Что не так со статистикой смертей от COVID-19

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 сентября 2021, 17:50 Константин Куликов,

Как уже сообщалось ранее, существование COVID-19 не доказано. Как тогда доказать смерть от COVID-19, и откуда берется статистика смертей?

Для начала, давайте вспомним о фальшивой пандемии свиного гриппа. Заявление ПАСЕ: Пандемии гриппа A/H1N1 не было! С таким вердиктом, основанным на независимых исследованиях, выступили представители комиссии по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЕ обвинило ВОЗ в обмане и сговоре с фармацевтическими компаниями. Об этом давно сообщалось, в том числе и в крупных изданиях. Таких как «Комерсантъ», «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, Интерфакс, и другие. Понесли какую-то ответственность сотрудники ВОЗ в этом случае, или в других? Нет, не понесли. Да и какая ответственность? Прямых указаний они не дают, только рекомендации. Всемирная организация здравоохранения — это некоммерческая организация при ООН. ВОЗ получает финансирование из двух основных источников: обязательных взносов, выплачиваемых государствами-членами (членские взносы стран), и добровольных взносов, выплачиваемых государствами-членами и другими партнерами. На сайте ESWI сообщается, что организация существует за счет грантов Евросоюза, проведения раз в три года конференций по гриппу и грантов от производителей противогриппозных вакцин и антивирусных препаратов. У нее нет никакой реальной власти. ВОЗ публикует информацию и рекомендации для национальных правительств. И тут, стоит напомнить, о добровольных спонсорах организации, среди которых важное место занимает фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды (По данным, опубликованным авторитетным американским изданием Politico, с 2000 года Фонд Гейтса вложил в ВОЗ более 2 миллиардов 400 миллионов долларов). Ещё один партнер ВОЗ – Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Его основателем и вдохновителем также является Билл Гейтс. ВОЗ является одним из четырех постоянных членов Совета ГАВИ и заместителем председателя его Исполнительного комитета. Офисы ВОЗ, в разных странах, оказывают помощь национальным органам здравоохранения в подготовке заявок на получение поддержки от ГАВИ, а так же в разработке планов действий по внедрению вакцин. Получается, что один из самых состоятельных людей планеты, фактически занял позицию основного спонсора ВОЗ. И что вполне допустимо, что его планы, являются для организации приоритетными. А во время "всемирной пандемии", объявленной ВОЗ в 2009 году наибольший интерес для Гейтсов представляли программы по вакцинации. Тогда речь шла о свином гриппе. В Европейском совете деятельность организации назвали "медицинской аферой", и тому есть причины. Под нажимом ВОЗ, убедившей всех в том, что "свиной грипп распространяется в международных масштабах с беспрецедентной скоростью", правительства многих стран закупили в огромных количествах лекарства от гриппа. Только препарат Tamiflu был закуплен в 85 странах на общую сумму около 18 миллиардов долларов. В том же 2009 году, ВОЗ настоятельно рекомендовала провести массовую иммунизацию населения от свиного гриппа. Большинство стран к рекомендациям организации прислушалось и вакцины были закуплены, благодаря чему прибыли фармацевтических компаний достигли только в Европе 7 миллиардов евро. В этот момент и стали появляться подозрения в том, что преувеличив масштабы опасности пандемии, не раскрывая при этом реальную информацию, ВОЗ вступила в прямой сговор с производителями вакцин, в частности с «Roche Holding».

С целью продвижения своих лекарств и вакцин против гриппа фармацевтические компании повлияли на учёных и официальные структуры, ответственные за стандарты в области здравоохранения, которые подали сигнал тревоги правительствам всего мира, - заявил тогда глава комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Вольфганг Водарг. На эту тему, 4 июня 2010 года, был даже сделан доклад, который прочел перед комитетом ПАСЕ один из авторов — Пол Флинн. По его словам, «это была пандемия, которая на самом деле не была пандемией», «есть убедительные доказательства того, что серьезность пандемии была сильно преувеличена ВОЗ», а программа вакцинации была «применением плацебо в громадных масштабах». Кроме того, после завершения пандемии-2009 во многих странах пришлось просто уничтожать ненужные запасы лекарств и вакцин из-за истечения срока их действия.

При изучении оснований и фактов обвинения от ПАСЕ, напрашивается вопрос. Если они уже публиковали статистику, которая не соответствовала действительности, и сообщали о пандемии которой не было, то какие гарантии, что в настоящий момент пандемия и их статистика правдива?

