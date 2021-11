Состав вакцин от COVID-19 вызывает много вопросов

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 ноября 2021, 12:36 Константин Куликов,

Ни для кого не секрет, что сегодня, пандемия и вакцинация, касается чуть ли не каждого жителя любой страны мира. В этой публикации, мы рассмотрим одну из самых важных тайн нашего времени, и это - состав вакцин от COVID-19 (порой даже для депутатов состав вакцины «засекречен»).

Каждому кому вводят вакцину от COVID-19, должен перед этим подписать ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ на проведение вакцинации, но далеко не каждый его даже читает, не говоря о том, что пользуется своими правами. С образцом для взрослых, можно ознакомиться тут. Существует ещё образец и для детей. С образцом, согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.01.2009 N 19н "О рекомендуемом образце добровольного информированного согласия напроведение профилактических прививок детям или отказа от них" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 28.04.2009 N 13846) можно ознакомиться тут.



В этих образцах, присутствуют довольно важные строчки, на которые многие не обращают внимание, и совершенно напрасно...

«Я имел(а) возможность получить исчерпывающие ответы».

И вот ещё: «Я свидетельствую, что разъяснил все вопросы, связанные с проведением профилактических прививок несовершеннолетнему, и дал ответы на все вопросы. Врач»

А действительно были заданы все исчерпывающие вопросы? Действительно получены исчерпывающие ответы? А понятен ли смысл всех терминов? Всё это, не просто так отражено в добровольном согласии. Информацию вам обязаны предоставить согласно законодательства, в том числе и о составе вакцины.

Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года (Обязательна к исполнению в России, согласно Конституции РФ Статьи 15 часть 4 ) Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Согласно части 1 Статьи 41 Конституции РФ, каждый имеет право на охрану здоровья, а согласно части 3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

В свою очередь, согласно Статьи 24 части 2 (Конституции РФ) и Статьи 8 часть 2 (ФЗ No 149 от 27.07.2006), у вас есть право получить любую информацию, которая затрагивает ваши права и свободы. Более того, в законодательстве РФ существуют и отдельные статьи закона, касающиеся медицины непосредственно. В соответствии с частью 1 Статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях. Кроме того, согласно части 1 Статьи 5, Федерального закона No 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 года, при рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме. А согласно Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статьи 10 часть 1 Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. В Части 2 указано, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг). И далее, в статье идет перечисление, и первым значится «в отношении продуктов питания сведения о составе». Думаю понятно, что состав является одним из основных свойств товара и у вакцин, а потому такая информация должна для всех предоставляться свободно. Кроме того, за отказ в предоставлении информации, предоставление неполной или заведомо ложной информации, предусмотрена административная (КоАП РФ Статья 5.39) и уголовная (УК РФ Статья 140) ответственность. Следует помнить, что ваши права и свободы могут быть ограничены только федеральным законом, об этом сказано в Конституции РФ Статья 55 часть 3.

РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ, ЧТО С НИМИ НЕ ТАК («Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»)?

По данным ВОЗ на 14 марта 2021 г., российские вакцины против COVID-19, в перечне безопасных и эффективных, отсутствуют.

В настоящий момент, у Российской Федерации известно существование нескольких вакцин от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» («Гам-КОВИД-Вак», Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор» Роспотребнадзора), «КовиВак» (Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук).

Начнем с состава «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вот тут официальный сайт. Всё что можно увидеть о составе: вектор - это вирус, лишенный гена размножения (в первой вакцине вектор с геном кодирующим S-белок короновируса, о второй вакцине - вакцина на основе другого, не знакомого для организма аденовирусного вектора). Довольно скудная информация, и странно что на сайте производителя отсутствует состав вакцины. Пришлось изрядно повозиться чтобы его найти. Что бы не было сомнений в

составе, я предоставлю три источника.

Состав на сайте Роспотребнадзора. Этот же состав указан на довольно известном медицинском сайте medum (Справочник лекарственных препаратов) и подтверждает состав РИА Новости.

Так же важно отметить, что взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось.

Как видите, кроме всего прочего в составе вакцины указан «трис (гидроксиметил) аминометан», что интересно, если посмотреть инструкцию по применению, одного из производителей этого компонента, то выясняется, что предназначен он только для использования in vitro (Это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» - вне живого организма), и не предназначен, для введения человеку или животным.





