Удивительно, что содержит вода в разных странах. Как себя уберечь? Часть 2

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 марта 2022, 11:15 Константин Куликов,

Как сообщалось ранее, найти чистую воду в наше время не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для большинства, кто вникает в происходящее с экологией во всем мире, и в России в частности, очевиден тот факт, что экология с каждым днём всё хуже. Так же очевиден тот факт, что упомянутое большинство, из тех, кто вникает в окружающую экологию, это меньшинство из общей массы населения нашей общей планеты. Ученые, да и просто не равнодушные люди, давно «бьют тревогу», но большинство ведет себя так, как будто их это не касается. И даже такой жизненно необходимый ресурс как вода, не стала исключением, в происходящее трудно поверить, как и в безразличие большинства к этому…



Байкал…

Многие СМИ, в том числе и «Аргументы недели», всё чаще и чаще поднимают вопрос экологии. Как пример, экологическая катастрофа целого региона России, и как следствие дефицит пресной воды в нём. Сложившаяся ситуация с экологией, и качественной водой для питья в России, очень серьезна. Даже наша гордость и достояние – Байкал, под «бдительным» надзором, всё грязнее, а воды в нём всё меньше. На близлежащей территории незаконно строятся иностранные заводы по разливу воды, и у нас её просто воруют. Если так и дальше будет продолжаться, какая нехватка питьевой воды наступит, и весьма в недалеком будущем, можно только гадать…



Байкал самая чистая вода на планете. Байкал — самое большое пресноводное озеро в мире и самое глубокое. Его площадь — 31,7 тысяч кв. км, что чуть больше Бельгии. Глубина достигает 1642 м. В нём содержится четверть мировых запасов пресной воды. Вода в озере настолько чистая и прозрачная, что её можно пить.

Январь 2019 года, ООО «Аквасиб» строит на берегу озера Байкал завод по розливу питьевой воды для Китая. Россияне протестуют — люди боятся, что производство может загрязнить водоем, к тому же он может обмелеть.

В апреле 2019 года, арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале. В марте того же года положительное заключение областного Росприроднадзора на строительство завода, выданное в 2016 году, было признано незаконным. Эксперты не учли, что завод будет опасен для экологии — рядом с местом его постройки находятся 40 уникальных представителей флоры и фауны. Кабанский районный суд в Улан-Удэ признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды на Байкале. Об этом сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Компания, учредителем которой является китайское ООО «Колодец земли», планировала построить на берегу Байкала завод по разливу воды и вела там исследовательские работы. Суд удовлетворил иск природоохранного прокурора, который требовал признать отсутствие у ООО «Колодец земли» права собственности на три земельных участка в районе поселка Клюевка. Их общая площадь превышает более 307 тысяч квадратных метров, а общая кадастровая стоимость — более 12 миллионов рублей. Суд принял решение снять участки с кадастрового учета. Прокуратура уточнила, что участки в 2006 году компании предоставили в частную собственность власти Республики Бурятия. Территория пересекается с государственным лесным фондом, один из участков которого находится на расстоянии примерно 11 метров от воды озера Байкал. В сообщении сказано, что предоставление участков «осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Но люди опасаются, что это далеко не последний завод, с которым им придется бороться. Если открыть приложение Кадастр.ру, легко убедиться, что вся прибрежная территория в Култуке уже «нарезана» под строительство предприятий по розливу воды. Блогеры насчитали еще как минимум восемь переданных в аренду участков. Однако возникает резонный вопрос: неужели вот так запросто можно передать в аренду или продать (один из четырех участков оформлен в собственность «Аквасиба») землю на берегу уникального озера? Лазейки, как выясняется, есть. «В 1996 году ЮНЕСКО объявило Байкал и прилегающие территории объектом Всемирного наследия. В соответствии с Земельным кодексом такие участки ограничены в обороте, в собственность их передать нельзя, — объясняет прокурор. Но из этого списка ЮНЕСКО исключило пять высокоразвитых промышленных территорий на побережье Байкала, в том числе и поселок Култук. Соответственно, формально землю здесь передавать, в том числе и в собственность, можно. Есть и другая точка зрения, связанная с позицией Верховного суда. Там считают, что территория озера Байкал как объекта Всемирного наследия совпадает с территорией центральной экологической зоны. И никаких урбанизированных участков не предусмотрено».

