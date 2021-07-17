Некачественный товар, «просрочка», гнилые овощи и фрукты, антисанитария в магазине, что делать?

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17 июля 2021, 10:18 Константин Куликов,

Фото из открытых источников

Ваше право на безопасность товара, работы и услуги гарантирует Закон РФ № 2300-1 "О защите прав потребителей" от 07.02.1992, Статья 7 часть 1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя.

Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке. Часть 2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со статьей 14 настоящего Закона.

Кроме того, существует ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2020 года N 36 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию" в Главе 8, указаны требования к условиям реализации пищевой продукции. К примеру в пункте 8.1, сказано, что при реализации пищевой продукции должны соблюдаться требования технических регламентов, а также условия хранения и сроки годности (при наличии) такой продукции, установленные ее изготовителем. Не допускается реализация пищевой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. В главе 10, указаны требования к содержанию территории, помещений, инвентаря и оборудования. Пункты в основном касаются уборки и содержания помещений, торгового инвентаря в чистоте. Кроме того в пункте 10.8, сказано, что в помещениях торговых объектов не должно быть насекомых и грызунов. В главе 11, указаны требования к личной гигиене работников торговых объектов. Важный пункт 11.3. Работники торговых объектов, имеющие контакт с пищевой продукцией, обеспечиваются санитарной одеждой. Для уборки помещений выделяется отдельная санитарная одежда. Замена санитарной одежды должна производиться по мере загрязнения.

Хранение и стирка санитарной одежды должны осуществляться отдельно от личной одежды работников.

Но на деле это далеко не всегда так, как должно быть. Что делать, если нарушают ваши права и санитарные условия.

Прежде всего, рассмотрим ситуацию, когда покупатель приобрел некачественный товар. В этом случае необходимо знать, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" Статья 18 1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации. Важно учитывать пункт 5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Если покупателю откажут в возврате денег, аргументируя отсутствием чека, он имеет право подать иск в суд. Доказательствами совершения им покупки могут быть данные фискального регистратора, записи камер видеонаблюдения, показания свидетелей или выписка банковского счёта. Так же необходимо учитывать и Статью 21 часть 1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования.

Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования. Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя продавец (изготовитель либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это правило не распространяется на товары, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Закона.

Но есть исключения. Ряд требований должны рассмотреть в течение 10 дней: требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования, об этом сказано в Статье 22, указанного Закона.

Изначально рекомендуется разрешать ситуацию с представителями организации самостоятельно. Это подтверждает и Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Организация и проведение внеплановой проверки может осуществляться, при нарушении прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены), Статья 10 Часть 2 пункт 2 подпункт «в» указанного Закона.

В претензии укажите суть нарушения, дату и время, когда это произошло, требования и срок, в течение которого они должны быть удовлетворены. Затем отправьте претензию заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении на юридический адрес компании. Квитанцию об отправке и вернувшееся уведомление сохраните — это доказательства, что вы соблюли претензионный порядок.

Потом ждите ответа. Его должны дать в течение 30 дней с момента получения претензии. Если ваши требования не удовлетворили или проигнорировали претензию, тогда уже можно сообщить о нарушении в Роспотребнадзор. К сообщению приложите претензию с отметкой о вручении или почтовое отправление с отметкой и квитанцией об отправке.

Согласно пункту 1, Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Основные функции ведомства прописаны в Статье 40 ФЗ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» и Статье 50 ФЗ от 30 марта 1999 года № 52.

А вот в случае нарушения организацией санитарных норм (ФЗ № 52 Статья 11), в том числе продажа продукции с истекшим сроком годности или нарушением условий хранения, претензию к организации отправлять необязательно, сообщение о нарушении можно сразу отправлять в Роспотребнадзор. Сообщение о нарушении можно отправить через официальный сайт Роспотребнадзора в интернете, почтовым отправлением, при личном приеме. Рекомендуется приобщить доказательства нарушений (фото или видео). Кроме того следует знать, что у Роспотребнадзора имеется Единый консультационный центр с номером телефона 8-800-555-49-43 (по всей России, платы нет). Центр функционирует в круглосуточном режиме без выходных дней на русском и английском языках. Единый консультационный центр предназначен для оказания консультативной помощи гражданам и юридическим лицам по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Просроченный товар запрещено выставлять на витрину. В противном случае организация несёт административную ответственность, предусмотренную КоАП РФ Статья 14.4. Согласно Закону «О защите прав потребителя» Статья 5 часть 5, магазин не имеет права реализовать товар по истечении срока годности. Такие продукты являются некачественными, несут угрозу здоровью. Продавец обязан их уничтожить или утилизировать. Покупателю необязательно покупать товар с истёкшим сроком годности. Он может написать жалобу на торговую сеть в Роспотребнадзор, если просто увидел нарушение. В качестве доказательства отправит фото или видео, но и без этих данных сотрудники Роспотребнадзора обязаны провести проверку. Сроки и условия хранения устанавливает производитель. Магазин, в свою очередь, должен контролировать условия хранения.

