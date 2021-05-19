Онищенко прокомментировал заявление Медведева об обязательной вакцинации в России

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19 мая 2021, 19:01 Источник: Газета.ru

Геннадий Онищенко, АГН Москва/Global Look Press

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил сделать обязательной вакцинацию от коронавируса для всего российского частного бизнеса в сфере услуг.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса нового типа.

Как отметил Онищенко, в России практически весь сервис - частный, работодатель может требовать от персонала вакцинации, так как это обеспечит безопасность обслуживаемого контингента. По словам депутата, это все законно, никаких изменений в законодательство вносить не нужно. По закону должно быть информированное согласие на прививку. "Если на уровне трудового договора, то представьте, есть группы профессий, в которых обязательность прививки не нарушает закон. Это профессии групп риска: работники сферы обслуживания, транспорта. Они все наши медицинские обследования проходят, прививаются, если надо. Поскольку они являются группой риска, которая может представлять опасность", - подчеркнул Онищенко.

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