Медведев допустил введение обязательной вакцинации против COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев днем в среду, 19 мая, не исключил возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса нового типа.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что российские власти в настоящий момент исходят из добровольности прививок, но, по его словам, иногда в государственных интересах защиты подавляющего большинства населения решения о вакцинации могут носить обязательный характер.
По мнению зампреда Совбеза РФ, речь идет о вопросе "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной человеческой жизни, а с другой – защиты населения страны. Медведев уточнил, что юристам и людям, которые непосредственно занимаются вакцинацией, придется давать ответы на эти темы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.