Чем нас кормят. Часть 2 (абортированный «материал»)

18 ноября 2022, 08:54 Константин Куликов,

В продолжение к первой части. Ешками, пестицидами, ГМО и даже насекомыми в продуктах сейчас мало кого удивишь. А вот о содержании в продуктах человечины, об этом мало кто знает…

Человечина в продуктах

2012 год. Pepsi выпустит напиток на основе клеток человеческих эмбрионов. Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) фактически разрешила компании PepsiCo выпустить новую газировку с усилителем вкуса на основе клеток человеческих эмбрионов, полученных при абортах. Пищевому гиганту будет позволено заключить контракт со специализирующей на биотехнологиях компанией Senomyx, которая использует клетки почек мертвых эмбрионов (HEK 293 – Human Embryonic Kedney) при разработке усилителей вкуса. (Источник: РБК).

HEK 293 (англ. Human Embryonic Kidney 293) — клеточная линия, полученная из эмбриональных почек человека. Применяется в пищевой, косметической и фармацевтической индустриях.

Сеномикс (англ. Senomyx) — американская биотехнологическая компания, работающая в направлении развития пищевых добавок усиливающих вкус и запах пищи. Компания стремится получить с помощью обратного инжиниринга рецепторы человека, которые реагируют на вкус и аромат. Целью компании является производство веществ, которые сделали бы пищу «вкуснее». Сеномикс запатентовала запах, используя собственную систему, чувствительную ко вкусу. Эти рецепторы ранее были получены в культуре клеток HEK293. Клетки HEK293 получены от клеток почки абортированного ребенка. Эти клетки получены от здорового абортированного плода человека в 70-х годах. Используя информацию генома человека, Сеномикс идентифицировала сотни видов вкусовых рецепторов, и в настоящее время получила 113 патентов. Сеномикс сотрудничает с 7 крупными мировыми пищевыми компаниями и совместно развивает технологии. Продукты Сеномикс усиливают интенсивность вкуса. Так как используется очень малое количество вещества, то его необязательно отмечать на лейбле, а по классификационным параметрам добавки попадают в широкую категорию «нетипичные вкусы». По схожей причине, компоненты не контролируются агентством FDA. Сотрудничает с компаниями: ”Nestle”, ”Lays”.

В настоящий момент сайт этой компании не работает, и найти следы не просто. Но при должных знаниях и умениях, используя специальные программы, можно отыскать резервную копию. Как говорится «интернет всё помнит». На сайте компании сообщается: «... Наша продукция используется многими ведущими мировыми компаниями, производящими продукты питания и напитки». И действительно, тут можно увидеть список нескольких партнёров: PepsiCo, Firmenich, Ajinomoto, Co. Inc, Nestlé.





PepsiCo — американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания. Компания выпускает прохладительные напитки, соки, закуски и иные продукты питания под марками: Amp Energy, Aquafina, Aquafina Flavorsplash, Aunt Jemima, Cap’n Crunch, Cheetos, Chester’s, Chipsy, Cracker Jack, Crunchy, Diet Mountain Dew, Diet Mug, Diet Pepsi, Diet 7up (вне США), Diet Sierra Mist, Doritos, Duyvis, Elma Chips, Emperador, Frito-Lay, Fritos, Frustyle, G Series, G2, Gatorade, Grandma’s, Imunele, Izze, Kas, Kurkure, Lay’s, Life, Lifewater, Manzanita Sol, Marias Gamesa, Matutano, Mirinda, Miss Vickie’s, Mother’s, Mountain Dew, Mountain Dew Code Red, Mountain Dew Kickstart, Mug, Munchies, Naked, Near East, O.N.E., Paso de los Toros, Pasta Roni, Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Next, Propel, Quaker, Quaker Chewy, Rice-A-Roni, Rold Gold, Rosquinhas Mabel, Ruffles, Sabritas, Sakata, Saladitas, Sandora, Santitas, 7up (вне США), 7up Free (вне США), Sierra Mist, Simba, Smartfood, Smith’s, Snack a Jacks, SoBe, SoBe Lifewater, SoBe V Water, Sonric’s, Stacy’s, Sting, SunChips, Tonus, Tostitos, Trop 50, Tropicana, Tropicana Farmstand, Tropicana Pure Premium, Tropicana Twister, Vesely Molochnik, Walkers, «Агуша», «Веселый Молочник», «Домик в деревне», «Любимый», «Слов'яночка», «Фруктовый сад», «Чудо», «Я» и другими.

Ajinomoto, Co. Inc — японская компания, которая производит приправы, спортивное питание, пищевые добавки, растительные масла, замороженные продукты, напитки, подсластители, аминокислоты и фармацевтические препараты. Наиболее известным продуктом является глутамат натрия под маркой «Ajinomoto». Также компания «Ajinomoto Co., Inc.» специализируется на профессиональном спортивном питании и оздоровительном питании и фитнес-компонентах. Продукция представленная на Российском рынке указана на картинке ниже.





Firmenich SA — частная швейцарская компания. Является мировым лидером в области разработки и производства ароматических веществ для парфюмерной и пищевой промышленности и занимает около 14% мирового рынка ароматики. Компания контролирует весь процесс — от выращивания, сбора и обработки сырья, до научных исследований и промышленного производства натуральных и пищевых ароматизаторов (в коллекции — более 1000 ароматов). Клиенты Firmenich: Yves Saint Laurent, Christian Dior, Си Эль парфюм (CIEL parfum – лидер российского рынка парфюмерии), Georgio Armani – Attitude; Disel — Finally Legalised; Dior – Midnight poison; Marc Jacobs – Daisy; Dolce & Gabbana – Light blue; Gucci – By Gucci; Giorgio Armani – Emporio Armani Diamonds; Estee Lauder – Sensuous.

