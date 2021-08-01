Будет ли законным возможное присоединение Донбасса к России: юридическое зазеркалье

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1 августа 2021, 12:13 Константин Куликов,

Вопрос присоединения Донбасса к РФ является "важным и сложным", заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В феврале 2021 года, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на закрытой встрече с руководителями российских СМИ задала главе государства вопрос о судьбе Донбасса. По её словам, в ответ российский лидер отметил, что такие вопросы должны приниматься исключительно в интересах всех россиян, а также опираясь на то, что это касается всех граждан страны. "Исходя из этого, надо смотреть и взвешивать. Донбасс не бросим" — пообещал президент РФ.

А в марте 2021 года, в Совете Федерации озвучили две причины, почему Донбасс может выйти из состава Украины. Вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев заявил, что ДНР и ЛНР имеют законное право выйти из состава Украины, в виду смены государственной власти вопреки конституции, и в связи с применением военной агрессии. "Та часть общества, которая не принимает неконституционную смену власти, должна получить право на то, чтобы самоопределиться" — пояснил он. "Вторая исключительная ситуация, которая дает народам право на самоопределение — это когда против них для обеспечения территориальной целостности государства применяется военная сила, применяется армия. Все до этого: переговоры, экономические рычаги, деятельность правоохранительных органов – все это допустимо. Но если власть не сумела убедить часть собственного общества в возможности проживания в едином государстве и начинает загонять людей туда с помощью армии, это красная черта, за которой эта часть общества получает право на самоопределение" — сказал Косачев.

13 июля 2021 года, французское издание Politique Internationale (Политик Интернасьональ) опубликовал серию интервью, посвященных вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта, с политическими деятелями России и Украины. В одном из интервью, курирующий тематику российско-украинских отношений, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Д.Н. Козак, сообщил о позиции Российской Федерации. На вопрос о намерениях включения в состав России ДНР и ЛНР позиция Москвы осталась неизменной. Украина и Донбасс должны мирно урегулировать свой конфликт. Российская Федерация будет терпеливо и настойчиво способствовать этому и поддержит любые мирные договоренности сторон. Кроме того, в этом контексте, были затронуты и другие важные вопросы. Российская Федерация предоставляет гуманитарную и дипломатическую помощь самопровозглашенным республикам, однако о военном вмешательстве речи не идет. Будучи государством – гарантом Минских соглашений, она оказывает давление на других гарантов в рамках так называемого «Нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина) с целью обеспечить выполнение этих соглашений в полном объеме. Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России. Источник: сайт посольства РФ во Франции.

Самоопределение согласно Конституции Украины.

Конституции многих стран запрещают отделение части территории, провозглашая неделимость государства, национальное единство или территориальную целостность. Некоторые конституции оставляют возможность для отделения посредством конституционных поправок. С другой стороны, термин самоопределение в текстах конституций может означать деколонизацию, независимость уже сложившегося государства и, наконец, внутреннее самоопределение — право народов свободно определять их политический статус и осуществлять своё развитие в пределах государства. Очевидно, что в данном случае имеется явный конфликт интересов самоопределяющейся стороны и государства. Ни одно государство не хочет позволить какому-либо меньшинству урезать свою территории, и экономику. Потому и существуют запреты в конституциях. Конституция Украины в данном случае не исключение.

Конституция Украины, то, что касается территориальной целостности и самоопределения. В общих положениях Конституции Украины указано: «Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение,..» Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами. Статья 17. Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа. Оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности возлагаются на Вооруженные Силы Украины. Обеспечение государственной безопасности и защита государственной границы Украины возлагаются на соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы государства, организация и порядок деятельности которых определяются законом.Вооруженные Силы Украины и иные воинские формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан либо с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности. Государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, находящихся на службе в Вооруженных Силах Украины и в иных воинских формированиях, а также членов их семей. На территории Украины запрещается создание и функционирование каких - либо вооруженных формирований, не предусмотренных законом. Статья 132. Территориальное устройство Украины основывается на принципах единства и целостности государственной территории, сочетания централизации и децентрализации в осуществлении государственной власти, сбалансированности социально - экономического развития регионов, с учетом их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций.