С нынешней пандемией и её статистикой, вопросов не меньше. Итак, зачем нужны данные о причинах смерти населения? Сбор и анализ данных о смертности в мире и причинах летальных случаев позволяет дать оценку эффективности работы здравоохранительных органов. Благодаря такой статистике, ведомства, отвечающие за сохранность здоровья, должны скорректировать направление своей деятельности, выявить уязвимые места и определить целесообразность направленных мер в борьбе с теми или другими патологиями. Это всё в теории, а что на практике?

Согласно оценкам ВОЗ, в 2020 году от COVID-19 ушло из жизни примерно 1,8 миллиона человек. Но вот прирост смертности по сравнению с 2019 годом был не менее 3,0 млн. человек (весьма предварительные данные). По данным ВОЗ, в позапрошлом году в мире из жизни ушло 55,4 млн. человек. Таким образом, прирост смертности составил за год 5,4 процента. Такой прирост принято называть - избыточная смертность (временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой). Кроме ВОЗ, целый ряд других организаций занимается мониторингом и оценкой избыточной смертности и выяснением ее причин. Вот, в частности, совместный проект «The Human Mortality Database» — HMDB («База данных по смертности»), который реализуется Институтом демографических исследований Макса Планка (Max Planck Institute for Demographic Research), Калифорнийским университетом в Беркли (University of California, Berkeley) и ООН. Ведется на еженедельной основе учет текущей и избыточной смертности по 41 стране мира (включая Россию). По каждой стране даются цифры абсолютной величины избыточной смертности, относительной избыточной смертности (в расчете на 100 тыс. человек населения страны) и цифры летальных исходов с диагнозом COVID-19. По абсолютным величинам избыточной смертности на первом месте в списке оказываются США — 721.790. Это за период с 8 мая 2020 г. по 10 июля 2021 г. Т.е. примерно за 14 месяцев. На втором месте Российская Федерация. За период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021 г. (т.е. за 15 месяцев) избыточная смертность составила 576.650. На третьем месте — Бразилия (за период с 1 мая 2020 г. по 30 июня 2021 г., т.е. за 14 месяцев) — 548.150. На четвертом месте — Мексика (за период с 30 мая 2020 г. по 23 мая 2021 г., т.е. за неполные 13 месяцев) — 475.000. В базе данных HMDB нет таких стран, как Индия и Китай, у которых самая большая численность населения и где, предположительно, могли быть большие величины избыточной смертности. Оказывается, у целого ряда стран избыточная смертность имеет отрицательное значение. В 14 странах из 41, включенных в мониторинг несмотря на COVID-19 смертность снижалась. Вот список таких стран (в порядке увеличения отрицательного значения): Куба, Уругвай, Филиппины, Япония, Сингапур, Южная Корея, Исландия, Норвегия, Малайзия, Австралия, Тайвань, Новая Зеландия, Маврикий, Монголия. В условиях всемирной пандемии у, смертность снизилась. А ещё больше удивляет то, что у некоторых стран смертность от коронавируса превышает избыточную смертность. Возьмем в качестве примера Перу — страну, у которой самый высокий показатель относительной избыточной смертности. За период с 23 мая 2020 года до 18 июля 2021 года, в Перу было зафиксировано около 195 000 смертей от COVID-19, а избыточная смертность за этот период составила около 191 500. Это означает, что массовые смерти в стране от COVID-19 происходили на фоне сокращения смертности от иных причин. И сокращение смертности от иных причин превышало численность умерших от COVID-19. И таких стран в базе данных HMDB довольно много : Германия, Франция, Канада, Венгрия, Швеция, Греция Чили, Словения, Бельгия, Дания, Мальта, Тунис, Оман, Ирландия, Кипр, Люксембург, Израиль. Только небольшая группа стран, включенные в базу данных HMDB, в которых избыточная смертность превышает смертность от COVID-19. Существуют и другие ресурсы, к примеру Worldometer, в котором можно увидеть не только статистику смертности от COVID-19, но и от другие причины смерти.

Внимательными людьми подмечено, что и в этот раз со статистикой много странного. От других болезней умирает гораздо больше людей. Однако, всё внимание почему-то приковано именно к COVID-19.





Из обнародованных ВОЗ данных следует, что смертность от коронавируса в мире не превышает 56 жизней/сутки, тогда как от типичной пневмонии, не вызванной возбудителем COVID-19, ежедневно умирает более 2 200 человек.

