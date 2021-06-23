Можно ли в реальности по ПЦР - тестам определить и доказать ковид-19

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июня 2021, 18:01 Константин Куликов,

Фото: cоцсети

ПЦР тестирование- это когда тестируется полимеразная цепная реакция. Метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты в биологическом материале. А в настоящий момент-это тип лабораторного исследования, который сообщает, есть ли у кого-то в настоящее время COVID-19.

Изобрел технологию полимеразной цепной реакции (ПЦР) Кэри Муллис, за которую он получил Нобелевскую премию по химии в 1993 году.

12 июля 1997 года Кэрри Муллис находился на конференции «Корпоративная жадность и СПИД», проходящей в Санта-Монике, Калифорния (США) и отвечая на вопросы СМИ говорил, что ПЦР не подходит для тестирования вируса. Муллис не говорит, что технология ПЦР не подходит для обнаружения значимого присутствия ковид. Как он мог, учитывая, что он умер до того, как это стало известно? Но такой вывод можно смело сделать. Так же еще выводы которые можно сделать из его выступления. 1. ПЦР-тестированием можно обнаружить в организме любого человека все что угодно. 2. ПЦР-тест не может сказать, что найденное в вас как-то вредит вам. 3. ПЦР-тест не может сказать, больны вы или нет. Вот некоторые цитаты из его речи.

"Я не думаю, что вы можете злоупотреблять ПЦР тестом. Все дело в результатах, интерпретации этого. С помощью ПЦР, если вы его правильно используете, у любого человека можно найти всё что угодно. Настоящее злоупотребление заключается в том, что вам не нужно его использовать для тестирования вируса ВИЧ или других, порядка 10 000 безымянных ретровирусов, которые тоже присутствуют. Понимаете, если у кого-то есть ВИЧ, то как правило у него окажется почти всё на что вы его протестируете. ПЦР позволяет сделать мизерное количество чего-то измеримым и затем обсуждать важность этого вопроса на встречах. Это не злоупотребление, а скорее не правильное толкование. НЕЛЬЗЯ точно установить наличие вируса, это не тоже самое, как обнаружение или измерение яблок. Яблоко это яблоко. Если у вас есть достаточное количество чего-то что похоже на яблоко, то собрав всё в одну кучу можно считать это яблоком. В случае с ВИЧ это не так, тесты на вирус ВИЧ основаны на вещах не видимых и результаты представляют собой предположение в каком-то смысле. ПЦР это не тоже самое, это просто процесс с помощью которого можно сделать из малого количества чего-то целую кучу. Он не может установить, болен ты или нет. Или окажется ли для тебя опасным то, что там у тебя нашли или нет».

Указанное подтверждает и практика, приведу пару известных случаев, но следует учитывать, что их, гораздо больше.

Ковид у папаи.

Танзанийский лидер уволил директора национальной лаборатории здравоохранения Ньямбура Мореми. Его специалисты обнаружили коронавирус у странных пациентов. Чтобы выяснить, что не так с тестами, каждый образец был особым образом промаркирован, чтобы быть похожим на реальный. На пробирках указали пол и возраст "пациентов".

Президент Танзании Джон Магуфули решил проверить присланные в страну тесты для определения ковид. Собрали образцы и направили в лабораторию. 3 мая 2020 года Магуфули заявил: «Мы брали тесты от козы, от овец, пробы плода папаи, а также образец машинного масла, которое послали на тест под именем человека. Он оказался негативным. А тест с плода папаи оказался позитивным. То есть тест показал, что у папаи был короновирус. Мы специально посылали образец внутренности плода, чтобы никто не мог затем сказать, что этот плод потрогал больной и поэтому тест позитивный. Тест, взятый от кролика, показал неопределённый результат, а взятый от овцы — также был признан позитивным. Должны ли мы изолировать на этом основании всю папаю в стране?! Должны ли мы теперь изолировать всех овец в стране? Я скажу так, что в мире идут большие игры с этим тестированием, и этим процессом и лабораториями управляют финансисты, денежные мешки».

Депутат в Австрии выявил ковид у Coca-Cola («Кока-Кола»).

Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц во время выступления в парламенте продемонстрировал непрогодность экспресс-тестов на выявление ковид. Видеозапись его выступления обнародовало австрийское телевидение.

Шнедлиц поднялся на трибуну вместе со стаканом колы. Он раскритиковал правительство за "пустую трату денег" на массовое тестирование. Парламентарий нанес несколько капель газировки на тест-полоску и вскоре она показала положительный результат.

"Массовое тестирование бесполезно! Это продемонстрировал простой эксперимент" - крикнул он с трибуны.