Nestlé — швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания. Nestlé производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику. Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea. Ассортимент продукции Nestlé за время существования компании насчитывает более 8500 товарных знаков продуктов широкого потребления. В России компания выпускает широкий спектр пищевой продукции под торговыми марками «Nescafé», «KitKat», «Nesquik», «Экстрем», «Россия — щедрая душа», «Бон Пари», «Nuts», «Золотая марка», «Maggi», «Perrier», «Friskies», «Felix», «Purina ONE», «Gourmet», «Дарлинг» и др. В России Nestlé контролирует следующие предприятия: шоколадная фабрика «Россия» (Самара), фабрика мороженого в Жуковском, Московской области, завод «Maggi» в Вязниках, Владимирской области, кондитерская фабрика «Камская» (Пермь), фабрика растворимого и сублимированного кофе (Тимашёвск, Краснодарский край), завод детского питания и фабрика «Быстров» (варимые каши и каши моментального приготовления, Вологда), фабрика корма для домашних животных (посёлок Ворсино, Калужская область) и др.

Стоит отметить, что после поднявшейся «шумихи» и бойкота продукции «PepsiCo», в письме 2012 года вице-президент PepsiCo ответил на бойкот, объявленный организацией «Дети Бога на всю жизнь», и сообщил потребителям, что PepsiCo не проводит и не финансирует исследования, в которых использовались клеточные линии, полученные из эмбрионов или плодов, и что Senomyx не использует клетки HEK для исследований. проводимых от имени PepsiCo. (Кроме того, информация была размещена а после удалена с сайта PepsiCo. С чего бы удалена?) Важно отметить. что этому всему способствовала настойчивость акционеров. В переписке с руководством с PepsiCo: «Акционеры требуют, чтобы Совет директоров принял корпоративную политику, которая признает права человека и применяет этические стандарты, которые не предполагают использования останков абортированных людей как в частных, так и в совместных соглашениях об исследованиях и разработках» (но допустимы клеточные линии: клетки кишечной палочки, дрожжей, насекомых, земноводных, яичников китайского хомячка). С перепиской можно ознакомиться на правительственном сайте США Комиссии по ценным бумагам и биржам.

От остальных компаний-партнёров Senomyx подобных официальных и открытых заявлений не поступало. Выводы делайте сами. И не рассчитывайте на то, что о его наличии в продукте вам напишут на этикетке. Обычно это обозначают как «натуральный ароматизатор». А не напишут по удобной причине, о которой указано выше: «Так как используется очень малое количество вещества производимого компанией в производстве еды и косметики, то его необязательно отмечать на лейбле, а по классификационным параметрам добавки подпадают в широкую категорию «нетипичные вкусы»».

Для размышления…

Что в действительности происходит у производителей и в торговых сетях, мало кто понимает. Указанное тут это только «верхушка айсберга», ещё довольно много информации «к размышлению». К примеру, магазины должны мыть продукты после обработки ядом, но так никто не делает. При этом лицензии для обработки магазинов от тараканов и крыс этим специалистам не нужны. Вы сами насекомых в зале не видите, но в магазинах их бывает очень много. На квадратный метр до 30 штук. Порой в одном магазине десятки тысяч тараканов. Дезинсекцию магазины обязаны проводить один раз в месяц минимум. Продукты почти никто никогда не убирает с полок на склад, поэтому обычно их накрывают пленкой. К примеру хлеб, но к фруктам и овощам, в том числе арбузам и дыням, это отношения не имеет. что же будет, если ничего не помыть? Например, ребенок взял яблоко, не помыл его, как они любят это делать, и съел. И тут два варианта: либо у него есть аллергия, либо нет. Если нет, то три дня поноса и рвота, но не смерть. Обычные признаки пищевого отравления. Только дихлофосом можно конкретно убить. Если есть аллергия, то тут уже все иначе. Все может закончиться очень плохо (Источник: Комсомольская правда).

Ещё пример, и что важно, каждый из вас самостоятельно может это проверить. Каждый магазин, производитель и т.п. должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица, а это значит что у них должен быть ОГРН (государственный регистрационный номер). Это открытая информация и найти ОГРН довольно просто (можно и в интернете).





Дальше, на сайте Федеральной налоговой службы, вводите номер ОГРН и моментально получаете выписку ЮГРЮЛ. В этой выписке можно найти много чего интересного. Давайте проверим, уже упомянутую компанию «Нестле»…





ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" имеет ОГРН 1067746759662.





Делее в специальной графе вставляете номер ОГРН.





И нажимаете «найти», так получаете выписку ЮГРЮЛ…





В выписке, в 149 пункте видим: «Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах».





Подобная лицензия и у ОАО "КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ" ОГРН 1027700070881, в выписке 77 пункт. Как думайте для чего такие лицензии этим компаниям?

Ну это производители, а что за лицензии у торговых сетей? Давайте проверим такую сеть как «Пятёрочка». Юридическое название ООО "АГРОТОРГ", ОГРН 1027809237796. В выписке, пункт 158: «Код и наименование вида деятельности 52.10.4 Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ». Кто-то из вас знал что у продуктовой торговой сети есть такой вид деятельности? Как думайте для чего такая лицензия компании?

Как же так выходит, и кто за этим стоит, об этом далее…

