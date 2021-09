Почему пластик вреден

Аргументы Недели → Мнение 13+

Большинство людей не вникают в ту действительность, которая касается пластика, а потому даже не подозревают, как он им вредит, и как всё это важно.

Исходным сырьём для подавляющего большинства видов пластиков служат уголь, природный газ и нефть. Из них, путём химических реакций выделяют простые (низкомолекулярные) газообразные вещества – этилен, бензол, фенол, ацетилен и другие, которые затем в ходе реакций полимеризации, поликонденсации и полиприсоединения превращаются в синтетические полимеры.

Пластик разлагается около 500 лет, и при разложении отравляет почву, грунтовые воды и мировой океан. Пластик, наносит ущерб здоровью человека попадая в организм через питьевую воду, атмосферу, продукты питания, и даже через кожу.

В 2019 году, вышел доклад о воздействии пластика на организм человека. В докладе: «Пластик и здоровье: реальная цена пластиковой зависимости», опубликованном Центром международного экологического права, сообщается, что в каждом этапе жизненного цикла, пластик представляет угрозу для человека. Уже достаточно известно, для того чтобы начать отказываться от одноразовых пластмасс. Но опасно то, что многое до сих пор не известно. База данных используемых химических веществ, при производстве пластиковой упаковки, содержит около 4 000 наименований. При этом учёные, провели анализ около 1 000 веществ, и как минимум 148 из них определены как очень опасные.

Доклад, подготовлен экспертами международных некоммерческих организаций и университета Эксетера, и уникален тем, что ученые впервые рассмотрели влияние пластика для организма человека, и окружающей среды, во всех этапах его существования: от добычи из скважины до нефтепереработки на заводе; от полки из магазина до соприкосновения с руками человека; от свалки до загрязнения атмосферы, воды и почвы. До этого все исследования ограничивались отдельными моментами циклов существования материала, конкретными продуктами, процессами или путями воздействия.

Международная природоохранная организация «Greenpeace» перевела основные выводы доклада на русский язык. Прочитать полную версию доклада на английском можно на сайте Центра международного экологического права, вот тут.

Ключевые выводы доклада:

Пластик представляет риск для здоровья человека на каждом этапе своего жизненного цикла: опасные химические соединения образуются в процессе добычи и производства сырья, во время использования к пластику добавляют новые токсичные вещества, а когда пластик становится мусором, он загрязняет окружающую среду и нашу еду.

Установлена связь между производством пластика и заболеваниями нервной системы, раком, особенно лейкемией, снижением репродуктивной функции и генетическими мутациями.

При использовании пластиковых изделий люди глотают и (или) вдыхают большое количество частиц микропластика и сотни токсичных веществ, которые могут вызывать онкологические заболевания, задержки развития и эндокринные нарушения.

Из-за неопределённости и недостатка информации тяжело дать полную оценку рискам для здоровья человека на всех этапах жизненного цикла пластика. Это также ограничивает возможности потребителей и законодателей принимать взвешенные решения.

7 видов пластика.

Из пластика делают посуду, упаковку, детские игрушки и, кажется, что вообще большую часть предметов, которые мы используем ежедневно. Маркировка (цифра в треугольнике) помогает сделать правильный выбор. Каждый вид пластика вреден по-своему.

На официальном сайте международной организации российского отделения можно найти краткую информацию о видах пластика, его переработке, и вредных видах, но мы рассмотрим это более подробно.



Используется для упаковки: воды, лимонада, сока, молока, кефира, йогурта и других кисломолочных напитков, растительного масла, кетчупа (и других готовых соусов), специй и других сыпучих продуктов, косметики (лучше заменить сухой косметикой), порошки и т.д.

У ПЭТ-тары низкие барьерные свойства. Она пропускает внутрь ультрафиолетовые лучи и кислород, а наружу — углекислоту, что ухудшает качество и сокращает срок хранения продуктов. Использовать можно только один раз, при повторном использовании выделает фталат — токсичное вещество, негативно влияющее на печень, почки, репродуктивные органы, эндокринную и нервную систему. На переработку принимают везде, где есть раздельный сбор мусора. Исключение — бутылки из-под растительного масла, так как масло проникает в пластик и не даёт возможности производить из него вторсырьё.