Далее еще интересней. Европейский суд признал, что показания ПЦР-теста не являются доказательством наличия ковид.

Апелляционный Суд Португалии признал и постановил, что тесты ПЦР «ненадежны», а карантин – «незаконный».

1 августа 2020 года, группа туристов прибыла на остров Сан-Мигель (Португалия) из Германии. По существующему требованию местных властей они предоставили ковид-тесты с отрицательными результатами. 8 августа, перед возвращением в Германию, два туриста из группы сдали еще один тест. И у одного из них тест оказался положительным. 10 августа двое других туристов также сдали тест и получили отрицательный результат. Ни у кого из туристов не было никаких симптомов болезни. В этот же день все туристы получили Уведомление о профилактической изоляции на 14 дней (до 22 августа). Правила профилактической изоляции не позволяли туристам покидать свои номера. 20 августа один из этих туристов сдал третий тест. На следующий день ему сообщили, что результат снова положительный. После чего, в этот же день вся группа получила предписание от отдела здравоохранения о необходимости проведения очередного тестирования, с пояснением, что не имея отрицательного результата теста, они не смогут покинуть гостиницу. На многочисленные письменные вопросы о дальнейшей судьбе туристы не получили ответов, кроме назначения пройти новый тест 29 августа. Всю группу оставили в изоляции еще на неделю. Свое пребывание туристы оплачивали сами, как и расходы за авиабилеты, связанные с переоформлением с новыми датами.

В следствии чего, туристы подали в суд на Региональное управление здравоохранения (Administrações Regionais de Saude – ARS) и потребовали компенсации расходов. Истцы обосновывали свое неправомерное и противозаконное задержание, в том числе ссылаясь на Статью 27 Конституции Португалии, в которой сказано, что “Никто не может быть полностью или частично лишен свободы, кроме как в результате осуждающего судебного приговора за совершение деяния, наказуемого по закону тюремным заключением“. (В пункте 3 этой статьи прописаны исключения, среди которых нет задержания по медицинским показаниям, кроме пункта «h» Помещение пациента с психической аномалией в соответствующее терапевтическое учреждение, указанное или подтвержденное компетентным судебным органом.”)

Азорский суд вынес решение о неправомочности задержания туристов из Германии. Но Управление здравоохранения Азорских островов не согласилось с решением и попыталось оспорить его в вышестоящей инстанции, а именно в Апелляционном Суде Лиссабона. Слушание состоялось 11 ноября 2020 году. Судья Маргарида Рамуш де Алмейда и судья Ана Парамеш подтвердили решение азорского суда и указали на незаконность задержания, при этом уточнили, что тесты ПЦР без поставленного врачами диагноза не могут являться доказательством болезни.

"Количество ложноположительных результатов ПЦР-тестов на ковид составляет от 90 до 97 процентов". В своем решении судьи сослались на несколько научных исследований. В частности, это исследование Jaafar et al. , который обнаружил, что при запуске тестов ПЦР с 35 или более циклами точность упала до 3%, что означает, что до 97% положительных результатов могут быть ложноположительными.

Это то самое решение Суда в Лиссабоне:

Из Судебного решения

«… Если кто-то получил положительный результат с помощью ПЦР при использовании порога 35 циклов или выше (как правило, это стандарт в большинстве лабораторий в Европе и США), вероятность того, что этот человек инфицирован, составляет менее 3%, а вероятность того, что указанный результат является ложноположительным, составляет 97%».

Ну а в завершение этой очень важной темы, осталось понять, так ли необходимо и обосновано массовое тестирование, для установления ковид. Существует ли смысл тестировать тех у кого даже симптомов нет? Стоит ли опасаться всех подряд, что тебя могут «заразить»?

У кого нет симптомов ковид, не заразны.

21 декабря 2020, в телепередаче «Жить здорово!», доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева носители коронавируса не опасны.

1 декабря 2020 года было опубликовано масштабное исследование, исходя из которого, в Ухань (Китай), 10 миллионов человек (а это всё население кто старше 6 лет) из 11 миллионов. Из всей массы людей, «нашли» всего 300 «носителей» вируса, но у них не было симптомов. Как оказалось, этот вирус не способен кого-то заразить, потому как не активный и не будет вызывать болезни. Исследователи изучили всех (это более тысячи человек), кто был в близком контакте с бессимптомными носителями. Оказалось, что у всех без исключения людей, находившихся в близком контакте с бессимптомными носителями, анализ на коронавирус был отрицательным. Главный вывод исследования - бессимптомные носители безопасны.

"Параллельно из Уханя пришла новость о том, что там разрешили больше не носить маски. Это сообщил корреспондент France24. Вот такая информация к размышлению", - отметила Елена Малышева.

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