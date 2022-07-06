В чем опасность картофеля

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6 июля 2022, 16:28 Константин Куликов,

Картофель относится к семейству паслёновых (или по-другому — к ботаническому роду под названием Solanaceae), которое включают в себя баклажаны, все виды перца (за исключением чёрного, который относится к другому семейству растений), табак, белладонну, белену, дурман, мандрагору и т.д. Семейство паслёновые включает Паслёновые более 2500 видов, произрастающих по всему миру.

Салонин в картофеле.

Штрафы за зеленый картофель не случайны. Если сохранять картофель больше трех-четырех месяцев, клубни, особенно те, что лежали на свету, зеленеют, в них накапливается сильнейший яд – соланин (картошку обычно на рынках продают в полиэтиленовых или веревочных сетках, или последующее хранение на балконе, где она совершенно не защищена от воздействия света). Соланин (от лат. Solanum — паслён). Соланин — растительный гликозид (алкалоид). Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых. Поступление в организм человека и животного большого количества соланина приводит к отравлению.

Воздействие света и физические повреждения приводят к повышению содержания гликоалкалоидов в клубнях. Особенно много гликоалкалоидов сосредоточено непосредственно под кожей, в позеленевших и проросших клубнях. Они угнетающе действуют на центральную нервную систему (Журнал «Инновации в науке» №10 (71) 2017 г.), могут вызывать головную боль, диарею, обезвоживание, лихорадку, судороги, а в тяжелых случаях и смерть.

В результате воздействия на центральную нервную систему, замедляется скорость мышления, снижается ясность восприятия происходящего, появляется неуверенность в своих действиях, затрудняется возможность принятия правильных решений, ослабляется воля человека. Это может привести к негативным изменениям в психоэмоциональном состоянии человека и подавлению его волевых качеств, что создаёт благоприятные условия для манипулирования и управления человеком, а значит и его порабощения, поскольку больным и безвольным человеком легко управлять.

В своей книге «Ядовитые растения Соединенных Штатов и Канады» Джон Кингсбери задокументировал, что когда люди и домашний скот употребляли соланин в больших количествах, результатом была смерть. Соланин из картофеля накапливается в организме, и вредное воздействие может проявляться годами у тех, у кого есть чувствительность.

С особым вниманием следует отнестись к употреблению картофеля будущим мамам, ведь соланин является одним из самых сильных тератогенов и относится к группе веществ, способных вызвать развитие врожденных пороков у плода.

Крахмал в картофеле.

Крахмал может преобразовываться в простые сахара только под воздействием определённых ферментов, которые есть в кожуре картофеля и в тонком поверхностном слое непосредственно под кожицей клубня. Просто так усваивать крахмалы организм не умеет, для этого должно произойти большое количество химических реакции по преобразованию крахмала в простые сахара, которые умеет усваивать организм.

Срезая кожуру, и таким образом лишая картофель преобразующих крахмал ферментов, мы делаем её неусвояемой или трудноусвояемой. Причём технология превращения крахмала в усвояемые организмом простые сахара не только сложна, трудоёмка, но и значительно растянута по времени (от 2 до 4 часов). Она требует большого расхода энергии и биологически активных веществ (витаминов В1, В2, В3, РР, С и т. д.). Без достаточного количества витаминов и микроэлементов крахмал практически не усваивается.

При чрезмерном употреблении картофеля, в организме скапливается слизь (картофель, очень слизеобразующий продукт), и эта слизь не полностью выводиться из организма. Это способствует появлению различных заболеваний.

При воздействии на крахмал горячей воды образуется раствор амилазы, который сильно сгущен набухшим амилопектином. Получившаяся густая и вязкая масса носит название клейстера, который и образуется в желудочно-кишечном тракте человека. Он склеивает, забивает всасывающие микроворсинки двенадцатиперстной кишки и ниже лежащие отделы тонкой кишки, выключая их из пищеварения сначала частично, а затем практически полностью. Это может являться причиной плохого усвоения витаминов, микроэлементов и полезных веществ, поступающих с питанием. Недостаточное усвоение йода приводит ко многим заболеваниям (вплоть до онкологических), но самым специфичным заболеванием является гипотиреоз, то есть недостаточная функция щитовидной железы. А причина всё та же - «заболачивание» крахмалами и другими шлаками соединительной ткани, разрастание самой щитовидки. Каждый может самостоятельно проверить как происходит образование клейстера, для этого потребуется обычный кисель, который готовится на основе крахмала с добавлением различных ягод. В процессе приготовления киселя в горячей воде сразу происходит образование клейстера.