Ещё один компонент в этой вакцине «Полисорбат 80». Ряд исследований (одно из них тут) показывают, что он оказывает влияние на мозг человека (влияет на гематоэнцефалический барьер и усиливает поглощение мозга и анальгетическую активность D-kyotorphin). Кроме того, может нарушать всасывание других веществ. При чрезмерном употреблении возможны аллергические реакции и раздражение желудочно-кишечного тракта, может быть причиной развития болезни Крона. Степень негативного влияния полисорбата 80 на организм человека до конца не изучена. Ведутся исследования.

Переходим к следующей вакцине - «КовиВак», официальный сайт тут.

В состав вакцины КовиВак входят: антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2 не менее 3 мкг;

вспомогательные вещества: гидроксид алюминия, буферный раствор (натрия гидрофасфат, натрия дигидрофосфат, натрия хлорид, вода для инъекций).

Похожий состав и у «ЭпиВакКорона», официальный сайт тут.

В вакцине 0,5 мл (1 доза) содержится: пептидный антиген № 1 белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированный на белок-носитель — (75 ± 15) мкг; пептидный антиген № 2 белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированный на белок-носитель — (75 ± 15) мкг; пептидный антиген № 3 белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированный на белок-носитель — (75 ± 15) мкг.

Вспомогательные вещества (адъюванты) :Алюминия гидроксид в пересчете на (А13+) — (0,60 ±0,10) мг. Натрия гидрофосфата додекагидрат — (1,82+0,10) мг. Калия дигидрофосфат — (0,12±0,01) мг. Натрия хлорид — (4,00 ±0,20) мг. Калия хлорид — (0,10± 0,01) мг.Вода для инъекций — до 0,5 мл.

Тут следует напомнить о добровольном информированном согласии на проведение вакцинации, которое подписывают перед вакцинацией, и фразу в нём: «мне понятен смысл всех терминов».





Очень сомневаюсь, что хоть кому-то из вакцинированных понятно что представляет собой «антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2» в вакцине-«КовиВак», и что представляет собой «пептидный антиген белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированный на белок-носитель» в вакцине у «ЭпиВакКорона». Но перейдём к более понятным компонентам – «гидроксид алюминия» у «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

«Алюминий является экспериментально продемонстрированным нейротоксином и наиболее часто используемым адъювантом вакцины. Несмотря на почти 90-летнее широкое использование алюминиевых адъювантов, понимание медицинской наукой механизмов их действия все еще остается на удивление слабым. Существует также острая нехватка данных о токсикологии и фармакокинетике этих соединений. Несмотря на это, мнение о том, что алюминий в вакцинах безопасен, по-видимому, широко распространено. Однако экспериментальные исследования ясно показывают, что адъюванты алюминия способны вызывать серьезные иммунологические нарушения у людей. В частности, алюминий в адъювантной форме несет риск аутоиммунитета, длительного воспаления головного мозга и связанных с ним неврологических осложнений и, таким образом, может иметь глубокие и широко распространенные неблагоприятные последствия для здоровья. По нашему мнению, возможность того, что преимущества вакцины могли быть переоценены, а риск потенциальных неблагоприятных последствий недооценен, не была тщательно оценена в медицинском и научном сообществе. Мы надеемся, что настоящий документ послужит основой для столь необходимой и давно назревшей оценки этого весьма спорного медицинского вопроса» – Национальная медицинская библиотека США, Национальные институты здравоохранения.

Бытует мнение, что так как алюминий находится в окружающей среде, а значит попадает в организм человека через воду и питание, и потому, его небольшое содержание в вакцинах, оно не опасно, и не оказывает серьезного влияния, так как нет разницы как он попадает в организм, и он всё равно выводится. Однако, это далеко не так. Алюминий из вакцин всегда попадает в мозг, и может там накапливаться. Всасывание солей алюминия из желудочно-кишечного тракта незначительно (всасывается 2–4% поступившего алюминия), что может быть связано со способностью алюминия образовывать в кишечнике нерастворимые соединения с фосфором. При парентеральном введении алюминий минует защитный барьер кишечника и откладывается в различных тканях, прежде всего в костях, печени, селезенке и почках, а также в головном мозге и других отделах нервной системы [И. В. Шугалей, А. В. Гарабаджиу, М. А. Илюшин, А. М. Судариков «Некоторые аспекты влияния алюминия и его соединений на живые организмы», Экологическая химия, т. 21, № 3, 2012, с. 172-186].

Из журнала токсикологии и гигиены окружающей среды («Journal of Toxicology and Environmental Health»): «Алюминий, который находится как минимум в 20 американских детских вакцинах, является не только нейротоксином, но и иммунодепрессантом, и может спровоцировать выработку цитокинов, повреждающих мозг, особенно если содержащие алюминий вакцины вводят вместе с противокоревой вакциной» [A Positive Association found between Autism Prevalence and Childhood Vaccination uptake across the U.S. Population.

