Удивительные налоги и штрафы в РФ, прежние и новые

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 декабря 2021, 08:41 Константин Куликов,

Меня, довольно давно, удивляло то, что надо платить налог за дом, который сам купил или построил. Согласитесь, это довольно странно с логической точки зрения. Но те налоги, которые мы рассмотрим в этой публикации, ещё более странные…

Конституция РФ:

Статья 7 часть 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Статья 9 часть 1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории; часть 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

А в чьей собственности находится дождь? «Абсурдный вопрос» - скажете вы, «суровая реальность» отвечу вам я.

Налог на дождь.

Еще в 2018 году, в России нашумела новость о жителях города Кунгур в Пермском крае, которые обнаружили, что им пришли платежные квитанции за коммунальные услуги с новой строкой - «ОДН за сточные воды». В одном из домов, как говорят, плата составила 7 рублей в месяц. Как выяснилась, эта цифра может разниться. В управляющей компании объяснили: «Вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату». Конкретно в этом случае даже не понятно, о какой канализации идет речь, потому как дождевая вода стекает во двор и там сохнет.



С похожей ситуацией столкнулись предприниматели в Крыму, которые так же начали получать счета на оплату, в которых отдельной строкой указана услуга: «прием и отведение поверхностных сточных вод». Таким образом, в зависимости от частоты и обильности дождей к суммам за водоснабжение и водоотведение добавляется и сумма «налога на дождь», которую предприниматели обязаны оплатить на расчетный счет ГУП «Вода Крыма». Для понимания, что ежегодная сумма получается весьма внушительной, только в 2017 году, она составляла около 115 миллионов рублей, и это только Крым.

Так называемый "налог на дождь" введен вполне официально и опирается на Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Кроме того, существует Приказ Министерства строительства и ЖКХ Российской федерации №639 от 17 октября 2014 года. Величина рассчитывается из положительной разницы между фактически выпавшими осадками и расчетом, который указан в приказе.

Но оказывается, что в Санкт-Петербурге, о существовании такого налога знают и платят его ещё с 2000 года, но это касалось только предприятий, а вот с 2012 года коснулось и жителей.





Ну вот люди, раз такое дело, видимо решили не перегружать водоотведение и канализацию коммунальщиков, и попутно обретая независимость от «системы», начали делать скважины на своих участках. Но и тут их поджидало разочарование. Оказывается и это не общие ресурсы, а тоже государственные ("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ Статья 8), и снова плати налог. С 2020 года, для физических лиц вступили в действие изменения в НК РФ. Налог на воду из скважины для физических лиц обусловлен: законом «О недрах» (от 21.02.1992 N 2395-1); законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества...» (от 29.07.2017 № 217-ФЗ); Налоговым кодексом РФ; Постановлением Правительства России за № 94, которое было принято в феврале 2016 года и утверждает правила охраны подземных водных объектов. Дальше больше…

Грибы, ягоды и валежник собранные в лесу.

Федеральное законодательство разрешает собирать, но исключительно для собственных нужд, так называемые недревесные ресурсы - это практически все, что есть в лесу, за исключением деловой древесины: грибы, ягоды, мхи, лишайники, валежник, лекарственные растения и так далее. При этом есть множество оговорок, а регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения.

Минфин РФ указал на правомерность освобождения от обложения НДФЛ доходов, полученных физлицами от продажи заготовленных для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод и грибов (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 9 сентября 2019 г. № 03-04-05/69335). Кроме того, разъясняет это и ФНС РФ, ознакомиться можно тут. Лесным кодексом установлено, что граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, а также для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов (п. 1 ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации). В соответствии с налоговым законодательством каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы. Такая обязанность платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства, в том числе на физлиц, получающих доходы как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 3 Налогового кодекса). При этом, установлено, что от обложения НДФЛ освобождаются доходы от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов (например, шиповник и рябина), ягод (малина, черника, брусника и прочие), орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), недревесных лесных ресурсов для собственных нужд (п. 15 ст. 217 НК РФ). Важно отметить, что никаких ограничений или специальных требований по ассортименту или объему реализации законодательством не предусмотрено. Не потребуются также и какие-либо сертификаты и подтверждения соответствия (постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982).

