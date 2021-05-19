Медведев допустил введение обязательной вакцинации против COVID-19

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19 мая 2021, 14:00 Источник: РИА "Новости"

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев днем в среду, 19 мая, не исключил возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса нового типа.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что российские власти в настоящий момент исходят из добровольности прививок, но, по его словам, иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения решения о вакцинации могут носить обязательный характер.

По мнению зампреда Совбеза РФ, речь идет о вопросе "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной человеческой жизни, а с другой – защиты населения страны. Медведев уточнил, что юристам и людям, которые непосредственно занимаются вакцинацией, придется давать ответы на эти темы.

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