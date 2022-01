Какова статистика смертности среди привитых иностранными вакцинами?

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 января 2022, Константин Куликов,

В январе 2021 года, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла Резолюцию № 2361 «Вакцины против COVID-19: этические, правовые и практические соображения». В ней всё вполне ясно и понятно прописано, несколько наиболее интересных пунктов (кто не в курсе, Россия так же входит в ПАСЕ, а значит, обязалась это исполнять):

7.3. в отношении обеспечения значительного охвата населения вакцинацией:

7.3.1. обеспечить информирование граждан о том, что вакцинация НЕ является обязательной, что никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для прохождения вакцинации, если они сами того не пожелают;

7.3.2. обеспечить, чтобы никто не подвергался дискриминации за то, что не прошел вакцинацию из-за возможного риска для здоровья или нежелания пройти вакцинацию.

Противоположный эффект вакцин.

Пандемия вакцинированных - данные по 188 странам мира доказывают, что самые высокие показатели заболеваемости Covid-19 наблюдаются в странах с наибольшим количеством вакцинаций. Всемирный анализ 188 стран показывает огромную глобальную корреляцию между вакцинацией и более высоким уровнем заболеваемости Covid-19, доказывая, что в настоящее время мир переживает пандемию вакцинированных... Неизбежный вывод из всех данных, которыми мы располагаем по состоянию на 31 октября, состоит в том, что вакцины увеличивают число случаев заболевания. Это не репрезентативная выборка из нескольких тысяч случаев заболевания в одной стране. Это полное исследование всех случаев, имевших место на данный момент в каждой стране, представившей отчет. Об этом сообщает одно из крупнейших изданий Британии «Daily Express». Видимо информация о том, что вакцина содержит вирус, и привитые его распространяют, подтверждается.

Исследование CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) было сосредоточено на 469 случаях среди жителей Массачусетса, которые посещали общественные собрания в помещении и на открытом воздухе в течение двух недель. Результаты показали, что 346 случаев заболевания были среди вакцинированных жителей. Однако остальные 123 случая были среди непривитого населения. Исследование также показало, что вирусные нагрузки были очень схожи у вакцинированных и непривитых, что означает, что они были одинаково заразны. Уместно упомянуть и о составе вакцин, которые содержат вредные для человека вещества, а так же о статистике ВОЗ побочных реакций после вакцин, которых уже около 3 млн случаев (и это только малая часть).

В исследовании Оксфордского университета было обследовано 900 сотрудников больниц во Вьетнаме, которые были вакцинированы инъекцией вирусного вектора Oxford - AstraZeneca в период с марта по апрель 2021 года. Весь персонал больницы дал отрицательный результат на вирус Covid-19 в середине мая 2021 года, однако первый случай заболевания среди вакцинированных сотрудников был обнаружен 11 июня. Затем все 900 сотрудников больницы прошли повторное тестирование на вирус Covid-19, и сразу же было выявлено 52 дополнительных случая заболевания, что привело к закрытию больницы. В течение следующих двух недель было выявлено еще 16 случаев заболевания. Исследование показало, что у 76% сотрудников, инфицированных Covid-19, развились респираторные симптомы, у 3 сотрудников развилась пневмония, а одному сотруднику потребовалась трехдневная кислородная терапия. Было обнаружено, что пиковые вирусные нагрузки среди полностью вакцинированной инфицированной группы в 251 раз превышают пиковые вирусные нагрузки, выявленные среди персонала в марте – апреле 2020 года, когда они не были вакцинированы.

«Рост COVID-19 не связан с уровнем вакцинации в 68 странах и 2947 округах США», так называется исследование, проведённое в соавторстве с учёными из Гарварда и опубликованное в «European Journal of Epidemiology», в результате которого выяснилось, что вакцинация приводит к результатам, противоположным желаемым. «В странах с более высоким процентом полностью вакцинированного населения отмечается больше случаев заболевания COVID-19 на 1 миллион человек», «Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определяют 4 из них как округа с “Высоким” уровнем передачи инфекции. В округах Чаттахучи (Джорджия), Маккинли (Нью-Мексико) и Аресибо (Пуэрто-Рико) более 90% населения полностью вакцинировано, и все три округа классифицируются как “Высокий” уровень передачи. И наоборот, из 57 округов, которые были классифицированы CDC как округа с “низким” уровнем передачи инфекции, в 26,3% (15) процент населения, полностью вакцинированного, составляет менее 20%», «... CDC сообщил об увеличении с 0,01 до 9% и от 0 до 15,1% (в период с января по май 2021 года) показателей госпитализации и смертности, соответственно, среди полностью вакцинированных», — говорится в исследовании.