Во всяком случае, пока так, но обратите внимание, что под освобождение не подпадают доходы физлиц от сдачи дикорастущих лекарственных растений организациям. Такие операции подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном порядке (письмо Минфина России от 9 октября 2008 г. № 03-04-06-01/300).

А вот появление в лесу с пилой и топором может обернуться штрафом или полноценным уголовным обвинением. Из леса для собственных нужд на дрова можно брать только и исключительно валежник. Ни в коем случае живые деревья или сухостой. Валежником считается дерево или его часть, уже лежащая на поверхности земли, на нем должны быть признаки естественного отмирания (то есть зеленые веточки на упавшем бревне сразу же исключают его из этой категории). Валежником не считается дерево, найденное на лесосеке и имеющее следы срубания (спиливания) на корню. Ограничения по объему заготовки валежника нет, но он должен предназначаться только для самого человека или его семьи - не на продажу. К примеру, в ХМАО - Югре запрещено собирать валежник ближе пяти километров от населенных пунктов и до 500 метров от дорог. А также нужно согласовывать с лесничествами места сбора. Как отмечают в департаменте недропользования и природных ресурсов региона, меры носят рекомендательный характер и скорее призваны воздействовать на совесть жителей. Важно соблюдать правила: производить сбор без спиливания, рубки, трелевочных работ, не нанося вред лесным культурам и молодняку. На Кубани, не позднее чем за 15 рабочих дней до сбора валежника, нужно направить лесничеству уведомление с приложением копии паспорта. Специалисты рассматривают документы 10 рабочих дней. В министерстве природных ресурсов Краснодарского края поясняют, что отказы могут быть связаны с обращением ненадлежащего лица (то есть могут отказать тому, кто подает заявление на заготовку и сбор валежника, но не занимается этим сам, а делает это кто-то другой) либо планируемым сбором валежника за пределами лесных участков из состава земель лесного фонда края. В Тверской области разрешено заниматься заготовкой валежника круглый год - "путем его сбора отрезками стволов деревьев (сучьев) длиной не более одного метра (для отопления)". Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ, до семи лет лишения свободы) наступает, если размер причиненного вреда превышает 5 тысяч рублей. Назвать точный размер "в бревнах" нельзя, оценка зависит от породы дерева, типа лесных насаждений и региона. Кроме того, для расчета такого ущерба применяются повышающие коэффициенты. (По данным "Рослесинфорга", в среднем по России "криминальным" порогом может стать половина ствола взрослой сосны, более точные "лимиты" можно уточнить в лесничествах). Административная ответственность в случае нарушений правил сбора валежника (и иных недревесных ресурсов) предусмотрена статьей 8.28 КоАП РФ: незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3-4 тысяч рублей; на должностных лиц - 20-40 тысяч рублей; на юридических лиц - 200-300 тысяч рублей. В этих всех запретах и ограничениях, есть и доля позитива - арендаторам лесных участков запрещено мешать гражданам гулять по "их" земле и собирать выросшие там дары леса.

Штрафы за остекление балконов.

Очередная нашумевшая новость засветилась во многих СМИ России - будут штрафовать за остекление балконов. Связано это с новым приказом Минстроя от 14.05.2021 "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями". Остекление фасадов, в том числе и балконов, требует согласования с уполномоченными органами, если считается перепланировкой. Согласно обновленным правилам, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года, не только граждане, но и юридические лица могут быть оштрафованы за несанкционированное остекление балкона. Штрафы за несогласованную перепланировку для физических лиц составляют от 2 до 2,5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей; для юрлиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а, согласно "Кодексу города Москвы об административных правонарушениях" (ред. от 22.05.2019) могут достигать до 350 тысяч рублей.

Но так ли «страшен чёрт как его малюют»? Как разъясняет Минстрой России: «Cогласно действующему федеральному законодательству (Жилищному кодексу, Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, Гражданскому кодексу) к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — все это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно. Так, граждане вправе заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на окна и балконные двери с улучшенными такими качествами, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания. Таким образом, штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий".

