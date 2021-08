Существование COVID-19 не доказано

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 августа 2021, 14:24 Константин Куликов,

Вся следующая информация и доказательства, приведенные ниже, основаны на том факте, что так называемые эксперты никогда не выделяли и не очищали вирус в соответствии с золотым стандартом постулатов Коха (Постула́ты Ко́ха— утверждения, которые можно сделать относительно микроорганизма, доказывающие, что он является возбудителем некоторой болезни: Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей (или животных) и отсутствует у здоровых), или даже модифицированных постулатов Ривера. Постулаты Коха:

1. Микроорганизм должен быть идентифицирован у всех людей, пораженных заболеванием, но не у здоровых людей.

2. Микроорганизм можно выделить от больного человека и выращивать в культуре.

3. При попадании в организм здорового человека культивируемый микроорганизм должен вызывать заболевание.

4. Затем микроорганизм должен быть повторно изолирован от экспериментального хозяина и признан идентичным исходному микроорганизму.

Постулаты Ривера были предложены Томасом М. Ривером в 1973 году для установления роли определенного вируса как причины определенного заболевания. Это модификации постулатов Коха. Вот они:

1. Вирусный агент должен находиться либо в жидкостях организма хозяина (животного или растительного) во время заболевания, либо в клетках, демонстрирующих поражения, характерные для этого заболевания.

2. Материал-хозяин с вирусным агентом, используемый для инокуляции здорового хозяина (тест-организм), не должен содержать каких-либо других микроорганизмов.

3. Вирусный агент, полученный от инфицированного хозяина, должен вызывать конкретное заболевание у подходящего здорового хозяина и / или обеспечивать свидетельство инфекции, индуцируя образование антител, специфичных к этому агенту.

4. Подобный материал (вирусная частица) от вновь инфицированного хозяина (тестируемого организма) должен быть изолирован и способен передавать конкретное заболевание другим здоровым хозяевам.

Какой бы набор постулатов ни использовался, SARS-CoV-2 не проходит проверку.

Нет сертифицированных эталонных материалов для изолированного вируса SARS-CoV-2 «COVID-19». Для точного проведения экспериментов ученые / технические специалисты должны иметь эталонные образцы или стандарты для калибровки оборудования и подтверждения результатов испытаний. Эталонные стандарты могут быть получены только от независимо изолированного и тщательно охарактеризованного чистого вируса.

Процесс использования сертифицированных стандартных образцов (CRM) для проверки методов анализа и последовательностей калибровки приборов в лаборатории выглядит следующим образом:

1) Получают CRM того, что хотят протестировать («аналит»). Это означает получение очищенного изолированного стандарта с известной концентрацией (обычно в носителе, таком как вода, или в виде сухого порошка). Например, когда проверяется содержание ртути в продуктах питания, используется сертифицированный стандарт ртути с известной концентрацией ртути, растворенной в воде, азотной кислоте и соляной кислоте.

2) Запускают CRM в качестве образца при различных концентрациях, чтобы построить «кривую», которая эффективно показывает инструменту, как выглядит анализируемое вещество и как детектор прибора реагирует на различные концентрации анализируемого вещества. Конечным результатом является «количественная кривая», которая будет использоваться на шаге 3.

Инструменты будут «соответствовать» тому, что вы ищете, различными способами, отфильтровывая все остальное, что не соответствует. В масс-спектрометрии молекулы идентифицируются по их молекулярной массе, характеру фрагментации ионов и времени элюирования на хроматографических колонках. Чтобы вещество соответствовало, оно должно соответствовать всем этим параметрам.

3) Проводят через прибор неизвестные образцы (сыворотки крови, мочи, слюны, воды, экстрактов образцов пищи и т. д.). Смотрят, содержит ли неизвестный образец что-либо из того, что вы искали (аналит). Поскольку вы построили количественную кривую, вы также можете определить концентрацию аналита в исходной пробе. Обычно это выражается как отношение массы к объему, например нг / мл (нанограмм на миллилитр). Нанограмм - это одна миллиардная грамма. Когда мы тестируем продукты на глифосат, мы можем обнаружить всего 1 нанограмм на миллилитр, что кое-что говорит вам о чрезвычайной чувствительности высококлассных инструментов.

Это процесс тестирования чего-либо и определения того, сколько чего-то найдено в другом. Например, если вы собирались определить, заболел ли кто-то «covid», вам нужно будет определить концентрацию вирусов covid-19 в его крови (то есть «вирусную нагрузку»).

Компании, которые утверждали, что продают «изоляты», содержащие вирусы «covid», в своем собственном описании они объясняют, что их флаконы содержат генетический материал из «хозяйских клеток» (человеческих клеток), а также клеток бычьей сыворотки, что означает коктейль из «неизвестного чего». И все же это называется «изоляцией».

Другими словами, большая часть генетического материала в «изоляте» на самом деле принадлежит человеческим клеткам. Так что это вовсе не изолятор. Вирус covid не изолирован. Фактически, этот «изолят» содержит вирусный генетический материал, генетический материал человека и генетический материал крупного рогатого скота, а также любые другие вирусы, присутствующие в крови людей и коров. Это могут быть миллионы различных наночастиц, каждая из которых содержит свои собственные последовательности генетического материала.

Все утверждения о выделении вируса SARS-CoV-2 оказались необоснованными. Между тем официальные лица действительно признали, что не изолировали его. Главный эпидемиолог китайского CDC (Центр по контролю заболеваний) доктор Wu Zunyou (Ву Цзунью) признал, что «они не выделяли вирус». Данное интервью опубликовано на официальном Ютуб-канале телекомпании NBC, 24 января 2021 года.