Ранее сообщалось что ещё в июне 2015 года, Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году), обратила внимание, что в тексте Конституции Украины, ничего не сказано об особых условиях для отдельных административно-территориальных образований - так на Украине официально называют неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. Текст документа опубликован на официальном сайте.

В настоящее время, по мнению Венецианской комиссии, самоопределение следует понимать главным образом как внутреннее — в рамках существующих границ, а не как внешнее — через отделение.

Таким образом, право на самоопределение и самостоятельность, в рамках такой конституции, является не более чем иллюзией.

Однако стоит отметить, что ситуация не стоит на месте, и 4 июля 2021 года, Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе. Ожидается, что эксперты подготовят проект вывода, который будет утвержден на 128-й пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021 года. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса. «Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации».



Но всё указанное не затрагивает вопросов, которые очень важны в данном контексте. Существует ли юридически сама Украина, как независимое (суверенное) государство? Может ли Украина самостоятельно принимать решение об изменении границ?

Существует ли юридическое подтверждение распада СССР? Попробуем разобраться с этими вопросами в юридическом аспекте, опираясь на факты и документы.

Согласно Конституции Украины, Статьи 5. Украина является республикой. А вот из Конституции СССР известно, что СССР это государство. Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство.

Кроме того СССР, в Уставе ООН, до сих пор значится как действующий Член Организации. Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско по завершении Конференции Организации Объединенных Наций по международной организации, и вступил в силу 24 октября 1945 года. Устав ООН Глава 5. Статья 23 Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов Организации в поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей Организации, а также справедливому географическому распределению.

Существует ли юридическое подтверждение распада СССР? Известный факт, что оригинал Беловежских соглашений (Соглашения о создании Содружества Независимых Государств) не могут найти. Об этом сообщали многие издания, в том числе Российская газета (издание Правительства Российской Федерации, официальный публикатор документов), интернет-издание Lenta.ru, информационное агентство РИА Новости. К этому документу не мало и других вопросов. А заверялась ли вообще копия нотариусом, где и как в этом можно удостовериться? Имеет ли вообще копия соглашения такого уровня, юридическую силу, если к ней нет оригинала? Сколько должно быть нотариусов, и из каких стран, что бы заверенный ими документ имел юридическую силу в международном праве? Ответы на эти вопросы интересны, но в данном случае не значимы, так как этот документ не имеет юридической силы.

Согласно Конституции СССР, обязательным условием для прекращения существования СССР, является референдум. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум). И такой референдум был проведен. 17 марта 1991 года был проведен всесоюзный референдум по вопросу о сохранении СССР, который звучал следующим образом: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свобода человека любой национальности».





Из принявших участие в голосовании 148,6 млн. человек (80% имевших право голоса) за сохранение Союза высказались 113,5 млн. человек (76,4%). Результаты референдума имеют не рекомендательную, а обязательную юридическую силу. Проще говоря, референдум проводился не для выяснения общественного мнения, а для принятия конкретного решения. И отменить итоги этого решения можно только если провести новый референдум, и никак иначе.





Кроме того, 15 марта 1996 года Государственная Дума РФ приняла Постановление №157-II ГД «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР». Пункт 3-й гласил: «Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и государственным секретарём РСФСР Г.Э. Бурбулисом и не утверждённое Съездом народных депутатов РСФСР — высшим органом государственной власти РСФСР — не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР».

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15.03.1996 № 157-II ГД О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР действует без изменений: pravo.gov.ru - официальный портал правовой информации России. Официальное опубликование правовых актов осуществляется на портале в соответствии с Федеральным законом от 21 октября 2011 года № 289-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 254-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763, Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2014 г. № 668, Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 198 и Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 83-ФЗ. Текст документа на правовом сайте КонсультантПлюс.





Не менее интересная ситуация с Конституцией СССР на официальном портале правовой информации России - pravo.gov.ru. Довольно долго, Конституция СССР значилась как действующая.

