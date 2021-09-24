Учёные рассказали о серьёзных экологических проблемах озера Байкал

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24 сентября 2021, 09:47

По итогам прошлого года на благоустройство, научные исследования и строительные работы на озере Байкал выделили 2,5 миллиарда рублей. А ведь учёные предупреждали ещё с середины прошлого века, что озеро нельзя использовать в производственных целях. Это очень дорого обойдётся. В настоящий момент в прибрежной зоне озера находится более 6,5 миллиона тонн вредных отходов от производства и деятельности человека.



В самом озере стали распространяться спирогиры (водоросли). Это яркий признак загрязнения воды. Помимо этого учёные обнаружили на побережье близ нескольких посёлков выбросы байкальских животных, в том числе моллюсков. В 2019 году был обнаружен выброс на берег байкальских бычков.



Во многих районах озера качество воды не соответствует допустимым санитарно-биологическим показателям. Из-за масштабных лесных пожаров два года назад в атмосфере над озером была обнаружено высокая концентрация опасных газовых примесей. Концентрация сажи в районе Южного Байкала превышала допустимое значение в 6 раз.



Учёные Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН отметили, что пожары и болезни деревьев могут оставить сибиряков без леса, растущего вокруг озера. Темнохвойные леса активно усыхают.



Ранее вода с озера Байкал считалась целебной. Она могла нормализовать микрофлору желудочно-кишечного тракта, обладала антимутагенными свойствами. Сейчас это отрава.





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