуются исследования в основном естественно-научной тематики. Один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов мира, показывают, что облучение влияет на экспрессию некоторых генов (например, тех, что отвечают за белки теплового шока), способно нарушить когнитивные способности и пространственную память. Сведения об этом получены, при экспериментах на грызунах. У самцов мышей обнаружено ухудшение качества семенной жидкости, есть данные о влиянии на фертильность особей женского пола.

Ученые из Университета Ньюкасла (Великобритания) в результате изучения ряда исследований выявили, что ношение мобильного телефона в кармане брюк может способствовать развитию мужского бесплодия, сообщает «The Daily Mail». Так, в большинстве изысканий, попавшим к экспертам, описывались повреждения, затрагивающие подвижность сперматозоидов, деятельность реактивных форм кислорода и нарушения ДНК. Изучив их, специалисты пришли к выводу, что радиация от телефона давала 8%-е снижение подвижности сперматозоидов и 9%-е снижение их жизнеспособности. Более того, оставшиеся сперматозоиды имели следы повреждений. Основываясь на результатах проделанной работы, ученые настоятельно рекомендуют мужчинам отказаться от ношения телефона в кармане брюк. Еще одно исследование с подобными результатами сделал Ашок Агарвал (директор Андрологического центра, а также директор по исследованиям в Американском центре репродуктивной медицины Кливлендской клиники США, профессор Медицинского колледжа Лернера, старший сотрудник клиники Кливленд Урологического и почечного института Гликмана ).

В научном журнале «Успехи современного естествознания» (Журнал издается с 2001 года. В журнале публикуются научные обзоры, статьи проблемного и научно-практического характера. Журнал представлен в Научной электронной библиотеке. Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. Номерам журналов и публикациям присваивается DOI (Digital object identifier) опубликована статья «ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА», в которой сообщается, что согласно результатам многочисленных исследований необходимо отметить, что электромагнитное излучение мобильных телефонов пагубно действует на организм человека в целом, и в частности на иммунную, мочеполовую, эндокринную и нервную системы. Это выражается в серьезных, порой необратимых, изменениях в клетках всех органов (особенно в клетках головного мозга), вплоть до развития дегенеративных и опухолевых процессов. В ходе работы были проанализированы результаты многочисленных исследований и рассмотрены выводы многих ученых, занимающихся проблемами воздействия СВЧ-поля мобильного телефона на здоровье человека. В результате уникального исследования, входе которого крыс облучали сотовыми телефонами 2 часа в течение 50 дней, выяснили, что в нервных клетках головного мозга животных возникли серьезные изменения (ЛейфСальфорд 2003г.). Самыми «безобидными» и очень быстро наступающими последствиями регулярного пользования мобильным телефоном являются: ослабление памяти, частые головные боли, снижения внимания, напряжение в барабанных перепонках, раздражительность, низкая стрессоустойчивость, нарушения сна, внезапные приступы усталости, эпилептические реакции, снижение умственных и познавательных способностей. Отмечено, что в связи с использованием мобильных телефонов значительно повышается риск возникновения таких заболеваний как: детская лейкемия, глазная катаракта, нарушение функций щитовидной железы, опухоль мозга, опухоль акустического нерва, рак груди, болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения функций мочеполовой системы (возможное бесплодие, женские и мужские болезни). (Штульман Д.Р., 2008г.) Обнаружено, что излучение мобильного телефона негативно сказывается на сперматогенезе (число сперматозоидов сокращается на одну треть, оставшиеся совершают хаотические движения, что снижает шансы на оплодотворение). (ИмреФеджес, 2007г.) Критическими системами у человека при воздействии ЭМП являются центральная нервная система, иммунная и эндокринная системы. Причем в период роста организм более чувствителен к ЭМП, чем уже сформировавшийся, взрослый. «Если ребенок начинает пользоваться сотовым телефоном с 8–12 лет, то уже к 21 году у него в 5 раз чаще развивается опухоль мозга и слухового нерва. И это научно доказанный факт!»(ЛеннардХарделл, 2007г.). Доказано, что растущие и развивающиеся ткани наиболее подвержены неблагоприятному влиянию электромагнитного поля, а активный рост человека происходит с момента зачатия примерно до 16лет. В эту группу риска попадают также и беременные женщины, поскольку ЭМП биологически активно в отношении эмбрионов. Чувствительность эмбриона к повреждающим факторам значительно выше, чем чувствительность материнского организма. (ИмреФеджес, 2007г.)