Федеральное агентство министерства здравоохранения США, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) - в 2020г сообщил, что вирус Sars-cov-2 (COVID-19) никогда и никем не был выделен, а это значит что его существование, как и болезнь COVID-19 не доказаны.

CDC огласил миру этот факт в своём многостраничном документе, под названием "CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel" (CDC 2019-Новый Короновирус (2019-nCoV) Диагностическая панель ПЦР в реальном времени) датированном 01 декабря 2020г. Информация запрятана глубоко в документе в разделе Performance Characteristics (Рабочие характеристики) на странице 40.

CDC сообщает: "Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer..."

"Поскольку на момент разработки теста и проведения настоящего исследования количественные изоляты вируса 2019-nCoV не были доступны для использования CDC, анализы, предназначенные для обнаружения РНК 2019-nCoV, были протестированы с охарактеризованными запасами полноразмерной РНК, транскрибированной in vitro (N ген; номер в GenBank: MN908947.2) с использованием известного титра..."

Что это всё значит? Каждый объект можно определить количественно, значит измерить его. Использование слова "количественные" в этой фразе означает, что у них нет измеримого количества вируса потому, что он не доступен. Получается измерять нечего, нет вируса.

Использование слова "изоляты" в данной фразе означает, что у них нет изолированного (выделенного) вируса. Выделенного измеримого количества вируса у них нет. Вирус они не выделили, а раз вирус не выделен, то его существование не доказано!

Фраза: "...были протестированы с охарактеризованными запасами полноразмерной РНК, транскрибированной in vitro (N ген; номер в GenBank: MN908947.2) с использованием известного титра..." означает, что т.к. вирус не был выделен, то никто не знает какая нуклеотидная последовательность ему принадлежит. Поэтому они создали искусственную нуклеотидную/генетическую последовательность с помощью образцов взятых из банка генов без участия какого-либо вируса. Эта нуклеотидная последовательность, которую они создали - всего лишь предположение о том как по их мнению должна выглядеть нуклеотидная последовательность вируса Sars-cov-2.

Такой т.н.вирус, существующий только в компьютере, может создать каждый. Т.к. вирус не был выделен, то не существует никакого золотого стандарта для проведения каких-либо тестов или исследований. Поэтому любой результат теста ПЦР и тестов на антитела является ложным потому, что тест должен базироваться на выделенном вирусе, а его нет. Ранее сообщалось, что ПЦР тест не может удостоверить наличие Covid-19, с доказательствами этого можно ознакомиться тут. Кроме того, 21 июля этого года CDC объявил, что отзывает свое разрешение на текущий тест ПЦР на covid-19, заявив, что тест ПЦР больше не будет считаться достоверным после 31 декабря этого года. Затем в нем говорится, что новый тест ПЦР «облегчит обнаружение и дифференциацию вирусов SARS-CoV-2 и гриппа», а это означает, что новый тест, как сообщается, сможет определить разницу между covid и простудой. Это означает, что нынешний тест - тот, который используется для информирования о пандемии, связанной с COVID,- не позволяет добиться такой дифференциации.

То же самое, что и CDC, заявляет и Высший орган исполнительной власти Европейского союза - Европейская комиссия. Такой же многостраничный документ https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link под названием: "Текущая эффективность методов и устройств тестирования COVID-19 и предлагаемые критерии эффективности", опубликованный 16 апреля 2020года, интересующая информация размещена на странице 19, в разделе Analytical performance (аналитическая производительность).

"Since no virus isolates with a quantified amount of the SARS-CoV-2 arecurrently available, assays designed for detection of the SARS-CoV-2 RNA couldbe tested with characterised stocks of invitrotranscribed RNA containing the target of interest of a calculated titer (RNA copies/μL) spiked into a diluent consisting of a suspension of human cells in viral transport medium (VTM) to mimic a clinical specimen."

"Поскольку в настоящее время отсутствуют изоляты вируса с определенным количеством SARS-CoV-2, анализы, предназначенные для обнаружения РНК SARS-CoV-2, могут быть протестированы с охарактеризованными запасами приглашенной транскрибированной РНК, содержащей интересующую мишень с рассчитанным титром (копии РНК). / мкл) добавлен в разбавитель, состоящий из суспензии человеческих клеток в вирусной транспортной среде (VTM), чтобы имитировать клинический образец."

То же самое, что и в документе CDC, отсутствуют изоляты вируса, заимствованная РНК. Всё предельно прозрачно, ничего не скрывается.

Кроме того группа авторитетных ученых из США, в числе которых признанные светила медицины, такие как Эндрю Кауфман (судебный психиатр с опытом работы в области молекулярной биологии), Томас Коуэн (доктор медицинских наук, имеет практику семейной медицины в Сан-Франциско, где он специализируется на питании, гомеопатии и фитотерапии), Салли Фаллон Морелл (является автором нескольких книг о питании - в том числе Nourishing Traditions® - и соучредителем и президентом организации Уэстон А. Фонд цен) и другие, объявили награду 1 миллион долларов за доказательство существовании COVID-19. По некоторым данным, более года никто так и не смог доказать существование этого вируса, и в настоящий момент награда возросла до 1,5 миллиона евро. Условия получения премии описаны на сайте.

Но тогда остаются вопросы: «откуда смерти от COVID-19, и как у людей появляются симптомы?». Если эта тема будет интересна, и наберет большое количество просмотров, то я и дальше продолжу её освещать. Делитесь информацией с близкими, подпишитесь и не пропускайте новости с полезной и актуальной информацией.

