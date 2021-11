Биолог Панчин прокомментировал двадцать самых популярных аргументов против вакцинации от ковида

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 ноября 2021, 23:27 Источник: Александр Панчин - кандидат биологических наук

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Уверен: каждый из нас сталкивался с людьми, которые считают, что вакцины от коронавируса – зло, заговор и попытка превратить нас в мутантов. Недавно я попросил подписчиков поделиться, какие именно аргументы они слышали от противников прививок. Прочитав сотни комментариев, я выделил топ-20 самых популярных заявлений, которые сейчас попытаюсь разобрать.



1. «Коронавируса не существует, вирус никто не выделил!»



Биологические вирусы — это генетический материал в оболочке, передающийся от клетки к клетке. Коронавирус SARS-CoV-2 имеет уникальный набор генов, который прочитан, опубликован и лежит в свободном доступе. Перепутать его гены с генами какого-нибудь другого вируса невозможно. В лабораториях по всему миру ученые анализируют генетические последовательности вирусов инфицированных людей. На сегодняшний день в международной базе данных GISAID находится 4 887 310 прочитанных геномов (совокупностей генов) коронавируса SARS-CoV-2. Каждое такое прочтение подтверждает существование вируса в конкретном пациенте без малейших сомнений. Ни для одного вируса нет такого количества генетических данных.



2. «Масштабы пандемии преувеличены».



Согласно данным worldometers, на сегодняшний день зарегистрировано более 5 048 560 летальных исходов в результате COVID-19 (хотя в реальности цифра может быть больше). Давайте сравним COVID-19 с туберкулёзом и ВИЧ, например. Ежегодно туберкулёз уносит 1,4 млн жизней, ВИЧ – 0,5-1 млн жизней. По-прежнему будете утверждать, что «опасность коронавируса преувеличена»?



3. «COVID-19 — обычная ОРВИ. Мы и раньше болели коронавирусами».



Мы действительно и раньше болели коронавирусами. Но коронавирусы - большая группа вирусов, куда входят и безобидные, и очень опасные представители. Например, каждый десятый человек, зараженный вирусом атипичной пневмонии, и каждый третий, зараженный вирусом ближневосточного респираторного синдрома, умирают. Это тоже коронавирусы.



SARS-CoV-2 не настолько смертелен, но гораздо более заразен. Кроме того, у зараженного коронавирусом SARS-CoV-2 в 20 раз больше шансов умереть, чем у зараженного гриппом. А ещё симптоматическое течение COVID-19 нередко заканчивается тяжелым и длительным постковидным синдромом. При этом вирус мутирует — и пока что в процессе эволюции он стал лишь опаснее.



4. «Среди медиков нет единого мнения относительно прививок».



Да, некоторые медики не советуют прививаться от COVID-19. О чем это говорит? О том, что с медицинским образованием в нашей стране всё не очень хорошо. Просто имейте в виду: если врач отговаривает вас от вакцинации, значит, от него надо срочно уходить, а лучше – убегать. Хороший доктор, придерживающийся принципов доказательной медицины, никогда не выступает против вакцин, прошедших клинические исследования.



Кстати, недавно в Челябинске умер главврач гомеопатической клиники. Он активно выступал против вакцинации от коронавируса. Угадаете с одной попытки, от чего скончался гомеопат?



5. «Вакцина может вызвать коронавирусную инфекцию».



В России есть несколько вакцин от коронавируса, но я советую выбирать только «Спутник V». Она не содержит коронавирус. Коронавирус SARS-CoV-2 имеет почти три десятка генов. В вакцине же содержится только один - ген шиповидного S-белка. Этот ген выбран потому, что находится на поверхности вируса, поэтому является мишенью для иммунной системы. Для создания вакцины физическое присутствие оригинального вируса в лаборатории не требуется. То есть заразиться коронавирусом от вакцины невозможно в принципе.



6. «Привитые заразны».



Как уже было сказано, сама прививка не вызывает инфекцию. Но ни одна вакцина не гарантирует, что человек не заболеет. Прививка снижает шанс заболеть и особенно снижает вероятность тяжелого течения болезни и смерти. Заразившись, привитый человек проболеет не так долго, будет выделять меньше вируса и заразит меньше людей. Важно учитывать и то, что вероятность заразиться и тяжесть болезни зависит от количества вируса, которое получит человек при контакте с больным.



И все же привитые могут быть заразными, поэтому им тоже следует соблюдать меры безопасности – в частности, носить маски в местах скопления людей.



7. «Если привитые могут болеть, то вакцины не имеют отношения к попыткам остановить пандемию».