Что не так с бутилированной водой?

Судя по результатам исследования, июня 2020 года, качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиНа для воды из-под крана, но, тем не менее, в целом уступает качеству бутилированной, и не соответствует требованиям Стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды по следующим показателям: содержание нитратов, нитрит-ионов, аммиака, альфа-активность и что «повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении. Как сообщает Роскачество: «Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы 0 баллов». Казалось бы, что если у бутилированной воды такие высокие стандарты, то значит она полезна и не опасна, для потребления, но это не так...

Основная опасность бутилированной воды, пожалуй это упаковка, а ещё вернее пластиковая упаковка. Она довольно вредна и опасна для организма, особенно при попадании солнечных лучей и нагреве. Кроме того и повторном использовании. Важно понимать, что пластиковая бутылка, с маркировкой «1» в треугольнике (обычно используется для воды именно этот пластик), при повторном использовании выделает фталат — токсичное вещество, негативно влияющее на печень, почки, репродуктивные органы, эндокринную и нервную систему. Подробнее о вреде пластика тут.

В 2015 году, аналитический центр МГУ провел масштабные лабораторные изыскания, в ходе которых были изучены 20 проб бутилированной воды известных брендов и 28 – марок поскромнее. 4 образца из последних 28-ми оказались непригодными для питья. В них эксперты обнаружили повышенную щелочность и огромное количество бактерий. Одну пробу из указанных 4-х забраковали по причине бедности, но уже полезной микрофлоры. Такой результат, по мнению специалистов центра, объясняется тщательной очисткой, благодаря которой и вредность воды, и ее польза, свелись к нулю. Вода известных брендов огорчила исследователей еще больше: 6 образцов из 20-ти были сразу отвергнуты по микробиологическим показателям. Число бактерий, образующих колонии, в пробах оказалось превышено в 1,5 -2 раза. Всем известно, что чаще всего вода продается в пластиковых емкостях, для производства которых, как выяснили американские ученые, используется вредный химикат бисфенол-А. Это вещество отрицательно влияет на репродуктивную функцию, деятельность щитовидной железы и центральной нервной системы. Бисфенол-А активно выделяется из пластика в воду при плюсовой температуре. У 95% участников эксперимента бисфенол-А был обнаружен в моче после употребления бутилированной воды. К таким же выводам пришли и немецкие ученые, опубликовавшие результаты своей работы в издании PLoS ONE.

В 2017 год. Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды.

В 2021 году. Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок. Роскачество провело исследование 206 торговых марок питьевой воды и выявило нарушения в 65 образцах, или трети продукции, говорится в сообщении организации.

А вот тут каждый может ознакомиться с результатами теста, и самостоятельно повторить тест бутилированной воды акватестером по количеству минералов. Большая часть бутилированной воды, тест провалила.

Как очистить и получить полезную воду?

В очищенной сточной воде присутствуют остаточные следы фармпрепаратов. Наиболее эффективно от фармпрепаратов воду очищают озонирование, обработка порошкообразным активированным углем или обратноосмотическая очистка. Но в России централизованно на станциях водоподготовки эти методы не применяются. Во-первых, зачастую это достаточно дорогие для городского бюджета технологии. А во-вторых, это связано и с тем, что гормоны, не внесены СанПиНом в перечень потенциально опасных веществ. Во всех городах России для обеззараживания воды коммунальные службы используют хлор или его соединения. В Москве и Петербурге уже появились такие инновационные методы, как озонирование и обработка ультрафиолетом, но они являются лишь дополнительными. Полностью от хлорирования не отказались еще ни в одном городе России.

Хлор способен накапливаться в организме человека. Многие люди ошибочно полагают, что очистить воду от хлора можно с помощью кипячения. На самом деле при кипячении хлор превращается в более опасное и канцерогенное вещество — хлороформ. Отстаивание является самым экономичным и простым способом очистки воды. Для этого большую чистую емкость (например, ведро) наполните водой из-под крана и оставьте на 7-8 часов. Этого времени достаточно для того, чтобы улетучились не только хлорные соединения, но и примеси тяжелых металлов. Важно! Использовать для питья и приготовления пищи нужно только три четверти отстоянной воды. Остаток следует вылить.

