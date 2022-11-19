Чем нас кормят. Часть 3 (законодательство)

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19 ноября 2022, 10:37 Константин Куликов,

Итак, из первой части мы знаем что в продуктах содержатся опасные пищевые добавки, из второй части узнали о том что в продуктах может быть человечина, в третьей части попробуем разобраться законно ли это и почему так…

Законодательство в питании

Начнём с самого понятного и логичного. Товар должен быть безопасным и не наносить вред здоровью человека. Это в принципе основа основ, но как мы уже удостоверились в первой части публикации опасные и вредные добавки находятся в продуктах, и свободно продаются, это просто факт и это не скрывается. Кто бы мне что не говорил, я вижу что это нарушает права человека и законодательство.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации Статьёй 7 частью 2, в Российской Федерации охраняется здоровье людей.

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Статья 15.

1. Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребностям человека и не должны оказывать на него вредное воздействие.

3. При производстве пищевых продуктов могут быть использованы контактирующие с ними материалы и изделия, пищевые добавки, разрешенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (а из первой части мы знаем, что свободно используются пищевые добавки пищевые добавки, запрещенные к применению в РФ, и это не пресекается контролирующими органами. А перечень пищевых добавок разрешенных Правительством Российской Федерации кто-то вообще видел? Кто-то видел такой документ? Вот я не видел).



Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

Статья 3. Обращение пищевых продуктов, материалов и изделий.

2. Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий:

которые являются опасными и (или) некачественными по органолептическим показателям; (запах, вкус, внешний вид - прим. автора).



Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статья 7.

1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

И этими требованиями является Приказ Роспотребнадзора от 18.01.2016 N 16 "О внедрении Методических рекомендаций "Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий".

Некачественной и опасной, т.е. способной нанести вред потребителю, признается пищевая продукция:

- не имеющая документов изготовителя (поставщика) продукции, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также документов о сертификации продукции, оформленных в установленном порядке или подтверждающих соответствие посредством принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии;

2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).



Когда товар просрочен или гнилой, то тут всё относительно понятно, как это определить и что делать что бы это пресечь. (Некачественный товар, «просрочка», гнилые овощи и фрукты, антисанитария в магазине: что делать.) Но когда безопасность товара касается добавок и исследований продукции, то ситуация в правовом поле значительно отличается.

Россельхознадзор зачастую сталкивается с тем, что не может найти протоколы исследований продукции. "Так делали исследования или не делали? Или купили исследования? Почему сегодня никто не говорит, что исследования покупаются и продаются? - заявил он. - У нас масса деклараций. Говорят - декларация соответствия. Чему соответствия, если исследований никаких не было?" (руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт). Стоит напомнить, что в прошлом году из-за оценок доли фальсификата на российском рынке в Россельхознадзоре вышел конфуз. Выступая на «Гайдаровском форуме», руководитель пресс-службы ведомства Алексей Алексеенко заявил: «По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет».

Законодательство регулирующее правоотношения в сфере торговли (не полный перечень): Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы следует руководствоваться приказом Роспотребнадзора №224, Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1612 "Об утверждении Положения о порядке изъятия из обращения, проведения экспертизы, временного хранения, утилизации или уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, выявленных в процессе государственного контроля и надзора УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Госстандарта РФ от 5 января 1998 года N 1, Приказ Роспотребнадзора от 18.01.2016 N 16 "О внедрении Методических рекомендаций "Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий" (вместе с "МР. 5.1. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России. Организация Госсанэпидслужбы России. Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий. Методические рекомендации").

Важно понимать, что продукция не должна соответствовать ГОСТ, достаточно ТУ (технические условия), которые установил сам производитель. ГОСТ это дело добровольное, исключение если наличие соответствия ГОСТ заявлено производителем.

ГОСТ Р 51740-2016 утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 ноября 2016 г. N 1816-ст. 1 Область применения. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к построению, изложению, содержанию, оформлению, обозначению, согласованию, утверждению, регистрации, обновлению, отмене технических условий (ТУ) на пищевую продукцию, произведенную и/или выпускаемую в обращение на территории Российской Федерации. Технические условия являются видом стандарта организации, утверждаемого изготовителем продукции или разработчиком ТУ (далее - держатель подлинника).