В соответствии с требованиями пункта 3.13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 и пункта 3.16 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», передающие антенны базовых станций сотовой связи рекомендуется размещать на отдельно стоящих опорах и мачтах. Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах, если уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не превышают установленных предельно допустимых значений. Расстояние от источников излучения базовой станции до жилых и общественных зданий санитарным законодательством не нормируется.

В паспорте любого сертифицированного сотового телефона можно найти рекомендуемое Советом ЕС предельное значение SAR в размере 2,0 Вт на каждый килограмм живого веса с усреднением по 10 граммам тканей человека. SAR (Specific Absorption Rates) —удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии. Он определяет, какое количество излучения получил человек за одну секунду во время использования мобильника. Это показатель электромагнитной энергии, которая поглощается в тканях тела человека во время пользования мобильным устройством. Этот показатель варьируется в зависимости от марки и модели телефона, и производители обязаны сообщать, каков максимальный уровень SAR, излучаемый их товаром. Эта информация должна быть доступна в интернете или же содержаться в инструкции по пользованию телефоном, однако мало кто из потребителей обращает на нее внимание. Федеральное ведомство по радиационной защите ФРГ (BfS) создало базу данных, в которых сравниваются новые и старые смартфоны, чтобы посмотреть, какие из них излучают сильнее всего. Но при этом, не существует каких-либо универсальных рекомендаций на предмет "безопасного" уровня мобильного излучения. Более того, вразумительно установить (измерить) SAR попросту невозможно. Нужно будет предварительно задать десяток ограничений. Параметр SAR необъективный, почему-то никто в европейских нормах не указывает разницу в последствиях поглощения СВЧ-энергии мозгом человека и его пяточной костью! SAR - как раз тот самый случай, когда нет смысла вдаваться в его точный расчет, а следует только помнить, что чем меньше SAR, тем меньше вредное воздействие ЭМП на человека.

Существует и судебная практика, подтвердившая вред для человека от мобильного телефона. В октябре 2012 года Верховный суд Италии удовлетворил требование Инносенте Марколини к INAIL, национальному агентству по страхованию от несчастных случаев на производстве, о возмещении ущерба здоровью. Работая менеджером по продажам, Марколини на протяжении 12 лет по шесть часов в день пользовался мобильным телефоном, пока врачи не обнаружили у него опухоль ганглия тройничного нерва в районе левого уха. Причина появления опухоли осталась неизвестной, но Марколини утверждал, что это результат интенсивного использования мобильного телефона на работе. Опухоль была успешно удалена, но Марколини продолжали мучить сильные боли. В основу решения Верховного суда Италии, в пользу истца в деле Марколини против INAIL, легли результаты исследования группы Леннарта Харделла, опубликованные в 2007 году, свидетельствующие о том, что использование телефона в течение десяти лет и более увеличивает риск развития опухолей мозга.

Почему опасность замалчивается?

"Несмотря на большой массив свидетельств об опасности неионизирующего электромагнитного излучения, не вызывающего заметного нагрева тканей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и правительственные агентства во многих странах не предпринимают шагов, чтобы предупредить об этом население, не устанавливают меры, которые адекватно защитили бы здоровье людей", — говорится в обзоре, размешенном в базе данных Национального центра биотехнологической информации США, и опубликованном в британский научном журнале "Environmental Pollution". Среди авторов статьи — ученые из Европейского института исследования причин рака (Бельгия), отдела онкологии Университетского госпиталя Эребру (Швеция), отдела радиобиологии Биомедицинского исследовательского центра (Словакия), Института общей физики Российской академии наук и ряда институтов Италии, США и Австралии.