Из него: одноразовая и многоразовая посуда, бутылки для сока, молока (Tetra Pak и PURE Pak), йогурта, кефира и т.п.; крышки для пластиковых бутылок, контейнеры для еды, ёмкости для косметики (гели для душа, шампуни, жидкое мыло, и т.п.), ёмкости для бытовой химии (моющие и чистящие средства, отбеливатели и т.п.), гигиенические прокладки (верхний, нижний слой и упаковку), упаковочные пакеты, канистры и упаковку для горюче-смазочных материалов, детские игрушки, вёдра и тазы, пластиковые пакеты и даже канистры для моторного и прочих машинных масел. Считается пригодным для пищевых продуктов, хорошо перерабатывается и вторично используется, однако способен выделять формальдегид (бесцветный газ, негативно влияющий на органы дыхания, кожный покров и нервную систему). На переработку принимают везде, где есть раздельный сбор мусора.



Из него: пластиковые окна, трубы, детские игрушки, контейнеры для еды и пищевую плёнку (вместо неё можно использовать восковые салфетки), натяжные потолки, детали для мебели, тару для технических жидкостей (жидкости для мытья окон и т.п.), банки для сыпучих пищевых продуктов и жиров, скатерти и занавески для ванной, напольные покрытия, линолеум и искусственную кожу.

Опасный вид пластика. Для производства ПВХ используют множество токсичных добавок: фталаты, тяжелые металлы и т.д. Противопоказан для пищевых продуктов, но всё-таки используется. В других целях можно использовать мнокоратно. Содержит бисфенол А, винилхлорид, фталаты, и, возможно, кадмий. При сжигании выделяет диоксин — высокотоксичное вещество, негативно влияющее на репродуктивную и иммунную системы, вызывает гормональные нарушения и раковые заболевания. Практически не поддается переработке. На переработку не принимают, избегайте.



Из него: почти все пакеты (мусорные, плотные непрозрачные, для моющих средств и стирального порошка, для замороженных овощей и полуфабрикатов и т.л.) пищевую плёнку, часть упаковки для бытовой техники.

Считается не опасным и пригодным для пищевых продуктов. Почти безвреден, но при нагревании и в процессе разложения выделяет формальдегид. Использовать можно несколько раз, однако вместо пакетов рекомендуется использовать матерчатую сумку. Поддается вторичному использованию и переработке. На переработку принимают, но не везде.



Из него: упаковка для детского питания и средств гигиены, стаканчики для сметаны, йогуртов, мороженного; упаковка для шоколадок, пакеты для хлеба и круп, подгузники, детские соски, крышки для бутылок, диски, бутылки для сиропа и кетчупа, гигиенические прокладки (верхний слой), пищевые контейнеры, упаковки для фотопленок, мешки, тара, трубы, трубочки для напитков, баночки для таблеток, детали технической аппаратуры, нетканые материалы, шприцы, детские игрушки, лотки для холодильника и т.д.

Почти безвреден, при нагревании и в процессе разложения выделяет формальдегид. Использовать можно несколько раз. На переработку принимают, но не везде.



Из него: сэндвич-панели и теплоизоляционные плиты, вспененные подложки для нарезок, мяса, овощей и фруктов; непрозрачные одноразовые ложки, вилки и ножи; стаканчики для йогурта, пенопласт, аудиокассеты и коробки для CD, упаковка для яиц, коробочки под овощи и фрукты, детские игрушки.

Считается потенциально опасным, особенно при горении. Рекомендуется использовать только один раз: при повторном использовании, нагревании или в контакте с некоторыми продуктами выделяет канцероген стирол, который отрицательно влияет на функцию печени и почек, на кровеносную, нервную системы. На переработку принимают, но не везде. Избегайте.



Из него: многоразовые бутылки для воды, бутылочки для детей, бутылки для кулера, детские игрушки, прозрачные одноразовые ложки, вилки и ножи, «биоразлагаемый» пластик, тюбики для зубной пасты, внутренняя прослойка для металлических консервных банок, пакеты (рукава) для выпечки, CD и DVD, комбинированную упаковку.

Можно использовать несколько раз, после частого мытья. При нагревании выделяет бисфенол А или луорен-9-бисфенол (BHPF), который оказывает отрицательное влияние мозгу, репродуктивной и эндокринной системам. На переработку не принимают. Избегайте. Упаковку с такой маркировкой не перерабатывают, и она заканчивает жизненный цикл на свалке или в печи мусоросжигательного завода.

Что бы не подвергать опасности себя, и не вредить окружающей среде, лучше избегать использование пластика, и заменять его другими не токсичными и более долговечными материалами (стекло, дерево, ткань, бумага и т.д.). Следует учитывать, что маркировка есть не на всех пластиковых носителях; в России нет законодательства, регламентирующего маркировку и, тем более, осуществляющего контроль её соответствия; переработка пластика, не решает всей проблемы бытовых отходов.