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

Статья 26. Общие правила применения документов национальной системы стандартизации.

1. Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2. Условия применения международных стандартов, региональных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств, сводов правил иностранных государств, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований утвержденного технического регламента или которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения утвержденного технического регламента и осуществления оценки соответствия, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

3. Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае применения обозначения национального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы стандартизации.



Ещё полезная информация, для понимания …

Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

Статья 3. Обращение пищевых продуктов, материалов и изделий.

1. В обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям.

2. Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий:

которые являются опасными и (или) некачественными по органолептическим показателям (запах, вкус, внешний вид-прим. автора); которые не соответствуют представленной информации, в том числе имеют в своем составе нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации значениям, и (или) содержат предметы, частицы, вещества и организмы, которые образовались или были добавлены (внесены) в процессе производства пищевых продуктов (загрязнители), наличие которых может оказать вредное воздействие на человека и будущие поколения, информация о которых до потребителя не доведена, и (или) которые не имеют установленных сроков годности для пищевых продуктов, материалов и изделий (в отношении которых установление срока годности является обязательным) или срок годности которых истек, и (или) показатели которых не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, образцу, документам по стандартизации, технической документации; в отношении которых установлен факт фальсификации; в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость; которые не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством Российской Федерации, либо в отношении которых не имеется таких сведений; которые не имеют товаросопроводительных документов.

Статья 4. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий.

Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются посредством:

Кроме прочего (убрал менее «интересные» пункты - прим. автора)…

проведения научных исследований в области питания населения, профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний и разработки технологий производства пищевых продуктов, материалов и изделий, направленных на повышение их качества;

проведения производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, условиями их производства (изготовления), упаковки, реализации, хранения, перевозок, включающего лабораторные исследования (испытания) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Статья 5. Информация о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий.

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов, материалов и изделий, розничной торговлей пищевыми продуктами и оказанием услуг в сфере общественного питания, обязаны предоставлять приобретателям или потребителям, а также органам государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий (далее - органы государственного надзора) в соответствии с их компетенцией полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Органы государственного надзора предоставляют органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, о соблюдении требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации при обращении пищевых продуктов, материалов и изделий, оказании услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и в сфере общественного питания, а также о мерах по предотвращению реализации некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В общем-то, все и всё вроде как должны. Юрлица, ИП и органы надзора (эти должны еще и с требованиями ознакомить, т.е. НПА и т.п.) должны предоставлять гражданам полную информацию о безопасности продукта (в том числе и товарно-сопроводительные документы), должны быть исследования (научные и лабораторные), обязаны предоставлять приобретателям (приобретатель это кто? Тот кто прям сейчас приобретает, получается должны предоставлять в момент приобретения продукции) или потребителям и т.д. Но как оно в действительности? Об этом чуть позже, ознакомьтесь ещё с этим…



Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статья 7. Право потребителя на безопасность товара.



1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

И этими требованиями является Приказ Роспотребнадзора от 18.01.2016 N 16 "О внедрении Методических рекомендаций "Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий".

Некачественной и опасной, т.е. способной нанести вред потребителю, признается пищевая продукция:

- не имеющая документов изготовителя (поставщика) продукции, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также документов о сертификации продукции, оформленных в установленном порядке или подтверждающих соответствие посредством принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии;

2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).





Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах).

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.



2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:

сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти десятых процента), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых должна содержать противопоказания для их применения при отдельных заболеваниях, утверждается Правительством Российской Федерации;

правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг);

срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению;



Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей



Статье 8 Федерального закона № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года.

Граждане имеют право:

• на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека;

• получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и у юридических лиц информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг;

• обращаться в органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с нарушениями требований санитарного законодательства, создающими угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде и угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;

• вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложения об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

• на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу вследствие нарушения другими гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Очередные подтверждения что нам все и всё должны, должны нас ознакомить с информацией о безопасности продукта, его составе и т.д. и т.п., и есть ещё…

На основании и Конституции Российской Федерации Статья 33. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, и Статья 24 пункт 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Об этом же гласит и Федеральный закон № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006, Статья 8 часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы. Кроме того, согласно части 1 Статьи 5, Федерального закона № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 года, при рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме. За отказ в предоставлении информации, предоставление неполной или заведомо ложной информации, так предусмотрена административная (КоАП РФ Статья 5.39) и уголовная (УК РФ Статья 140) ответственность. Следует помнить, что ваши права могут быть ограничены только федеральным законом, об этом сказано в Конституции РФ Статья 55 часть 3.