Как сильно вредит излучение, исходящее от вашего мобильного? Может ли постоянное использование телефона привести к возникновению раковой опухоли? Можно ли что-нибудь сделать, чтобы защитить себя от вредного воздействия? В течение многих лет ученые пытаются ответить на эти вопросы, но до сих пор не могут поставить точку в этих дебатах. Тут следует отметить, что существуют и другие исследования которые не находят особого вреда. Но если они не нашли, это не значит что его нет, и совсем другое дело когда нашли, и это значит что он есть. Значит ли это что одни слишком плохо искали, или другие искали слишком хорошо? А может одни делали что-то не так и потому не нашли, а другие делали так и нашли? Каждый пусть решает сам. Исследовать досконально вред мобильного телефона для человека - вопрос не простой. Это связано с длительностью использования, длительностью исследования и наблюдения группы испытуемых, а так же ряда факторов, которые усложняют получение результата. Но получение реальных и достоверных результатов, связано не только с этим.

В большинстве стран, проблемой изучения биологического действия ЭМП, конечно, занимаются, но в основном в лабораториях, которые финансируют сами компании — производители телефонов. Это может оказывать влияние не только на скорость исследований, и их точность, но и установку норм излучения. Существует очень мало исследований долгосрочного использования (10 лет и более), а мобильные телефоны существуют недостаточно долго, чтобы определить возможные риски пожизненного использования.

Отдел здравоохранения, окружающей среды и социальных причин болезней ВОЗ, расположенный в Женеве, черпает информацию из докладов, подготовленных Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) — НКО, члены которой связаны с индустрией.

"Почему исключаются другие научные группы и профессионалы в сфере здравоохранения, неясно. Тем более, что большинство членов ICNIRP не ведут научную работу".

Незадолго перед Всемирным конгрессом по оценке канцерогенного потенциала радиоизлучения в ВОЗ и МАИР, произошёл скандал. Выяснилось, что профессор Андерс Ахлбом, который возглавлял рабочую группу экспертов, занимался лоббистской деятельностью для производителей сотовых телефонов, которые платили ему деньги, чтобы он «нашел» радиоизлучение безвредным. В декларации ВОЗ о «конфликте интересов» Ахлбом об этом умолчал. Андерса Ахлбома немедленно сняли с должности главы экспертов и выдворили из МАИР.

Не менее известен «конфликт интересов в Здоровой Канаде». Рассматривается дело нескольких учёных: МакНами (McNamee), Виджалаксми (Vijayalaxmi), Молдер (Moulder), Кревски (Krewski), Скарфи (Skarfi), Ахлбом (Ahlbom), Репахоли (Repacholi) и некоторых других. Согласно документу, учёные опубликовали большое количество статей, опровергающих вред мобильных телефонов. Выяснилось, что эти исследования оплачивались, полностью или частично, производителями и операторами сотовых телефонов, а также ВВС США.

Гарвардский центр этики Эдмунда Дж. Сафры опубликовал разоблачение журналиста—расследователя Норма Альстера о финансовых связях между Федеральной комиссией по связи Федерального правительства США (FCC) и о том, как в результате индустрия беспроводной связи приобрела чрезмерный доступ к крупному регулирующему агентству США и власть над ним. Альстер описывает, как FCC является “захваченным агентством”, что означает, что оно контролируется отраслью, которую оно должно регулировать, - как волк, наблюдающий за курятником. В книге рассматривается как люди переходят с должностей в отрасли беспроводной связи на должности в правительстве и наоборот. Например, Том Уилер когда-то был главой индустрии беспроводной связи CTIA, а затем главой FCC. И многое другое: крупные финансовые инвестиции в лоббирование и через “некоммерческие” ассоциации, масштабные усилия по связям с общественностью, подрыв доверия к ученым обнаруживающим биологические эффекты, сокращение расходов на научные исследования в области воздействия на человека, разработка и публикация противоречивой науки, введение в заблуждение относительно “научного консенсуса”, стремление к минимальному регулированию, отказ от изучения медицинских доказательств, гиперагрессивные юридические действия и издевательства над исследователями, влияние промышленности на комитеты Конгресса. Эта тактика явно усиливает подозрения в том, что у индустрии беспроводной связи действительно есть грязный секрет.