Подтверждает это и Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации). В правилах, которые вступят в силу с марта 2022 года, ничего нового про остекление нет, все остается по-прежнему. Приказ Минстроя является ведомственным актом и не влечет сам по себе наступление административной ответственности. Опасения о новых штрафах с 1 марта 2022 года являются неверным толкованием норм права и вводят граждан в заблуждение". Важно понимать, что остекление фасада (балкона, лоджии) должно быть безопасно, соответствовать всем строительным и иным нормам и правилам, не нарушать права и законные интересы граждан, и не создавать угрозу их жизни или здоровью. При этом есть ситуации, при которых остекление может привести к штрафу и обязанности произвести демонтаж. Но такое решение может принять только суд.

Хотя слухи о штрафах в этом случае явно преувеличены, однако, всё же следует учитывать, что существует вероятность штрафа, если остекление балкона, или сам балкон портит вид здания по мнению муниципалов. И почему кто-то решает за тебя, как должен выглядеть твой балкон, соответствует ли его красота каким-то нормам и стандартам, лично для меня это не понятно.

Налог на доход по банковским вкладам.

С 1 января 2021 года для россиян вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Поправки внесли во вторую часть Налогового кодекса России. Впервые такой налог нужно будет заплатить в 2022 году — до 1 декабря.

До нововведения налог по депозитам нужно было платить только в том случае, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ на 5 процентных пунктов. В таком случае с этого «превышения» резидентам (Налоговый резидент — тот, кто платит налоги в бюджет той или иной страны. В России это люди, которые находились на территории страны 183 дня в течение года.) нужно было заплатить налог в 35%, нерезидентам — 30%. При ставке ЦБ 4,25%, налогооблагаемая база начиналась бы с 9,25% и выше. Однако таких высоких процентов по банковским вкладам давно нет, поэтому налог почти никто не платил. Теперь схема, по которой рассчитывается налогооблагаемая база, изменилась. Ставка будет одинаковая и для резидентов, и для нерезидентов — 13% НДФЛ. А правило «плюс 5%» больше не применяется. Закон распространяется на вклады в рублях, на валютные вклады, в том числе на вклады для пенсионеров, а так же налог на вклады «по наследству». Платить налог по вкладам нужно самостоятельно. Но подавать декларацию не придется. Банки сами направят информацию о ваших вкладах и доходах в Федеральную налоговую службу. Они должны отчитаться до 1 февраля следующего года. Отсюда не понятно, почему бы не «повесить» этот налог на банк, при этом банк бы просто уменьшил бы процентную ставку? Подробности тут и тут.

В общем к риску что банк может закрыться, деньги могут обесцениться, да и мало ли еще что может произойти, когда свои деньги держишь не у себя, добавился ещё и налог.

Это далеко не все налоги, которые уже ввели в России, стоит упомянуть налог с дохода от криптовалют (хотя не понятно как это вообще можно регулировать), налог при аренде и продаже недвижимости, налог на рыбную ловлю и многие другие. Кроме того уже обсуждается введение налога для похорон. По задумке авторов инициативы, налог в 1,5 процента будут вычитать из зарплаты россиян вместе с другими взносами. Деньги отправятся на отдельный счет и в будущем покроют все расходы при похоронах. А сколько налогов уже, отдаёт россиянин со своей зарплаты, подробно можно ознакомиться тут.

А ведь налоги это далеко не все статьи дохода государства, есть еще и ресурсы которыми Россия значительно богаче всех стран, подробнее об этом тут.

Как итог. И что мы получаем за наши налоги и ресурсы? Качественные госуслуги? Образование? Медицина? Справедливую и качественную правовую систему (защита наших прав и свобод полицией, содержание заключенных в тюрьмах, принимаемые законы в пользу народа, контроль законов прокуратурой, справедливая судебная система)? Тушение пожаров? Хорошие пенсии? А может качественные дороги? Этот список вопросов не трудно продолжить…

После прочтения таких новостей приходит воспоминание о произведении Джанни Родари «Приключение Чиполлино», где в одном из эпизодов принц Лимон ввёл для своего народа налог на дождь. Может именно поэтому Министерство культуры РФ решило переиначить мультипликационную версию классической сказки по идейным соображениям. Вспоминается и сказка Николая Носова «Незнайка на Луне», а тут уместно будет упомянуть о Краснодарской прокуратуре, которая заинтересовалась администратором паблика, который просто опубликовал из неё отрывок:

«– А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.

– Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

– Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?

– Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!»

И в завершение почему-то вспомнилось, Марк Туллий Цицерон: «Чем ближе крах империи, тем безумнее её законы».

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