Почему РФ надо выйти из ВОЗ

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 мая 2022, 11:08 Константин Куликов,

«Всемирная организация здравоохранения работает во всем мире для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и защиты уязвимых групп населения. Наша цель в том, чтобы обеспечить еще миллиарду людей лучше здоровье и благосостояние», — так ВОЗ определяет свою миссию. ВОЗ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, ответственным за международное общественное здравоохранение. В составе организации 194 страны. Ее штаб-квартира находится в швейцарской Женеве. В мире есть шесть региональных и 150 национальных представительств, где работает не менее 7000 сотрудников. В этой публикации рассмотрим, что не так с этой организацией и почему РФ лучше выйти из неё.

О том, что организация здравоохранения влияет на суверенитет стран, её методы сопряженные с пользой для государства в сфере здравоохранения весьма спорны, нечистоплотность организации и связанные с этим скандалы, а так же другие споры вокруг организации, происходят давно, и с каждым днём «тёмных пятен» становится только больше.

8 марта 2022 год. В Москве прошёл V Гиппократовский медицинский форум, участники которого пытались проанализировать происходящее в стране и мире за последние два года. Специалисты собрались на форуме, чтобы оценить ситуацию в медицине и биотехнологиях. Эксперты оценили выход России из ВОЗ: у нас свой суверенный путь. Эксперты форума предложили внимательнее присмотреться к членству ВОЗ, проанализировав все те шаги, которые эта организация предпринимала во время пандемии, и насколько они были оправданы ситуацией. Обсуждались плюсы и минусы участия России в изменённой МГБ-11 - международной классификации болезней 11 пересмотра, так как многое, написанное в МГК-11, считают специалисты, встаёт в противоречие с нашими духовными и нравственными ценностями, в частности, по вопросу, является ли педофилия психическим заболеванием (новая классификация болезней считает, что нет, если сам человек не признаёт себя педофилом и не переживает по этому поводу, то лечить его не нужно).

29 марта 2022 год. Справороссы предложили приостановить членство России в ВОЗ. Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым разработали проект постановления Госдумы о приостановке членства России во Всемирной организации здравоохранения. Поводом для этого стало проведение парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. В документе отмечается, что приостановление действия соглашения между Россией и ВОЗ не повлияет на систему здравоохранения в стране, поскольку основная задача всемирной организации состоит в предоставлении рекомендаций и осуществлении сбора информации о системе здравоохранения РФ (какая именно собирается информация и для каких целей, не вредит ли это в конечном итоге гражданам РФ и безопасности страны, доподлинно не известно - прим. авт.).

Можно ли обойтись без ВОЗ? Этот вопрос выглядит ещё более обоснованным, если мы вспомним, что прецеденты выхода великих держав из ВОЗ уже были. В 1949 году, Россия (тогда ещё СССР), покидала ВОЗ на несколько лет, сочтя, что в условиях начавшейся холодной войны членство в этой организации опасно. Но есть и совсем недавний пример. Президент США Дональд Трамп в 2020 году, под занавес своего правления, распорядился прекратить финансирование этой международной организации из американского бюджета и 6 июля 2021 года США вышли из ВОЗ. Трамп обвинил ВОЗ в том, что та работает неэффективно, что от её рекомендаций не было толка – эпидемию предотвратить не удалось. Получается что, как минимум две, и далеко не последние мировые державы на собственном опыте удостоверились, что следовать рекомендациям ВОЗ – неэффективно, и в сути, наносить себе ущерб.

Какова статистика смертности среди привитых иностранными вакцинами?

«Хвост виляет собакой».

1 декабря 2021 год. Руководитель ВОЗ - Тедрос Аданом Гебреисус, делает заявление на открытии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он объявил о создании межправительственного переговорного органа для укрепления механизмов предотвращения пандемий. Делегаты Ассамблеи здравоохранения встретились на второй с момента основания ВОЗ в 1948 г. специальной сессии и приняли лишь одно решение, озаглавленное «Объединяя усилия мира». В решении Ассамблея постановила учредить межправительственный переговорный орган (МППО) для подготовки и согласования проекта конвенции, соглашения или другого международного документа ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования, с тем чтобы он был принят на основании статьи 19 Устава ВОЗ или других положений Устава в зависимости от того, что МППО сочтет уместным. Согласно принятому решению, МППО собиралось провести свое первое совещание до 1 марта 2022 года (не установлено проводилось такое совещание или нет - прим. авт.).