Куда ни глянь, «вакцины» против COVID не работают. Более того, во всех регионах мира, где широко распространена вакцина против коронавируса (Covid-19), растет количество заболевших, число травм и смертей. О каком коллективном иммунитете нам рассказывают продавцы вакцин?

Сингапур — одна из самых вакцинированных стран мира, где 85% населения полностью вакцинировано. Однако в стране наблюдается стремительный рост числа заразившихся — почти в четыре раза выше, чем до вакцинации. Также выросло количество смертей, в 12 раз превысив показатели до вакцинации.

Ирландия - самая вакцинированная страна Евросоюза, привитых 92% взрослых и 89% детей старше 12 лет получили по две дозы вакцины. Однако с марта заболеваемость в стране достигла самого высокого уровня с начала пандемии. В городе Уотерфорд, где полностью вакцинированы 99,7% жителей старше 18 лет, наблюдается самый высокий рост числа заболевших коронавирусом в Ирландии.

Исландия, 88% её населения старше 16 лет получили одну или две дозы вакцины, и объявила о победе над пандемией. Однако, с июля 2021 года, в Исландии начался самый продолжительный и самый интенсивный всплеск COVID-19, а в текущем месяце количество заболевших увеличились уже в разы.

Новая Зеландия, 89% жителей получили одну дозу и 77% полностью привиты. Результат - наблюдается сильнейший всплеск инфекций одновременно с ускорением кампании по вакцинации.

Австралия, полностью привитыми считаются 89,2% австралийцев старше 16 лет, столкнулась с ещё более сильным всплеском: уровень заболеваемости более чем в четыре раза выше, чем до вакцинации.

В Израиле, несмотря на массовую вакцинацию, так же был зафиксирован всплеск заражений COVID-19.

Предупреждения об опасности вакцин.

Классен Джон Бартоломью — американский врач (MD, Университет Мэриленда, 1988) и иммунолог (M.B.A., Колумбийский университет, 1992), исследующий связь прививок и сахарного диабета, автор ряда статей, опубликованных в крупных медицинских журналах. Он получил степень доктора медицины в Университете Мэриленда в Балтиморе в 1988 году, степень магистра в Колумбийском университете в 1992 году и получил медицинскую лицензию в октябре 1997 года. На протяжении многих лет он публиковал работы, касающиеся возможных побочных эффектов вакцинации. «Использование вакцин, основанных на новых РНК-технологиях, без проведения длительных обширных испытаний может привести к долгосрочным негативным последствиям, еще более опасным, чем коронавирус», - об этом в журнале Microbiology & Infectious Diseases он опубликовал статью. В этой статье, сообщается, что им получены результаты, что новая вакцина может вызвать отсроченный эффект, который проявится только через годы.

Канадский доктор Чарльз Хоффе о побочных эффектах от уколов против коронавирусной инфекции препаратами Pfizer и Moderna: “Эти уколы наносят огромный ущерб, и худшее еще впереди”. Сообщил он это после того, как ввел около 900 доз современных экспериментальных мРНК-инъекций от COVID-19 (мРНК-вакцины, от англ. messenger RNA, производят компании Pfizer/BioNTech и Moderna), он забил тревогу по поводу тех тяжелых реакций, которые он наблюдал у своих пациентов, решивших сделать укол, в том числе смертельные исходы.

Доктор Сачарит Бэкди (Sucharit Bhakdi), известный немецкий микробиолог, профессор Университета Майнца и бывший директор Института микробиологии и гигиены, считает, что текущая вакцинация - это массовое истребление населения планеты. Он рассказывает о ПЦР, механизме мРНК-вакцин и последствиях вакцинации мРНК-вакцинами.

