В каком случае можно получить штраф за выращивание картофеля на своём участке

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23 июня 2022, 12:42 Константин Куликов,

В США за выращивание еды на своём участке можно получить штраф или даже тюремный срок. "Сельскохозяйственный билль" Сената США S-510, принятый в июне 2010 года, под угрозой уголовной ответственности запрещает выращивать, делиться, обмениваться или продавать продукты, выращенные на садово-огородном участке. Но в действительности, всё не совсем так, как кажется на первый взгляд…

Этот билль издан под названием «Акт контроля над безопасностью выращиваемой еды». Оказывается, для себя выращивать можно, нельзя на продажу (или для иного способа массового распространения продуктов) - это можно только фермерам. Причины довольно просты, в США все источники товаров/продуктов документированы, поэтому если появляется что-то испорченное или зараженное (вредное для человека), то именно это довольно быстро можно отследить и убрать с прилавка. Не всё подряд, а именно ту часть, которую получили из «проблемного» района. Если заниматься продажей с рук, то источник, как и распространение, проследить невозможно (или очень затруднительно), что может привести к негативным последствиям.

И вот, подобная «страшилка» появилась и в России. Еще в 2018 году, в СМИ замелькала новость о штрафах за выращивание картофеля на своих участках. Эта новость наделала много шума, столько, что Россельхознадзору пришлось опровергать эти слухи. На официальном сайте, было дано разъяснение: «Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. Так, данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд».

«Никогда такого не было, и вот опять»…

2021 год, волна слухов и домыслов о штрафах за выращивание картофеля, снова озадачила население России. Опровержение так же освещали крупные СМИ (к примеру тут, тут и тут). Так же опровержение освещало и телевидение. Оно и не удивительно, в Российской Федерации много довольно неожиданных штрафов, например за неубранный снег, за сбор грибов или уничтожение растений, да и много еще удивительных налогов и штрафов, вот россияне уже и не понимают, где правда, а где вымысел. Закроем этот вопрос и разберем детально.

Сразу отмечу, что оштрафовать могут только в том случае, когда россиянин решил выращивать картофель для дальнейшей продажи торговым сетям или гражданам из «нелегальных» семян, а так же если для дальнейшей продажи семян (например, для продажи какого-то сорта соседям). В таком случае нарушителю придется заплатить за несоблюдение требований, но не более 500 рублей (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Статья 10.12. Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений). Если человек высаживает корнеплод для собственного употребления и дальнейшего самостоятельного посева, то не совершает ничего противозаконного.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О семеноводстве Статья 21. Запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В Статье 25 этого же закона сообщается, что Россельхоз может проводить выборочные проверки, чтобы следить за исполнением норм закона. В письме Россельхознадзора от 19.03.2009 N ФС-ГК-5/2302 "О семенном контроле" семеноводства сказано: В складах организаций оптовой торговли, а также сельхозтоваропроизводителей, индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств. Как видим, ни слова о частных огородах и подвалах.

Для картофеля, это не все запреты в Российской Федерации. Роспотребнадзор запретил продавать зеленую картошку. Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 №36 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» опубликовано на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, они вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года. СанПиНы, кроме прочего, запрещают реализацию позеленевших клубней картофеля. Разъясняет прокурор: «В случаях, когда магазин пренебрегает Санитарными правилами, покупатель может сделать замечание сотрудникам и потребовать устранить нарушение немедленно. Если претензия не удовлетворена, потребитель вправе обратиться с жалобой в орган Роспотребнадзора (предусмотрена возможность обратиться через официальный сайт ведомства).

Статьей 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено право потребителя на взыскание с магазина компенсации морального вреда при официально подтвержденном факте нарушения закона».

Продолжение статьи тут: В чем опасность картофеля.

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