Этот способ как «выбор из двух зол», лучше, конечно, так, чем вообще никак (многие и этого не делают). Но способов очистки воды очень много…

В зависимости от принципа действия активных компонентов очистительных устройств, выделяют 4 группы способов очистки питьевой воды: физические, химические, биологические, физико-механические.

Рассмотрим физические методы очистки питьевой воды. Физические методы питьевой водоподготовки применяются для очистки воды от твердых, нерастворенных, взвешенных и чаще всех крупнофракционных частиц. На особую эффективность данных методов водоподготовки питьевой воды не рассчитывают, поэтому применяют только для первичной очистки. Самые известные среди них: отстаивание, процеживание, кипячение, заморозка, очистка питьевой воды методами фильтрации, обработка ультрафиолетом.

Самый популярный метод, используемый для очистки питьевой воды - физико-химический. Основные современные способы очистки включены в данную группу: обезжелезивание, флотация, сорбция, экстракция, ионообмен, электродиализ, обратный осмос, термические методы.

Дефицит питьевой воды так актуален, что питьевую воду стали добывать очищая человеческие фекалии…

В 2015 году, тот самый Билл Гейтс, вложился в проект «Omniprocessor» по переработке человеческих фекалий в воду. Из отходов 100 тыс. человек компания производит до 86 тыс. литров питьевой воды и 250 кВт чистой электроэнергии — и все это на паровом двигателе. Пилотный проект был запущен в Дакаре, где треть населения не имеет доступа к канализации. Чтобы убедить всех в серьезности своих намерений, бизнесмен пару раз выпил стакан сделанной таким образом воды на камеру. Миллиардер заявил, что по вкусу она такая же, как и обычная бутилированная вода.

Какие компании используют такую воду в своей продукции (а это могут быть соки, алкоголь и т.д.), или продавая бутилированную воду, мне найти не удалось. Тут ничего удивительного, вряд ли компании будут это афишировать. Но достоверно известно, что подобная технология не «заглохла», а развивается. В 2016 году в Кивалину, штат Аляска, был доставлен Биогенный нефтеперерабатывающий завод для переработки сухих туалетов с отводом мочи (УДДТ) в рамках программы Alaska Water & Cancel Challenge. В 2017 году три системы были отправлены в Индию и установлены в городах Вай, Варангал и Нарсапур в партнерстве с Tide Technocrats. В 2018 году на мероприятии Bill & Melinda Gates Foundation reinvented toilet event в Пекине, Китай, был показан прототип, который может генерировать электроэнергию (mCHP) из тепловой энергии от переработки фекального ила. В 2019 году на молочной ферме была создана система для переработки отделенных твердых веществ из коровьего навоза.

Более того, проект «Omniprocessor» не единственный из известных…

Американская неправительственная организация Climate Foundation в сотрудничестве со Стэнфордским университетом построила несколько экспериментальных реакторов для переработки человеческих отходов и превращения их в биочар, который может быть использован в качестве сельскохозяйственной поправки почвы.

Ученые из Университета Дьюка в США разработали и тестируют пилотную установку для очистки фекального осадка, которая помещается в 20-футовый транспортный контейнер и обрабатывает фекалии примерно 1000 человек, используя новый процесс сверхкритического окисления воды (SCWO).

Unilever PLC в Соединенном Королевстве разрабатывает установку для очистки фекального шлама на основе пиролиза, рассчитанную на обслуживание более 2000 человек.



Итак, способ для получения чистой и полезной воды, который видится мне как наиболее оптимальный, - это заморозка очищенной воды. Очищенную воду (я предпочитаю покупать в специальном автомате для питьевой воды, она из скважины и очищена обратным осмосом) замораживаем и вымываем «осадок». Как это делается, вопрос второй, тут важно понять, почему талая вода это очень полезно.