После документ был удален, но в настоящий момент он возвращен, и какие-либо отметки отсутствуют, не указано что документ действующий, или утративший силу. Для примера, Конституция РСФСР от 12.04.1978 значится как утратила силу, и в таком же формате Конституция СССР от 07.10.1977 какие-либо отметки отсутствуют. А вот к примеру, Закон СССР от 06.03.1990 № 1305-I о собственности СССР действует, и действует без изменений. И действующих законов и других нормативно-правовых актов СССР на официальном правовом сайте РФ можно найти много. Закон о советской милиции, Закон о печати и других средствах массовой информации и другие.

Кроме того, Конституция РФ не отменяет Конституцию СССР. Согласно Конституции РФ, она отменяет Конституцию Российской Федерации за 1978 год. Раздел второй заключительные и переходные положения. Одновременно прекращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Федерации - России, принятой 12 апреля 1978 года.





И таких юридических значимых моментов вполне предостаточно, что бы утверждать о юридическом существовании СССР. Вот еще один интересный факт, существование ГОСБАНКА СССР на официальном сайте ЦБ РФ. А вот у Банка России приставка «гос» отсутствует.

Удивительно и то, что эта информация довольно публична. Об этом говорят российские политики, к примеру, Владимир Жириновский, неоднократно упоминал о существовании СССР. Кроме того, о том, что СССР юридически существует, упоминалось как минимум на трех российских федеральных каналах: РЕН ТВ (18 мая 2019 г.), телеканал «Звезда» (30 августа 2018 г.) и Россия 24 (18 марта 2014 г.).



Возвращаясь к территориальному вопросу и полномочий Украины с учетом указанного, следует учитывать Статью 11 Конституции СССР, в которой сказано, что государственная собственность - общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности. В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса.

Вопрос усложняется всё тем же референдумом - образованием суверенных республик, согласно бюллетеня («сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик…»). Хотя республики по прежнему остались равноправными (Конституция СССР Статья 70), но уже суверенными. Слово «суверенная» подразумевает независимость. А потому получается, что в случае отсутствия суверенности, присоединение одной части республики к другой, внутри одного государства, это абсурд, но уже не так абсурдно, в случае суверенности этих республик. Однако, согласно части 2 Статьи 73 Конституции СССР, «ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и управления подлежит определение государственной границы СССР и утверждение изменений границ между союзными республиками. Получается, что если высшие органы государственной власти Союза Советских Социалистических Республик не обозначены, то утверждение изменений границ между союзными республиками невозможно. Вот и получается, что изменение границы Украины и России, с участием территории Донбасса, невозможно, в виду отсутствия высших органов государственной власти СССР.

Самоопределение согласно международного права.

Одним из основных принципов международного права - право народов на самоопределение. Это значит, что каждый народ, обладает правом самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, независимо осуществляет своё экономическое и культурное развитие, а так же свободно определяет свой политический статус без вмешательства извне.

Этот принцип, как и другие, провозглашен в Уставе ООН, с указанием цели «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов». Эта же цель ставится в Уставе ООН в связи с развитием экономического и социального сотрудничества между государствами.

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года (в обоих пактах — статья 1) закреплено: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие…Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».

В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 года) значится: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава».

В этой же Декларации указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса».

Аналогичные принципы закреплены в документах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Итоговом документе Венской встречи 1986 года, документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года и других международно-правовых актах.

Право на самоопределение — один из общепризнанных принципов международного права. Процесс становления этой нормы начался с 1792 года, когда присоединение папских Анклавов Авиньон и Венсенн к Франции произошло на основе плебисцита. Он получил признание в процессе распада колониальной системы сначала в статье 1 вступившего в силу в 1945 году Устава ООН, а затем в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (принятой резолюцией № 1514 XV-ой Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года) и последующих международных пактах и декларациях ООН.

Кроме того, право наций на самоопределение провозглашалось ещё в начале XX века правительством США (В. Вильсон), а также российскими большевиками, закрепление которого было одним из основных требований и направлений начального периода их деятельности. Оно было декларировано во всех советских конституциях. Более того, Конституции социалистических федеративных государств — СССР и Югославии (СФРЮ— включали положения о праве выхода республик из союза — в то же время такое право было предусмотрено лишь для союзных республик, но не для автономных образований.