О том, как FCC относится к науке, указывающей на риски для здоровья, Альстер заявляет: “Примечательно, что она (FCC) не изменила курс, несмотря на классификацию IARC сотовых телефонов как потенциально канцерогенных, несмотря на недавние исследования, показывающие утроенный риск глиомы для тяжелых пользователей, несмотря на поток исследований, демонстрирующих биологические эффекты, и даже несмотря на недавнее отступление от основной отрасли Алекса Лерчла”. “Именно отказ, как отрасли, так и FCC даже признать этот каскад предупреждающих знаков кажется наиболее компрометирующим. Конечно, поведение отрасли выходит далеко за рамки намеренного невежества и бездействия FCC. Поведение отрасли также включает в себя корыстные связи с общественностью и чрезмерно агрессивные юридические действия. Это также может привести к подрыву доверия и прекращению финансирования исследователей, которые не поддерживают безопасность сотовой связи...” Книгу, написанную Нормом Альстером, о влиянии телекоммуникационной отрасли на американское агентство FCC, “Captured Agency: How the Federal Communications Commission is Dominated by the Industries it Presumably Regulates” (by Norm Alster), можно найти на сайте Эдмонд Дж. Сафра Центра этики Гарвардского университета, и прочесть тут.

Федеральная комиссия по связи (FCC) - независимое государственное агентство, которое регулирует межгосударственные и международные связи по радио и телевидению, по проводам, кабелю и спутнику. Федеральная комиссия по связи является агентством правительства Соединенных Штатов, которое создается актом Конгресса и не зависит от исполнительных органов. Кроме того, что этой организацией управляют бывшие сотрудники телекомуникационных сетей, и не смотря на то что это инженерная организация, в нет ни единого представителя здравоохранения. Кроме того организация защищена от медицинского преследования за наносимый здоровью урон, а лимиты выше, чем научно доказанные значения негативных последствий для человека. Нормы были разработаны для кратковременных воздействий от 6-30 минут, которые явно противоречат отчету биоинициативы Отчет BioInitiative представляет собой отчет о взаимосвязи между электромагнитными полями (ЭМП), связанными с линиями электропередач и беспроводными устройствами, и здоровьем. Он был опубликован самостоятельно в Интернете без рецензирования 31 августа 2007 г. группой «из 14 ученых, исследователей и специалистов по политике общественного здравоохранения». Это обсуждалось, когда в конгрессе США обсуждали Билль 637.



Ну а как с контролем в России?

Нарушений полно. Об этом сообщали и телеканалы, в том числе и федеральные, к примеру, телеканал Россия 24, сообщали об этом и другие.

Как не редко решаются эти вопросы в России, для многих не секрет. Получение взятки сотрудником Роспотребнадзора в Татарстане, в Москве, Краснодарский край.

Далеко не все знают, но граждане вправе запретить установку базовых станций сотовой связи на своих домах. Может пришло время заняться изучением этого вопроса, и устранением опасности? Как долго люди будут продолжать подвергать себя опасности? А ведь многие даже не в курсе, о её существовании...

Как минимизировать опасность излучения?

Есть несколько способов, уменьшающих влияние излучения на организм. Все они основываются на «законе обратных квадратов», В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина.

Ограничить время пользования мобильным телефоном.

Мощность сигнала уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Если убрать телефон чуть подальше от головы, то излучение снизится в несколько раз. Центры, изучающие проблему влияния радиосвязи на человека, рекомендуют пользоваться гарнитурами во время разговора по смартфону (хотя если существует возможность, то лучше ограничиться «громкой связью»). И при использовании, если есть возможность, положить на стол и т.п.

Стараться ограничивать использование мобильного телефона в условиях плохого покрытия сети (плохого сигнала). В этом случае антенна аппарата начинает работать на максимальной мощности, что увеличивает силу излучения. Располагайтесь, по возможности, как можно ближе к мачте сотовой связи: мобильные телефоны настраиваются таким образом, чтобы по минимуму затрачивать энергию для получения хорошего сигнала. Чем дальше вы находитесь от мачты (или внутри здания или места, где плохой прием), тем больше энергии потребуется вашему телефону для получения хорошего сигнала.

При коммуникации с телефоном не закрывать верхнюю часть устройства рукой, так как чаще всего именно там находится антенна и если её закрыть, то ухудшится приём сигнала.

Избегать ношения мобильного телефона в карманах, лучше использовать сумку или рюкзак.

Не держать телефон рядом с собой, особенно возле головы во время сна.

С осторожностью давать пользоваться мобильным телефоном детям, так как их мозг может быть более подвержен воздействию излучения.

Выбирайте аппараты с низким показателем SAR.

