AFP: страны ЕС достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов

Днем в среду, 19 мая, стало известно, что страны Европейского союза достигли соглашения о разрешении въезда в сообщество туристов, которые полностью прошли вакцинацию против коронавируса нового типа.
Соответствующую информацию сегодня предоставило Agence France-Presse, ссылаясь на источники в Евросоюзе.
Предполагается, что тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации против COVID-19 станет одной из ключевых в рамках экстренного саммита глав государств и правительств Европейского союза, который состоится во вторник, 25 мая.
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