Важный момент, на который стоит обратить внимание, это противоречие между правом на самоопределение и принципом территориальной целостности. Противоречие состоит в том, что территория государства не может быть изменена без его согласия.

Это важно, так как в том случае, если стороны не могут найти мирное решение такого противоречия, это может привести к усугублению национального конфликта, что нередко перерастает в военное противостояние. Защищая свою позицию, представители центральной государственной власти, обычно приводят в качестве аргумента, утверждение, о приоритете принципа территориальной целостности по отношению к праву на национальное самоопределение.

Существует мнение, что принцип территориальной целостности направлен исключительно на защиту государства от внешней агрессии. Именно с этим связана его формулировка указанная в пункте 4 Статьи 2 Устава ООН: «Все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или её применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединённых Наций», и в Декларации о принципах международного права: «Каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения существующих международных границ другого государства или в качестве средства разрешения международных споров, в том числе территориальных споров, и вопросов, касающихся государственных границ».

Противоречие разрешается следующим образом: согласно Декларации о принципах международного права, в действиях государств «ничто не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов».

Таким образом, делается заключение, что принцип территориальной целостности неприменим к государствам, не обеспечивающим равноправие проживающих в нём народов и не допускающим свободное самоопределение таких народов.

Кроме того, суд ООН также официально подтверждал право части какого-либо государства в одностороннем порядке провозгласить свою независимость. Международный суд ООН на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединённых Наций согласился с этим и в своём решении от 22 июля 2010 года отметил следующее.

Из заключения Международного Суда от 22 июля 2010 г.:

«79. …Практика государств …не свидетельствует о появлении в международном праве нового правила, запрещающего провозглашение независимости в подобных случаях.»

«81. …никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности ООН».

«84. По изложенным причинам Международный Суд считает, что общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости».

Случайно или нет, но во всех указанных документах, то, что касается самоопределения, нет конкретики в значении очень важных для юриспруденции слов, что уже может помешать правоприменению. Там, где упоминается о самоопределении, указаны «народы». Устав Организации Объединенных Наций, начинается словами: «Мы, народы…». Не существует ни одного международно-правового документа, который дает развернутое определение этому понятию в международном праве. Это уже подмечалось юристами, к примеру, белорусским юристом Е. В. Конновой («вольные трактовки могут явиться инструментом защиты сепаратистских интересов и выступить дестабилизирующим фактором, угрожающим международной безопасности»). После создания Организации Объединенных Наций множество ученых предпринимали попытки толкования понятия «народ». Однако их дефиниции выводились в контексте колонизации. Например, специальный докладчик ООН Гросс-Эспиелл, определял народ как «любую отдельную человеческую общность, объединенную самосознанием и желанием образовать общность, способную действовать в интересах общего будущего».

А в Статье 3 Декларации ООН о правах коренных народов сказано: «Коренные народы имеют право на самоопределение».

А кто такие коренные народы? И тут так же не существует ни одного международно-правового документа, который дает развернутое, точное и универсальное определение этому понятию в международном праве. Есть несколько попыток дать определение «коренному народу». Классическим считается определение, данное в 1982 году Специальным докладчиком по проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств – г. Хосе Мартинесом Кобо:

«Коренное население — это коренные общины, народности и нации, сохраняющие историческую преемственность с обществами, которые существовали до вторжения завоевателей и введения колониальной системы и развивались на своих собственных территориях, считающие себя отличающимися от других слоев общества, преобладающих в настоящее время на этих территориях или на части этих территорий. Они составляют слои общества, не являющиеся доминирующими, и хотят сохранить, развивать и передать будущим поколениям территорию своих предков и свою этническую самобытность в качестве основы для продолжения своего существования как народа в соответствии со своими собственными культурными особенностями, социальными институтами и правовыми системами». Из определения видно, что в среде коренных народов могут существовать и общины (небольшие сообщества) и народности – более многочисленные сообщества, и даже нации.