Методы переработки пластика:

Пиролиз. Способ обработки пластмассы осуществляется под действием высоких температур, обработка в специальных камерах с отсутствием доступа кислорода. Продуктами процесса будут: газ, мазут и тепловая энергия. Многоконтурный пиролиз. При температуре, свыше 600º C, в среде с отсутствием кислорода, пластик плавится, а затем подается в многоконтурную систему циркуляции. Это позволяет очистить пластмассу от ядовитых веществ и получить более чистое топливо. Гидролиз. В вакуумных резервуарах мелкий лом пластмассы расщепляется под воздействием воды, растворов кислот и высокой температуры. Этот метод энергозатратный, и окупается он только при больших масштабах переработки. Применяя двухатомные спирты. Один из видов гидролиза, при котором используется этиленгликоль и более высокие температуры. Для ускорения химических реакций используются катализаторы. Малотребователен к исходному сырью, но полученный пластик не пригоден для пищевого использования. Метанолиз. Наиболее распространенный способ термопереработки. В резервуарах с высокими температурами пластмассы расщепляются при помощи метанола. Такой способ подходит только для крупных масштабов переработки, и необходимо учитывать, что он взрывоопасен. Механическая обработка. Пластик сначала сортируются, после его отправляют на предварительное измельчение, промывку и сушку. Полученные фрагменты плавят и разливают по формам, или измельчают в гранулы, которые используют как сырьё в других производствах.

Переработка пластика в России. Для полноценного функционирования системы перерабатывающих предприятий в России пока созданы не все условия. У населения отсутствует культура сортировки отходов, нет массового осознания важности этих действий. В связи с чем, немногочисленные мусороперерабатывающие заводы вынуждены тратить больше производственных мощностей на самостоятельную сортировку мусора. Так же следует учитывать, что уровень государственной поддержки для таких предприятий существенно ниже, чем в странах Европы. Тут можно ознакомиться с каталогом пунктов приема пластика в городах.



Одноразовые пакеты — серьезная угроза окружающей среде. Их практически не перерабатывают (по данным организации ConservingNow, в мире на переработку попадает один пакет из двухсот). Это связано с тем, что пакеты сложно собирать, а для их переработки необходимо специальное оборудование, так как в обычном они распадаются на мелкие частицы. В результате пакеты лежат на свалках до 400 лет — загрязняют воду и почву, приводят к гибели животных. При этом в мире каждый год используют 500 миллиардов пакетов, из них в России — 26,5 миллиардов. Срок жизни одного пластикового пакета около 12 минут. И так как такие пакеты не разлагаются, то их воздействие на экосистему растёт с каждым днём. Что касается биоразлагаемых бумажных пакетов, то при их производстве в атмосферу выбрасывается больше вредных веществ: углеродный след бумажного пакета в 3 раза больше, чем пластикового. И в итоге использование 1000 бумажных пакетов приравнивается к сжиганию 8 литров бензина.

Так же серьезному загрязнению пластиком, способствует упаковка продуктов. В мире каждый год выбрасывается 561 млн. тонн пищевой упаковки. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение продуктам в бумажной упаковке и брать с собой в магазин термосумку. Так вы не только сохраните свежесть продуктов и сэкономите деньги на пакетах, но и сократите количество мусора.

Полностью отказаться от пластика вряд ли получится – слишком много окружающих вещей создано из этого дешевого материала. Но можно максимально сократить потребление пластика и внести вклад в спасение природы. Например, не покупать воду в пластиковых бутылках и использовать вместо них многоразовые бутылки из нержавеющей стали или другого многоразового материала. Если вы не представляете своего утра без кофе с собой – приходите в кофейни с собственной термокружкой. Некоторые кофейни даже готовы сделать вам за это скидку на кофе. Если очень спешите, а термокружку забыли - при покупке кофе с собой откажитесь хотя бы от пластиковой крышки и ложечки.





Кроме того одноразовые пакеты входят в топ 10 главных загрязнителей Мирового океана и прибрежных территорий, о чём свидетельствуют данные Greenpeace. По подсчетам ConservingNow, каждую минуту в мире потребляется более миллиона пластиковых изделий — в год выходит более 1 трлн. штук.

Статистика неумолима. Каждую минуту в океан сбрасывается содержимое одного мусоровоза, заполненного пластиком. А 50% воздуха, которым мы дышим, поступает из океана. Более 70% территории Земли покрыто водой. Поэтому так важно очистить океан от пластиковых загрязнений.





Кроме того, важно знать, что в связи с таким отношением к природе, пластик находится и в питьевой воде. В одном из интернет ресурсов, а именно ScienceDirect (сайт издательства Elsevier), где размещаются научные публикации, опубликован обзор: «Микропластики в пресной и питьевой воде: критический обзор и оценка качества данных»



Какие меры принимаются мировым сообществом?