Человеку с незапамятных времен известны удивительные свойства талой воды. Давно замечено, что вблизи тающих родников растительность альпийских лугов всегда пышнее, а у кромки тающего льда в арктических морях бурно цветет жизнь. Полив талой водой повышает урожайность сельскохозяйственных культур, ускоряет прорастание семян. При употреблении талой воды устойчиво повышаются привесы в животноводстве, ускоряется развитие цыплят. Талая вода, в отличие от обычной, по своей структуре очень похожа на жидкость, содержащуюся в клетках растительных и живых организмов. Именно поэтому для человека более подходит "ледяная" структура талой воды, в которой молекулы объединены в ажурные кластеры. Это уникальное свойство талой воды способствует ее легкому усвоению организмом, она биологически активна. Вот почему так полезны овощи и фрукты - они доставляют в организм воду, имеющую аналогичную структуру. При питье талой воды происходит подпитка организма самым гармоничным из всех веществ на Земле. Она улучшает обмен веществ и усиливает кровообращение, снижает количество холестерина в крови и успокаивает боли в сердце, повышает адаптационные возможности организма и способствует продлению жизни. В. Белянин, Е. Романова, Жизнь, молекула воды и золотая пропорция, “Наука и жизнь”, номер 10, 2004 (Наука и жизнь, ЖИЗНЬ, МОЛЕКУЛА ВОДЫ И ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ).

Параметры роста растений достаточно высоки, что объясняется пониженной концентрацией тяжелых молекул воды, веществ и газов. Научный журнал Успехи современного естествознания (Журнал представлен в Научной электронной библиотеке (НЭБ), индексируется в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и занимает 300 место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2020 год из 4243 индексируемых в РИНЦ журналов) – 2011. – № 1. – С. 165-166, статья «К ВОПРОСУ ОБ АНОМАЛЬНЫХ СВОЙСТВАХ ТАЛОЙ ВОДЫ (ЧАСТЬ 1)».

По данным директора Украинского института экологии человека, д. ф-м. наук, профессора М.Л. Курика, свежая талая вода оздоравливает организм человека, повышает его иммунитет. Многочисленные исследования по изучению биологической активности свежей талой воды провели сотрудники Донецкого медицинского института и Донецкого НИИ гигиены труда и профзаболеваний. Было установлено, что нагревание свежей талой воды выше +37°С ведет к утрате биологической активности, которая наиболее характерна для такой воды. Сохранение талой воды при температуре +20—22°С также сопровождается постепенным снижением ее биологической активности: через 16—18 часов она снижается на 50 процентов.

Включение свежей талой воды в общую терапию кожных болезней с выраженным аллергическим компонентом (хроническая экзема, псориаз, токсикодермия, экссудативный псориаз, нейродермит, эритродермия) уже на 3—5 день приводит к значительному уменьшению, а то и к полному исчезновению зуда, снижению гипертермии и раздражений, патологический процесс значительно быстрее переходит в стационарную и регрессивную стадии.

Эксперименты на животных (Синяк Ю.Е., Левинских М.А., Гайдадымов В.В., Гуськова Е.И., Сигналова О.Б., Дерендяева Т.А. Влияние воды с пониженным содержанием дейтерия на культивирование высших растений: Arabidopsis thaliana и Brassica rapa. Организм и окружающая среда: жизнеобеспечение и защита человека в экстремальных условиях. // Материалы Российской конференции. 2000. Москва, Т. 2, с. 90) показали, что при потреблении воды с пониженным на 25-30% содержанием дейтерия свиньи, крысы и мыши дают более крупное и многочисленное потомство, содержание домашней птицы с 6-ти суточного возраста и до половозрелости на легкой воде (к которой относится талая - прим. авт.) приводит к ускоренному развитию половых органов (по размерам и весу) и усилению процесса сперматогенеза, яйценоскость кур повышается почти вдвое, пшеница созревает раньше и дает более высокий урожай. Кроме того, «лёгкая» вода с пониженным содержанием дейтерия задерживает появление первых узелков метастаз на месте перевивки рака шейки матки, оказывает иммуномодулирующее и радиопротекторное действие (Bild W. and al. (1999) Research Concerning the Radioprotective and Immunostimulating Effects of Deuterium-Depleted Water, Rom. J. Physiol, Vol. 36 (3-4), pp. 205-218). Радиопротекторные свойства (ослабление действия радиации на организм) легкой воды впервые обнаружены Варнавским И.Н. в экспериментах на Drosophila melanogaster (Варнавский И.Н. Новая технология и установка для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды, Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Москва, 2000).