Межправительственный, то есть не зависимый ни от одного государства в отдельности, орган – это, собственно, и есть мировое правительство. Конечно, в том случае, если решения этого органа будут обязательными к исполнению, а судя по документу, будет именно так («PP4… Объединяющего все государственные структуры и общественные силы…», «PP5… государства-члены должны руководствоваться принципом солидарности со всеми людьми и странами, при устранении причин и последствий пандемий, а так же других чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения»).

Сам проект создания межправительственного переговорного органа для укрепления механизмов предотвращения пандемий, был уже готов и опубликован на сайте ВОЗ 28 ноября 2021 года.

Управление через систему здравоохранения, как мы видим в нынешнее время, можно осуществлять весьма успешно, особенно в рамках всевозможных эпидемий и пандемий. Как до этого дошло (когда и как РФ в это «вляпалась»)?

20 сентября 2008 год. Правительством Российской Федерации, создано РАСПОРЯЖЕНИЕ N 1372-р "О подписании Соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Всемирной организацией здравоохранения".

18 января 2009 г. правительство РФ и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве, которое было одобрено Минздравом и МИД России. По условиям данного соглашения РФ приняла на себя обязательства выполнять рекомендации ВОЗ, которые стали носить не рекомендательный, а обязательный к исполнению характер.

Смотрим текст соглашения: «Сотрудничество, осуществляемое в соответствии с настоящим Соглашением, может включать в себя: (…) подготовку и выполнение проектов, испытаний, экспериментов или исследований». А также: «Правительство (России, разумеется. – прим. авт.), используя все имеющиеся в его распоряжении возможности, способствует эффективному развитию технического и консультативного сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением. (…) Оказывает содействие Организации в сборе и обработке информации, необходимой для проведения Организацией анализа и оценки результатов реализации программ технического и консультативного сотрудничества». А Статья 4, пункт 1 вообще допускает создание отделений ВОЗ на территории Российской Федерации («В целях реализации настоящего Соглашения Организация может по отдельному соглашению, заключенному с Правительством, учреждать свои бюро и отделения на территории Российской Федерации, определять предмет их деятельности и функции и осуществлять управление ими»).

А если ещё вспомнить то, что для РФ обязательными являются международные медико-санитарные правила, подготовленные всё той же ВОЗ, и вступившие в силу 15 июля 2007 года, то национальные законы о здравоохранении можно кинуть в пыльный угол. Сюда же, Конституция Российской Федерации Статья 15 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.



Ещё одним дополнением, к утрате суверенитета РФ перед ВОЗ, является такой документ как «Стратегия странового сотрудничества ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2014–2020 годы». (страница 8). Минздрав РФ, для выполнения своих обязательств, поддерживая роль и программы ВОЗ, должен опираться на «знания и компетенцию» ВОЗ.

(страница 35). Министерство здравоохранения РФ, должно следовать условиям и приоритету: увеличить кооперацию России и ВОЗ (глобальную и региональную). Что это означает — работать только вместе и в плотной связке.



(страница 37). ВОЗ создаёт механизмы, для увеличения кооперации, внедряя нужные ему министерства. ВОЗ будет внедрять/устанавливать механизмы кооперации и совместной работы различных секторов, через привлеченные им министерства, то есть ВОЗ действует на территории России и разворачивает в нужную себе сторону синхронную работу, в том числе наших различных министерств.



(страница 43). ВОЗ может решить предоставлять больше информационного и «научного» материала на русском языке, а РФ берет на себя обязательство финансирования перевода на русский язык. Говоря иначе, ВОЗ присылает свои материалы со своим видением, а Министерство здравоохранения РФ, способствует их принятию через распространение и финансирование.

(страница 43). ВОЗ будет продвигать стандарты и политику для медперсонала РФ, то есть определять методики их работы. Как именно надо работать — скажет ВОЗ. Кроме того, вычленять и объединяя в сеть, оказывая «помощь» (взяв под своё «крыло»), тем сотрудникам кто войдет в такую сеть.



(страница 45). В результате этого документа на территории России появляется региональный офис ВОЗ по неинфекционным заболеваниям, который находится в Москве, и оттуда ВОЗ будет сообщать странам (не только России, но и соседям) «инновационные» методы, то есть как надо «правильно» заниматься научными исследованиями (как должен «мыслить» исследователь, что он должен или наоборот не должен обнаружить, какие выводы сделать, какие препараты и как создавать, с какими целями и т. д.). Кроме того, в 2022 году ВОЗ откроет в Саратове ещё и центр по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии.