Информационно-новостной телеканал Германии «Welt», сообщает «Вскрытие 40 привитых умерших показало, что предположительно 30-40% из них умерли от вакцины».

Смертность от вакцин. Начало (первый месяц после вакцинации, только официальные СМИ, и только в первые дни после вакцинации).

4 января 2021 года, Португалия - "Совершенно здоровый" 41-летний педиатр внезапно умирает после инъекции препарата «Pfizer».

6 января 2021 года, Норвегия - Норвегия расследует гибель двух людей, которые получили инъекции препарата «Pfizer».

7 января 2021 года, США - "Абсолютно здоровый 56-летний" акушер из Майами умирает после инъекции препарата «Pfizer».

10 января 2021 года, Германия - 10 смертей в Германии в течение 4 дней после инъекции препарата «Pfizer».

12 января 2021 года, США, Нью-Йорк-24 случая смерти в Нью-Йоркском доме престарелых после вакцинации.

14 января 2021 года, Франция - человек умер через два часа после инъекции препарата «Pfizer».

14 января 2021 года, Норвегия - в норвежских домах престарелых 23 смерти после инъекции препарата «Pfizer». А 16 января, количество увеличилось до 29.

16 января 2021 года, Бельгия - 82 летний мужчина умер после вакцинации от COVID-19 препаратом «Pfizer».

17 января 2921 года, США - после получения инъекции препарата против COVID-19, 55 человек умерли, 24 утратили трудоспособность, 225 потребовалась госпитализация, а еще более 1,3 тысячи человек обратились в пункты неотложной помощи самостоятельно.

18 января 2021 года, Индия - сотрудник правительственной больницы в городе Морадабад в штате Уттар-Прадеш умер через 24 часа после того, как был привит вакциной от коронавирусной инфекции.

19 января 2021 года, Эстония - два человека умерли после инъекции препарата «Pfizer».

22 января 2021 года, Франция - выявили более 130 случаев побочных эффектов после инъекции препарата «Pfizer». В числе этих тяжелых случаев зафиксировано девять смертей.

Сколько таких смертей было в действительности, да ещё и что бы их связали с получением «вакцины», остается только гадать, но продолжим смотреть официальные цифры…

Смертность от вакцин. Продолжение.

Только за первые 90 дней, по собственным данным, «Pfizer» убила 1223 пациента. В США, группа под названием Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) обратилась в суд с запросом к американскому Управлению по качеству пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое проводит сертификацию в т.ч. вакцин, о предоставлении полных данных по вакцине Phizer от covid-19. И суд удовлетворил этот запрос, заставив FDA предоставить первую часть данных. Группа состоит из более чем 30 профессоров и ученых-медиков из университетов Йеля, Гарварда, Калифорнии и Лос-Анжелеса, а также университета Брауна. Вот первые имена в списке подписантов искового заявления: профессор-психиатр Аарон Хериати (Aaron Kheriaty); профессор эпидемиологии Харви Риш (Harvey Risch); профессор эпидемиологии и кардиолог Питер Маккалоу (Peter A. McCullough). На сайте группы указано: "Группа Public Health and Medical Professionals for Transparency представляет собой некоммерческую организацию, членами которой являются профессионалы здравоохранения, медицинские сотрудники, ученые, журналисты, целью которой является обеспечение получения и распространения данных, предоставленных в FDA и используемых последней в процессе сертификации вакцин от covid-19. Организация не имеет никакой оценочной позиции относительно этих данных, кроме той, что данные должны быть доступны широкой общественности, что позволит независимым экспертам проводить свой собственный анализ и расследования. Все полученные данные будут сделаны публичными на сайте организации". Так же сообщается: "Через 4 дня после одобрения вакцины Pfizer для лиц 16+, мы направили требование о соблюдении Закона о свободе информации (Freedom of Information Act Request) в FDA с требованием предоставить все данные из файла по вакцине Pfizer (прим. - данные, предоставленные Pfizer в FDA). Сейчас мы подали в Суд на FDA за непредоставление этих данных. Здесь Вы можете ознакомиться с судебными документами и с документами, предоставленными FDA (прим. - по решению суда)". Предоставленные судебные документы можно посмотреть тут. Сам отчет под названием «CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021» находится тут. Здесь представлены подробные данные по всем побочным эффектам от вакцины Pfizer от covid-19, которые собирались начиная с 1 декабря 2020 по 28 февраля 2021 (итого 3 месяца). Получены 42086 отчетов (25379 медицински подтвержденных и 16707 без мед. подтверждения), описывающих 158 893 побочных эффектов. И этот препарат одобрила FDA (Министерство здравоохранения США)!