Создатель телеканала "Премьер" Андрей Шуляк в публикации «Чем опасен варёный крахмал. Расследование, часть 1 — картошка» рассказал о вреде крахмала, и о своем опыте оздоровления, когда изучил информацию о картофеле и перестал его потреблять.

Кроме того, в процессе приготовления жареного картофеля, картофельной запеканки, картофельных чипсов, выпечке хлебобулочных изделий и т.п., происходит химическое соединение жиров с полисахаридами. В процессе пищеварения полисахариды расщепляются в желудке, а жиры - в двенадцатиперстной кишке, поэтому пищеварительные соки желудка не в состоянии расщепить полисахариды, соединённые с жирами. Попадая в таком виде в кишечник, они образуют ядовитые соединения с катастрофическими последствиями для пищеварения и здоровья вообще.

Сочетание концентрированного крахмала с жирами, сахаром и солью – это самая настоящая «атомная бомба» внутри человеческого организма, которая приводит к ожирению, диабету, астме, заболеваниям кроветворных органов, эндокринной системы и т.п. Это одна из главных причин образования опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.

Акриламид в картофеле.

Кроме этого, картофель может содержать такой канцероген как акриламид. Акриламид — это химическое вещество, которое образуется при нагревании крахмалистых продуктов, таких как картофель и зерно, при температуре выше 120 ° C. Таким образом акриламид образуется при жарке, запекании, приготовлении на гриле или во фритюре. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) на основании исследований на животных заключило, что высокое потребление акриламида увеличивает риск развития рака. Неизвестно, какое именно количество акриламида можно употребить и не принести вред здоровью. Поэтому лучшая рекомендация - максимально уменьшить его потребление. Акриламид в основном содержится в продуктах, приготовленных из картофеля, таких как картофель фри, чипсы, картофельные крокеты и печёный картофель, а также в печенье, крекерах, поджаренном хлебе и кофе. В среднем взрослые получают больше всего акриламида из чипсов и кофе, а дети - из продуктов из чипсов и печенья.

"Еще 10 лет назад никто не знал о том, что акриламид может содержаться в пищевых продуктах, — говорит Софья Лущеницкая, научный сотрудник химфака МГУ, — было известно, что это вещество может содержаться в пластиковых упаковках, в табачном дыме, иногда в небольшом количестве попадает в воду, и что оно обладает мутагенными свойствами. И вдруг в 2002 году ученые из Стокгольмского университета обнаружили, что во многих продуктах содержание акриламида в сотни и тысячи раз превышает любые возможные ПДК. Он в разных концентрациях был обнаружен в чипсах, жареном картофеле, в хрустящих хлебцах, выпечке, мюслях и кукурузных хлопьях". Авторы работы, опубликованной в 2009 году в American Journal of Clinical Nutrition, обнаружили, что если ежедневно в течение двух недель потреблять 157 мг акриламида из картофельных чипсов, это может запустить процессы, которые в итоге становятся причиной заболеваний сердца. У женщин, часто употребляющих акриламидные продукты, рак груди встречается в 2 раза чаще, чем у тех, кто их избегает. Есть данные, что это вещество увеличивает риск рака яичников на 79%, матки — на 28%, а почек — на 59%.

Опасные пасленовые еще и наркотик.

Норман Чилдерс имеет много трудов по садоводству, профессор, ныне преподает в Университете Флориды. В свое время болел артритом и заметил зависимость артрита от пасленовых. Он посвятил около 20 лет этому вопросу. Сам полностью исключил пасленовые из своего рациона и излечился от артрита. Он утверждает что именно эти растения могут вызывать обострение артрита. Он написал книгу и продал 10 000 экземпляров. Около 70 процентов людей с артиром ( или заболеваниями такого же рода) после отказа от пасленовых испытали от облегчения от мягкого до совершенно чудесного. Он утверждает, что в данный момент около 50000 чел на его диете, и с 5 000 он постоянно поддерживает связь, они рассказывают ему как у них дела после диеты и помогают улучшить ее.

Норман Чилдерс, доктор философии, основатель и председатель Центра изучения артрита и паслёновых: «Возникает вопрос, представляют ли малоизученные паслёновые угрозу здоровью? В наше время картофель и помидоры – основные овощи; наряду с перцами и, возможно, баклажанами, они входят в состав повседневного рациона многих людей.

