Вакцина содержит вирус, и привитые его распространяют?

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1 декабря 2021, 09:39 Константин Куликов,

2 февраля 2021 года, состоялся научно-общественный круглый стол на тему "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности" по инициативе Заслуженной артистки России Марии Шукшиной.

Воробьев Павел Андреевич Советский и российский врач. Доктор медицинских наук, профессор. Советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, президент МОО «Общество фармакоэкономических исследований», председатель Формулярного комитета, председатель Технического комитета по стандартизации 466 «Медицинские технологии» Ростехрегулирования, член президиума исполнительного комитета Пироговского движения врачей России, о вакцине «Спутник V» он сказал следующее: «это генномодефицированный вирус, на который насажен кусочек другого вируса, всё это вводится в кровь, вирус поступает в клетку, там он размножается, там он начинает выделять какие-то частицы…ковидные, которые потом обуславливают появление антител…То что рассказывают всем и вся, направо и налево, что мы перестанем болеть, но это откровенная ложь… Это значит, что люди, мало того что они будут заражаться, они будут разносить инфекцию и дальше, потому что они уверены, что они не могут заболеть».

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Романова Татьяна Геннадьевна сообщает: «...QR-коды необходимы для того что бы в одном месте собирались иммунные люди. Иммунными считаются переболевшие полгода назад, привитые в течение года. Поэтому, с ПЦР-тестами допускать туда стерильных людей это преступно, поскольку они находятся под угрозой. У нас привитые, чаще всего являются вирусоносителями, что вполне оправдано. Для этого и делается прививка, что бы привитый человек, был намного сильнее этого вируса. Предлагая туда, допускать людей стерильно, мы берем на себя ответственность, я говорю за весь штаб, что они там заразятся. Этого делать ни в коем случае нельзя».

17 марта 2021 года, в интервью глава Роспотребнадзора Анна Попова, на вопрос, который задала Наиля Аскер-заде: «Может ли привитый человек, или переболевший, быть носителем вируса?», ответила следующее: «Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус живой и способный заражать других людей. Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят. Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих».

14 июля 2020 года, во время международного межпартийного круглого стола на тему «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19», Дмитрий Медведев, выступая в качестве председателя «Единой России», сказал следующее: «Тема, связанная с вакцинацией, должна быть актуальна и одномоментна во всём мире. Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными. Иначе распространить болезнь будет просто невозможно». Видео, с официального сайта «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было удалено (как и многие другие), но, как говорят «интернет всё помнит», и найти такое видео в интернете не составит труда. Можно ознакомиться, к примеру, тут.

Официальные СМИ эту фразу переиначили, а кто-то и вовсе назвал это оговоркой.

Видимо ещё одну «оговорку» допустил и мэр Москвы Сергей Собянин: "Мы видим, что и по стране, и по Москве за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, динамика стала намного ниже, намного ниже. Она практически снизилась в два раза, но при этом сама по себе динамика сохраняется, и она очень серьезная. По стране в целом мы увеличили количество больных на 80% и по Москве на 70%. Это цифры около 20-40 тысяч, соответственно". Не слишком ли часто официальные лица РФ совершают «оговорки», или это вовсе не оговорки?



Анна Швабауэр, кандидат юридических наук, эксперт по семейной политике выступила на круглом столе в Общественной палате 26.11.2021, посвященном обсуждению законопроектов о введении QR-кодов. В своей речи, кроме всего прочего, она упомянула: «появляется всё больше данных, что вакцинированные, как и невакцинированные, распространяют ковид. Например, в «Lancet», в конце октября, вышла статья, цитирую – [полностью вакцинированные люди с прорывными инфекциями, имеют пиковую вирусную нагрузку, аналогичную невакцинированным]».

И действительно, авторитетный медицинский журнал «The Lancet» опубликовал результаты проведенного в Великобритании исследования, которое фактически показало, что вакцинированные от COVID-19 люди могут представлять такую же опасность для окружающих, как и не вакцинированные. Исследование, которое профинансировал Национальный институт медицинских исследований, проводилось в сентябре 2021 года. Как сообщают авторы, был проанализирован риск передачи инфекции в зависимости от статуса вакцинации для 231 контакта, подвергшегося воздействию 162 эпидемиологически связанных случаев инфицирования дельта-вариантом коронавируса. Исследование показывает, что в домашних контактах, подвергшихся воздействию дельта-варианта, уровень заражения составил 25% для полностью вакцинированных и немногим больше, а это 38% - для невакцинированных. - Полностью вакцинированные люди с прорывными инфекциями имеют пиковую вирусную нагрузку, аналогичную невакцинированным случаям, и могут эффективно передавать инфекцию в домашних условиях, в том числе полностью вакцинированным,- таков вывод исследователей.

Кроме того, важно отметить, что согласно статистике, среди россиян, госпитализированных в регионах с COVID-19, до 18% привитых. Так же в качестве примера, можно привести еще и отчет Федерального агентства министерства здравоохранения США, согласно которого, с 1 января – 30 апреля 2021 г., в стране 10 262 человек, которые заразились коронавирусом именно после вакцины. С похожим докладом правительства Великобритании, можно ознакомиться тут. В докладе сообщается, что с декабря 2020 года по апрель 2021 года, госпитализировали 3842 вакцинированных. Так же, об этом упоминает и немецкий врач из Института гигиены и экологической медицины Университета Грайфсвальда Гюнтер Кампф, который опубликовал статью 20 ноября 2021, в медицинском журнале «The Lancet». В публикации сообщается, о том что утверждение, согласно которого невакцинированные угрожают вакцинированным от COVID-19, является ошибочным и опасным. В подтверждение своих слов он приводит данные из США и Германии, из которых следует, что полностью вакцинированные от COVID-19 распространяют вирус не меньше, чем те, которые не проходили курс вакцинации. В США, в штате Массачусетс, в общей сложности было выявлено 469 новых случаев COVID-19 в июле 2021 года, и 346 (74%) из этих случаев были у людей, которые были полностью или частично вакцинированы, из которых 274 (79%) были симптоматическими.



Подтверждает это и Минздрав РФ, уточняя порядок действий, если человек привился от коронавирусной инфекции, а потом заболел COVID-19, то в таком случае его цифровой пропуск, QR-код подтверждающий вакцинацию, аннулируется. После выздоровления человек получает новый QR-код о перенесенном заболевании, который будет действителен в течение 6 месяцев. И как «между прочим», следует отметить, что такие меры однозначно способствуют снижению реальных цифр в статистике заболевших COVID-19 после прививки, так как люди, что бы им не аннулировали QR-код не обращаются в больницы. А это значит, что реальное количество заболевших после прививки очень вряд ли будет соответствовать статистике.

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