В 1989 году Международная Организация Труда приняла Конвенцию о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, №169, в которой дала юридическое определение этому понятию: «…народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные, ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой является данная страна, в период ее завоевания или колонизации или в период установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и политические институты». При этом Конвенция подчеркивает, что «Указание самих народов на их принадлежность к числу коренных или ведущих племенной образ жизни рассматривается как основополагающий критерий для определения групп, на которые распространяются положения настоящей Конвенции»

Как видно из указанного, понятие «коренной народ» хоть и является понятием международного права, но не имеет точного юридического определения.

Более того, и что еще более важно понять в данном контексте, а кто такие коренные народы Украины? Как сообщает Российская газета - издание Правительства Российской Федерации, официальный публикатор документов, Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. Закон был принят Верховной Радой 1 июля 2021 года. В пресс-релизе, обнародованном на сайте украинского президента, сообщается, что коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Они имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции и законов Украины, могут через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственные средства для финансирования. Русские проживающие на Украине, под определение коренного народа не попали. К коренным народам власти Украины отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.

Для полноты картины, хочется рассмотреть и силовое решение вопроса, но в юридическом ключе, и только для того, что бы рассмотреть очередное юридическое зазеркалье, понятий «борьба за национальное освобождение» и «сепаратизм». Дать достаточно однозначный и нейтральный ответ на вопрос, чем национально-освободительное движение, борьба за осуществление «права на самоопределение» отличается от сепаратизма, так же невозможно. Точного и закрепленного определения в международном праве не существует, а высказываемые точки зрения обычно крайне политизированны и связаны с текущей политической конъюнктурой. Можно сказать только, что, как правило, «национально-освободительное движение» понимают как положительное, прогрессивное явление, которое поддерживают (или, по крайней мере, которому сочувствуют) широкие слои населения, тогда как «сепаратизм» — как лишенное смысла, либо отрицательное, выражаемое лишь меньшинствами.



Итог…

Признание государства неотделимо связано с его международной правосубъектностью. Хотя следует и учитывать, что признание не наделяет государство правосубъектностью, а лишь констатирует такую правосубъектность и способствует вхождению нового государства в систему межгосударственных отношений. Признание, в виде правового института, главным образом обычно включает - правовые нормы, отдельные аспекты признания сопровождаются международными договорами причастных государств и резолюциями международных организаций. Как пример, резолюции Совета Безопасности являются официальным отражением мнения или воли органов ООН. Голосование https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/voting-system по резолюциям и требуемое большинство.

Для государства или иного субъекта права, признание является ключевым условием для возможности наиболее полно пользоваться своими основными правами и нести основные обязанности, участвовать в создании и обеспечении международно-правовых норм.

Для вновь возникшего или уже существующего государства, при осуществлении сотрудничества в рамках принципов международного права, а в частности принципа сотрудничества и развития стабильных отношений, в существующих реалиях невозможно без признания.

Кроме того, такое право центрировано, и является исключительным для ООН, и это отражено в основных принципах устава этой организации. Статья 1, обязывает государства - членов ООН: 1. улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира … 4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей.

Вот и получается, что реального применения у права на самоопределение просто нет. Право на самоопределение юридически существует (кроме того допускается с соблюдением определенных условий), но в действительности его можно применить только тогда, когда это самое самоопределение признают другие государства. И где же эта «самость» тогда? В чём она? Её просто нет, так как тут усматривается явная зависимость от других. Фактически самоопределение сводится к самоправозглашению, и что бы отделиться Донбассу от Украины (и в данном случае не важно, с присоединением к России или без такового), решения жителей просто недостаточно. Это должно быть признанно другими государствами, только тогда это будет самоопределение в рамках международного права.

Отсутствие реального права на самоопределение, для жителей территорий, невольно заставляет задуматься, а для кого писались такие документы (в части права на самоопределение), кому они помогают, и для чего вообще они нужны? Не создают ли они только видимость права, для сохранения мнимой свободы? Почему результат должен зависеть от кого-то там, а не от тех, кого это действительно касается (особенно тогда, когда это не нарушает прав и свобод других)? Возможно, пришло время задуматься, так ли свободны люди в своих решениях, в каком правовом мире мы живем, и правовой ли он действительно или только номинально?

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