Ситуация с загрязнением пластиком очень серьезная. Во многих странах, всё больше людей обращает на это внимание. Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации) сообщает, что в Евросоюзе уже вступил в силу закон, запрещающий производство, продажу и использование пластиковой посуды, ватных палочек и держателей воздушных шариков.

Ну а что же в России? Результаты тоже есть! В России, всё больше продуктовых сетей принимают участие в акции Гринписа «Освободи планету! «ПорвиСПакетом». Вслед за «Ашаном», «Вкусвиллом» и Spar от раздачи пластиковых пакетов отказалась «Азбука вкуса».

Кроме того, в России запрет на производство товаров из пластика планируют ввести в 2024 году. Глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что вводить запрет будут постепенно. Перечень из 28 пластиковых товаров и типов упаковки, рекомендованных к запрету в России, был подготовлен «Российским экологическим оператором». В проект вошли одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки для стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, пачки для табачной продукции, блистерная упаковка для всего, кроме лекарств, пластиковая упаковка для куриных и перепелиных яиц, а также несколько видов пакетов: дойпак (как у соусов), флоупак (как у сырков), в форме кувшина, саше-пакет и одноразовая сумка-сетка. Документ находится на согласовании в Минпромторге.

Существует много стартапов, которые уже показывают серьезные результаты. Пожалуй самый известный из них, это Ocean Cleanup. Эта некоммерческая организация, находится в Роттердаме, основана в 2013 году, и у нее есть одна конкретная цель: собрать 90% пластика, который попадает в океан к 2040 году. Одно такое устройство сможет извлекать из воды до 50 тысяч кг мусора в день. Для завершения своей миссии они создали систему технологий очистки, которая, как и пластик в океан, движется с течениями. Сейчас команда совсем отказалась от идеи пассивного сбора мусора в пользу системы с активным двигателем, когда два корабля тянут U-образный «сачок» через океан с постоянной скоростью в 1,5 узла. Идея состоит в том, чтобы собирать весь собранный пластик в зоне его удержания концентрируя отходы в одном месте. Плюс корабли могут маневрировать, направляясь в зоны с повышенным содержанием мусора. Ещё одно преимущество этой конструкции, по словам авторов проекта Ocean Cleanup Project, состоит в том, что масштабирование системы будет коммерчески выгодным. Новая конструкция получила имя «Дженни», это барьер длиной 800 метров и, по заявлению создателей проекта, это первая крупномасштабная система очистки океана.

Существуют и другие. Plastic Odyssey - компания, основанная в Марселе в 2017 году, занимается разработкой технологических решений, позволяющих повторно использовать пластик для создания новых товаров, путем создания в портах, небольших переносных заводов по переработке пластика. Searious Business - основан в Эйндховене в 2016 году, предлагает решения для крупных брендов, которые хотят уменьшить пластиковые отходы, создавая круговое использование. River cleaning-компания основана в Италии в 2018 году. Установлено, что большая часть отходов, попадающих в океан, на самом деле поступает из рек. С целью предотвращения попадания пластиковых отходов в океаны, компания использует систему очистки реки состоящую из диагональной линии плавучих устройств, которые перемещаются по течению реки для перехвата отходов. Ocean Bottle - лондонский стартап хочет объединить две вещи: переработку пластика и выпуск дизайнерских бутылок с водой. Ее уже продают в 88 странах мира. Деньги с продажи идут на сбор 11,4 кг пластика в прибрежных районах, где загрязнение пластика является большой проблемой. Sulapac - основан в Хельсинки в 2016 году, он создает вещи из древесины полностью биоразлагаемые и не содержащие микропластика. Ichthion - основан в Лондоне в 2017 году. Он разработал отмеченную наградами технологию, которая способна удалять большие объемы пластика для рек и океанов. Эта идея родилась в лондонском Имперском колледже с целью создать систему, которая будет генерировать энергию и может быть установлена на реках, в прибрежных районах и океанах. #tide – основанная в 2018 году компания в Базеле. Швейцария не имеет никакой береговой линии, но это не мешает компании создавать все виды продуктов из пластиковых отходов, собираемых из океанов. Собранный пластик перерабатывают и превращают в сыпучий материал, который используют для многих видов продукции: от курток до мебели и даже электронных устройств. Notpla - Британский стартап, основанный в 2012 году, они хотят заменить все одноразовые пластмассы на материал из морских водорослей и растений. The Great Bubble Barrier основан в 2017 году, создал продукт, который собирает отходы в реках или каналах и предотвращает их попадание в океаны. Решение представляет собой барьер из пузырьков, который расположен на дне реки и по диагонали к текущему направлению. Таким образом, когда отходы достигают барьера, они естественным образом всплывают на поверхность, а поток перемещает их на берег реки, где их собирают и отправляют на перерабатывающее предприятие.