Что делать, если покупатель хочет вернуть испорченный товар, у которого срок годности в порядке?

Чаще всего это скоропортящиеся товары – молочные продукты, мясо, торты. Они могут испортиться не только по вине магазина, но и из-за халатности поставщика. Технология изготовления продукта или условия транспортировки могут быть нарушены. В результате этого он испортится раньше заявленного срока. Чтобы доказать вину поставщика, возможно потребуется независимая экспертиза. Опираясь на ст. 5.5 Закона «О защите прав потребителей», продавец обязан списать товар, после этого уничтожить или утилизировать его. Это необходимо сделать самостоятельно или на основании предписания соответствующих органов. Если продавец не уберёт и не спишет товар, он может быть привлечен к административной ответственности по ст. 14.4 КоАП РФ за нарушение санитарных правил или оказание населению услуг ненадлежащего качества.

Так же, если вам продали товар с истекшим сроком годности, вы можете сообщить об этом сотруднику магазина, в большинстве случаев вам просто вернут деньги, или заменят просроченный товар. В случае отказа, можно написать претензию к магазину, но обязательно зафиксируйте отправление претензии. Если вы отдали её директору магазина, то на копии или втором экземпляре, должны поставить подпись, должность, ФИО и дату получения, а если это офис, то и входящий номер. При отправке через Почту России, необходимым доказательством отправки претензии будет почтовое отправление с описью. Рассмотрение такой претензии не должно занимать более 10 дней. При неудовлетворительном результате для вас, пишите обращение в Роспотребнадзор. Во всех случаях, к сообщениям, рекомендуется приобщать доказательства.

Письменное обращение в Роспотребнадзор необходимо составлять с учетом Статьи 7, ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Если заявитель составил всё правильно и его доводы указывают на нарушение прав и законодательства, то сотрудники Роспотребнадзора должны оформить распоряжение о проведении внеплановой проверки. В нем указывается юридическое название и место нахождение организации, которую необходимо проверить. Эту информацию сотрудники ведомства берут из текста обращения. Поэтому наличие этой информации обязательно. Если наименования нарушителя нет, проводить проверку не будут, поскольку непонятно кто именно нарушил права заявителя. Получить информацию о нарушителе несложно. Сотрудники организации обязаны предоставить информацию на основании Статьи 9 закона «О защите прав потребителей». Кроме того, можно увидеть её в чеке, договоре, на информационном стенде в офисе, табличке с режимом работы на двери, на рекламных вывесках, на сайте организации.

Рассмотрение письменного обращения происходит в срок до тридцати суток после оформления заявления. В этот период уполномоченный сотрудник Роспотребнадзора должен ознакомиться с документами и отправить ответ заявителю (ФЗ 59 Статья 12 пункт 1). При этом ведомство имеет право продлить срок рассмотрения заявления ещё на период до 30 дней, письменно уведомив потребителя об этом (ФЗ 59 Статья 12 пункт 2).

В случае, если Роспотребнадзор не отреагировал должным образом, то вы в праве сообщить уже о нарушении Роспотребнадзора.

В прокуратуру. Обращайтесь в региональную прокуратуру — той области, края или республики, где находится местный Роспотребнадзор. Направлять сообщение в генпрокуратуру нет смысла, всё равно её спустят ниже.

Центральный аппарат Роспотребнадзора. Например, вы написали жалобу в региональное управление ведомства, но получили отказ или вас проигнорировали. Тогда вы вправе обратиться в центральный аппарат. Не забудьте приложить к письму доказательства, что вы уже писали в местный Роспотребнадзор, но вам отказали или не ответили. В суд. Вы вправе подать административный иск к Роспотребнадзору.

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