Динамика пандемии зависит от довольно понятной величины: сколько человек в среднем заражает один инфицированный, пока он заразен. Если эта величина больше единицы, то мы будем иметь экспоненциальный рост заболеваемости. Если меньше единицы - спад. Снижение заболеваемости достигается разными методами: социальной дистанцией, ношением масок, удаленной работой, избеганием массовых скоплений людей, соблюдением правил гигиены и иммунизацией. Каждая мера и каждый человек вносит свой вклад.



8. «Мой знакомый или знакомая привился, но все равно заболел».



Да, такое возможно. Особенно если знакомый привился совсем недавно – или, наоборот, вакцинировался больше года назад и антител у него почти не осталось. Вероятней всего, течение заболевания без прививки было бы гораздо хуже.



9. «Я не заболею, у меня иммунитет хороший».



Фраза «хороший иммунитет» несет мало смысла. Пока ваш организм не столкнется с конкретным вирусом или вакциной от него, антител или клеточного иммунитета от этого вируса не появится. После вакцинации или болезни ваша устойчивость к конкретному патогену значительно увеличится, но не изменится по отношению к другим патогенам.



Я слышал мнение, что лучшая защита от болезней – это здоровый образ жизни. ЗОЖ – это прекрасно! Но бег трусцой, средиземноморская диета и качественный сон не обеспечат вас клеточным иммунитетом или антителами к коронавирусу.



(Важный момент: поедание БАДов, медитации и чистка кишечника от токсинов к здоровому образу жизни отношения не имеют. Никакого!)



10. «Вакцина «Спутник V» содержит трис, а его запрещено вводить даже животным!»



Трис - это распространенный в молекулярной биологии раствор, который играет роль буфера при физиологических значениях pH. Его используют не только в «Спутнике», но и, например, в вакцине компании Moderna. Его используют в медицине при лечении метаболического ацидоза (правда, в гораздо большем количестве, чем он содержится в вакцинах). Скорее всего, слухи об опасности трис взялись из подписи к техническому трису, который предназначен для использования в лабораториях. Как, например, существует технический спирт, который не распивают во время застолий.



11. «Я не доверяю «путинской вакцине». Вот западной я бы привился!»



Было бы замечательно, если бы в России появились вакцины от коронавируса от компаний Pfizer, Moderna, CanSino Biologics, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Увы, на это повлиять я не могу. И все же вакцина «Спутник» разработана не чиновниками от государства, а высококвалифицированными специалистами. Главный создатель вакцины - Денис Логунов - уважаемый и цитируемый ученый. Ни в каких фальсификациях разработчики вакцины ранее замечены не были. При этом «Спутник» зарегистрирован почти в 70 странах.



Принцип всех одобренных векторных и мРНК вакцин, включая «Спутник» и тот же Pfizer, очень похожий: некоторые клетки человека произведут поверхностный S-белок коронавируса SARS-CoV-2 и выставят его части на свою поверхность. Затем клетки иммунной системы распознают участки чужеродного белка и начнут активно делиться. Некоторые клетки произведут антитела против этого белка, некоторые станут клетками памяти и будут готовы бороться с полноценным вирусом в случае его появления.



12. «Это не вакцина, а генная терапия! Вакцина меня генетически модифицирует!»



Вакцина «Спутник» может заставить некоторые клетки человека (преимущественно мышечной ткани в месте инъекции) производить один из белков коронавируса. Аденовирусы не встраивают специально свой генетический материал в хромосомы клеток, которые они инфицируют. Поэтому и в случае вакцины такого ожидать не приходится. В любом случае наиболее вероятная судьба клеток, производящих белок коронавируса - последующая гибель. Это не страшно, ведь мышечные клетки гибнут регулярно, в том числе и при мышечных нагрузках. И легко восстанавливаются.



Если кто-то опасается, что векторная вакцина может генетически модифицировать человека, он должен понимать, что любой вирус, вызывающий даже самую легкую простуду, заставляет наши клетки производить чужеродные белки. Иными словами, реальные вирусы «модифицируют» нас куда сильнее, чем вакцина.



13. «Вакцину сделали слишком быстро»



Прелесть векторных и мРНК вакцин в том, что в них легко заменить ген, который они доставляют. Поэтому, как только в Китае были прочитаны и опубликованы генетические последовательности коронавируса SARS-CoV-2, ученые со всего мира могли сразу приступить к работе, даже не имея на руках вируса. Такие вакцины создаются на основе более ранних разработок по доставке генетического материала. Это как конструктор, в котором не сложно поменять детали.



Сложнее провести клинические испытания и наладить массовое производство. С первым, увы, помогает скорость распространения инфекции. Не сложно набрать достаточную статистку случаев заражения. А массовое производство вакцин удалось наладить благодаря серьёзным финансовым вложениям.



14. «Нельзя прививаться во время эпидемии»



Все ровно наоборот. Что такое эпидемия для отдельного человека? Это повышенная вероятность заболеть. Поэтому в эпидемию особенно важно прививаться. Если эпидемия вдруг закончится, то смысла прививаться будет меньше, ведь вероятность заразиться будет не так высока. При этом, чем больше людей вакцинируется, тем больше вероятность того, что эпидемия закончится и тем меньше будет смертей и инвалидностей.



Хотите меньше жертв? Пожалуйста, привейтесь «Спутником».



15. «У вакцины могут быть неизвестные эффекты в будущем».



Маловероятно, что долгосрочные или краткосрочные эффекты вакцины «Спутник» будут превышать таковые от обычной аденовирусной инфекции. Шиповидный белок, который будут производить некоторые клетки человека, не будет входить в состав каких-либо вирусов и будет утилизирован иммунной системой.



В то же время есть вполне реальные опасения о неизвестных эффектах в будущем от самой коронавирусной инфекции. Многие люди уже столкнулись с долгосрочной потерей обоняния и другими постковидными симптомами. Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки через рецепторы, которые встречаются не только в клетках легочного эпителия, но и в некоторых отделах кишечника, в сердце, почках, поджелудочной железе, а также в мужских и женских половых тканях. Так что и проблем с фертильностью я бы скорее ожидал от COVID-19, а не вакцины.





16. «Третья фаза клинических исследований вакцины Спутник V не пройдена».



В журнале The Lancet опубликованы промежуточные данные третьей фазы клинических исследований вакцины на выборке более двадцати тысяч человек. И хотя исследования могут продолжаться еще долго, это никак не изменит того факта, что привитые люди в этом исследовании болели значительно реже. Причем результаты для вакцины «Спутник» похожи на результаты по другими аналогичным вакцинам, произведённым в других странах. Я решил привиться вакциной «Спутник» до этой публикации, потому что ранее в журнале The Lancet появились впечатляющие результаты по эффективности векторной вакцины от CanSino Biologics, очень похожей на «Спутник V».



17. «Статья про Спутник в The Lancet содержит ошибки и/или сфабрикована».



Действительно, статья про «Спутник» в The Lancet подвергалась критике. Но потом там же был опубликован ответ авторов. Когда появляются доказательства ошибок или подлога в статье в научном журнале такого уровня, статью обычно отзывают. Например, журнал The Lancet отозвал статью, авторы которой необоснованно связывали прививки против кори, краснухи и свинки с развитием аутизма. Статья про вакцину «Спутник» не отозвана. Кроме того, есть и другие статьи об эффективности этой вакцины.



18. «Я не хочу прививаться каждые полгода».

Действительно, исследования показывают, что иммунитет к коронавирусной инфекции со временем падает. А ревакцинация может существенно снизить риск заражения на фоне двух уже имевшихся доз. Что будет дальше, неизвестно: наука движется вперед и, возможно, предложит новые, еще более эффективные вакцины и лекарства. Возможно, пандемия закончится. Но её надо пережить. И постараться остаться здоровым.



19. «Это личное дело каждого. Если хотите, колитесь, а меня оставьте в покое».



Увы, это не совсем так. Для победы над пандемией нам нужно достигнуть популяционного иммунитета. Сделать так, чтобы один человек заражал менее одного человека. Достигнуть этого можно, только если будет проведена массовая вакцинация или если большинство людей переболеет (что приведет к массовым смертям и инвалидностям). Детей пока у нас нельзя вакцинировать от COVID-19, но, надеюсь, в будущем это изменится. С учетом того, что иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 со временем ослабевает, желательно, чтобы массовая вакцинация проходила в сжатые сроки. Отказываясь от вакцинации, вы не только повышаете риск собственной смерти, но и смерти родных, близких и друзей. А также оттягиваете момент, когда мы сможем забыть об этой пандемии как о страшном сне.



20. «Сторонники вакцин куплены».



Я не могу говорить за всех, но скажу за себя. Я никогда не получал денег от государства или от производителей вакцин за подобные посты или лекции. Ну и представьте, сколько людей нужно купить! По векторным и мРНК вакцинам от SARS-CoV-2 есть сотни научных публикаций разных научных коллективов со всего мира. По вакцине «Спутник» есть данные, полученные не только в России, но и в Аргентине, Сан-Марино и других странах.



Заключение



За вчерашние сутки в России ковид забрал жизни 1192 человек. На мой взгляд, это трагедия. И мне грустно осознавать, что многих смертей можно было бы избежать, если бы мы охотнее и активнее прививались от коронавируса. Вакцина не сделает вас бесплодными, не превратит в мутантов, у вас не вырастет хвост и третье ухо. Вы не только защитите себя – вы приблизите человечество на шажок ближе к завершению пандемии.



Надеюсь, мой текст кого-то убедит привиться или ревакцинироваться от коронавируса. Буду рад, если вы отправите пост тем, кто ещё сомневается – ставить «Спутник» или нет.

