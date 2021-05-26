Владимир Путин заявил, что делать вакцинацию от коронавируса обязательной нельзя

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26 мая 2021, 19:30

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Вводить в России обязательную вакцинацию нельзя, заявил сегодня глава российского государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию выступления президента вел телеканал "Россия 24".

По словам президента, россиянам нужно самим осознать эту необходимость. Они должны понять, что иначе их ждет смертельная опасность.

В стране созданы все условия для вакцинации, а прививка надежная и безопасная, добавил Путин. Российский лидер подчеркнул, что перед летним сезоном, когда у людей начнутся отпуска, и с учетом снятия ограничений в России необходим сформированный коллективный иммунитет.

Ранее Онищенко прокомментировал заявление Медведева об обязательной вакцинации в России.

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