Исследования показывают, что длительный контакт солей алюминия с тканью мозга приводит к невозможности обучения и к деменции, изучается связь воздействия алюминия и возникновение болезни Альцгеймера ([Link between Aluminum and the Pathogenesis of Alzheimer's Disease: The Integration of the Aluminum and Amyloid Cascade Hypotheses).

В 2009 году, исследование «Долгосрочное присутствие введенного при вакцинации гидроксида алюминия связано с хроническими когнитивными дисфункциями», опубликованное в Журнале неорганической биохимии (Journal of Inorganic Biochemistry): «Новое, разрастающееся заболевание – макрофаговый миофасцит (макрофагальный миозит, MMF), характеризуется специфическими поражениями мускулов, при которых выявляется длительное присутствие гидроксида алюминия внутри макрофагов в местах ввода вакцин. Больные в основном предъявляют жалобы на артромиалгии, хроническую усталость, и когнитивные проблемы. Исследования показало, что по сравнению с больными артритом когнитивные нарушения при MMF специфичны и сильно выражены. Главные выявленные поражения: ослабление визуальной и вербальной памяти; исполнительные механизмы, включая внимание, рабочую память и планирование; левостороннее снижение слуха» [Long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide is associated with chronic cognitive dysfunction].

В 2011 году, в журнале «Journal of Inorganic Biochemistry» были опубликованы результаты исследований по этому вопросу: Чем больше алюминия, тем чаще возникает аутизм. В странах с наиболее высокой заболеваемостью аутизмом детские вакцины содержат самое большое количество алюминия. Увеличение содержания вспомогательных веществ на основе алюминия в США, по данным статистики, явно взаимосвязано с ростом случаев аутизма — эти данные подтверждаются наблюдениями на протяжении двух десятилетий.Кроме того, существует заметная корреляция между количеством алюминия, которое получили дошкольники, и распространённостью аутизма на сегодня в общей сложности в семи западных странах. Это касается в первую очередь детей в возрасте от 3 до 4 месяцев. Основываясь на этих данных, учёные пришли к выводу, что необходимо решительно пересмотреть представления о безопасности вакцин, которые содержат алюминий.

2012 год, специализированный журнал «Entropy» тоже опубликовал статью, авторы которой сообщают о постоянном росте новых эпизодов заболевания аутизмом после того, как количество ртути в вакцинах было снижено, а содержание алюминия увеличено. Исследователи объясняют эти наблюдения следующим образом: дети, у которых в результате введения вакцин, содержащих алюминий, развились нарушения аутического характера или возникли другие проблемы со здоровьем, особенно восприимчивы к ядовитым металлам, таким как алюминий и ртуть, в силу пониженной способности к внутренней детоксикации (на что указывает, например, низкий уровень глутатиона).

В специализированном журнале «Lupus», исследователи из Университета Британской Колумбии, в июле 2012 года высказали серьёзные сомнения в безопасности вакцинации, практикуемой в настоящее время, и заявили о необходимости пересмотра её принципов в самое ближайшее время. В статье под заголовком «Механизм токсичности алюминиевых адъювантов и аутоиммунной реакции на них у пациентов детского возраста» Лючии Томленович и Кристофера Шоу из канадского Университета Британской Колумбии писали о том, нагрузка на иммунную систему, например в результате прививок, на ранней стадии развития человеческого организма может привести к длительным неблагоприятным изменениям в мозге и в самой иммунной системе.

В июле 2013 года, в журнале «Immunologic Research» было опубликовано исследование, посвящённое нейротоксичности алюминия, т.е. его ядовитости для нервной системы человека и животных в различных условиях. Учёные Л. Томленович и К. Шоу установили, что у взрослых людей, алюминий может вызвать возрастные неврологические расстройства, аналогичные болезни Альцгеймера. Удалось также обнаружить связь между воздействием алюминия на организм и одним из вариантов бокового амиотрофического склероза — дегенеративного заболевания моторной нервной системы, которое выражается, среди прочего, в слабости мышц и в подёргивании мышц. Учёные установили, у взрослых алюминий может вызвать возрастные неврологические расстройства, аналогичные болезни Альцгеймера. Удалось также обнаружить связь между воздействием алюминия на организм и одним из вариантов бокового амиотрофического склероза — дегенеративного заболевания моторной нервной системы, которое выражается, среди прочего, в слабости мышц и в подёргивании мышц. Алюминий в составе вакцин повышает риск аутизма. Кроме того, у маленьких детей исследователи заметили явную связь между количеством введённых вакцин с алюминием в качестве вспомогательного вещества и уровнем развития аутизма или расстройств аутического спектра.

В 2017 году Daily Mail сообщает, что исследователи обнаружили, что алюминий заставляет мембрану отделять мозг от поступающей к нему крови, тем самым влияя на его внутреннюю температуру, не нейрональные клетки и воспалительные клетки. “Возможно, теперь у нас есть связь между вакцинацией и расстройством аутистического спектра (РАС), связью является включение в вакцину алюминиевого адъюванта”, - сказал профессор Крис Эксли из Университета Кила.

2018 год. Ученые предполагают, что дети, страдающие аутизмом, могут страдать от каких-то странных генетических изменений, которые заставляют их накапливать алюминий в своем организме. Исследование было опубликовано в журнале "Микроэлементы в медицине и биологии".

Это далеко не все исследования подтверждающие вред и опасность алюминия для организма человека, кроме того, существует и судебная практика, которая так же, подтверждает это.

К примеру, в сентябре 2014 года, итальянский суд “постановил, что ртуть и алюминий в вакцинах вызывают аутизм”, и присудил семье истца компенсацию за их маленького мальчика, у которого развился аутизм из шестивалентной вакцины, произведенной GlaxoSmithKline. GSK даже признает, что ИНФАНРИКС Гекса может вызвать несколько смертельных заболеваний, но настаивает на том, что его профиль риска и пользы “продолжает оставаться благоприятным”. В 2013 году суд по вакцинам присудил двум детям миллионы, подтвердив, что вакцина MMR вызывает аутизм.

Помочь могут все меры, которые использует доктор Тинус Смитс (Dr. Tinus Smits) в рамках CEASE-терапии для детей-аутистов. CEASE-терапия охватывает, помимо общих указаний по здоровому, естественному питанию, приём экологически чистых ингредиентов, а также гомеопатическое и ортомолекулярное лечение. Среди прочего, используются витамин С, омега-3-жирные кислоты, цинк и магний. Кроме того, ребёнок, согласно этим принципам, не должен употреблять в пищу сахар промышленного производства, а пить следует преимущественно воду. Снабжение организма большим количеством кремния способствует выведению алюминия.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВАКЦИНЫ, ЧТО С НИМИ НЕ ТАК («Pfizer», «Moderna», «AstraZeneca»)?

По данным ВОЗ на 14 марта 2021 г. (Русская версия в последний раз обновлялась 22 июня 2021 г. с учетом выпущенных 15 июня 2021 г. 15 временных рекомендаций СКГЭ в отношении вакцины против COVID-19 Pfizer/BionTech), следующие вакцины против COVID-19, соответствуют необходимым критериям безопасности и эффективности: AstraZeneca/Oxford, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/BionTech, Синофарм (Sinopharm), Sinovac. Рассмотрим несколько из них.

На официальном сайте «Pfizer», информации о составе вакцины я не нашел (или её просто нет, или нет на видном месте). Но на сайте Агентства Министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA)-Вакцина COMIRNATY (мРНК-вакцина против COVID-19) и разрешенные вакцинные составы включают в себя следующие ингредиенты: мРНК и липиды ((4-гидроксибутил) азандиил) бис(гексан-6,1-диил) бис (2-гексилдеканоат), 2 [(полиэтиленгликоль)-2000]-N, N-дитетрадецилацетамид, 1,2- дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин и холестерин). Этот же состав подтверждает и Калифорнийский департамент государственных больниц (Department of State Hospitals).

Полиэтиленгликоль, в составе этой вакцины довольно неоднозначный компонент. Согласно исследованию 2016 года Сэмюэля Лая (Samuel Lai), инженера-фармацевта из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, у 72% людей имеются хотя бы некоторые антитела к ПЭГ — предположительно в результате воздействия косметических и фармацевтических препаратов. Он обнаружил, что порядка 7% имеют достаточно высокий уровень, чтобы обеспечить предрасположенность к анафилактическим реакциям. Антитела к ПЭГ выявляли и другие исследования — пусть и на более низком уровне.

Аналогичная ситуация и с вакциной «Moderna», на официальном сайте информации, о составе вакцины, я не нашел, но на сайте Калифорнийского департамента государственных больниц (Department of State Hospitals), информация предоставлена, и в её составе так же присутствует полиэтиленгликоль (PEG2000).