Радиопротекторное действие легкой воды было зарегистрировано при у-облучении мышей с использованием кобальтовой пушки. Выживаемость животных опытной группы, принимавших «легкую» воду в течение 15 дней перед облучением, оказалась в 2,5 раза выше, чем в контрольной группе (доза облучения 850 R). При этом было обнаружено, что у выживших мышей опытной группы количество лейкоцитов и эритроцитов осталось в пределах нормы, в то время как в контрольной группе оно значительно сократилось.

Потребление «легкой» воды онкологическими больными во время или после процедур лучевой терапии позволяет восстановить состав крови и снять приступы тошноты. По данным венгерского микробиолога Г. Шомлаи, результаты клинических испытаний, проведённых в 1994-2001 гг. в Венгрии, показали, что уровень выживаемости больных, употреблявших «лёгкую» воду в сочетании с традиционными методами лечения или после них значительно выше, чем у больных, использовавших только химио- или лучевую терапию (Somlyai G. et al. (2001) The Biological Effect of Deuterium-Depleted water. A possible New Tool in Cancer Therapy, Anticancer Research International Journal,Vol. 21, № 3, pp. 123-128).

Исследования «легкой» воды в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена и в НИИ Канцерогенеза Российского Онкологического Научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН совместно с Институтом медико-биологических проблем подтвердили ингибирующие эффекты «легкой» воды на процесс роста различных опухолей и установили, что в среде с более низким, чем природное, содержанием дейтерия деление опухолевых клеток аденокарциномы молочных желез MCF-7 начинается с задержкой на 5-10 часов. У 60% мышей с подавленным иммунитетом и пересаженными грудными человеческими опухолями MDA и MCF-7 прием «легкой» воды вызывал регрессию опухолей. У группы мышей с пересаженной человеческой опухолью простаты РС-3 прием «легкой» воды увеличивал уровень выживаемости на 40%, при этом соотношение числа делящихся клеток к погибшим в опухолях животных опытной группы составляло 1,5 : 3,0, а контрольной группе - 3,6 : 1,0. Особого внимания заслуживают два показателя: задержка метастазирования и потеря веса животных за время экспериментов. Ярко выраженное стимулирующее действие «легкой» воды на иммунную систему животных привело к задержке развития метастазов на 40% по сравнению с контрольной группой, а потеря массы у животных, которые пили легкую воду, к концу опыта была в два раза меньше.

Важно! Рекомендуется потреблять талую воду около 30% от общего объема принимаемой жидкости, остальные 70% - это жидкость из фруктов, ягод, овощей и зелени.

Верить или не верить, что талая вода обладает указанными свойствами, дело каждого, но каждый может самостоятельно проверить это на растениях. Посадить растения в одинаковых условиях, и поливать их талой водой, и водой с которой вы хотите сравнить (думаю 2-4 недель будет вполне достаточно). Так вы сможете самостоятельно удостовериться в преимуществе талой воды.

Способов приготовления талой воды довольно много. Рассмотрим один из самых простых и оптимальных. Для приготовления талой воды необходим пластиковый контейнер, с маркировкой пищевого пластика с цифрой «5» в треугольнике, и снежинкой (для заморозки).

Очищенную воду набираем в контейнер около 80% его объема - это важно, так как плотность воды при заморозке меняется, и ее объем увеличивается. Далее, отправляем закрытый контейнер с водой в «морозилку», и ждем полного ее замерзания. Срок заморозки зависит от морозильной камеры холодильника, примерно это 1-2 дня. Готовность определяется по «белёсой субстанции», которая расположена обычно в центре.

Это те самые «нечистоты», которые надо устранить. Устраняются они простым вымыванием под струей воды.





После, просто ждете, когда лёд растает, и воду можно пить. Рекомендуется перелить в стеклянную тару (например, графин). Вот так довольно просто можно получить чистую и полезную воду.

В тему:

Удивительно, что содержит вода в разных странах. Как себя уберечь? Часть 1

Почему пластик вреден

Твоё право на благоприятную окружающую среду

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции