«Спасибо, но не буду» - каковы юридические основания для отказа от принудительной вакцинации​

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26 мая 2021, 22:45 Константин Куликов, юрист​

Фото из открытых источников

19 мая 2021 года на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, заявил: "Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности". Но законно ли это? Какие у вас права? Давайте разбираться.

В любых ситуациях где пытаются ограничить ваши права и свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).

Простыми словами, если вас в чем-то ограничивают, то такие ограничения должны быть прописаны в федеральном законе, а если ссылаются на какой-то документ, то как минимум он должен быть заверен подписью и печатью. Бумажный носитель в котором отсутствуют такие реквизиты как подпись и печать, не является документом, и не имеет юридической силы, согласно действующих ГОСТ, а именно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункты 52, 57, 58, 60; ГОСТ Р 7.0.97-2016 пункт 4 подпункты 22 и 24, пункт 5 пункт 5.24, равно как и не заверенная копия документа, согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 Статья 5 пункт 5.26 и Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 477. Согласно ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.1 подпункт 23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа и подпункт 25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость. Так же следует учитывать ГОСТ Р 51511-2001 Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования, которые указаны в пункте 3.1 и 3.2. Так же в соответствии Конституции РФ Статьи 15части 3 Законы подлежат официальному опубликованию (порядок опубликования установлен в Федеральный закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" от 14.06.1994 N 5-ФЗ). Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. ГОСТ Р 7.0.8-2013 пункт 3.2.1. подпункт 72. официальное опубликование документа (наличие подписи и печати): Первая публикация полного текста законодательного и иного нормативного правового акта в официальном издании или его первое размещение на официальном Интернет-портале.

Кроме того, с этим всем вас обязаны ознакомить согласно Конституции РФ Статьи 24 часть 2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами (как пример санитарные правила, согласно Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Статья 39), непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом, а так же ФЗ № 149 от 27.07.2006 Статья 8 часть 2. Гражданин имеет право на получение информации, непосредственно затрагивающей права и свободы.

Согласно Конституции РФ Статьи 41 часть 1, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Эта статья закрепляет одно из важнейших социальных прав человека и гражданина. Здоровье является высшим неотчуждаемым благом человека, без которого утрачивают значение многие другие блага и ценности. В то же время оно не является только личным благом гражданина, а имеет еще и социальный характер. Иначе говоря, не только каждый должен заботиться о своем здоровье, но и общество обязано принимать все необходимые меры, содействующие сохранению и улучшению здоровья его членов, препятствовать посягательству кого бы то ни было на здоровье граждан. Таким образом, в этом праве наиболее отчетливо проявляется мера взаимной свободы и взаимной ответственности личности и государства, согласование личных и общественных интересов. Особенностью данного права является и то обстоятельство, что оно принадлежит человеку еще до его рождения, т.е. на стадии эмбрионального развития.

Как с этим всем связана вакцинация и что по поводу вакцинации говорит нам закон? Вопрос вакцинации регулирует Федеральный закон №157-ФЗ в редакции от 08.12.2020 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Статья 11 часть 2. Профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина, одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, законного представителя лица, признанного недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Статья 5, часть 1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок (необходимо подтвердить письменно, согласно части 3). Однако, в части 2 сказано, что «Отсутствие профилактических прививок» влечет: запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Перечень указан в Постановлении Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825, если в этом перечне ваша профессия отсутствует, принуждать вас сделать прививку работодатель не имеет права.

Если вы находитесь в этом перечне, то нужно ознакомится с календарем прививок (в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" в редакции Приказа Минздрава России от 14 сентября 2020 г. № 967н). В нем указано, какие прививки ставят работнику конкретной профессии и их периодичность. Перечень этих профессий весьма ограничен, и касается малой части населения, и пожалуй, это единственный случай в законодательстве РФ, когда у работодателя имеются «рычаги», для принуждения к прививке. Но даже в этом случае далеко не всё так безнадежно, если сотрудник опасается того, что прививка может причинить вред его здоровью, но об этом позже. Рассмотрим то, что касается остального большинства. Еще одно исключение, в законодательстве РФ, указано в Федеральном законе N 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 30.04.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части 9. Медицинское вмешательство без согласия допускается: 1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи); 2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (Перечень заболеваний указан в постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715); 3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); 5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы; 6) при оказании паллиативной медицинской помощи, если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель.

В остальных случаях, любое принуждение к вакцинации противоречит российскому законодательству. Согласно ФЗ № 323 от 21.11.2011. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Статьи 19 часть 5 пункт 8 (право на отказ от медицинского вмешательства, в соответствии с пунктом 5 Статьи 2 под медицинским вмешательством понимают «выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную и реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций»), Статьи 20 часть 1 (Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия). Кроме того, существуют и международное право, которое является приоритетным для РФ (Конституция РФ Статья 15 часть 4), и согласно Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека (принята резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО по докладу Комиссии III на 18-м пленарном заседании 19 октября 2005 года), Статьи 6 части 1. Любое медицинское вмешательство в профилактических, диагностических или терапевтических целях должно осуществляться только с предварительного, свободного и информированного согласия соответствующего лица на основе надлежащей информации. Согласие в соответствующих случаях должно быть явно выраженным и может быть отозвано соответствующим лицом в любое время и по любой причине без негативных последствий или ущерба.

Что касается сотрудников, отмечу, что согласно Статьи 3 Трудового кодекса РФ, дискриминация в сфере труда запрещена: Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Трудовым кодексом РФ установлен исчерпывающий перечень оснований для прекращения (расторжения) трудового договора между работодателем и работником (ТК РФ Статья 81). В тех случаях, когда работодатель при увольнении сотрудника нарушает его права, расторжение трудового соглашения считается незаконным и может быть оспорено.

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» в целях предупреждения нарушений в сфере труда прокурор при наличии сведений о возможных противоправных действиях работодателя вправе объявить должностному лицу предостережение о недопустимости нарушения сроков выплаты заработной платы, поскольку это может повлечь за собой нарушение прав работников на своевременную и полную выплату заработной платы гарантированных частью 1 Статьи 21 Трудового кодекса Российской Федерации. По факту совершенного нарушения норм Трудового кодекса Российской Федерации прокурор в соответствии со Статьёй 24, вносит представление в адрес полномочного должностного лица с требованием о принятии мер по устранению нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Кроме того, при выявлении нарушений закона прокурором может быть возбуждено дело об административном правонарушении путём вынесения постановления, предусмотренного Статьёй 25. По результатам рассмотрения постановления прокурора в качестве наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного Статьёй 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде) работодателю Гострудинспекцией назначается по части 1 Статьи 5.27 КоАП РФ штраф, повторное аналогичное нарушение работодателем положений законодательства о труде влечёт наказание по части 2 Статьи 5.27 КоАП РФ в виде дисквалификации (запрет осуществлять управление предприятием).

Также считаю важным отметить, что в действиях за принуждение к вакцинации, может усматриваться и уголовная ответственность предусмотренная Уголовным кодексом РФ, Статьёй 286 (превышение должностных полномочий) и Статьёй 330 (самоуправство).

Важно подчеркнуть, что любая вакцина имеет противопоказания (согласно Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ Статьи 11 части 3. Профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний, Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок указан в МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок. Методические указания") и побочные действия, и может вызывать поствакцинальные осложнения и даже летальный исход, при вакцинации соблюдается принцип добровольного информированного согласия или отказа от проведения медицинского вмешательства. Перечень поствакцинальных осложнений, дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий утвержден Постановлением Правительства РФ от 02.08.1999 N 885 "Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий" и включает: Анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический отек - отек Квинке, синдром Стивена-Джонсона, синдром Лайела, синдром сывороточной болезни и т.п.), генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит, вызванные вакциной БЦЖ, Артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи, энцефалит, вакцино-ассоциированный полиомиелит, поражения центральной нервной системы с генерализованными или фокальными остаточными проявлениями, приведшими к инвалидности: энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит, а также с клиническими проявлениями судорожного синдрома.

Раздел “Основные понятия” ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» содержит и определение понятия “поствакцинальные осложнения” - вызванные профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям - тяжелые и (или) стойкие нарушения состояния здоровья вследствие профилактических прививок. Согласно Статьи 19 и Статьи 20, при возникновении поствакцинального осложнения гражданин имеет право на получение государственного единовременного пособия в размере 10 000 рублей. В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 рублей имеют члены его семьи. Гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального осложнения, имеет право на получение ежемесячной денежной компенсации в размере 1 000 рублей. Согласно определению, данному в законе, иммунопрофилактика - это система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем проведения профилактических прививок (абзац 3 Статья 1).

Пошаговая инструкция действий в случае принуждения к вакцинации

При угрозе увольнения вас с работы. Передаете Заявление об отказе от вакцинации и получите отметку о его регистрации . . (Основание ФЗ №157 Статья 5, часть 1 и часть 3). Запросить у работодателя документ, на основании чего он принуждает вас вакцинироваться (Обязательно запрашивать заверенную печатью организации, от которой пришло распоряжение на вакцинацию, и подписью руководителя данной организации (или его заместителя) копию оригинала документа, подписанную руководителем и заверенную государственной печатью с гербом).

При принуждении к тестированию. Изучите свой трудовой договор. Если в договоре не прописана обязательная вакцинация, то вы защищены и можете обращаться в Федеральную службу по труду и занятости, с жалобой (основания ТК РФ Статья 88 абзац 7). Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования у работодателя нет, как и самого прохождения теста.

Зафиксируйте моменты на аудио запись, вашего разговора с работодателем. Предупредите (под запись) его об ответственности за принуждение к вакцинации о уголовной ответственности (ст.ст. 286, 330 УК РФ превышение должностных полномочий и самоуправство) и вашем обращении в прокуратуру и суд на его действия.

В случае расторжения трудового договора обращайтесь в Федеральную службу по труду и занятости, в прокуратуру, в суд по месту работы.

В случае, если в вашем договоре, прописана обязательная вакцинация, вам необходимо сделать запрос нижеуказанных документов: (Соответственно, без предоставления всех этих документов, вы имеете полное законное право отказываться от ЛЮБЫХ прививок)

Потребовать от того лица, кто хочет сделать вакцину, под роспись письменное обязательство о том, что с вами ничего не случится, после произведенной им вакцинации (образец такой бумаги можно найти в интернете).

Что касается «прививок от гриппа на всякий случай», то ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации», а не директор организации по мотиву «на всякий случай».

Кроме уже указанных РФ Статьи 24 часть 2 (Конституции РФ) и Статьи 8 часть 2 (ФЗ № 149 от 27.07.2006), право получить любую информацию, которая затрагивает ваши права и свободы, в законодательстве РФ существуют и отдельные статьи закона, касающиеся меде5цины непосредственно. В соответствии с частью 1 Статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях.

В Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, в части 1 Статьи 20 указано, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Часть 5 пункт 3. получение консультаций врачей-специалистов, пункт 5. получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. Согласно Статьи 23 ,«Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние...».

Согласно пункта 5 Приказа Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2013 N 28924) «Перед оформлением информированного добровольного согласия лечащим врачом либо иным медицинским работником гражданину, одному из родителей или иному законному представителю лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, предоставляется в доступной для него форме полная информация о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, о последствиях этих медицинских вмешательств, в том числе о вероятности развития осложнений, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи».

Согласно Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" Статьи 10 часть 1 Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. В Части 2 указано, что настоящей статьи предусмотрено, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать: наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг).

В связи с указанным, перед вакцинацией, по запросу, вам обязаны предоставить:

1. Лицензия на медицинскую деятельность (основания Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" Статья 11);

2. Сертификат качества на препарат (надлежащим образом заверенная копия: нотариально или поставщиком/производителем) ;

3. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на препарат (надлежащим образом заверенная копия: нотариально или поставщиком/производителем);

4. Дата изготовления препарата и срок его годности;

5. Сведения о производителе препарата (организационно-правовая форма, наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН/ОГРНИП), документы о допуске и аккредитации фирмы, а также следующие документы производителя препарата (надлежащим образом заверенные копии: нотариально или поставщиком/производителем):

- лицензия на медицинскую и/или фармацевтическую деятельность,

- документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности производителя при причинении им вреда жизни и здоровью граждан;

6. Сведения о поставщике препарата в медицинское учреждение, производящее вакцинацию (организационно-правовая форма поставщика, его наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН/ОГРНИП), а также следующие документы поставщика препарата (надлежащим образом заверенные копии: нотариально или поставщиком):

- лицензия на медицинскую и/или фармацевтическую деятельность,

- документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности поставщика при причинении им вреда жизни и здоровью граждан,

- договор на поставку препарата в медицинское учреждение, осуществляющее вакцинацию, или иной документ, на основании которого поставщик имеет право осуществлять поставку препарата в указанное медицинское учреждение,

- сертификат соответствия качества услуг поставщика по осуществлению им деятельности по поставке медицинских препаратов;

7. Сертификаты испытаний препарата.

8. О побочных действия препарата.

9. Противопоказания препарата.

10. Инструкция по применению с указанием состава, описания, формы выпуска, фармакологических свойств, показаний к применению, противопоказаний, способов применения и доз, побочных действий, передозировок, взаимодействия с другими лекарственными веществами (надлежащим образом заверенная копия: нотариально или поставщиком/производителем);

11. Документы о страховом покрытии при последствиях и его сумма.

12. Документы лица, которое делает прививку:

- документ удостоверяющий личность (паспорт)

- документы о медицинском образовании соответствующего медицинского работника (ФЗ № 323 Статья 2 пункт 13)

- медицинская книжка

- аттестация о прохождении обучения и повышения квалификации специально обученного персонала.

- допуск к работе от мед. учреждения, на право проводить вакцинацию (прививку)

- медицинская справка об отсутствии у соответствующего медицинского работника заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выданная не позднее 14-ти дневного срока

Если прививка не была сделана по вине работодателя, так как он не организовал своевременное вакцинирование работников, за время, в течение которого сотрудник не работал, ему должен начисляться заработок в размере не менее 2/3 средней заработной платы. Если вакцинация не осуществлена по причинам, не зависящим от работодателя и работника, нерабочее время оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада). Но только при условии, что работник письменно предупредил работодателя о непрохождении медосмотра по не зависящим от него причинам (ст. 157 ТК РФ).

Принимая во внимание указанное, я вижу три законных основания для отказа от любой прививки:

Принцип «итальянской» забастовки – когда требуем все что полагается по закону.

Идем в то медицинское учреждение куда посылает вас работодатель и подаете два заявления на имя главного врача. Подаете под роспись. Две копии. На вашем экземпляре необходимо поставить отметку о принятии заявления и входящим номером, обязательно с датой. В первом заявлении запрос предоставить все документы (перечень выше) по прививке и медицинскому учреждению, для ознакомления.

Главному врачу (указать наименование медицинской организации)

От: «Ивана Ивановича Иванова»

Контакты для связи:

Телефон

Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______ (Иван Иванович Иванов) получил предложение в срок до «___» ________ 2021 года пройти процедуру вакцинации от ______________ (название заболевания, наименование вакцины).

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья в РФ» необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, возможных поствакцинальных осложнениях.

На основании вышеизложенного, прошу Вас перед проведением указанной вакцинации предоставить мне следующие сведения о данной вакцине:

ВСТАВИТЬ СПИСОК ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ

Кроме этого, учитывая, что в соответствии со ст.21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья в РФ» я имею право на выбор врача и на выбор медицинского учреждения, прошу Вас сообщить, в каких еще (кроме Вашего) медицинских учреждениях нашего региона я могу осуществить вышеуказанную вакцинацию.

В связи с изложенным, настоящим сообщаю Вам о своем согласии пройти вышеуказанную вакцинацию после получения мною в строгом соответствии с действующим законодательством полной и достоверной вышеуказанной информации, а также предоставления мне надлежащим образом заверенных документов, указанных в настоящем заявлении.



Ваш официальный ответ и документы прошу направить мне в установленные законом сроки на мою электронную почту __________ либо письмом по адресу __________________________. Так же сообщаю о готовности ознакомиться со всей подготовленной вами информацией непосредственно в стенах вашего медицинского учреждения.



«____» __________ 2020 года

Подпись__________

Во втором заявлении запрос предоставить информацию о влиянии и безопасности вакцины конкретно на ваше имеющееся заболевание или самочувствие (например у вас хронический гастрит или аллергия на что-либо или голова болит или тошнит).

Главному врачу (указать наименование медицинской организации)

От: «Ивана Ивановича Иванова»

Контакты для связи:

Телефон

Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______ (Ивана Ивановича Иванова) получил предложение в срок до «___» ________ 2021 года пройти процедуру вакцинации от ______________ (название заболевания, наименование вакцины).

В настоящий момент я имею заболевание ____ (указать диагноз) или имею ослабленное состояние здоровья __________ (указать симптомы, жалобы на здоровье, плохое самочувствие и пр.).

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья в РФ» необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, возможных поствакцинальных осложнениях.

На основании вышеизложенного, прошу Вас предоставить мне сведения о возможных поствакцинальных осложнениях, которые могут возникнуть у меня в связи с вышеуказанным заболеванием (ослабленным состоянием здоровья). В качестве доказательств прошу предоставить протоколы проведения исследований производителя вакцины на соответствующее заболевание (состояние здоровья), свидетельствующие о его безопасности.

Кроме этого, учитывая, что в соответствии со ст.21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья в РФ» я имею право на выбор врача и на выбор медицинского учреждения, прошу Вас сообщить, в каких еще (кроме Вашего) медицинских учреждениях нашего региона я могу осуществить вышеуказанную вакцинацию.

В связи с изложенным, настоящим сообщаю Вам о своем согласии пройти вышеуказанную вакцинацию после получения мною полной и достоверной информации о поствакцинальных осложнениях, которые могут возникнуть у меня в связи с вышеуказанным состоянием моего здоровья.

Ваш официальный ответ и документы прошу направить мне в установленные законом сроки на мою электронную почту __________ либо письмом по адресу __________________________. Так же сообщаю о готовности ознакомиться со всей подготовленной вами информацией непосредственно в стенах вашего медицинского учреждения.



«____» __________ 2021 года

Подпись__________

Далее отправляете заявление директору и приобщите копии отправленных заявлений ранее, с отметками медицинского учреждения.

Директору (указать наименование организации)

От: «Ивана Ивановича Иванова»

Контакты для связи:

Телефон

Электронная почта

Заявление

Я, _______ (ФИО) получил распоряжение в срок до «___» ________ 2021 года пройти процедуру вакцинации от ______________ (название заболевания, наименование вакцины) в _____________(указать мед учреждение).

«_____»_________года мною в _____________(указать мед учреждение), в соответствии с законодательством РФ, подано два заявления о предоставлении информации.

В связи с отсутствием ответа на указанное заявле

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