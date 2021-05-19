AFP: страны ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов

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19 мая 2021, 13:06 Источник: AFP

аэропорт Рима, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

Днем в среду, 19 мая, стало известно, что страны Европейского союза достигли соглашения о разрешении въезда в сообщество туристов, которые полностью прошли вакцинацию против коронавируса нового типа.

Соответствующую информацию сегодня предоставило Agence France-Presse, ссылаясь на источники в Евросоюзе.

Предполагается, что тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации против COVID-19 станет одной из ключевых в рамках экстренного саммита глав государств и правительств Европейского союза, который состоится во вторник, 25 мая.

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