Так же этот состав указан на сайте Федерального агентства министерства здравоохранения США.

На официальном сайте «AstraZeneca» так же, информацию о составе вакцины я не нашел, как и в русскоязычной его версии. Попробуйте сами отыскать. Нормально это или нет, что информация о составе вакцины скрыта на сайте производителя, или отсутствует вовсе, вам решать. Но на сайте европейского агентства лекарственных средств, такую информацию можно найти.



И тут, как вы видите, в составе присутствует «Полисорбат 80», о котором уже упоминалось выше. Это были цветочки, а теперь ягодки…

ЯГОДКИ.

Институт Шарлотты Лозье (США), специализирующийся на исследованиях абортов и индустрии абортивных материалов, в сентябре 2020 года, опубликовал исследование, из которого следует, что при создании и испытании вакцины «Спутник V» использовалась клеточная линия НЕК293, происходящая от абортированного эмбриона человека (обратите внимание, что и в других вакцинах COVID-19, НЕК293 тоже присутствует, как пример «AstraZeneca», и это видно в таблице). 11.02.2021 года Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации), сообщила, что при создании вакцины "Спутник V" использовалась клеточная линия HEK 293 (Human Embryonic Kidney), но в самой вакцине этой линии нет (эту информацию предоставил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин). Также, по его данным, разработчикам поступало обращение от Русской православной церкви с просьбой раскрыть состав вакцины. "Был сформирован запрос на конкретные пояснения. И пояснения уже были направлены, насколько я помню, неделю или две назад", - сказал ученый журналистам. Но следует отметить, что официальных документов с лабораторными исследованиями, как и сами направленные пояснения, опубликованы не были. По данным еще одной американской некоммерческой исследовательской организации – Института исследования народонаселения (Population Research Institute, PRI) в настоящее время в разработке находится более 120 вакцин от COVID-19, среди компонентов которых немало «продуктов» индустрии абортов.

Правительство Западной Австралии на своём сайте просит разрешение на поставку или введение яда (вакцины против SARS-COV-2). Прям так и указано. "Разрешение на поставку или введение яда [вакцина против SARS-COV-2 (COVID-19)] - Австралийские силы обороны (№ 7) 2021».

Руководство Разрешение Главного управления здравоохранения в соответствии с п. 197 и § 198 Закона об общественном здравоохранении от 2016 г. (WA), чтобы уполномочить соответствующих сотрудников Сил обороны Австралии поставлять вакцину COVID-19 и применять ее. С документом можно ознакомиться тут.

Важно отметить, что на сайте Администрации терапевтических товаров (TGA) Австралии, существует национальная система классификации, которая контролирует, лекарства и яды в стране. Лекарства и яды классифицируются по спискам в соответствии с уровнем их опасности от 1 до 10, от не опасных до самых опасных. На сайте Федерального реестра законодательства правительства Австралии, находится перечень лекарств и ядов. Так вот, вакцины находятся в списке таблицы 4, а согласно национальной системы классификации лекарств и ядов Австралии, это Prescription Only Medicine OR Prescription Animal Remedy (Лекарство Только по рецепту ИЛИ Средство для животных, отпускаемое по рецепту). А вот в списке таблицы 6 Poison (яд), вакцины не значатся. Более того, на сайте Администрации терапевтических товаров (TGA) Австралии, вакцины COVID-19 прошли предварительную регистрацию, как вакцины, а не как яд (После тщательного и независимого анализа TGA решила, что следующие вакцины соответствуют высоким стандартам безопасности, эффективности и качества, необходимым для использования в Австралии). Это говорит о том, что использование приставки «яд» к вакцине, противоречит их же классификатору, однако, Правительство Западной Австралии на своём сайте, её всё же использует. К чему бы это?

Продолжение следует…

Кроме того, для тех, кто не в курсе, я «напоминаю»:

существование COVID-19 не доказано (он не выделен)

ПЦР-тест не определяет COVID-19

вакцины не прошли фазы клинических исследований

никто не несет ответственность в случае осложнений или смерти от вакцины

сама пандемия весьма под большим сомнением

Казалось бы, опасность от ГМО очевидна, но что и кто, позволяет подвергать население России риску? Об этом в следующей публикации. Также из следующих публикаций, вы узнаете о самой настоящей травле ученых, которые рассказывают правду о ГМО (проводят опыты и обнародуют их результаты), узнаете о том, как распознать ГМО и как себя уберечь от его потребления, узнаете об опасности личной продовольственной безопасности, и как можно этого избежать, о том кто за этим всем стоит и стоит ли им доверять.