Микроорганизмы которые питаются пластиком.

Около 100 000 различных микроорганизмов исследовали ученые Университета Портсмута, но нашли то, что искали. Описанный учеными в специализированном журнале Nature мутировавший фермент бактерии способен разложить на мелкие частицы полиэтилентерефталат, так называемый ПЭТ, в течение всего нескольких часов. За 10 часов он может справиться почти с тонной старых пластиковых бутылок, расщепив на составные части 90 процентов из них. Поскольку процесс разложения длится более года, ученые продолжили исследование, в ходе которого случайно обнаружили новый фермент, который разлагает пластик значительно быстрее. Результаты этого исследования были представлены в специализированном издании Proceedings of the American Academy of Scienses (PNAS).

Японские ученые из Института технологий в Киото в 2016 году обнаружили, что определенные микроорганизмы могут разлагать пластик. Они провели исследование сточных вод на одной из станций по утилизации бутылок из полиэтилентерефталата и нашли в них бактерию ideonela sakaisensis 201-F6. Японские молекулярные биологи открыли необычную бактерию, которая умеет "есть" лавсан и другие виды пластика, и извлекли из них ферменты, отвечающие за разложение этих полимеров, говорится в статье, опубликованной в журнале Science

Кендзи Миямото (Kenji Miyamoto) из университета Кейо в Йокогаме (Япония) и его коллеги нашли способ уничтожить весомую часть этой "мусорной кучи", изучая то, как различные сообщества бактерий реагируют на присутствие полиэтилентерфталата (PET). Этот термопластик, также известный как лавсан, применяется при изготовлении пластиковых бутылок, одежды, кинопленки и прочих носителей информации. На долю PET приходится шестая часть всего пластикового мусора на Земле.В ходе исследований ученые обнаружили, что обычная почвенная бактерия Ideonella sakaiensis способна жить на стопроцентной "диете" из лавсана и разлагать его молекулы на воду и углекислый газ.

Немецкие ученые обнаружили бактерию, расщепляющую полиуретан. Уже давно известно, что определенные виды грибков могут расщеплять не только ПЭТ, но полиуретан. Мусор из полиуретана обычно не используют как вторсырье, а сжигают. Но в процессе горения выделяются ядовитые, способные вызывать онкологические заболевания химические вещества, которые убивают большинство бактерий. Как выяснили ученые, одному виду бактерий, который был обнаружен на мусорном полигоне и в марте был представлен учеными Центра по исследованию проблем окружающей среды имени Гельмгольца (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ) в Лейпциге, это не грозит. Это вид бактерий происходит из штамма Pseudomonas и способен выживать при самых высоких температурах и в кислой среде.

Ученый из Стэнфордского университета (США) Вэй-Мин Ву (Wei-Min Wu), так же нашел решение загрязнения природы пенопластом и прочим мусором из пластика – оказалось, что обычные мучные черви (Tenebrio molitor и их южные родичи – личинки индийских амбарных огневок Plodia interpunctella), которых подают в качестве еды в китайских ресторанах, умеют частично переваривать эти полимеры, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

Двое молодых ученых Миранда Вэнг (Miranda Wang) и Джинни Яо (Jeanny Yao) специально создали бактерию, которая может разлагать пластик на более простые полимеры и углекислый газ. Как сообщает портал stillunfold, на данный момент исследователи смогли добиться готовности технологии к промышленному использованию, однако еще предстоит решить вопрос скорости переработки. По задумке девушек, одно из возможных применений их разработки — плавучий реактор, который будет патрулировать океан, собирать пластик и во внутренней емкости перерабатывать мусор. В окончательном варианте один цикл Biocellection займет всего сутки, а на выходе останется только вода и углекислый газ. Разложенные полимеры частично будут использоваться бактериями для питания и частично в повторном производстве пластика или топлива.

Надеюсь что столь обширная публикация даёт понимание серьезности ситуации связанной с пластиком и опасности, которую он представляет для жителей планеты. Хотя проблему уже и решают в мировом масштабе, но каждый разумный человек просто обязан начать с себя и минимизировать потребление пластика. Поделись этой информацией с близкими и в социальных сетях! Общество должно знать, что оно в опасности! Оставаться в такой ситуации в стороне - просто преступление перед человечеством!