Статистика Росстата регулярно обновляет сводки и по данным за 2019-2020гг., смертность в России чаще из-за болезней, связанных с сердечно-сосудистой системой. На долю ишемической патологии приходится 28,4 процента летальных исходов. Второе место занимает онкология — 16,6 процента (из 100 тысяч народонаселения в России ежегодно от рака умирает 200 тысяч человек). За последние 10 лет случаи заболеваемости участились на 23,7 процента. Ученые и исследователи, описывающие причины такой негативной тенденции, заявляют о факторе старения нации. Женщины чаще болеют раком молочной железы, мужчины — страдают от новообразований в органах дыхательных путей. Но об этом почему-то структуры здравоохранения не рассказывают, как делают это со «страшным» COVID-19, который занимает далеко не первые строчки по смертности, и это если ещё верить предоставленной статистике. А к этой самой статистике, ещё много вопросов.



Смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 для целей Эпиднадзора определяется как смерть, наступившая в результате клинически установленного заболевания, подтвержденного или определенного как вероятное, если нет четко установленной альтернативной причины смерти, которая не может быть связана с заболеванием COVID-19 (например, травма). При этом не должно быть периода полного выздоровления от COVID-19 между болезнью и смертью. Причиной смерти от COVID-19 не может быть определено другое заболевание (например, рак) и она должна учитываться независимо от ранее имевшихся заболеваний, которые предположительно могут спровоцировать тяжелое течение COVID-19.

Из руководства по удостоверению COVID-19 как причины смерти:

В контексте COVID-19 важно регистрировать и учитывать случаи смерти от COVID-19 унифицированным способом (Унификация – это приведение некоторых объектов к единой форме).

A. ЗАПИСЬ COVID-19 КАК ПРИЧИНЫ СМЕРТИ В МЕДИЦИНСКОМ СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О СМЕРТИ COVID-19, должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала ИЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО вызвала смерть, или способствовала ей.

B. ТЕРМИНОЛОГИЯ. Использование официального названия – COVID-19 должно применяться во всех случаях при удостоверении данной причины смерти. Существует много типов коронавирусов, поэтому не рекомендуется использовать термин «коронавирус» вместо термина «COVID-19». Это поможет уменьшить неопределенность при классификации или кодировании случаев смерти и правильно вести эпидемиологический мониторинг.

Получается, что даже в случае предположения смерти от COVID-19, в причинах смерти уже пишут COVID-19. Причину смерти даже не стараются установить таким методом как вскрытие. К примеру, 29.07.2021 на Саммите Белых Халатов, доктор Ryan Cole (Райан Коул) - генеральный директор и медицинский директор компании Cole Diagnostics, одной из крупнейших независимых лабораторий в штате Айдахо, рассуждает с научной точки зрения, о том, что вскрытие не проводят у умерших после вакцины и даже не пытаются установить смертность связанную с вакциной. Полная оригинальная запись тут.

Так же тут следует учитывать, что если ранее человек сделал ПЦР-тест, и он показал наличие COVID-19, а после умер, к примеру, от сердечной недостаточности или пневмонии, то в причинах смерти, вероятней всего, напишут именно COVID-19. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отмечал, что Россия провела достаточно большое количество тестов на COVID-19 — это «может являться одним из объяснений» высокой заболеваемости. По количеству сделанных тестов Россия находится на втором месте после США. Хотя, как многим уже известно, что ПЦР-тест не может достоверно определить вирус, и в 95% случаях даёт ложноположительный результат, об этом упоминалось вот тут.

Более того, не смотря на то, что коронавирусов много, в случае установления, и как очевидно подозрения хотя бы его наличие, это регистрируется как смерть от COVID-19. Так же, тут следует учитывать заинтересованность медперсонала установить именно коронавирус. За контакт с больными коронавирусом и оказание ему помощи, медперсоналу предусмотрена спецвыплата.

Косвенно на это указывает и статистика других инфекционных заболеваний у населения, которые значительно снизились. Что ещё важно, статистику смертей в России от гриппа с 2020 года не найти, так же не доступна статистика смертности от пневмонии. К чему бы это? Не перенесли ли их в статистику смертей от COVID-19? Вопрос риторический.

Кроме того, как сообщает ТАСС (советское и российское государственное информационное агентство федерального уровня) несколько смертей привитых от COVID-19 в Петербурге зафиксированы у тяжелых больных. Однако это не доказывает COVID-19, а скорее доказывает смерть после прививки, и таких случаев во всем мире довольно много, о нескольких нашумевших в России упоминалось вот тут. Эти люди тоже попадают в статистику умерших от COVID-19, хотя фактически наличие коронавируса до прививки у них не установлено. В июне Росстат пересмотрел старые данные о том, сколько человек умерло от COVID-19 в прошлом году, и выяснилось, что их, оказывается, было 144 тысячи, а не 104 тысячи, как считали до этого.

