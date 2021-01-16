Андрей Караулов рассказал, как отвез российскую колбасу на экспертизу в Сингапур и что из этого вышло

Аргументы Недели → Общество 13+

16 января 2021, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Андрей Караулов рассказал, как отвез российскую колбасу на экспертизу в Сингапур, который славится своими независимыми лабораториями по проверке качества еды. Вот только еды, а уж тем более качественной в нашей колбасе не оказалось вовсе.

Журналист рассказал, что, когда он пришел за ответом, его ждал неприятный разговор с полицейским. «Оказывается, я ввез на территорию Сингапура особо опасный продукт. И мне было задано два вопроса: «Где вы это взяли? А это что – для людей, они это едят?», - иронично замечает Караулов.

Так же журналист добавляет, что назвать производителей, которые кормят россиян такой колбасой, которую во всем мире считают отравой, он не может, чтобы на него не подали в суд.