FDA же настаивало на том, что вакцины являются «безопасными и эффективными». Видимо потому FDA и не хотели обнародовать информацию. Американский суд отказал FDA опубликовать данные о вакцине «Pfizer» в течение 55 лет, как того хотело агентство, ссылаясь к тому что анализ более чем 300 000 страниц материалов может занять десятилетия. Юристы истцов с такой оценкой не согласились. Запрос должен стать для агентства наивысшим приоритетом и FDA должно опубликовать все материалы не позднее 3 марта 2022 года. К тому же они отмечают, что на анализ всех документов для одобрения вакцины у FDA ушло намного меньше времени. «108 дней — столько времени, потребовалось FDA для проверки соответствующих документов для гораздо более сложной задачи — одобрения вакцины Pfizer против COVID-19», — пишут Аарон Сири из Siri & Glimstad в Нью-Йорке и Джон Хоуи из Howie Law в Далласе в судебных документах. Чтобы уложиться в предложенный истцами крайний срок, FDA придется обрабатывать по 80 тыс. страниц в месяц. Но истцы отмечают, что FDA имеет 18 000 сотрудников и бюджет в $ 6 млрд и что «сам [регулятор] заявлял, что нет ничего более важного, чем одобрение этой вакцины и прозрачность всего, связанного с нею». Окружной судья Марк Питтман пришел к выводу, что Закон о свободе информации, к которому отсылает PHMPT, «имеет первостепенное общественное значение». В постановлении судьи указано, что FDA должно опубликовать данные по вакцине в течение восьми месяцев. Как стало известно, в своем четырехстраничном постановлении судья Питтман приказал FDA подготовить более 12 000 страниц документов до 31 января, а затем «выпустить оставшиеся документы со скоростью 55 000 страниц каждые 30 дней, причем первое производство будет со сроком погашения до 1 марта 2022 года». Согласно этому графику, почти 400 000 страниц документов будут обнародованы без редакций в течение восьми месяцев, так что самое интересное еще впереди.

СМИ: более 3,3 тысячи американцев умерли после вакцинации от COVID-19. Не менее 3300 человек умерли после получения вакцины от коронавируса в США с конца декабря 2020 года по 23 апреля 2021-го, сообщает телеканал Fox News. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своей программы "Такер Карлсон сегодня вечером" задался вопросом, сколько американцев умерло после вакцинации от коронавируса. Он привел данные, полученные от Системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), которая находится под управлением Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В докладе, направленном в Министерство здравоохранения и социальных служб США в 2010 году, утверждалось, что в действительности VAERS сообщает лишь о "менее чем одном проценте неблагоприятных последствий вакцин". В настоящий момент на сайте CDC сообщается о 11 225 смертях после вакцины против COVID-19: «Reports of death after COVID-19 vaccination are rare. FDA requires healthcare providers to report any death after COVID-19 vaccination to VAERS, even if it’s unclear whether the vaccine was the cause. Reports of adverse events to VAERS following vaccination, including deaths, do not necessarily mean that a vaccine caused a health problem. More than 520 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through January 10, 2022. During this time, VAERS received 11,225 reports of death (0.0022%) among people who received a COVID-19 vaccine. CDC and FDA clinicians review reports of death to VAERS including death certificates, autopsy, and medical records». (переведено через приложение переводчик - 14 декабря 2020 года по 10 января 2022 года в Соединенных Штатах было введено более 520 миллионов доз вакцин против COVID-19. За это время VAERS получила 11 225 сообщений о смерти (0,0022%) среди людей, получивших вакцину против COVID-19. Клиницисты CDC и FDA рассматривают сообщения о смерти для VAERS, включая свидетельства о смерти, вскрытие и медицинские записи).