Я обратил внимание на проблему паслёновых в 1950-ые гг., когда мой доктор сказал мне, что острый перец мог стать причиной воспаления толстой кишки, в результате чего мне была сделана операция. Будучи овощеводом, я исследовал представителей семейства паслёновых и исключил эти продукты и табак из своего рациона. Мои проблемы со здоровьем, включая артрит, исчезли. Мои коллеги обратили внимание на то, что я вылечил артрит. Они стали соблюдать «мою» диету, и, получив положительные результаты, в конце концов, обратились ко мне: «Почему бы вам не помочь другим страждущим?» Поэтому, собирая сведения лично и разместив несколько объявлений с вопросами, мы, в конце концов, получили более 400 положительных отзывов о диете (72 %) и опубликовали книгу под названием «Паслёновые и здоровье». Впоследствии был организован «Центр изучения воздействия паслёновых на здоровье».

Известно, что табак служит причиной рака, а в прошлом помидоры пользовались аналогичной репутацией, но, в отличие от табака, трудно сказать, могут ли другие паслёновые вызывать рак, поскольку преобладающее большинство их едят, а потому невозможно провести сравнительный анализ. Все паслёновые содержат наркотические и аналогичные наркотикам химические компоненты. Все паслёновые в большей или меньшей степени вызывают зависимость. Подводя итог, могу сказать: мы выяснили, что полный отказ от всех паслёновых может полностью или частично устранить многие серьёзные болезни. Этот вывод основан на нашем опыте. Опираясь на 45-летний опыт излечения десятков тысяч людей, мы предполагаем, что паслёновые и табак являются в наши дни проблемой номер один. Исследователи должны обратить более пристальное внимание на эти растения, эффект которых явно недооценивают». Норман Чилдерс, в своей книге "Паслёновые и здоровье" пишет, что растения семейства пасленовых являются ингредиентами в мощной наркотической медицине и снотворными препаратами. Говорит, что паслёновые содержат высокий уровень алкалоидов, которые выводят из костей кальций и другие минералы и микроэлементы.

В исследовании, опубликованном в Журнале Международной академии профилактической медицины (Journal of Orthomolecular Medicine Vol 30, No 1, 2015 The_use_of_Niacinamide_and_Solanaceae_Nightshade_Elimination_in_the_Treatment_of_Osteoarthritis ), 5000 больных артритом исключили пасленовые. Семьдесят процентов участников сообщили об облегчении болей, болей и обезображивания.

Доктор Уолтер Уиллет из Гарвардской школы общественного здравоохранения опубликовал исследование, связывающее диабет и диету. Он обнаружил, что потребление картофеля вызывает значительное повышение уровня сахара или глюкозы в крови, что приводит к секреции высокого уровня инсулина и повышенному риску диабета. Кроме того, исследователь Уинифред Конклинг утверждает в «Натуральной медицине от артрита»: «Исключение овощей из семейства пасленовых может способствовать восстановлению хрящей». У доктора Коллина Х. Донга развился артрит после переезда в Америку из Китая и перехода на типичную западную диету. Исследование в его книге «Новая надежда для больных артритом» заключает: «Мое резкое выздоровление убедило меня в том, что ревматические заболевания вызываются химическим отравлением, добавляемым в нашу пищу… и аллергией на определенные продукты».

Пасленовые могут вызывать боли в костях и суставах, отказ от пасленовых способствует устранению таких болей, но требуется время. Шерри Роджерс, доктор медицинских наук, сообщает, что результаты требуют времени. В своей книге «Здоровье вопреки всему» она пишет: «Для многих облегчение не приходит до тех пор, пока диета не будет полностью свободна от всех этих (пасленовых) в течение как минимум 6-12 недель».

Ещё минусы в потреблении картофеля.

Хранение. Такой минус как хранение картофеля, на первый взгляд может показаться не существенным, но это только на первый взгляд…

Этот процесс не простой и более того, может быть опасным. Этапы хранения включают в себя уборку, сортировку, укладку урожая. На первых этапах важно тщательно высушить картофель, а при хранении необходимо соблюдать строгий температурный режим, поддерживать правильную влажность, и полностью исключить попадание солнечного света. Ошибки на каждом этапе, могут привести к дополнительному вреду здоровья, и даже смерти потребителя при гниении картофеля (вот несколько смертельных случаев в связи с неправильным хранением картофеля: трое взрослых и подросток насмерть отравились парами гнилой картошки в Челябинской области, газ от гниющего картофеля стал причиной гибели 4 человек в Татарстане, люди в овощехранилище в Сибири могли задохнуться из-за гнилой картошки . При гниении любых белков, выделяются тиолы– сернистые аналоги спиртов. Если происходит длительное воздействие тиолов на человека, то появляется одышка, тяжесть в груди, головокружение. Чем больше проходит времени, тем тяжелее становится дышать, может развиться отёк легких, и человек впадает в кому. При длительном отсутствии вентиляции, концентрация отравляющих веществ в воздухе становилась смертельной для человека. Сложность хранения, контроль готовности созревания, всё это увеличивает шансы отравления организма (недозревшие клубни также содержат большое количество соланина).

ГМО. В начале 1990-х годов транснациональная корпорация «Monsanto» (мировой лидер биотехнологии растений), выпустила для коммерческого использования трансгенные сорта картофеля, резистентные к колорадскому жуку и вирусным заболеваниям. Устойчивость к вредителям достигалась благодаря включению генов бактерии Bacillus thuringiensis, которая вырабатывает специфический белковый эндоксин, обладающий инсектицидным действием. В России сертифицировано 4 сорта ГМ-картофеля, два из которых разработала Monsanto, а два ("Елизавета плюс" и "Луговской плюс") — российский Центр биоинженерии РАН, но сертифицированы они только для употребления: есть их в России можно, а выращивать — нельзя. Многие даже близко не представляют, как это всё далеко зашло и как это опасно для человечества. Что бы владеть информацией об опасности ГМО и о том, что в действительности происходит с продовольственной ситуацией, рекомендую прочитать (в порядке очереди), серию публикаций о ГМО: Что не так с ГМО, ГМО в России вне Закона, В чём опасность ГМО, Защита законами от ГМО в России - это иллюзия, Возможен ли контроль человечества через ГМО (начало), Возможен ли контроль человечества через ГМО (продолжение), «Monsanto» и ГМО.

Чем заменить картофель?

Укрепляет иммунитет. - Способствует здоровому обмену веществ. - Улучшает работу нервной системы, печени. - Препятствует образованию желчных камней. - Активирует здоровый рост волос и ногтей. Это всё репа.

Любителям жареной картошки ничто не мешает пожарить репу с луком и морковью, в результате чего подобное блюдо практически ничем не будет отличаться по вкусовым качествам от приготовленной аналогичным образом жареной картошки. При этом репа, в отличие от картофеля, содержит крайне незначительное количество крахмала и по этой причине не представляет опасности для здоровья. Репу можно есть не только сырой в виде салатов, но и печёной, варёной или пареной, использовать в качестве начинки для пирогов, готовить из неё различные блюда и даже делать квас. Молодые листья репы можно заквашивать, а зимой варить из них щи и похлебки. А ещё вместо картошки можно пожарить топинамбур, который очень полезен и в котором практически не содержится крахмала, при этом готовое блюдо также будет мало чем отличаться по вкусу от жареного картофеля.

К сожалению, репу в настоящее время можно встретить далеко не во всех городских магазинах или супермаркетах, поэтому в этом случае лучше посетить рынки, где вы наверняка сможете приобрести репу. Ну, а если у кого есть собственная дача или участок, то можно будет и самому выращивать репу. Возрождая традиции Руси, в том числе и в части питания, мы тем самым способствуем обретению доброго здоровья каждым из нас.

Появление картофеля в России.

Внедрение картофеля в России было планомерным, с применением силы, хитрости, и особого внимания со стороны «государства». Кто не хотел сажать картофель штрафовали, били палками, при этом велась постоянная пропаганда о посадке картофеля (не исключено что и неурожаи «хлебов», а как следствие голод, не обходились без участия «государства», что бы крестьяне сажали именно картофель). Народ в России называл картофель "чертовым яблоком". Картофель, по-немецки "крафт тойфель", в переводе — "дьявольская сила" (интересно и то, что в английском языке паслёновые именуются буквально «ночные тени»), был завезён в Россию из Европы (а те привезли из Перу) императором Петром Великим и горячо насаждался среди крестьян. Дело продолжила Екатерина Великая, потом все остальные цари приложились. В своей книге "Люди и положения" Леонид Пастернак косвенно подтверждает этот факт, он пишет: "Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине".

В народе бытует много легенд, связанных с появлением в России картофеля. В самой распространенной из них приводится рассказ о посещении Петра I Голландии, в конце 17 века. Во время поездки в Роттердам он отправил мешок картофеля графу Шереметьеву с наказом всячески культивировать этот овощ в России. Почему он это сделал (как и многое другое: распустил армию, сменил летоисчисление и праздники, сменил письменность, рубил бороды, сослал двух сестер и жену в монастырь, издал указ, согласно которому вельможи были обязаны носить платья немецкого кроя и начисто бриться и т.д.), вероятнее всего, потому что он был подменен (если изучить эту тему, то подтверждений подмены можно найти довольно много, к примеру тут и подмененный, вредил населению России умышленно.

Как Пётр хитростью вынудил народ есть картофель. Он заселил несколько полей картофелем и приставил к ним вооруженную охрану. Днем солдаты «несли пост», а на ночь расходились спать. Мотивация «запретного плода» сработала. Соблазн «стащить» то, что так ревностно охраняют, оказался настолько велик, что люди начали воровать плоды с поля и высаживать их на своих участках.

Однако в России картофель как культура внедрялся с большими трудностями. Большую роль в распространении картофеля в России сыграла Медицинская Коллегия (Основана Медицинская коллегия в 1763 году 23 ноября (12 ноября ст.ст.). Своим указом Екатерина II дала ей «власть делать распорядки, касающиеся до врачевания во всей империи и до распространения науки медицинской, хирургии и всех частей, к тому принадлежащих»), бывшая тогда вторым после Академии наук научным учреждением России. Когда в 60-х годах XVIII в. в некоторых районах страны разразился голод, Медицинская Коллегия обратилась со специальным рапортом в Сенат. В рапорте говорилось, что лучший способ борьбы с голодом «...состоит в тех земляных яблоках, кои в Англии называются потейтес, а в иных местах земляными грушами, тартуфеляни и картуфелями». Сенат издал специальный указ, рекомендующий и поощрениях разведение картофеля как для питания семьи, так и для прокорма животных. Сенат выпустил также специальное руководство по разведению картофеля. Сложности в пропаганде картофеля были связаны с «подрывной» деятельностью духовенства и старообрядцев, рассказывавших о «чертовом яблоке».

А после этого были «картофельные бунты». В историю вошли массовые волнения крестьян под названием «картофельные бунты». Волнения эти длились с 1840 по 1844 годы и охватывали Пермскую, Оренбургскую, Вятскую, Казанскую и Саратовскую губернии. В Ирбитском и соседних уездах Пермской губернии в 1842 году разразился картофельный бунт, который выразился в избиении сельских властей и потребовал для усмирения своего введения на территорию военных команд. В одной волости они вынуждены были даже пустить в ход картечь. И позже народ не принимал его в пищу — бунты картофельные происходили и в 1873 году. Представляете, всего-то 150 лет назад наши предки воевали с властями, требовавшими включить картофель в повседневный рацион. По числу участвовавших в бунте 1873 года крестьян и обширности охваченного им района это было крупнейшее из русских волнений XIX века, которое повлекло за собой репрессии, отличавшиеся необычной для того времени жестокостью. Предшествовал «бунтам» большой недород хлебов в 1839 году, охвативший все районы черноземной полосы. В 1840 году в Петербург стали поступать сведения, что всходы озимых почти повсеместно погибли, начался голод, толпы народа ходят по дорогам, грабят проезжих и нападают на помещиков, требуя хлеба. Тогда правительство Николая I решило в обязательном порядке расширять посадки картофеля. Царь Николай I после неурожая хлеба в 1839 и 1840 годах в нескольких губерниях своим высочайшим повелением постановил:

1) завести во всех казенных селениях общественные посевы картофеля для снабжения последним крестьян к будущим посевам;

2) издать наставление о возделывании, хранении и употреблении картофеля;

3) поощрять премиями и другими наградами хозяев, отличающихся разведением картофеля.

Осуществление этих мероприятий встретилось во многих местах с упорным сопротивлением крестьян.

В 1841 года вышло распоряжение российского правительства «О мерах к распространению разведения картофеля». По всей России разослали бесплатные наставления по правильной посадке и выращиванию картофеля тиражом в 30 000 экземпляров. Постепенно производство картофеля из года в год росло, причём назначение и использование его стало более широким и разнообразным.

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