А знаете что говорят сотрудники Роспотребнадзора, когда им говоришь что используются не разрешенные добавки и надо приехать и проверить документы на продукцию? Они ссылаются на Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" в соответствии с которым внеплановую проверку могут провести только если угроза жизни и тяжкого вреда. Действительно в пункте 3 указано что внеплановые проверки проводятся исключительно по следующим основаниям: а) при условии согласования с органами прокуратуры: при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.



Однако это постановление противоречит федеральному закону, в котором указано что основанием для внеплановой проверки является заявление граждан о возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью.

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Статья 10. 2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

Понимаете разницу между угрозой тяжкого вреда здоровью, которая указана в постановлении и угрозой здоровью, которая указана в федеральном законе? Просто угрозы здоровью достаточно для проведения внеплановой проверки. И применяется именно федеральный закон, а не постановление правительства, об этом прямо указывает Конституция РФ Статья 76 5. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (исключение автономные области и округа, следует из пункта 6 указанной статьи-прим. автора).



Казалось бы, что тут сложного? Если продукт опасен и вредит здоровью человека, значит по первому же «сигналу» и доказательствами этого, его должны просто немедленно изъять, а нарушителей привлечь к ответственности. Но не всё так просто в наше капиталистическое и бюрократическое время, при попустительстве и равнодушии большинства населения текущие реалии совсем иные. Для того что бы понять, как работает законодательство в действительности, я попробовал ознакомится с документами на продукцию подтверждающими её безопасность. Для начала я позвонил на телефон горячей линии одного из сетевых магазинов, там сообщили что они предоставить таких документов не могут, и что такие документы должны предоставить в самом магазине. Так же я позвонил в Роспотребнадзор (8-800-555-49-43), там мне сообщили номера телефонов отделов по питанию моего региона. Когда я дозвонился (а это бывает не просто), то первое что надо отметить, начальник подразделения Роспотребнадзора сообщил, что не знает документа или закона, в котором перечислены опасные и запрещенные добавки (кроме информации на сайтах, и двух постановлений Онищенко, да и те пятнадцатилетней давности, ни законов ни документов мной не обнаружено). Так же сотрудник пояснил, что магазины должны предоставлять декларацию о безопасности пищевой продукции, которая содержит информацию об исследованиях этой продукции. А если не предоставят, то для начала пишется претензия на имя директора магазина (срок ответа 30 дней). Если претензия проигнорирована, то пишется сообщение в Роспотребнадзор (срок ответа 30 дней), и в случае обнаружения нарушений Роспотребнадзор выносит предписание для устранения нарушения (ещё какой-то срок даётся для исполнения), но тут надо что бы они ещё увидели в этом нарушении влекущее непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан (и тут придётся ещё доказывать что бы следовали не постановлению, а закону, о чём упоминалось выше). Дальше, я попробовал ознакомится с таким документом. И знаете что? В магазине торговой сети мне сказали что в наличии у них нет таких документов, надо заказывать. Такой документ поступает к ним от нескольких часов до 3 ней. В общем поступает ли, и предоставляют ли они его после этого, ещё вопрос. Но кому интересно сами можете попробовать запросить и ознакомиться. В любом случае, опасные ешки, которые вредят здоровью человека, находятся в продуктах которые свободно продаются, так что не понятно почему Роспотребнадзор не выполняет за наши с вами налоги свои функции (Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" 5.1. осуществляет контроль (надзор) за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, в области потребительского рынка и обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, требований к организации питания). Как я понимаю, население всё устраивает и люди не обращаются в Роспотребнадзор надеясь на то что он и так контролирует безопасность продуктов. И Роспотребнадзор тоже всё устраивает, незачем проявлять инициативу, так меньше хлопот. Да, внеплановые проверки они могут проводить при инициативе граждан, прокуратуры и при определенных условиях, но плановые проверки безопасности продукции по добавкам, почему тут нет результатов, и опасные продукты на полках магазинов, это вопрос. И думаю, что ответ на этот вопрос очевиден…

«Скованные одной цепью, связанные одной целью»

Кто кормит население России? Кто решает что будет на полках российских магазинов? Всегда ли российские компании и производители?

Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение; при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову; при 100% он попирает ногами все человеческие законы; при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Карл Маркс «Капитал», том 1 с. 764.

Как вы думаете, может быть такое, что добавки, которые вызывают болезни, в еду добавляют специально, что бы потом покупали от этих болезней лекарства? Думаю это вполне возможно, особенно когда понимаешь что производители питания и лекарств одни и те же бенефициары, это такой бизнес.

Богатейшие фармацевты наладили связи с самыми влиятельными политиками современности. Некоторых из них они буквально создали. Во Франции любят рассказывать историю о том, как весной 2008 года серый кардинал французской политики Жак Аттали и будущий руководитель крупнейшей французской фармкомпании Sanofi Серж Вайнберг привели к Давиду де Ротшильду, главе французской ветви знаменитой семьи, скромного молодого человека в черном костюме и голубом — под цвет глаз — галстуке. Молодого человека звали Эммануэль Макрон. Он понравился легендарному банкиру и получил место специалиста по слияниям и поглощениям в Rothschild & Cie Banque. Его самая удачная сделка в банке Ротшильдов была опять-таки связана с Биг Фармой. Он провел покупку фирмой Nestle филиала по производству детского питания американской корпорации Pfizer — той самой, которая сегодня навязывает свою вакцину всей Европе. Сумма сделки не разглашалась, но злые языки говорят, что комиссионные позволили будущему президенту Франции сколотить свой первоначальный (весьма нехилый) капитал. Эта история выглядит очень элегантно. В странах попроще фармкомпании действуют гораздо вульгарнее. В 90-е годы, например, та же Pfizer обильно подкупала нигерийских чиновников, чтобы проводить на территории страны нелегальные испытания своих новых лекарств. В материалах уголовного дела против компании есть информация о том, что кеш для взяток возил в чемодане специальный курьер, летавший в Лагос рейсами KLM Забирая на содержание целые правительства и отдельных морально неустойчивых политиков, Биг Фарма пытается править целыми странами и континентами. (Источник: РИА Новости).

Специалисты по системному анализу из Швейцарской высшей технической школы Цюриха составили список "мировой закулисы" - 147 компаний, которые контролируют 40 процентов мировой экономики. Статья ученых появится в журнале PLoS One, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org. В рамках исследования ученые воспользовались Orbis 2007 - базой данных, которая хранит информацию о 37 миллионах компаний по всему миру. Из них исследователи отобрали 43060 транснациональных корпораций и построили сеть, отражающую взаимосвязи между этими компаниями. Ученым удалось обнаружить своего рода узел - 1318 компаний, каждая из которых в среднем была связана с 20 компаниями вне узла. Вместе они контролировали порядка 60 процентов реального сектора экономики. Внутри этого блока ученые выделили 147 компаний, которые контролировали значительную часть из этих 1318-ти. Через них они воздействовали на 40 процентов мировой экономики, причем основу их составляли финансовые институты. (Источник: Lenta.ru).

Кроме того, о том, как не редко переплетаются различные структуры и организации (государственные, финансовые, фармацевтические, химические, питание и т.д.) можно понять из публикаций: Химтрейлы. Часть 3 Последствия распыления алюминия; «Monsanto» и ГМО; Что не так со статистикой смертей от COVID-19; Удивительно, что содержит вода в разных странах. Как себя уберечь? Часть 1; Почему РФ надо выйти из ВОЗ.

Всё это очевидно, да и особо не скрывается…

И тут всего два пути, или наводить порядок (в торговых сетях и у производителей запрашивать протоколы исследований подтверждающих безопасность продукции, писать обращения в структуры и т.п.), или искать здоровое питание где нет вредных добавок (начиная от фермерских хозяйств и заканчивая своим собственным урожаем). А о том, что и откуда оказывается на ваших столах, лучше знать, для вашего же здоровья…

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