(страница 46). ВОЗ будет поддерживать «ЕЖЕДНЕВНЫЕ отношения» с Минздравом (местный офис ВОЗ каждый день будет поставлять данные Минздраву от головного офиса ВОЗ) и с российскими научно-исследовательскими организациями (которые уже под влиянием ВОЗ напрямую, или через другие иностранные организации), поддерживая их и направляя им «правильную» информацию.



(страница 46). Минздрав обязан продвигать сотрудничество с ВОЗ внутри страны, и не только с исполнителями (научные исследователи и т.п.), но в том числе с ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, и другими департаментами, осуществляя СОВМЕСТНОЕ руководство. Получается Минздрав подписывает соглашение с ВОЗ, а потом он (Минздрав) лезет в Правительство, добиваясь того, чтобы оно поддерживало и всячески содействовало ВОЗ и этому «стратегическому» соглашению. Получается так, что какое-то отдельное министерство продвигает определённые идеи и навязывает сотрудничество под руководством инагента Правительству РФ! Вопрос: разве не Правительство должно подписывать стратегии развития, соглашения, определять направление работы министерств, определять их партнеров и давать им задания? Хвост виляет собакой...







Что такое ВОЗ?

ВОЗ по факту, это «частная лавочка» Билла Гейтса (её крупнейшего спонсора), Джорджа Сороса и Рокфеллеров. Гейтс, Рокфеллеры и другие последователи «темной клики» никогда не скрывали своего желания сократить население планеты, в их деятельности много и других «тёмных пятен».

Довольно известный факт, что ВОЗ была создана в 1948 году Фондом Рокфеллера. Этот факт опубликовал даже такой авторитетный журнал как «The Lancet» (Опубликовано: 11 мая 2013 г. ПЕРСПЕКТИВЫ|ИСКУССТВО МЕДИЦИНЫ|ТОМ 381, ВЫПУСК 9878, Стр. 1618-1619, 11 МАЯ 2013 г).

ВОЗ финансируется частными пожертвованиями, в основном это фармацевтические и биотехнологические корпорации, которые финансово заинтересованы в поддержке организации.

О влиянии Джорджа Сороса на ВОЗ, и что он примерно из себя представляет, можно ознакомиться к примеру тут. То, что Сорос финансирует различные НПО для дестабилизации обстановки в различных странах, где правительства не готовы встроиться в его "систему ценностей", уже ни для кого не секрет (2,9 миллиарда долларов было потрачено на "защиту прав человека", прежде всего "прав таких маргинальных групп, как потребители наркотиков, секс-работники и ЛГБТ-сообщества"; 2,1 миллиарда долларов потрачено на образовательные проекты, то есть на реформу образования от дошкольного до высшего - Речь идет прежде всего о введении сексуального образования в рамках «гендерного равенства» и т.д.).

Крупнейшим частным спонсором, почти 16% общего бюджета, был и остаётся Фонд Билла и Мелинды Гейтс (совместно с их же GAVI Alliance). С 2000 г. их поддержка составила более трёх миллиардов долларов. Зато «большая фарма», которая входит в правление фонда, наварила на ВОЗ и росте своих акций в десятки раз больше! Такая вот благотворительность. В благодарность решением Генеральной Ассамблеи ВОЗ, принятым в мае 2016 г., коммерческим компаниям теперь разрешается оказывать непосредственное влияние на стратегические решения организации…

ВОЗ является одним из четырех постоянных членов Совета ГАВИ и заместителем председателя его Исполнительного комитета. Офисы ВОЗ, в разных странах, оказывают помощь национальным органам здравоохранения в подготовке заявок на получение поддержки от ГАВИ, а так же в разработке планов действий по внедрению вакцин. Получается, что один из самых состоятельных людей планеты, фактически занял позицию основного спонсора ВОЗ. И что вполне допустимо, что его планы, являются для организации приоритетными. И как подтверждение, это давнишняя и тесная связь главы ВОЗ и Билла Гейтса. А то, что это «одного поля ягоды» сомневаться не приходится.

Тедрос Адханом Гебрейесус был избран государствами-членами ВОЗ на пост Генерального директора Организации на пятилетний срок в ходе семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2017 г.

Личность, для такого высокого поста в здравоохранении, весьма сомнительная, и то, что он никогда до этого не работал ни в одном медицинском учреждении, и не был врачом – это только верхушка айсберга.

Политическая карьера Гебрейесуса началась в политбюро Народного фронта освобождения Тиграя (НФОТ), террористической организации этнического меньшинства Тиграя (6% населения Эфиопии), внесенной в Глобальную базу данных по терроризму Министерства внутренней безопасности США за серию похищений, взрывов и вооруженных ограблений Соединенные Штаты отнесли НФОП к террористическим организациям уровня III.

В 2005—2012 гг. — министр здравоохранения Эфиопии. С 2009 по 2011 год Тедрос Гебрейесус также был директором Глобального фонда, программы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, инициированной Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также главой Координационного совета программы ЮНЭЙДС. Организовал приток в отрасль иностранных инвестиций, в частности, за счет взаимодействия с Фондом семьи Клинтон и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Тедрос был обвинен в сокрытии информации о вспышках холеры в 2006, 2009 и 2011 гг. в Эфиопии. Об этом сообщало «New York Times».

Так же «New York Times» подтверждает, что во время кампании Тедроса, он был поставлен на свой пост, за работу на репрессивное правительство. «Human Rights Watch», и даже Государственный департамент, обвинили правящую партию Эфиопии в переселении тысяч граждан, расстреле сотен протестующих и заключении в тюрьму или пытках политических оппонентов и журналистов. По данным африканских медиа, Тедрос участвовал в повстанческих выступлениях и был причастен к массовым нарушениям прав человека.

По некоторым данным, существует досье, представленное Профессиональным союзом Амхара (APU), обвиняющее его в проведении настоящей политики геноцида на посту министра здравоохранения Эфиопии. О том, что главу ВОЗ обвинили в причастности к геноциду в Эфиопии, это довольно нашумевшая история. Обвиняли его и в попытках поставок оружия.

Это просто бизнес?

Нашумевшие в настоящее время лаборатории в Украине, и до этого «поддержка педофилии», это далеко не единственное, что вызывает вопросы к ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно тратит на поездки своих сотрудников больше, чем на борьбу со СПИДом, малярией и туберкулезом вместе взятыми, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, ежегодные расходы ВОЗ, связанные с командировками сотрудников, составляют 201 миллион долларов, что значительно превышает расходы на финансирование программ по борьбе с рядом болезней. Так, на борьбу со СПИДом организация тратит порядка 71 миллиона долларов в год, с малярией – 61 миллион долларов, с туберкулезом – 59 миллионов. Как сообщается, сотрудники ВОЗ зачастую нарушают правила, путешествуя первым классом и бронируя номера в дорогих пятизвездочных отелях.

А теперь внимание. Кульминация повествования. Давайте вспомним о фальшивой пандемии свиного гриппа. Заявление ПАСЕ: пандемии гриппа A/H1N1 не было! С таким вердиктом, основанным на независимых исследованиях, выступили представители комиссии по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЕ обвинило ВОЗ в обмане и сговоре с фармацевтическими компаниями. Об этом давно сообщалось, в том числе и в крупных изданиях. Таких как «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, Интерфакс и другие.

В Европейском совете деятельность организации назвали "медицинской аферой", и тому есть причины. Под нажимом ВОЗ, убедившей всех в том, что "свиной грипп распространяется в международных масштабах с беспрецедентной скоростью", правительства многих стран закупили в огромных количествах лекарства от гриппа. Только препарат Tamiflu был закуплен в 85 странах на общую сумму около 18 миллиардов долларов. В том же 2009 году, ВОЗ настоятельно рекомендовала провести массовую иммунизацию населения от свиного гриппа. Большинство стран к рекомендациям организации прислушалось и вакцины были закуплены, благодаря чему прибыли фармацевтических компаний достигли только в Европе 7 миллиардов евро. В этот момент и стали появляться подозрения в том, что преувеличив масштабы опасности пандемии, не раскрывая при этом реальную информацию, ВОЗ вступила в прямой сговор с производителями вакцин, в частности с «Roche Holding».