5 522 человека умерли за 6 месяцев в течение 28 дней после вакцинации против Covid-19 в Шотландии, согласно данным Public Health Scotland (Шотландский совет по здравоохранению). Информация согласно данным, опубликованных в отчете, ещё 23 июня 2021 года, за период с 8 декабря 2020 года по 11 июня 2021 года. Согласно электронной таблице, которая включает количество смертей по типу вакцины и дате их возникновения, 1877 смертей были вызваны препаратом «Pfizer», 3643 смерти от «AstraZeneca» и 2 от «Moderna». 24 ноября 2021 года, Public Health Scotland публикует новый отчет. В отчете содержатся данные о количестве случаев заболевания Covid-19 и госпитализаций с 23 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года, а также о количестве смертей от Covid-19 с 16 октября 2021 года по 12 ноября 2021 года. Этот отчет показывает, что 89% смертей от Covid-19 среди полностью вакцинированных.

Более высокую смертность (79,4%) от Covid-19 именно вакцинированных, подтверждает и статистика из Великобритании. Подведомственное правительству Великобритании Агентство по безопасности здоровья (UKHSA) опубликовало данные, согласно которым, за период с 11 октября по 7 ноября 2021 года в Соединённом Королевстве, в связи с коронавирусом умерло 4 135 человек и из них 3 284 были вакцинированы дважды (79,4%). Отчёт тут (таблица на стр. 21). До 50 лет уровень смертности как для вакцинированных, так и для невакцинированных людей оказался одинаково низок. В возрастной группе старше 80 лет умерли 185 непривитых и 1 764 дважды вакцинированных.

Израиль. «В Израиле после начала вакцинации сильно выросла смертность», – заявили по результатам анализа инженер Хаим Ятив и доктор Эрве Селигман, входивший в исследовательскую группу по новым инфекционным и тропическим болезням медицинской школы Университета Экс-Марселя, сообщает 17 января 2021 года, ежедневная французская газета «France Soir» («Вечерняя Франция»). Хаим Ятив и доктор Зелигманн проанализировали данные о вакцинации в Израиле. Один из выводов: «прививки вызвали больше смертей, чем коронавирус за тот же период». Согласно данным Министерства здравоохранения, можно вычесть количество людей, получивших первую дозу вакцины 19 января 2021 года, из числа людей, получивших первую дозу вакцины 10 февраля 2021 года. За эти 21 день первую дозу получили 1 331 881 гражданин Израиля. Из таблицы видно, что 568 из них умерли, или 0,042%, а 39 047 из них заболели COVID-19, или 2,9%. Для 2-й дозы ориентируемся на конкретные данные через две недели после 2-й вакцинации согласно таблице. С 26 января по 10 февраля 2021 года 909 102 гражданина Израиля получили 2-ю дозу вакцины. Из них согласно таблице умерло 92 человека, или 0,01%. Таким образом, в течение 5 недель с момента первой дозы умерло не менее 0,05% реципиентов первой дозы. Этот уровень смертности в основном касается относительно молодого населения, о вакцинации которого было объявлено 19 января, в то время как большинство привитых были моложе 65 лет». «Во время вакцинации с середины декабря до середины февраля произошло 2337 из 5351 случаев смерти от COVID-19, зарегистрированных в Израиле, или 43,7%. Из них с 19 января в Израиле зарегистрирован 1271 случай смерти от COVID-19. В таблице, предоставленной Минздравом на 10 февраля, сообщается о 660 умерших от COVID-19 среди привитых, или 51,9% умерших за этот период».

10 сентября 2021 года, Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации) сообщает: «Министерство здравоохранения Израиля впервые стало вносить в регулярные сводки данные о заболеваемости, тяжелых случаях течения COVID-19 и смертности с разбивкой по статусу вакцинации. До сих пор такая информация не обнародовалась, что давало повод анти-ваксерам обвинять ведомство в злонамеренном утаивании данных об эффективности прививок. Об этом сообщил ресурс News.israelinfo». Так же сообщается: «По данным минздрава страны, за последнюю неделю умерли от коронавируса 98 невакцинированных израильтян, 70 вакцинированных двумя дозами и 24 трижды вакцинированных».

Действительно, как можно увидеть, в настоящее время, по официальной статистике специального интернет-ресурса, количество смертей привитых от COVID-19 довольно частое явление, и почти не отличается от количества смертей от COVID-19 непривитых. Официальную статистику можно смотреть тут.





Кроме того, довольно странно, что статистика видна за период не более 1 месяца, и в настройках нельзя выбрать более продолжительный период, или статистику за всё время. Хотя соседний график, обладает такой настройкой. Специально это сделано или нет, пусть каждый решает сам.

20 октября 2021 года, Парламентская газета сообщает о 1440 летальных случаях среди прошедших курс вакцинации в Италии, в период с 1 февраля по 18 октября.

17 сентября 2021 года, ТАСС сообщает: «В Испании с начала вакцинации от коронавируса после прививки умерли 300 человек».

28 апреля 2021, Российская газета сообщила: «С начала вакцинации в Швеции после прививок от коронавируса умерли 182 человека. Об этом сообщило Агентство медицинских продуктов Швеции».

9 апреля 2021 года, ТАСС сообщает: «В Индии число смертных случаев после вакцинаций от коронавируса достигло 180».

24 июня 2021 года, Рамблер сообщает: «По сообщениям тайваньской газеты China Times Electronic News от 23 числа, на острове выявлено еще 25 смертей после вакцинации вакциной от COVID-19 производства AstraZeneca вчера. В общей сложности 144 человека погибли из-за прививки».

24 июня 2021 года, Рамблер сообщает: «Как минимум 103 человека умерли в Таиланде после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел страны Натапану Нопакун».

По состоянию на 23 февраля 2021 года Норвежское агентство по лекарственным средствам оценило 102 сообщения о смерти после вакцинации среди пожилых людей, нуждающихся в уходе, большинство из которых проживают в домах престарелых.

В Австрии, за период 27.12.2020 - 26.02.2021 после получения прививки от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech скончался 41 человек, об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения Австрии.

18 мая 2021 года, НТВ сообщает: «По информации португальского медицинского регулятора Infarmed, в стране после вакцинации скончались 35 человек».

8 февраля 2021 года, РИА Новости сообщают: «По меньшей мере 15 пожилых людей скончались после вакцинации от коронавируса в Нидерландах».

17 апреля 2021 года, Российская газета сообщает: «Восемь человек скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca. Об этом сообщили в Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств».

Всё это только малая часть стран, и только то, что просочилось в статистику и в СМИ, да ещё и далеко не за весь период вакцинации. А если ещё вспомнить о статистике ВОЗ, в которой почти 3 млн побочных реакций после вакцины, говорить о том, что вакцина «безопасна и защищает от смерти из-за COVID-19», я бы не стал, факты довольно упрямая вещь.

Как итог. Итак, вот что примерно получается. Существует некий вирус (COVID-19 юридически не существует), определить который невозможно (ПЦР-тест не определяет COVID-19), существование которого не доказано (COVID-19 не выделен), от которого весьма сомнительная опасность (Что не так со статистикой смертей от COVID-19), в связи с этим нам предлагают прививаться препаратом с сомнительным составом (Состав вакцин от COVID-19 вызывает много вопросов), который не прошел клинические исследования (вакцины не прошли клинические исследования), подписать добровольное участие в этом эксперименте сняв всякую ответственность за последствия (никто не несет ответственность за смерть и осложнения после вакцин), при том что получить от такого препарата осложнение не редкость (статистика ВОЗ), а то, как оказывается и вовсе, можно умереть, что тоже, как оказалось не такая уж и редкость, при том, гарантированно получить вирус, что бы легче перенести заболевание которого до этого у здорового человека и не было (вакцина содержит вирус и привитые его распространяют), кроме того, существует реальный риск изменения генетики, и лишение прав человека (Возможно ли цифровое рабство через вакцинацию), а возможно и получение чипа для контроля и эксплуатации (чипирование и связь с вакцинацией), а кто не хочет, тот будет ограничен в правах и передвижении (Что надо знать про QR-коды и что с ними не так), хотя это и не обязательно (Судебные дела в РФ по маскам и прививкам, малоизвестные факты), но многие просто не знают своих прав и законодательства (как отказаться от принудительной вакцинации на работе). Дожили...

