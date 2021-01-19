Шоколад «Аленка», тульский пряник и белорусское молоко. Чем сегодня травят россиян?
19 января 2021, 21:45[ «Аргументы Недели» ]
После цикла бесед журналиста Андрея Караулова и доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, который рассказал, что россиян буквально травят техническим пальмовым маслом, проверили ряд школьных комбинатов питания в регионах и ужаснулись.
Масло, мясопродукты, хлебобулочные изделия – везде обнаружен глицедол, опасный канцероген, вызывающий рак. «Из чего состоит белорусское молоко? Это сухое молоко из Латинской Америки, плюс соевый китайский концентрат и все это продает это нам под видом настоящего молока. Причем на территории самой Белоруссии молочные продукты хорошие, а вот довезти в Россию его уже невозможно даже с точки зрения логистики, только концентрат, который выдается за качественный продукт. У нас огромное количество фальсификата, ответственности за который никто не несет», - рассказал Дмитрий Еделев.
Он уверен: именно Белоруссия, ее производители блокируют закон, который уже давно нужно ввести в стране – о запрете использования технических пальмовых жиров в продуктах для россиян. «Шоколад «Аленка» – это пальмовый жир очень низкого качества, он только на 15% соответствует ГОСТу, из пальмового масла на 20% состоит "Тульский пряник". Его никто не ест - он не черствеет, не портится, его даже моль не станет есть… Никто, кроме наших детей. Его можно подарить и сказать: "Приходи в мое онкоотделение, я тебя жду!". Но чиновники непробиваемы, они принимают законы, которые убивают население. Если это не геноцид, то, наверное, оптимизация!», - заключил российский медик.
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