Просто в очередной раз поменяли методику подсчета. И умерших «с» коронавирусом перенесли из группы, где учитывались те, у кого коронавирус не стал причиной смерти, в ту, у которых инфекция, наоборот, стала основной причиной смерти. Даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявлял, что статистика смертности от COVID-19 в России сложна для понимания.

Так же, сообщалось и о других странностях со статистикой смертности от COVID-19. сколько человек с коронавирусом умерли в России за июль. Росстат констатирует, что их свыше 50 тысяч (50 421). Но, если сосчитать все данные региональных оперштабов за 31 день второго месяца лета, когда количество скончавшихся ежедневно колебалось в районе 800 человек, то получается меньше 24 тысяч (23 349 смертей согласно Роспотребнадзору). По данным Росстата, уровень смертности в России достиг в 2020 году максимального значения за последние 10 лет - это примерно 62 тысячи смертей. При этом столь высокая смертность "не бьётся" с официальными сводками смертности от COVID-19.

Не лучше обстоят дела к доступу к статистике и в других странах. «В течение некоторого времени я был обеспокоен тем, что, хотя большое внимание уделялось цифрам по COVID, огромное количество госпитализаций по поводу других серьезных заболеваний прошло мимо людей, потому что эти данные трудно получить, — говорит доктор Рон Дэниелс, консультант по интенсивной терапии. и исполнительный директор The UK Sepsis Trust. — Важно напомнить людям, что помимо COVID существует и множество других критических состояний». Московский Комсомолец упомянул и о других сложностях при получении статистических данных по заболеваниям куда более смертоносным чем COVID.

Всё указанное подтверждает слова, годовалой давности, доктора экономических наук, Валентина Юрьевича Катасонова: «Никакой пандемии нет. Есть фальшивая статистика. Люди умирают не столько ОТ коронавируса, сколько С коронавирусом от совсем других болезней».

Неужели вы не видите, что со статистикой далеко не всё гладко и прозрачно? Кому это нужно и для чего? И тут мы возвращаемся к тому, с чего начали.

Когда объявляется пандемия?

Согласно большого энциклопедического словаря, ПАНДЕМИЯ (от греч. pandemia — весь народ) — эпидемия, охватывающая значительную часть населения страны, группы стран, континента.

Согласно экологического энциклопедического словаря, ПАНДЕМИЯ (от греч. pandemia — весь народ), эпидемия, охватывающая подавляющую часть населения какой-либо страны, группы стран или целого континента.

Подавляющая часть населения это значит большинство со значительным перевесом в численности. А сколько это? На мой взгляд логично, что это более 70%.

Как сообщает нам официальный сайт ВОЗ за всё время и до настоящего времени, было выявлено около 217 миллионов случаев заражения COVID-19, Около 4,5 миллионов летальных исходов.

Согласно официальной статистике, на август 2021 около 7,8 миллиарда человек. И только 217 миллионов подверглось заражению. Является ли это пандемией в мировом масштабе, ответ однозначный: «нет»! Это всего 3,5 %, что явно не является большинством.

Локальной пандемии, так же нет. Для наглядного примера возьмем Китай, «эпицентр» эпидемии. По официальной статистике, за всё время (до 2 сентября 2021 года включительно), выявлено случаев заболевших COVID-19 около 95 000 человек, и летальных исходов около 4 500 человек. Население Китая по официальной статистике 2021 года составляет около 1,4 миллиарда человек. И снова процентное соотношение далеко от эпидемии и явного большинства.

Но вот что удивительно, в конечном счете, это решает ВОЗ. Никаких пороговых значений — будь то определенное количество смертей, число пациентов или пораженных стран — нет.

Ну вот ВОЗ и решила. Всё это очень похоже на ситуацию со свиным гриппом, только в больших масштабах и продолжительности.



Как итог. На основании перечисленного, получается, что статистика смертей от COVID-19 явно завышена, так как реальные причины смерти не устанавливаются (достаточно подозрения COVID-19 у человека, и он попадет в статистику, хотя очень вероятно что умирают от других болезней (со схожими симптомами), умирают и от вакцин. Статистика скрывается, данные не прозрачны, а это о многом говорит. Пандемия, даже если учитывать официальную статистику, таковой не является по определению. Кроме того, само существование COVID-19 не подтверждено. Осталось выяснить, откуда берутся симптомы? Если эта тема будет интересна, и наберет большое количество просмотров, то я и дальше продолжу её освещать. Делитесь информацией с близкими и в социальных сетях, подпишитесь и не пропускайте новости с полезной и актуальной информацией.

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