С целью продвижения своих лекарств и вакцин против гриппа фармацевтические компании повлияли на учёных и официальные структуры, ответственные за стандарты в области здравоохранения, которые подали сигнал тревоги правительствам всего мира,- заявил тогда глава комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Вольфганг Водарг. На эту тему, 4 июня 2010 года, был даже сделан доклад, который прочел перед комитетом ПАСЕ один из авторов — Пол Флинн. По его словам, «это была пандемия, которая на самом деле не была пандемией», «есть убедительные доказательства того, что серьезность пандемии была сильно преувеличена ВОЗ», а программа вакцинации была «применением плацебо в громадных масштабах». Кроме того, после завершения пандемии-2009 во многих странах пришлось просто уничтожать ненужные запасы лекарств и вакцин из-за истечения срока их действия.

Понесли какую-то ответственность сотрудники ВОЗ в этом случае, или в других? Нет, не понесли. Да и какая ответственность? Прямых указаний они не дают, только рекомендации. У нее нет никакой реальной власти. ВОЗ публикует информацию и рекомендации для национальных правительств.

К нынешней пандемии коронавируса, тоже довольно много вопросов. Да и не пандемия это по определению и количеству жертв, даже согласно явно завышенной официальной статистике. Нагнетание паники, ограничения, и как следствие продажа различных средств и препаратов всё теми же фармкомпаниями, которые спонсируют ВОЗ.

Судите сами: сначала ВОЗ провоцирует буквально всемирную панику из-за нового штамма коронавируса, названного "омикрон". Страны закрываются, прерывается авиасообщение, вводятся карантины. Причём виной тому даже не прямая рекомендация, а не более чем пресс-релиз, в котором содержится всего лишь предположение, что новый штамм более заразный, чем предыдущие. Далее ВОЗ объявляет выявленный новый штамм «вариантом, вызывающим озабоченность». Не опасным, или смертельно опасным, а вызывающим озабоченность. Ничего ещё не известно, но тем не менее, уже ограничения и рекомендация продолжить прививаться («… пока подтверждено менее 100 случаев нового варианта, в основном среди молодых людей, у которых самый низкий уровень вакцинации в стране»; «несмотря на прививки, все по-прежнему, должны носить маски и избегать мест скоплений людей») и ВОЗ рекомендует запретить все поездки. А что же сейчас?

28 ноября 2021 год. На сайте ВОЗ появилась обновленная информация о варианте «омикрон». Следует отметить, что тут сообщается, что информация будет постоянно дополняться. Но вот, прошло более 4 месяцев, а конкретики как не было, так и нет. Конкретно ничего не ясно, сплошные предположения, и никаких утверждений за которые бы ВОЗ взяла хоть какую-то ответственность: «… несколько мутаций, которые могут повлиять…» (а могут и не повлиять); «контагиозность... в настоящий момент неясно, обладает ли вариант «омикрон» повышенной контагиозностью»; «тяжесть заболевания. До сих пор не установлено, вызывает ли заражение вариантом «омикрон» более тяжелое течение заболевания»; «эффективность защиты при ранее перенесенной инфекции SARS-CoV-2. Предварительные данные, которые, впрочем, носят ограниченный характер…»; «текущие исследования. Уже проводимые или готовящиеся к проведению исследования направлены на оценку контагиозности» (результатов нет, кем и когда вообще выделен этот вирус, не выделен так же как SARS-CoV-2? Где эталон для сравнения? А ПЦР-тестом его точно можно определить, или как SARS-CoV-2?).

20 января 2022 год. ВОЗ заявила, что ограничения на международные перевозки неэффективны в борьбе с «омикроном». Вот так просто, сначала это считала эффективным, а спустя несколько месяцев, вдруг нет. Кто-то несёт хоть какую-то ответственность за не правильные решения, которые касаются судеб миллионов людей? (тут так же следует вспомнить о тех, примерно тысячи россиянах, которые застряли в Африке). Понесет ли хоть кто-то ответственность за моральные страдания этих людей, финансовые потери как людей, так и компаний? (ограничения и увеличение стоимости, коснулись не только перевозок, но и довольно большого перечня сектора торговли и услуг). Нет, не понесёт, это же рекомендация. Никто ничего не утверждает и не подписывает, но вроде как, в связи с вышеуказанными договоренностями и международным правом, обязаны исполнять. Так нужна ли нам эта ВОЗ?

Если пандемия ковида и должна была чему-то нас научить, так в первую очередь тому, что она очень выгодна производителям вакцин, медпрепаратов и прочих медицинских изделий, а так же всем тем, кто с ними повязан, и это совершенно точно не выгодно народу.

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