Твоё право на благоприятную окружающую среду

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2021, 13:21 Константин Куликов,

Согласно Конституции Российской Федерации, Статьи 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонару- шением.

Кроме того, это отображено в Статье 8 Федерального закона № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года.

Граждане имеют право:

на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека;

получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг;

обращаться в органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с нарушениями требований санитарного законодательства, создающими угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде и угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложения об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу вследствие нарушения другими гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Так же права граждан в области охраны окружающей среды подробно указаны в Статье 11, Федерального закона № 7 "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 года.

Часть 1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

Часть 2. Граждане имеют право:

- создавать общественные объединения и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;

- направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;

- принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации акциях;

- выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке;

- оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды;

- обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;

- предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;



- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в пределах своей компетенции и в рамках социально-гигиенического мониторинга и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, должна осуществлять контроль качества атмосферного воздуха на территории населенных пунктов, согласно установленных гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Исходя из Постановления Правительства РФ № 60 "Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга" от 02.02.2006, социально-гигиенический мониторинг представляет собой государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека для принятия мер по устранению вредного воздействия на население факторов среды обитания человека.

Результаты социально-гигиенического мониторинга и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке ежегодно публикуются Роспотребнадзором в государственных докладах о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе размещаемых на официальных сайтах Роспотребнадзора и территориальных органов Роспотребнадзора. Указанные сведения являются открытыми и общедоступными.

Структура аналитических материалов о результатах социально-гигиенического мониторинга предусматривает оценку факторов среды обитания; оценку динамики, структуры показателей заболеваемости населения; оценку влияния факторов среды обитания на здоровье населения; оценку эффективности профилактических мероприятий; оценку риска для здоровья населения от воздействия факторов среды обитания; формирование соответствующего прогноза.

В соответствии с Постановлением Правительства № 372 РФ "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" от 23.07.2004, «формирование и обеспечение функционирования государственной наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их местоположения» и «государственный мониторинг атмосферного воздуха» относятся к компетенции Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Соответствующий государственный мониторинг атмосферного воздуха также обеспечивается органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (в рамках государственного мониторинга атмосферного воздуха) и хозяйствующими субъектами (в рамках производственного контроля).

С марта 2021 года законодательно закреплен порядок предоставления информации о состоянии окружающей среды (экологической информации).

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (на основании Федерального закона № 39-Ф3 от 09.03.2021). В частности, профильный закон дополнен статьей 4.3, согласно которой установлено, что такая информация является общедоступной и предоставляется на безвозмездной основе, к ней не может быть ограничен доступ, если только такая информация не отнесена законодательством РФ к государственной тайне.

Исходя из Федерального закона № 39-ФЗ от 09.03.2021 года, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, которые обладают информацией о состоянии окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими организации размещают на официальных сайтах в сети "Интернет" или с помощью государственных и муниципальных информационных систем информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию) в форме открытых данных, содержащую в том числе сведения (сообщения, данные):

о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв;

о радиационной обстановке;

о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме, или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ;

об обращении с отходами производства и потребления;

о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Правила размещения и обновления информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) утверждаются Правительством РФ.

Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) предоставляется на безвозмездной основе, если иное не установлено Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Корреспондирующие изменения, касающиеся порядка предоставления информации о состоянии окружающей среды (экологической информации), внесены также в Закон РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне", в федеральные законы от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" и от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".



Информирование заинтересованных организаций и населения о результатах реализуемого государственного мониторинга атмосферного воздуха обеспечивается на территории Российской Федерации посредством общедоступных данных, в том числе, через официальный сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на площадке которого, размещены информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга загрязнения окружающей среды, обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации, радиационная обстановка на территории Российской Федерации на примере ежемесячной и оперативной информации.



Кроме того существует возможность отслеживать ситуацию по регионам, к примеру Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории деятельности ФГБУ "Приволжское УГМС" в Самарской области, отбор проб атмосферного воздуха в ближайшем времени или в текстовом режиме.



При этом необходимо отметить, что предоставление экологических сведений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 8 от 9 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», нарушение которого является основанием для привлечения должностных лиц к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение требований к организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и ее размещению в сети "Интернет").

Так же следует учитывать Статью 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации.

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля, информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии на окружающую среду, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.5.2 Кодекса (Сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования).

Кроме того, сокрытие такой информации вполне может обернуться и уголовным наказанием, предусмотренным УК РФ Статья 237.

Часть 1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией,

Часть 2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия.



Не следует забывать и о своих правах, касающихся в принципе запроса информации у соответствующих органов Российской Федерации.



На основании и Конституции Российской Федерации Статья 33. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, и Статья 24 пункт 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.

Об этом же гласит и Федеральный закон № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006, Статья 8 часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы.

Кроме того, согласно части 1 Статьи 5, Федерального закона № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 года, при рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.



За отказ в предоставлении информации, предоставление неполной или заведомо ложной информации, так предусмотрена административная (КоАП РФ Статья 5.39) и уголовная (УК РФ Статья 140) ответственность.

Следует помнить, что ваши права могут быть ограничены только федеральным законом, об этом сказано в Конституции РФ Статья 55 часть 3.



В завершение хочу отметить, что право на благоприятную окружающую среду, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека, реализуется для населения России весьма сомнительно. К примеру, Росгидрометом выполнена оценка качества атмосферного воздуха за 2020 год в 12 городах России, включенных в Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», ознакомиться с результатами можно тут. Да и каждый из вас может просто осмотреться вокруг. А не пришло ли время задать себе вопрос: «А не связано ли это конкретно с моим безразличием и безразличием того большинства к которому я отношусь?». Так же хочу напомнить, что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Это не только вытекает из моральных норм и инстинкта самосохранения человека, но к этому обязывает и Закон.

"Конституция Российской Федерации" Статья 58 Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

Федеральный закон № 7 "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 года, Статья 11 часть 3. Граждане обязаны: сохранять природу и окружающую среду; бережно относиться к природе и природным богатствам;

Федеральный закон № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года, Статья 10. Граждане обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей; не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости