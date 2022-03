Удивительно, что содержит вода в разных странах. Как себя уберечь? Часть 1

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 марта 2022, 12:58 Константин Куликов,

В современном мире качество жизни человека напрямую связано с питьевой водой. По разным данным, тело человека состоит из воды на 60–80 %. Это довольно много в процентном соотношении, чтобы понять тот факт, что для поддержания здоровья на нужном уровне мы должны пить только самую лучшую и самую полезную воду. Реалии таковы, что такая вода доступна далеко не всем.

О содержании в воде пластика уже упоминалось тут. Пластик разлагается около 500 лет, и при разложении отравляет почву, грунтовые воды и мировой океан. Пластик наносит ущерб здоровью человека, попадая в организм через питьевую воду, атмосферу, продукты питания, и даже через кожу. Важно понимать, что упаковка (с маркировкой «1» в треугольнике), которая обычно используется для воды, при повторном использовании выделает фталат — токсичное вещество, негативно влияющее на печень, почки, репродуктивные органы, эндокринную и нервную систему. Кроме того, необходимо учитывать, что вода становится опасной, если пластиковая упаковка какое-то время находилась под действием солнечных лучей. Но это далеко не всё, что может содержать вода, которую потребляет человек…

Фторирование воды - опасный способ подчинения?

В настоящее время, около 372 миллионов человек (около 5,7% населения мира) получают искусственно фторированную воду примерно в 24 странах, в том числе Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Ирландия, Малайзия, США и Вьетнам.

Именно вода, а точнее, добавление в нее фтора стало причиной одного из самых знаменитых скандалов XX века, споры вокруг которого не утихают до сих пор. А началось все с открытого письма американского химика Чарльза Элиота Перкинса от 2 октября 1954 года, которое он адресовал комитету здравоохранения штата Висконсин. В том же году в свет вышла разоблачительная книга Перкинса под названием «Правда о водном фторировании». Поводом к написанию письма и самой книги стала информация, полученная им во время командировки в Германию. Химики немецкого концерна «I.G. Farben», на территории одного из заводов которого Перкинс проходил курс повышения квалификации, рассказали ему о том, что их предприятие во время Второй мировой войны поставляло фторид в концлагеря, находящиеся в Германии и на оккупированных ею территориях. Там его добавляли в питье, чтобы сделать заключенных послушными, подавив их волю к сопротивлению. Фрагменты письма:

«У меня есть ваше письмо от 29 сентября с просьбой предоставить дополнительные документы относительно заявления, сделанного в моей книге «Правда о фторировании воды», о том, что идея фторирования воды была принесена в Англию из России русским коммунистом Креминовым. В 1930-х годах Гитлер и немецкие нацисты представляли себе мир, в котором доминирует и контролируется нацистская философия пангерманизма. Немецкие химики разработали очень остроумный и далеко идущий план массового контроля, который был представлен и принят немецким генеральным штабом. Этот план заключался в том, чтобы контролировать население в той или иной области посредством массового лечения запасов питьевой воды. С помощью этого метода они могли контролировать население на целых территориях, сокращать население с помощью водных препаратов, вызывающих бесплодие у женщин, и так далее. В этой схеме масс-контроля видное место занимал фторид натрия.»

«Повторяющиеся дозы бесконечно малых количеств фтора со временем уменьшат способность человека сопротивляться господству, медленно отравляя и наркотизируя определенную область мозга, тем самым заставляя его подчиняться воле тех, кто хочет управлять им. Это легкая и не заметная никому лоботомия.»

«Настоящая причина фторирования воды не в том, чтобы принести пользу детским зубам. Если бы это было настоящей причиной, то было бы много способов сделать это намного проще, дешевле и намного эффективнее. Истинная цель фторирования воды состоит в том, чтобы уменьшить сопротивление масс господству, контролю и потере свободы.»

«Обо всей этой схеме мне рассказал немецкий химик, который был чиновником великой химической промышленности IG Farben, а также видным участником нацистского движения в то время. Я говорю это со всей серьезностью и искренностью ученого, потратившего почти 20 лет исследований в области химии, биохимии, физиологии и патологии фтора - любой человек, который пьет искусственно фторированную воду в течение одного года или более, никогда больше не будет прежним умственно или физически». ЧАРЛЬЗ Э. ПЕРКИНС, химик, 2 октября 1954 г.

Единственным аргументом в пользу фторирования является то, что фтор уменьшает разрушение зубов. Но исследования, охватившие 480 000 детей, не обнаружили свидетельств в пользу фтора. Наоборот, одно из исследований показало, что разрушение зубов сильнее именно в местности с повышенным содержанием фтора. Более того, в Европе состояние зубов улучшилось с 1970 года после отказа от фтора.

В 1930-х годах ученые узнали, что небольшое количество фтора, естественно присутствующего в воде, может защитить зубы от кариеса, и возникла идея искусственного добавления фтора в общественное водоснабжение для достижения того же эффекта. В 1940-х и начале 1950-х годов был завершен ряд исследований, направленных на определение того, может ли фтор оказывать вредное воздействие. Исследование показало, что вероятность нанесения вреда невелика. В начале 1950-х годов канадские и американские медицинские, стоматологические и общественные организации здравоохранения одобрили фторирование воды.

Однако, следует понимать, что большая часть фтора, добавляемого в воду, представляет собой промышленные отходы, а не природный фтор.

Веб-сайт, созданный Национальной медицинской библиотекой США. Фтор значится как яд, среди симптомов при передозировке, кроме прочих, значится «остановка сердца». «Количество фтора в зубной пасте ОБЫЧНО (видимо не всегда - прим. авт.) не проглатывается в достаточно больших количествах, чтобы причинить вред».

Существует масса доказательств и научных публикаций о вреде фтора:

1. Воздействие фтора нарушает синтез коллагена и приводит к разрушению коллагена в костях, сухожилиях, мышцах, коже, хрящах, легких, почках и трахее. [А. К. Сушила и Мохан Джа, «Влияние фтора на кортикальный и губчатый состав кости », IRCS Medical Sciences: Library Compendium, издание 9, № 11, стр. 1021-1022 (1981); Ю. Д. Шарма, «Влияние фторида натрия на предшественники перекрестных связей коллагена», Toxicological Letters, издание 10, стр. 97-100 (1982); А. К. Сушила и Д. Мукерджи, «Отравление фтором и влияние биосинтеза коллагена костной и внекостной ткани», Токсикологическое европейское исследование, издание 3, № 2, стр. 99-104 (1981); Ю. Д. Шарма, «Вариации метаболизма и созревания коллагена после приема фтора», Biochemica et Biophysica Acta, издание. 715, стр. 137-141 (1982); Мариан Дроздз и др., «Исследования влияния фторидных соединений на метаболизм соединительной ткани у растущих крыс» и «Влияние фторида натрия с и без одновременного воздействия фтористого водорода на метаболизм коллагена», Журнал токсикологической медицины, издание 4, стр. 151-157 (1984)];

2. Фтор стимулирует образование гранул и потребление кислорода лейкоцитами, но подавляет эти процессы, когда лейкоциты подвергаются воздействию чужеродного агента в крови. [Роберт А. Кларк, «Реакция йодирования нейтрофилов, индуцированная фторидом: значение для дегрануляции и метаболической активации», медицинский журнал «Blood», издание 57, стр. 913-921 (1981)];

3. Фтор истощает запасы энергии и способность лейкоцитов должным образом уничтожать чужеродные агенты в процессе фагоцитоза. Всего лишь 0,2 ppm фтора стимулирует выработку супероксида в покоящихся лейкоцитах, практически устраняя фагоцитоз. Даже микромолярные количества фтора ниже 1 ppm могут серьезно снизить способность лейкоцитов уничтожать патогенные агенты. [Джон Кернетт и др., «Опосредованная фтором активация респираторного взрыва в нейтрофилах человека», Журнал клинических исследований, издание 63, стр. 637-647 (1979); Габлер В.Л. и Леонг П.А., «Фторидное ингибирование полиморфноядерных лейкоцитов», Журнал стоматологических исследований, издание 48, № 9, стр. 1933-1939 (1979); В. Л. Габлер и др., «Влияние фтора на кинетику образования супероксида фторидом», Journal of Dental Research, издание 64, с. 281 (1985); Козлюк А.С. и др. Иммунный статус детей в химически загрязненной среде // Здравоохранение. Вып. 3. С. 6-9 (1987)];

4. Фтор сбивает с толку иммунную систему и заставляет ее атаковать собственные ткани организма, а также увеличивает скорость роста опухоли у людей, склонных к раку. [Альфред Тейлор и Нелл С. Тейлор, «Влияние фторида натрия на рост опухоли», Труды Общества экспериментальной биологии и медицины, издание 119, с. 252 (1965); Шиела Гибсон, «Влияние фтора на функцию иммунной системы», Дополнительные медицинские исследования, издание 6, стр. 111-113 (1992); Питер Уилкинсон, «Подавление иммунной системы низким уровнем фторидов», Свидетельские показания перед Высоким судом Шотландии в Эдинбурге по делу Макколла против Регионального совета Стратклайда, стр. 17723-18150, 19328-19492, и Доказательство 636, (1982 г.); Д. В. Оллман и М. Бенак, «Влияние неорганических фторидных солей на концентрацию циклического АМФ в моче и в естественных условиях », Журнал стоматологических исследований, издание 55 (Приложение Б), с. 523 (1976); С. Джауни и Д. В. Оллман, «Влияние фторида натрия и алюминия на активность аденилатциклазы и фосфодиэстеразы», Journal of Dental Research, издание 64, с. 201 (1985)];

5. Фтор ингибирует образование антител в крови. [С.К. Джейн и А.К. Сушила, «Влияние фторида натрия на образование антител у кроликов», Исследования окружающей среды, издание 44, стр. 117-125 (1987)];

6. Фтор снижает активность щитовидной железы. [Виктор Горлицер фон Мунди, «Влияние фтора и йода на обмен веществ, особенно на щитовидную железу», Muenchener Medicische Wochenschrift, издание, стр. 182-186 (1963) А. Бенаджано, «Влияние фторида натрия на ферменты щитовидной железы и базальный метаболизм у крыс», Annali Di Stomatologia, издание 14, стр. 601-619 (1965); Дональд Хиллман и др., «Гипотиреоз и анемия, связанные с фтором в молочном скоте», Journal of Dairy Science, издание 62, № 3, стр. 416-423 (1979); В. Столе и Дж. Подоба, «Влияние фтора на биогенез гормонов щитовидной железы», Nature, Vol. 188, № 4753, стр. 855-856 (1960); Пьер Галлети и Гюстав Джойе, «Влияние фтора на метаболизм йода в щитовидной железе и гипертиреоз», Журнал клинической эндокринологии и метаболизма, издание 18, стр. 1102-1110 (1958)];

7. Фториды разрушающе действуют на различные ткани организма. [T. Takamorim «Сердечные изменения у растущих крыс-альбиносов, которых кормили различным содержанием фтора», The Toxicology of Fluorine Symposium, Берн, Швейцария, октябрь 1962 г., стр. 125-129; Вилбер А. О. Белло и Гилель Дж. Гительман, «Высокое воздействие фтора на пациентов, находящихся на гемодиализе», Американский журнал болезней почек, издание 15, стр. 320-324 (1990); Ю. Йошиса, «Экспериментальные исследования хронического отравления фтором», Японский журнал промышленной гигиены, издание 1, стр. 683-690 (1959)];

8. Фтор способствует развитию рака костей. [Дж. К. Мауэр и др., «Двухлетнее исследование канцерогенности фторида натрия у крыс», Журнал Национального института рака, издание 82, стр. 1118-1126 (1990); Proctor and Gamble «Исследования канцерогенности фторида натрия на крысах, Презентация Национального института наук о гигиене окружающей среды, 27 июля 1985 г.; SE Hrudley et al., «Фторирование питьевой воды и остеосаркома», Canadian Journal of Public Health, издание 81, стр. 415-416 (1990); П. Д. Кон, «Краткий отчет об ассоциации фторирования питьевой воды и заболеваемости остеосаркомой у молодых мужчин», Департамент здравоохранения Нью-Джерси, Трентон, Нью-Джерси, ноябрь 1992 г.; MC Mahoney et al., «Уровень заболеваемости раком костей в Нью-Йорке», American Journal of Public Health, издание 81, стр. 81, 475 (1991); Ирвин Херсковиц и Изабель Нортон, «Увеличение числа случаев меланотических опухолей после лечения фторидом натрия», Genetics издание 48, стр. 307-310 (1963); Дж. А. Дисней и др., Пример проверки традиционной мудрости: школьные программы полоскания рта фторидом в США», Общественная стоматология и эпидемиология полости рта, издание 18, стр. 46-56 (1990); DJ Newell, «Фторирование воды и рак — ассоциация?», Applied Statistics, издание 26, № 2, стр. 125-135 (1977)];

9. Фториды вызывают преждевременное старение организма человека. [Николас Леоне и др., «Медицинские аспекты чрезмерного содержания фтора в системе водоснабжения», Доклады общественного здравоохранения, Том. 69, стр. 925-936 (1954); Дж. Дэвид Эриксон, «Смертность в отдельных городах с фторированной и нефторированной водой», Медицинский журнал Новой Англии, издание 298, стр. 1112-1116 (1978); «Деревня, где люди стареют раньше времени», Stern Magazine, издание 30, стр. 107-108, 111-112 (1978)];

10. Попадание фтора в организм детей с ополаскивателями для полости рта и зубными пастами чрезвычайно опасно для биологического развития, продолжительности жизни и общего состояния здоровья. [Ингве Эрикссон и Бритта Форсман, «Сохранение фтора в ополаскивателях для полости рта и средствах для ухода за зубами у детей дошкольного возраста», Caries Research, издание 3, стр. 290-299 (1969); WL Augenstein, et al., «Проглатывание фтора у детей: обзор 87 случаев», Pediatrics, издание 88, стр. 907-912, (1991); Чарльз Вакс, «Отчет о полевых исследованиях», Департамент здравоохранения и психической гигиены штата Мэриленд, 19 марта 1980 г., 67 страниц; Джордж Уолдботт, «Массовая интоксикация от чрезмерного фторирования питьевой воды», «Клиническая токсикология», том. 18, № 5, стр. 531-541 (1981)].

В Англии около 5,8 миллиона человек получают искусственно фторированную воду в концентрации 1 ppm. Доказательства того, что фторирование воды дает нечто большее, чем скромный эффект профилактики кариеса зубов, неоднозначны. За последние 15 лет было проведено два значительных обзора исследований фторирования воды. В 2001 году профессор Тревор Шелдон, председатель консультативной группы по проведению обзора, проведенного по заказу Министерства здравоохранения, выразил удивление по поводу того, что, несмотря на большое количество исследований, проведенных в течение нескольких десятилетий, не хватает надежных доказательств для обоснования политики. Кокрейновская группа, совместная группа ученых, которые рассматривают медицинские исследовательские работы, выразила озабоченность по поводу методов, используемых или сообщаемых о результатах, в 97% исследований фторирования воды. Многие из них, по его словам, не в полной мере учитывают все факторы, которые могут повлиять на риск развития кариеса у детей. Они также обнаружили существенные различия между результатами исследований, многие из которых проводились до введения зубной пасты с фтором. В то же время другие сообщения указывают на возможную связь между фтором и другими заболеваниями - от когнитивных нарушений и гипотиреоза до депрессии и флюороза скелета. Испания и Ирландская Республика - единственные европейские страны с таким же уровнем фторирования, как и Великобритания. Он остается более популярным в Австралии, Бразилии, Чили, Малайзии, Сингапуре и США, где фторирование воды сохраняет свою силу. Около 194 миллионов американцев снабжаются искусственно фторированной водой.

В 1974 году, трёхлетнему ребёнку из Бруклина (США), в первый раз посетившему зубного врача, нанесли на зубы пасту, содержащую фтор. Затем ему дали стакан воды, но гигиенист не объяснил мальчику, что нужно было прополоскать рот, а воду выплюнуть. Не зная этого, ребёнок выпил воду и спустя несколько часов умер от отравления фтором.

В отчёте Гарвардской школы общественного здоровья (HSPH) говорится, что использование фтора вызывает ухудшение умственных способностей у детей. В журнале «Environmental Health Perspectives» об исследовании, в котором участвовали дети двух близлежащих общин, исследователи обнаружили, что дети в местности с низким содержанием фтора отличались сообразительностью или высоким интеллектом на 28%. В отчёте HSPH говорится, что 23 исследования, в которых участвовали люди, и 100 исследований над подопытными животными связывают ухудшение мозговой деятельности с использованием фторированной воды. Данные исследований показывали увеличение содержания в мозгу алюминия и бета-амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера.

«Питьевая вода, содержащая всего 1,2 части на миллион фторидов, вызовет нарушения развития. Мы не можем рисковать такими серьезными системными нарушениями. Потенциальные возможности причинения вреда перевешивают возможности пользы», - Журнал Американской стоматологической ассоциации, 1 октября 1944 г.

В 1977 году доктор Дин Берк, возглавлявший секцию цитохимии Национального института рака в течение 30 лет, показал, что фторирование вызвало около 10 000 смертей от рака в ходе эпидемиологических исследований. После анализа результатов исследования на крысах было установлено, что животные, которые пили фторированную воду:

– Показали увеличение опухолей и раковых заболеваний в плоскоклеточных клетках полости рта.

– Развилась редкая форма рака кости, называемая остеосаркомой.

– Выявлено увеличение числа опухолей фолликулярных клеток щитовидной железы.

– Развилась редкая форма рака печени, известная как гепатохолангиокарцинома.

– Увеличивает смертность от рака – в исследовании 10 крупнейших городов США с фторированием сравнивались с 10 крупнейшими городами без фторирования. Было обнаружено, что после фторирования смертность от рака сразу же возросла - всего за год.

Это интервью доктора Дина Берка, было записано в прямом эфире в Голландии в 1970-х годах, и в результате его трансляции 100 000 человек вышли на улицы, и им немедленно прекратили фторировать воду. По собственным словам доктора Дина Берка, "это равносильно публичному убийству в больших масштабах, это было бы публичным преступлением - добавлять фтор в питьевую воду людей". Доктор Дин Берк был соавтором одной из наиболее часто цитируемых работ в истории биохимии "Определение констант диссоциации ферментов", опубликованной в журнале Американского химического общества в 1934 году. В 1937 году Дин стал соучредителем Национального института рака США (NCI) и более трех десятилетий возглавлял его отдел цитохимии. Поначалу Дин скептически относился к тому, что существует какая-либо связь между фторированием и раком, но позже пришел к убеждению, что фтор является основным канцерогеном, ответственным за десятки тысяч смертей в год. С его верительными грамотами NCI он был самым впечатляющим свидетелем, которого имели силы по борьбе с фторированием во всем мире. Излишне говорить, что эта роль не расположила его к учреждению общественного здравоохранения, которое боролось за свое право лечить всю общественность фтором в общественной питьевой воде во имя предотвращения кариеса у детей.

“Подводя итог, мы считаем, что фторирование - это необоснованный риск. То есть токсичность фтора настолько велика, а предполагаемые выгоды, связанные с ним, настолько малы – если таковые вообще имеются, – что требование к каждому мужчине, женщине и ребенку употреблять его в пищу граничит с преступным поведением со стороны правительств”, – доктор Уильям Хирзи, старший вице-президент Профсоюза работников Агентства по охране окружающей среды США, 1999 год.

На основе данных Всемирной организации здравоохранения, которые показывают, что улучшение здоровья зубов в 18 разных странах имеет мало общего с тем, приняли ли они фторирование воды или нет. Подтверждает это и Университет Йорка в Шотландии, который обнаружил, что количество случаев кариеса у детей по всей Европе снизилось. Страны, демонстрирующие наибольшее снижение - Швеция, Нидерланды, Финляндия и Дания, - отменили обязательное фторирование воды.

Л - «логика». Это массовое «лечение», без контроля дозы, так как нет контроля над тем, сколько воды выпьет один человек в любой день. А поскольку 96% подаваемой воды не пьется, это пустая трата 96% денег, потраченных на фторирование.

В последние годы Швеция, Нидерланды, Германия и Швейцария отказались от фторирования своих запасов воды. В Израиле в 2013 году министр здравоохранения объявил об окончании обязательного фторирования воды. США, Канада и Ирландия снизили дозировку до 0,7 промилле.

Из-за токсичности фтора, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение запретить с сезона 2020-2021 использование фторсодержащих средств для подготовки лыж. Данное решение принято в соответствии с правилами Евросоюза, вступающими в силу в июле этого года и призванными уменьшить воздействие человека на окружающую среду.

FDA (Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США) объявило, что фторированные продукты для ухода за зубами (гель, паста и порошок) должны содержать «Предупреждение»: «Хранить в недоступном для детей в возрасте до 6 лет месте. [выделено жирным шрифтом] Если вы случайно проглотили больше, чем нужно для чистки зубов, обратитесь за медицинской помощью или немедленно обратитесь в токсикологический центр». Количество фтора в одном тюбике зубной пасты среднего размера достаточно для того, чтобы убить маленького ребенка, если использовать весь тюбик за один раз. Добавляют фтор в такую продукцию как: газированные напитки, шоколадные батончики, хлопья для завтрака, детское питание и многое другое.

Кто внедрил фтор в систему водоснабжения…

Тут всё довольно предсказуемо, и в то же время удивительно. Это группа транснациональных компаний, производителей фармацевтической продукции «Big Pharma», которые спонсируют врачей и стоматологов.

В 1904 году председатель «Bayer» - Карл Дуйсберг, вернувшись в Германию, предложил общенациональное слияние производителей красителей и фармацевтических препаратов. Была создана немецкая компания с ограниченной ответственностью «IG Farben», которая представляла собой конгломерат восьми ведущих и крупнейших немецких химических производителей того времени, включая «Bayer», «Hoechst», «BASF» и т. д.

В 1928 году Генри Форд и «American Standard Oil Company» (Рокфеллеры) объединили свои активы с «IG Farben». Активы в Америке контролировались холдинговой компанией American IG Farben, в совет директоров которой входили: Эдсел Форд, президент «Ford Motor Company», Час. Э. Митчелл, президент рокфеллеровского «National City Bank of New York», Уолтер Тигл, президент «Standard Oil New York», Пол Варбург, председатель федерального резерва и брат Макса Варбурга, финансист германских военных, Герман Мец, директор Банк Манхэттена, контролируемый Варбургами, и ряд других членов (трое из которых предстали перед судом и были осуждены как немецкие военные преступники за свои преступления против человечности и это те же люди, которым принадлежит «Big Pharma»).

В 1939 году в соответствии с соглашением «Alted Американская алюминиевая компания» (ALCOA), в то время крупнейший в мире производитель фторида натрия, и «Dow Chemical Company» передали свою технологию Германии. «Colgate», «Kellogg», «Dupont», и многие другие компании, подписали картельные соглашения с «IG Farben». У «ALCOA» были токсичные отходы, побочный продукт производства алюминия, иначе известный как фторид. Они наняли биохимика Джеральда Кокса, чтобы найти способ избавиться от него, и решили убедить людей, что добавление фтора в воду принесет пользу всем. Именно тогда в Америке в 1939 году впервые было рекомендовано фторирование воды. «ALCOA» не только получила способ избавляться от токсичных отходов, более того, им даже платили за то, чтобы они избавлялись от них, продавая их, чтобы их можно было сбрасывать как мусор в общественное водоснабжение.

Далее, 1944 г. и «IG Farben» получает патент на пестицид Циклон B, производимый «Degesch» (Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung). «IG Farben» владела 42,2% акций компании и имела собственных менеджеров в составе управляющего комитета. Гранулы «Zyklon B» (синильная кислота) испаряются при контакте с воздухом и использовались в газовых камерах нацистских концлагерей. Та же группа людей, которая убедила Америку фторировать воду, произвела нацистам отравляющий газ.

И как «вишенка на торте» - эти же компании «Bayer», «IG Farben», «Dupont» уже фигурировали в публикациях посвященных ГМО, при объединении с печально известным отравителем людей - «Monsanto». Также упоминалось, что до Второй Мировой войны и «Bayer», и BASF входили в состав одного и того же немецкого химического концерна «IG Farben», известного тем, что он при фашистах производил отравляющий газ «Zyklon B», которым травили заключенных в лагере смерти Освенцим. После войны «IG Farben» попал на Нюрнбергский трибунал – столько он «наследил». Многие руководители были отправлены за решетку. А решением суда концерн был разделен на BASF и «Bayer». Тут надо дважды подумать, прежде чем доверять своё здоровье таким «ребятам».

В России…

В России воду не фторируют, а хлорируют. Несмотря на то, что хлор, также является ядом и имеет схожую с фтором химическую формулу, его влияние на мозг, в отличие от влияния фтора, пока что изучено не до конца.

Тут важно понимать, что хлор хлорированной воды, попадает в организм не только при питье, но и при принятии ванны или душа, и даже при вдыхании ядовитых паров. Всё это очень серьёзно.

Те же самые свойства хлора, которые спасают от кишечных инфекций, могут вредить здоровью человека. Хлор — это ядовитый газ, который не раз использовался как смертельное химическое оружие массового поражения. В 1915 году в ходе Первой Мировой войны германские войска применяли его против войск Российской Империи. В мировой истории этот факт известен под названием «Атака мертвецов».

Доктор Герберт Шварц из Камберлендского колледжа в Америке давно озабочен проблемой хлорирования воды. Он считает, что подобную очистку необходимо срочно запретить. Регулярное употребление такой воды, по мнению ученого, влечет за собой огромный риск возникновения онкологических заболеваний. Из-за хлора в организме образуются тригалометаны, которые в свою очередь вызывают рост раковых клеток. Об этом ученый заявил еще в 1998 году в материале для агентства «Рейтер». Со Шварцем согласны и эксперты «Росконтроля».

Главная опасность хлора в его высокой активности: он легко вступает в реакцию с органическими и неорганическими веществами. Подобных веществ в очищаемой воде в избытке, так как водозабор ведется в основном из открытых водоемов: рек, озер, водохранилищ. Результат таких реакций — вредные органические соединения: трихлорметаны, хлороформ, хлорноватистая и соляная кислоты, обладающие токсическими, канцерогенными и мутагенными свойствами. В малых дозах эти соединения не опасны, но они накапливаются в организме и со временем приводят к обострению хронических и развитию новых заболеваний, в том числе онкологических. Чаще всего употребление хлорированной воды вызывает рак мочевого пузыря, почек, желудка, кишечника, гортани и молочной железы, а также способствует развитию атеросклероза, гипертонии, болезней сердца, анемии.

Но хлор это далеко не всё, что содержит водопроводная вода…

Если верить официальной статистике, около 40% населения России регулярно пользуются некачественной водой. Отмечается рост доли проб воды, не соответствующих требованиям СанПин.

22 сентября 2021 год. Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания гормонов в питьевой воде. По словам главы ведомства Анны Поповой, их привели в соответствие с европейским объемом нормативов. Это не значит, что гормоны стали добавлять в воду, это значит что раньше нормативов по количеству гормонов в воде не было, а теперь они есть. Оказывается гормоны в воде довольно давно…

Роспотребнадзор объяснил введение нормативов по содержанию в воде гормонов. Введение обязательных нормативов по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков необходимо, чтобы контролировать их наличие, ранее такой нормы в России не было, хотя остатки этих веществ могли присутствовать в воде. То есть следовые количества этих веществ присутствовали в воде, но не было никакой нормы, за превышение которой можно было бы оштрафовать. Проблема антибиотиков и гормонов в воде для современного мира актуальна - они попадают туда из продуктов выделения принимавших антибиотики, от крупных фармацевтических компаний или больниц, где неправильно утилизируют медицинские отходы, уточнили в ведомстве.

По данным научной статьи, опубликованной в журнале Environmental pollution в 2020 году, в Дунае обнаружено 52 вида фармпрепаратов из 111 потенциально возможных.

Ученые установили, что более половины антибиотиков полностью не разрушаются после того, как оказываются в нашем организме. То есть, попадая в сточные воды, они сохраняют свою биологическую активность. Это касается и гормонов (в том числе, противозачаточных таблеток). Очистные сооружения, даже очень современные, не способны полностью фильтровать воду от антибиотиков. Исследование, проведенное в 2013 году в Троицком и Новомосковском районах столицы, показало, что даже в очищенной сточной воде присутствуют остаточные следы фармпрепаратов. Кстати, хлорирование воды в случае с некоторыми видами антибиотиков только усугубляет ситуацию, увеличивая их токсичность. Еще один источник антибиотиков и гормонов в воде — это животноводческие фермы, а также нелегальные свалки лекарств. Даже в незначительных, но постоянных дозах антибиотики и гормоны в воде наносят ощутимый вред здоровью. Наибольшим рискам подвержен неокрепший детский организм. Регулярное употребление антибиотиков может стать причиной снижения иммунитета, гормоны нарушают нормальную работу половой системы, провоцируют дисфункции. Кроме того, у нас возникает привыкание к лекарственным средствам. В итоге человек с удивлением отмечает, что прописанный врачом антибиотик не действует. И, конечно, не стоит забывать про аллергические реакции. Опасны фармпрепараты и для других живых организмов: так, в Канаде провели необычный эксперимент. Озеро, не связанное с другими водоемами, намерено загрязнили этинил-эстрадиолом — гормоном, который составляет основу большинства контрацептивов. Присутствие этого гормона в воде негативно сказалось на популяции рыбы: за 7 лет она исчезла практически полностью. Ученые выяснили, что это произошло из-за феминизации мужских особей и прекращения выработки веществ, необходимых для оплодотворения икры.

В Европе по этому поводу уже относительно давно бьют тревогу. Например, ученые из университета Йорка провели исследование и изучали содержание 14 основных антибиотиков в реках 72 стран. Из 711 источников антибиотики обнаружили в 65% (462 источниках питьевой воды). Потенциально опасная концентрация была обнаружена в 51 источнике.

Еще в начале 90-х, химики-экологи Томас Хеберер и Ганс-Юрген Стан из Берлинского технического университета обнаружили в грунтовых водах Германии и Швейцарии значительные концентрации вещества, которое сначала приняли за видоизмененный гербицид. В результате более тщательного анализа было установлено, что этим веществом является одно из популярных в Европе лекарств для понижения содержания холестерина в крови. Вскоре немецкие ученые обнаружили в реках, озерах и глубоких водоносных пластах и другие лекарства. Среди них были препараты, предназначенные для борьбы с ожирением, анальгетики (в частности, широко используемые в Европе ибупрофен и диклофенак), антибиотики и даже стероидные гормоны и противозачаточные средства.

Сотрудники лаборатории немецкого города Висбадена проверили грунтовые воды Германии на наличие всего лишь шестидесяти наиболее распространенных в Европе лекарственных препаратов. И каково же было их изумление, когда в любом из взятых для анализа образцах воды им удалось обнаружить более тридцати из них в опасных для здоровья концентрациях. Среди них снотворные, сердечно-сосудистые, противозачаточные и противоэпилептические препараты, антибиотики и даже контрастные вещества, используемые при рентгенодиагностике. А ведь большая часть обнаруженных препаратов беспрепятственно попадает в питьевую воду. Об этом в журнале "Исследование воды" сообщил руководитель экотоксикологических исследований и сотрудник этой лаборатории Томас Тернс.

При поступлении в организм на протяжении многих лет, даже в незначительных количествах, эти лекарства наносят серьезный вред здоровью. Так, препараты, предназначенные для снижения веса, нарушают обмен веществ, особенно у детей. Они пагубно влияют на половое созревание 11-13-летних девочек, которым для нормального развития в этот период необходим определенный запас жира. Стероидные гормоны и противозачаточные препараты вызывают сбои в работе половой системы у мужчин и женщин, нарушают их репродуктивную функцию, а в отдельных случаях могут проявлять канцерогенные эффекты, способствуя развитию рака молочной железы, простаты и др. Антибиотики, убивая живущих в организме полезных бактерий, тем самым способствуют его заселению болезнетворными грибами, что заканчивается трудноизлечимыми формами грибковых заболеваний, например кандидамикозом. Постоянный контакт с лекарствами ведет к сенсибилизации организма и развитию аллергических реакций, которые могут протекать по-разному: в форме легкого дерматита или, например, смертельно опасного анафилактического шока.

Но как себя уберечь от вредного воздействия такой воды, или что можно сделать, что бы хотя бы минимизировать вред, об этом в следующей части публикации…

